韓國三星合作入口網站Naver開發生成式AI晶片，與輝達、聯發科、創意短兵相接
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令人感到意外，生成式AI的浪潮正在席捲各大領域，近日韓國三星（Samsung）宣布合作其國內最大入口網站Naver，攜手發展生成式人工智慧（AI）晶片，並擴大下游生成式AI應用。而台灣業者憑藉資通訊優勢，也將晶片和台灣創作者結合，跨領域碰撞出火花。
韓國三星（Samsung）合作其國內最大入口網站Naver，攜手發展生成式人工智慧（AI）晶片，並擴大下游生成式AI應用。對此，台灣業者亦積極運用國內資通訊優勢，讓晶片和台灣藝文創作者，跨領域碰撞出火花。音樂製作人華風數位總經理陶逸群強調，台灣創作的破壞式創新即將來臨。
韓國三星合作入口網站Naver，開發生成式AI晶片
韓國正在積極地進攻生成式AI產業。據《韓國經濟新聞》報導，兩家科技巨頭三星和韓國入口網站Naver，它們將攜手合作開發生成式人工智慧（AI）晶片。
根據報導，這兩家公司已達成合作協議，將聯合開發生成式AI平台，這個平台將與ChatGPT等其他AI競爭。Naver是韓國最大的搜尋引擎運營商，它將從Samsung獲得半導體相關數據，並利用這些數據開發生成式AI技術。
同時Samsung也將進一步強化韓國AI產業之發展。根據公開資訊，這個AI工具將首先應用於Samsung的設備解決方案（DS）部門，經過測試後可能擴大應用範圍，包括應用到Samsung其他的業務領域。
除此之外，Samsung和Naver預計在今（2023）年下半年推出AI晶片，將和美國晶片設計巨擘輝達（NVIDIA）、台灣晶片大廠聯發科、創意等企業短兵相接。一旦成功開發出這款AI晶片，首先，它有可能取代Naver目前在AI平台中所使用NVIDIA的晶片。
此外，韓國積極在生成式AI的發展，在金融、藝術及數據分析上已經有許多突破。事實上，韓國是台灣在半導體產業上的一大競爭對手，其中作為台灣半導體業的最大競爭對手Samsung，其晶片設計已經涵蓋多個應用領域，包括行動設備、電腦、電動車、物聯網和AI等。
值得注意的是，Samsung近年也不斷利用在記憶體產業領導的優勢，努力制衡蘋果、谷歌及輝達等業者，並逐步從半導體擴大到下游的應用領域，形成軟硬體的垂直產業鍊。
AWS攜手KKLab、華風數位，迎接破壞式創新
面對韓國積極發展生成式AI，台灣業者也沒有停下腳步。他們透過和美國雲端大廠Amazon Web Services（AWS）的合作，積極布局相關生成式AI的市場。
例如，AWS發布的全新生成式AI應用工具舉辦技術記者會強調，合作夥伴AI應用新創公司KKLab，利用人工智慧與機器學習（ML）技術已經有相當的成果，這將在台灣音樂領域有巨大的突破。
根據半導體業內人士透露，台灣生成式AI發展迅速，其實不輸韓國，這都是受益於台灣強大的資通訊產業，其中包含聯發科、創意等晶片設計業者，還有晶片製造大廠台積電。
此外，中華電信資訊分公司也宣布，於2023年導入AWS雲拓計劃（Skills Guild），目標預計2年內達到總計500名員工完成AWS雲端技能的培訓，支持企業的全方位數位轉型。
至於後端應用部分，AWS台灣暨香港專業架構師團隊總監楊仲豪日前表示，「我們希望推動生成式AI技術的普及，讓更多開發者與企業都能從中受益，也希望以更低的成本提供客戶更多選擇，並且以負責任的方式訓練AI。」
目前，在台灣生成式AI的應用已經快速蔓延到各大領域，包含：寫詞、譜曲，甚至是MV。KKLab Music AI Project Manager黃軍皓解釋：「我們研發AI產品和Amazon SageMaker合作，AI產品化效率大幅提升，大幅縮短從模型到產品化的時間。」
事實上，KKLab隱身在KKBOX的多項服務背後。2019年底開始，透過旗下數據與工程核心團隊，轉身將Practical Dreams Build的內部創業心法，開始開拓外部新創事業。
另一方面，音樂製作人華風數位總經理陶逸群表示，音樂作詞部分也有進展。他說：「華風數位一向秉持著破壞式創新的精神，這次透過KKLab的AI產品，能幫助創作者更好的釐清文字與詞曲思路，助力提高音樂創作的效率。」
陶逸群透露，AI能夠激發創作者的能量，擁抱科技將大幅提升創造力。未來也期待看到AWS與KKLab結合台灣資通訊強項，引導更多台灣優秀的創作者，讓先進科技與藝術碰撞更多火花。
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核稿編輯：翁世航
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陽光也可以做公益：一場環境、社會、資產三方共贏的永續投資！
