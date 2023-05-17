解放軍神器 PHL-191火箭炮號稱射程600公里，何不去烏克蘭幫俄軍扭轉乾坤？

文：黃澎孝

戰場是唯一可資驗證軍隊戰力，和武器性能的「實驗室」。因此，持續一年多的俄烏戰爭，就這麽活生生的把俄軍拉下了世界第二的亞軍交椅。而俄製武器的「嘴砲性能」更被徹底砸了鍋。

但是，對於歐美一些聲譽卓著的軍火製造商而言，莫不想方設法的把自家武器送上烏克蘭戰場一試實戰性能。結果也驗證出若干明星級的武器，例如：刺針飛彈、鏢槍及NLaw反坦克導彈、M-777榴彈炮，以及大放異彩的「海馬斯火箭炮」。

想不到，中國第一線的官媒《解放軍報》和《人民日報》隨即公開洩密：解放軍「早在」2019年就發展出一款代號為PHL-191的新型箱式火箭炮。具備類似美國海馬斯火箭炮的彈炮合一能力，既能發射火箭彈也可發射戰役、戰術飛彈。（哇嗚，厲害了我的國。）

更不可一世的是，中國PHL-191火箭炮，射程比海馬斯更遠，還能夠做到「堪比導彈的精準度」，打擊縱深關鍵目標的能力更強大。然而，最讓我背脊發涼到「嚇尿」的是，中國宣稱PHL-191火箭砲的射程遠達600公里。可以全面覆蓋台灣全島，是「台灣不能承受之重」。

比海馬斯更強？比海馬斯更準？不論你信是不信，我可是手腳發軟，五體投地的相信了。因為，前不久的富察事件「啟迪」了我：千萬不要質疑「厲害了，我的國」，和它那支「若有戰，召必至，戰必勝」的無敵之師，以免下次去中國會被中共「長期款待」。

因此，凜於解放軍之「神武尾大」，今日之我決心效法「黃埔之光」帥化民中將、賴岳謙上校加入「低級紅，高級黑」的「共吹」行列。並跪獻一條可讓台軍嚇尿，灣灣跪倒、美帝稱臣的妙計如下：

何不讓中國的軍武神器，與人民解放軍去烏克蘭一試身手？

我預估：只要習近平敢於效法毛主席當年「抗美援朝」壯舉，毅然派出「志願軍」攜帶幾門中國神器PHL-191火箭炮，八千里路雲和月奔赴俄羅斯。毫不誇張的說，共軍只要在烏克蘭600公里外的莫斯科城郊，架起幾門PHL-191火箭砲，即可讓瀕於崩潰的俄軍扭轉乾坤。

事實上，無敵於天下的中國人民解放軍，只要敢在烏克蘭戰場上小露身手，「打的一拳開」，不但立馬讓尿濕褲子的台軍，獻上「海馬斯」投降。搞不好，連北約都會在烏克蘭600公里外紛紛跪地求饒，紙老虎美帝都得乖乖奉表稱臣呢。

最後，為了不讓帥化民、賴岳謙專美於前，我還要「表忠」輸誠，跪地三呼：中國共產黨萬碎。中國人民解放軍萬碎，萬碎，萬萬碎⋯⋯。

Ps. 以上誤植一「碎」字，絕無影射中共「嘴砲」破碎之意⋯⋯。

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

原標題：一招讓台軍嚇尿、灣灣跪倒、美帝稱臣！何不讓中國的「PHL-191」火箭炮，與人民解放軍去烏克蘭戰場一試身手呢 ？

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航