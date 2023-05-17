對蘋果而言手機已是「黃昏商品」，螢幕可以兩折或四折根本不是重點

最近智慧型手機市場發生不少有趣的新聞。

5月10日，Google發表了第一款自產的摺疊手機Pixel Fold，跟上三星、小米等品牌的腳步；然而過沒幾天，OPPO則爆出收掉了旗下的晶片研發公司，大砍3000人，分析師認為其中一個理由是「智慧手機市場面臨下滑趨勢」。

雖然時至今日，人們每年9月中的深夜還是會守在螢幕前面等蘋果發表會，看iPhone又沒給出哪些大家期望的更新，但我認為蘋果從五、六年前，就已經把智慧型手機定位成將邁入黃昏的商品。

事實上，從近來的蘋果發表會就能明顯看出，在通訊市場的領域，蘋果正把研發精力轉向手錶、耳機等穿戴裝置，相比較手機大部分都是細部功能更新，很久沒有大幅度突破。

在蘋果被華為超車成「全球第三」時，發生了什麼事？

這個趨勢的發生，從下面兩張圖就可以看出一些端倪。

Photo Credit: Statista 全球手機出貨量

Photo Credit: Counterpoint 2015至2019年三星、蘋果、華為手機出貨量變化

智慧型手機全球出貨率在2017年到達頂峰後，開始持續下降，同個時間iPhone的全球市占率也逐年下降了一段時間，甚至短暫被華為超越變成全球第三（直到晶片法案和華為手機禁用Google商店後，蘋果與三星的市占率才又逐步回升）。

Photo Credit: 財經M平方 蘋果各產品佔營收比例變化

不過再看到蘋果的營收來源占比，雖然iPhone的銷售始終為最高，但在2015至2018年間到達約70%的高峰後，開始下降到50%左右徘徊。在此同時，穿戴式裝置的營收占比則越來越高，更重要的是服務業務——像是App Store、iCloud、Apple TV等「從空氣變出錢」的收入占比，也一年比一年增加。

剛好也是那個時候，Apple Watch變成一個成熟的商品。

Apple Watch在2015年推出初代版後，時隔一年多才推出Series 1和Series 2，但當時產品仍有功能不足、價錢偏高的問題，直到2017年9月推出成熟、甚至到今天還堪戴的Series 3，Apple Watch正式成為每年發表會的重點商品。

經歷一段突飛猛進的更新，2020年的發表會甚至命名為「Time Flies」，2022年更推出了大改的Apple Watch Ultra。

我覺得Series 3發表，大約就是Apple Watch的iPhone 3GS、iPhone 4時刻，實驗產品成熟，預示未來很長一段時間的定位和設計邏輯。

比較主要幾個手機轉做穿戴的競爭品牌，三星在2018年才推出第一支智慧手錶，2020年後才開始每年更新產品線；華為雖然2015年就推出Huawei Watch，但也是到2020年才開始進行每年的更新。

Photo Credit: GettyImages 2019年，Apple Watch銷量首次超過所有瑞士手錶合計的銷量

2017年到2020年，若只看iPhone銷量會覺得那是蘋果被三星和華為壓著打的時期，但若更宏觀看，那卻是蘋果奠基穿戴式裝置市占與影響力的時期，在其他安卓品牌喜孜孜抱著手機出貨量數字自嗨時，蘋果卻默默築了一座短中期誰也突破不了的手錶高牆。

回想那段時間，我常半開玩笑的和朋友說，手機已經成為連華為都能當世界第二的舊貨領域，而iPhone每年的更新，或許也只是為商品導入曲線後端的人創造一塊引子，讓他們想看發表會而已。

當「AR眼鏡」變成主流，我們還需要摺疊螢幕嗎？

所以相較於各「手機大廠」積極進攻折疊式技術，蘋果相關新聞並不多，頂多就是些專利流出的傳聞，反而這兩年最常被當成八卦討論的是「蘋果眼鏡」，也就是所謂的AR穿戴式裝置。

最近有一則新聞，講到蘋果營運團隊希望盡快推出一款比較笨重昂貴的頭帶裝置，設計團隊則希望AR眼鏡變得輕便再發布，而CEO庫克則比較支持營運團隊的觀點。

這確實接近蘋果一貫模式，從iPhone、iPad到Apple Watch，先讓高價、功能侷限但很酷的商品上市領跑產品線，等到越來越多人接受，在兩、三代後變成人人都願意使用、都能輕鬆購得的商品。

當蘋果眼鏡也更新到Series 3的時候，你的手腕會有個知道你身體狀況的小螢幕，耳朵有個把發生什麼事跟你說，也可以聽你命令的耳機，眼睛前方的儀器則可以閱讀資訊，甚至所見即所得的拍照。

這時候，手機螢幕要多大、可以Fold成兩折或四折或有沒有皺褶，還重要嗎？

Photo Credit: 中央社 三星的摺疊手機Galaxy Z Fold3 5G

我始終認為，和安卓陣營想盡辦法把用戶與手機螢幕緊密連結的策略相比，蘋果很長時間一直在做的，是讓你離開iPhone螢幕——鼓勵你從手錶讀、用耳朵聽講，未來則是從眼前看。

在那個時候，手機將會從主要資訊取得來源，逐漸轉換成一個負責運算的hub，當作各種周邊穿戴裝置的連線傳輸中心。

這是和目前安卓陣營完全相反的發展方向，但從歷史來看，當大部分廠商都在拚一個紅海領域時，逆其道而行甚至當下被嘲笑的蘋果，幾年後都會成為那個領域裡，別家廠商如何追趕都望其項背的領先者。讓我們繼續看下去。

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核稿編輯：翁世航