韓國三星合作入口網站Naver開發生成式AI晶片，與輝達、聯發科、創意短兵相接

韓國三星（Samsung）合作其國內最大入口網站Naver，攜手發展生成式人工智慧（AI）晶片，並擴大下游生成式AI應用。對此，台灣業者亦積極運用國內資通訊優勢，讓晶片和台灣藝文創作者，跨領域碰撞出火花。音樂製作人華風數位總經理陶逸群強調，台灣創作的破壞式創新即將來臨。

韓國三星合作入口網站Naver，開發生成式AI晶片

韓國正在積極地進攻生成式AI產業。據《韓國經濟新聞》報導，兩家科技巨頭三星和韓國入口網站Naver，它們將攜手合作開發生成式人工智慧（AI）晶片。

根據報導，這兩家公司已達成合作協議，將聯合開發生成式AI平台，這個平台將與ChatGPT等其他AI競爭。Naver是韓國最大的搜尋引擎運營商，它將從Samsung獲得半導體相關數據，並利用這些數據開發生成式AI技術。

同時Samsung也將進一步強化韓國AI產業之發展。根據公開資訊，這個AI工具將首先應用於Samsung的設備解決方案（DS）部門，經過測試後可能擴大應用範圍，包括應用到Samsung其他的業務領域。

除此之外，Samsung和Naver預計在今（2023）年下半年推出AI晶片，將和美國晶片設計巨擘輝達（NVIDIA）、台灣晶片大廠聯發科、創意等企業短兵相接。一旦成功開發出這款AI晶片，首先，它有可能取代Naver目前在AI平台中所使用NVIDIA的晶片。

此外，韓國積極在生成式AI的發展，在金融、藝術及數據分析上已經有許多突破。事實上，韓國是台灣在半導體產業上的一大競爭對手，其中作為台灣半導體業的最大競爭對手Samsung，其晶片設計已經涵蓋多個應用領域，包括行動設備、電腦、電動車、物聯網和AI等。

值得注意的是，Samsung近年也不斷利用在記憶體產業領導的優勢，努力制衡蘋果、谷歌及輝達等業者，並逐步從半導體擴大到下游的應用領域，形成軟硬體的垂直產業鍊。

AWS攜手KKLab、華風數位，迎接破壞式創新

面對韓國積極發展生成式AI，台灣業者也沒有停下腳步。他們透過和美國雲端大廠Amazon Web Services（AWS）的合作，積極布局相關生成式AI的市場。

例如，AWS發布的全新生成式AI應用工具舉辦技術記者會強調，合作夥伴AI應用新創公司KKLab，利用人工智慧與機器學習（ML）技術已經有相當的成果，這將在台灣音樂領域有巨大的突破。

根據半導體業內人士透露，台灣生成式AI發展迅速，其實不輸韓國，這都是受益於台灣強大的資通訊產業，其中包含聯發科、創意等晶片設計業者，還有晶片製造大廠台積電。

此外，中華電信資訊分公司也宣布，於2023年導入AWS雲拓計劃（Skills Guild），目標預計2年內達到總計500名員工完成AWS雲端技能的培訓，支持企業的全方位數位轉型。

至於後端應用部分，AWS台灣暨香港專業架構師團隊總監楊仲豪日前表示，「我們希望推動生成式AI技術的普及，讓更多開發者與企業都能從中受益，也希望以更低的成本提供客戶更多選擇，並且以負責任的方式訓練AI。」

目前，在台灣生成式AI的應用已經快速蔓延到各大領域，包含：寫詞、譜曲，甚至是MV。KKLab Music AI Project Manager黃軍皓解釋：「我們研發AI產品和Amazon SageMaker合作，AI產品化效率大幅提升，大幅縮短從模型到產品化的時間。」

事實上，KKLab隱身在KKBOX的多項服務背後。2019年底開始，透過旗下數據與工程核心團隊，轉身將Practical Dreams Build的內部創業心法，開始開拓外部新創事業。

另一方面，音樂製作人華風數位總經理陶逸群表示，音樂作詞部分也有進展。他說：「華風數位一向秉持著破壞式創新的精神，這次透過KKLab的AI產品，能幫助創作者更好的釐清文字與詞曲思路，助力提高音樂創作的效率。」

陶逸群透露，AI能夠激發創作者的能量，擁抱科技將大幅提升創造力。未來也期待看到AWS與KKLab結合台灣資通訊強項，引導更多台灣優秀的創作者，讓先進科技與藝術碰撞更多火花。

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核稿編輯：翁世航