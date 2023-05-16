馬克宏成功招商台灣、中國電池業者，積極拉攏特斯拉設廠，擴大「法國電池谷」影響力

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在近期宣示了他積極吸引外國投資、打造綠色能源的決心。法國先和台灣電池廠輝能（ProLogium）合作，投資52億歐元（新台幣1743億元）建廠，再跟中國廈門廈鎢新能源材料合作完善電池材料的供應，並與特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）進行會晤。

法國和台灣輝能合作

輝能成立於2006年，是一間能源創新公司，專門生產固態電池研發和製造。其產品多為消費市場和工業應用領域，尤其替電動汽車提新一代電池技術。

輝能技術在於可以確保電池放電時的安全，並且擁有高能量密度和低成本等優勢。目前，輝能已經為全球汽車製造商提供近8000個固態電池樣品，這些電池也被用於各領域的測試和模組開發。

近日輝能在全球電池市場取得成果。5月12日，輝能於法國敦克爾克市市政廳舉行記者會，公開了將在法國敦克爾克地區（號稱法國電池谷）投資52億歐元、建置第一座海外固態電池超級工廠的計畫。

現場法國總統馬克宏與5位部長親自蒞臨。輝能強調，他們在13個國家、 90多個潛在地點中，以及敦克爾克在政府支持、能源、產業鏈成熟度等方方面面脫穎而出。

輝能強調，將在法國電池谷敦克爾克地區建立48GWh的固態電池超級工廠，執行在地化的材料採購、研發與製造，就近服務、供應車廠客戶的目標。 根據公開資訊，輝能在歐洲的首間電池工廠，讓法國電動汽車電池工廠數量達到4家，名列歐洲第3。

輝能創始人兼執行長楊思枏說：「我要再次感謝法國總統馬克宏對輝能即將在敦克爾克落地計畫的大力支持。輝能將能夠充分受益於法國高品質的人才、穩定的低碳電力供應、北法蘭西蓬勃發展的電池生態系統並與歐洲的車廠客戶及市場保持緊密互動。」

法國積極搶佔電動車產業

法國除了和輝能展開合作以外，也和中國廈門廈鎢新能源材料有相關合作。例如，法國歐安諾公司 （Orano）也將在敦克爾克地區，投資一座鋰電池相關工廠，投資金額為15億歐元，預計創造1700個工作。

事實上，廈鎢新能是一家專注於鋰離子電池正極材料的公司，包含研發、生產和銷售。而它們的主要產品，包括鈷酸鋰、鎳鈷錳三元材料等。

根據《法新社》的報導，今（2003）年4月，馬克宏在訪問中國期間在廣州與廈鎢新能的董事兼總經理姜龍進行了會談，外界推敲就是為本次的雙方合作帶來契機，替法國開拓在綠色能源的發展。

此外，值得注意的是，法國除了積極完備電池上游的材料、模組產業以外，近日馬克宏也已經和美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克會面。

《路透社》引述法國財政部說法表示，馬克宏和馬斯克的會晤中，向馬斯克介紹法國對電動車的最新政策，包含，綠色技術領域的稅收優惠措施。

事實上，法國一直希望能夠吸引特斯拉的投資。在此之前，法國已經嘗試說服馬斯克在法國建廠，但最終馬斯克選擇了在德國建立歐洲首座超級整車工廠，而近日馬克宏又再度和馬斯克見面，是否針對設置新的整車廠值得關注，

近年來，馬克宏一直致力於邀請商界領袖參加年度峰會，希望吸引更多外國投資。近來種種舉措，也被視為他回應法國人民，決心邁向新能源的宣示。《路透社》分析，馬克宏藉此證明國內改革舉措是合理的，也積極將注意力轉向對電動車等新能源產業之上。

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核稿編輯：翁世航