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太陽人全民電廠深耕能源產業十個年頭，創辦人陳威丞藉由首創的「綠能共享經濟」模式，至今已在臺灣、日本兩地建置超過500座太陽能電廠，與數千位電廠老闆攜手展開一場經濟、環境、社會公益三方共贏的永續投資。
隨著石油、天然氣等化石燃料價格上漲、國際通膨壓力加劇，世界能源貿易板塊也隨之重組，更有國家開始推動綠色能源及能源效率的政策；而今年國際能源總署（IEA）的報告也指出，未來兩年間全球電力將增加約2500TWh，其中98%新增電力由再生能源提供。種種現象明確顯示，永續及能源轉型議題已從眾人關切的世界趨勢，轉為深刻影響產業、政策與經濟的現在進行式。
綠能共享經濟成熟，日常永續行動可以更豐富
若從鉅觀角度思考，能源議題看似與日常相距甚遠，實則不然。當我們回到生活視野──每當社會因能源問題發生災害、通膨等重大動盪時，受影響最深刻的總是平凡生活的人們，甚至是最脆弱的弱勢族群。那麼，身為從石化能源過渡至綠色能源的關鍵一代，除了落實節能生活，我們還能再多做些什麼，創造更永續、多元關懷的社會？
對忙於工作的上班族而言，「投資」就是個既能滿足理財規劃、又兼顧環境永續的參與管道。 除了基金、股票的傳統投資市場，參與近年逐漸成熟、參與門檻低且報酬回收穩定的「綠能共享經濟」其實也是不錯的方法。
全民電廠：經濟、環境、社會公益，三方共贏的永續投資
什麼是「綠能共享經濟」？簡單來說，就是「共享電廠，共創綠能」， 參與者出資認領電廠或太陽能板，太陽人全民電廠（下稱太陽人）提供一條龍的物業管理服務，包辦如廠房建置、機關文件申請、設備維運等電廠大小事。如此一來，就算是毫無太陽能專業知識的上班族，也能藉日常財務管理的方式投入環境永續的行動，參與臺灣的綠能發展，在環境永續及能源轉型過程發揮微薄卻重要的影響。
這項被太陽人稱為「全民電廠」的共享模式，不只運作方式單純且具可循環性，還能在穩定的經濟回饋之外，創造額外的永續效益。民眾只要依循以下三步驟就可以成為全民電廠的老闆： 1.登錄太陽人官網並加入會員； 2.選擇欲認購的電廠（或太陽能板），完成相關設定並付款； 3.完成後，你就能成為電廠老闆，開始定期領取販賣電力的所得。投資期間，投資人能獲得台電保證20年的購電契約，穩定獲得約6~8%的年化投報率（需視電廠位置與當地平均日照時長而定）。
除了長期穩定的資產配置，太陽人也沒有忘記能源與生活的緊密關係。2020年，太陽人將全民電廠穩定收益的特性轉化為支持社會公益永續發展的力量，與數十間社福機構合作，正式啟動「日光循環公益專案」。當每一片屬於日光循環公益專案的太陽能板被認購時，太陽人就會捐獻500元給合作的公益團體，並每月依據投資人設定的「提撥捐獻額度」，再提撥捐獻額度的一半資助公益團體；而另一半則為下一座公益電廠的興建基金，藉此創造公益生生不息的回饋循環。換句話說，投資人獲得被動收益的同時，也就在用日光一點一滴的灌注著弱勢族群，並累積下一個公益機會的誕生，促成整體公眾利益的正向循環，為社會善盡一份心力。
獲得B型企業認證的太陽人全民電廠，一起讓商業成為社會永續的最大公益
太陽人全民電廠自2013年成立以來，已經深耕能源產業十個年頭，日光循環公益專案也邁入第三年，無論是電廠據點規模、綠能效益，或是為社會帶來的公共利益都在不斷擴大。多年間太陽人已在臺灣、日本建置超過500座太陽能電廠，並預估在未來20年間持續產出2.3億度的再生能源，創造將近15億的電力收益為地球減少約1.26億公斤的碳排放，相當於1,761座大安森林公園的碳排放吸收量。
除了永續的企業責任，太陽人也相當關注社會中的弱勢族群，於是也致力推動公益專案，成為勵馨基金會、唐氏症關愛者協會、ARTT台灣動物緊急救援小組、社團法人銀色大門老人福利協會、台灣環境資訊協會、黑潮海洋文教基金會、野灣野生動物保護協會....等數十所不同領域的社福機構的支持者，長期穩定捐助金流，支持臺灣社福活動，將綠色能源化為實質力量，回饋社會中最脆弱的族群。
一路走來，太陽人不只實踐了企業社會責任（CSR）及永續ESG的義務，更秉持著「日本職人技術，台灣在地深耕」的信念，於北中南東各處擴建電廠，為各鄉鎮創造許多長期穩定的工作機會。種種環境、能源、經濟、社福多元共好的行動，也讓太陽人全民電廠於2021年通過B型實驗室（B Lab®）認證，成為「運用商業發揮社會及環境的正面影響力」的B型企業。
能源不只是能源：太陽人全民電廠的永續影響力
「打破再生能源與社會大眾遙不可及的想像」是創辦人陳威丞創立太陽人全民電廠的初衷。一路走來，他運用個人專業與能力，帶領企業用「太陽能」向外擴展，響應ESG永續企業經營及聯合國永續發展目標（SDGs），利用能源創造經濟、社會福利、環境永續的多贏局面。在太陽人全民電廠的努力之下，「能源與日常生活緊密相關」並不只是形而上的概念，而是落實在社會每一處，真真切切的企業永續影響力。