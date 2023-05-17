中國CPI漲幅持續徘徊低點，專家分析恐陷實質通貨緊縮，人行否認

中國CPI漲幅持續徘徊低點，人行否認出現通縮

（中央社）過去數月，中國消費者物價指數（CPI）漲幅持續在低點徘徊，4月年增幅甚至創2年多以來新低，市場擔憂出現通縮。中國央行發布報告強調經濟好轉、供需趨於平衡，否認出現通縮。

今年4月中國CPI顯示上漲0.1%，漲幅比3月下降0.6個百分點，遼寧、安徽、河南、貴州、山西、吉林、上海等7省市落入負成長區間，引發通貨緊縮的擔憂。不少市場分析人士與學者認為，雖然目前物價雖未進入典型的通縮區間，但確實面臨「類通縮」壓力。

根據中國人民銀行（中國央行）發布的「2023年第一季中國貨幣政策執行報告」，未來幾個月受到比較基期較高等影響，CPI將持續在低點窄幅波動，今年5到7月將階段性保持低位，預計下半年CPI將溫和上升，年末可能回升至近年均值水準附近。報告強調，當前中國經濟沒有出現通縮。

這份報告指出，通縮主要指價格持續負成長，貨幣供應量也有下降趨勢，而且通常伴隨經濟衰退。然而目前中國物價仍在溫和上漲，特別是核心CPI年增幅穩定在 0.7%左右，經濟運行持續好轉，不符合通縮的特徵。

中國央行更稱，從中長期看，中國經濟供需基本平衡、貨幣條件合理適度、居民預期穩定，「不存在長期通縮或通脹的基礎」。

然而這份報告對於近期PMI增幅速度不如預期提出3點原因，首先是供給能力較強，特別是在穩經濟一攬子政策支持下，中國生產持續加快恢復。

其次是需求復甦偏慢，加上疫情「傷痕效應」尚未消退，影響民眾收入預期與分配，進而一定程度影響消費。

還有基期效應明顯，因今年國際原油價格大幅下降，使得交通工具燃料和居住水電燃料價格的年增率下降，加上去年同期鮮菜價格走高，拉高了今年的比較基期。

報告並強調，接下來將繼續實施穩健的貨幣政策，總量適度、節奏平穩，提升支援實體經濟，加強與財政政策等協調配合，擴大需求並推動經濟運行持續好轉，保持物價基本穩定。

中國國家統計局：中國CPI走低受階段性因素影響

（中央社）對於中國4月份的消費者物價指數（CPI）弱於預期，國家統計局新聞發言人付凌暉指出，價格低位運行是階段性的，中國不存在通貨緊縮。

中國國務院新聞辦16日上午舉行「2023年4月份國民經濟運行情況」記者會。有媒體詢問，4月份CPI與生產者物價指數（PPI）表現均弱於預期，尤其是PPI通縮加劇，對此，付凌暉做出上述表示。

付凌暉強調，中國經濟不存在通縮，下階段也不會出現。今年以來，CPI按年漲幅總體上回落，4月份年增0.1%，漲幅比上個月回落0.6個百分點，CPI走低主要是階段性因素影響。

他指出，這些階段性因素包含食品價格回落、能源價格降幅擴大、國內部分耐用消費品降價促銷，與上年同期對比基數走高相關。

付凌暉又稱，從核心CPI的狀況來看，4月份年增0.7%，漲幅和上月相同，「總體保持基本穩定」。從核心CPI目前的情況來看，目前0.7%的漲幅和疫情前相比還是偏低，原因是服務需求仍在恢復中，相關價格漲幅跟過去相比偏低。

他並聲稱，從國際上看，世界經濟恢復整體乏力，主要發達經濟體通膨水準依然較高，貨幣緊縮政策還在延續，近期部分西方發達國家的銀行業危機問題逐步顯現，全球金融穩定形勢面臨新挑戰，這些都會對經濟發展造成不利影響。

他預測，從下階段情況來看，CPI漲幅階段性低位運行還會持續。

至於PPI，付淩暉指出，PPI按年降幅連續擴大，4月份年減3.6%，原因包含國際輸入性因素影響、部分行業市場需求不足、上年價格變動翹尾下拉影響加大，但他判斷，下半年PPI有望逐步回升。

另有媒體提問，中國各地陸續發布促進「地攤經濟」的政策，同時年輕人失業率高達20%，這些政策對於促進消費與改善就業有何影響？

付凌暉的回應並未提及「地攤經濟」4字，回稱「您主要關心的是今年以來政策對於消費和就業的帶動」。隨著經濟社會全面恢復常態化運行，促消費政策也在持續顯效，居民消費恢復態勢向好。

至於年輕人失業率問題，他說，今年大學畢業生人數再創新高，青年人失業率仍然居高不下。4月份，16至24歲勞動力城鎮調查失業率為20.4%，繼續上升，穩定和擴大年輕人的就業仍然需持續加力。

中國CPI漲幅和緩，分析：恐陷實質通貨緊縮

（中央社）中國4月消費者物價指數（CPI）年增率0.1%，漲幅和緩。分析指出，中國CPI增幅未達通貨緊縮定義；不過在其持續超發貨幣環境下，CPI漲幅卻和緩，可解讀中國恐已陷實質通貨緊縮。

中國國家統計局發言人付凌暉16日在「2023年4月份國民經濟運行情況」記者會上表示，中國4月CPI年增率0.1%，增幅較3月下滑0.6個百分點，主要是階段性因素影響，中國經濟不存在通貨緊縮，下階段也不會出現。

中華經濟研究院第一研究所助研究員王國臣16日接受《中央社》採訪表示，通貨緊縮必須符合CPI增幅呈負值等條件，中國經濟目前未達通貨緊縮定義；不過中國持續超發貨幣，理應物價會上漲，增幅卻很和緩，可解讀中國名義上未達通貨緊縮，實質上已陷通貨緊縮。

王國臣指出，中國現有一個核心問題在於「整個消費起不來」，可由兩個部分切入觀察，一來是超額儲蓄，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情過後，民眾仍不願意消費、傾向存錢。