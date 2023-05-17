中國全國及一線城市人口衰退，4月青年失業率居高不下，英國《金融時報》：一葉知秋經濟透寒意

全國及一線城市人口下滑，中國官媒連2天發文喊話

（中央社）中國全國及「北上廣深」等一線城市人口去（2022）年同時出現負成長，引起廣泛議論。中共官媒《人民日報》連續2天針對人口問題發表文章，強調中國的「人口紅利沒有消失」，「人才紅利正在形成」。

《人民日報》15日刊登署名「仲音」、題為「全面認識、正確看待我國人口發展新形勢」的文章指出，人口問題始終是中國面臨的「全局性、長期性、戰略性」問題。中國總人口的「少子老齡化」將成常態，是中國經濟發展特別是工業化、城鎮化發展到一定階段的客觀結果，也是世界尤其是已開發國家普遍面臨的問題。

文章指出，面對新形勢，必須把握人口發展的「有利因素」，積極有效因應風險挑戰。而中國有近9億勞動力，每年新增勞動力都超過1500萬，人力資源豐富仍是中國的突出優勢。且中國受高等教育人口已逾2.4億，新增勞動力平均受教育年限達14年，因此中國的「人口紅利沒有消失，人才紅利正在形成，發展動力依舊強勁。」

《人民日報》16日同樣以署名「仲音」發表題為「著力提高人口整體素質」的評論文章說，中國應著力提高人口整體素質，並「努力保持適度生育水平和人口規模」，加快塑造「素質優良、總量充裕、結構優化、分布合理」的現代化人力資源，以人口高品質發展支撐「中國式現代化」。

文章宣稱，隨著中國人口素質提高，「人口紅利逐步向人才紅利轉變」，人口資源的優勢將「得到有效發揮」，進而進一步促進經濟發展方式轉變、產業結構升級、全要素生產率提高，推動人口和經濟社會持續協調、健康發展。

文章說，著力提高人口整體素質，是「複雜的社會系統工程」，必須統籌考慮人口數量、素質、結構、分布等問題。

一線城市人口衰退，分析：中國經濟透寒意

（中央社）中國一線城市2022年首次集體出現人口減少，其中被視為經濟野蠻成長的城市深圳人口衰退約2萬人。《金融時報》分析，一葉知秋，從人口可知經濟冷暖。

英國《金融時報》（Financial Times）中文網財經主編徐瑾16日以「一線城市人口負增長，經濟走向何方？」為題撰文分析中國人口減少對經濟的影響。

文章表示，最新統計數據顯示，中國一線城市首次出現集體人口減少，不僅北京上海人口在2022年分別減少4.3萬人與13.54萬人，即使深圳人口也減少1.98萬人。

文章說，這是深圳市成立之後首次出現了下滑，其中的訊號令人反思，以往一線城市能夠給予足夠多激勵的經濟邏輯，是否已經走到盡頭？對經濟影響幾何？時代的轉折點，也許正在路口。

徐瑾認為，任何大城市的人口減少，都比不上深圳來的觸目心驚，畢竟這是最能體現中國經濟野蠻成長的城市。可以說，深圳是一個關於中國經濟的最佳隱喻，這座南方城市一向不憚於承認自身文化­品性的短缺，而令人艷羨的青春疊加不顧一切攀爬的欲望才是這座城市主旋律，金錢則是這個城市日夜不眠的興奮劑。

深圳一直被定義為賺錢的城市，高昂的房價並沒有嚇退全國各地的年輕人，「來了就是深圳人」並不是一句浮泛口號，這些年深圳的落戶門檻一直是一線城市最低，前些年狂飆的房價也造富了一批投機新貴。

由於一線城市是中國最為市場化的區域，吸引了最好的人才，自然造就了城市房地產的天價。但今天高房價意味著痛苦的槓桿，對應的機會在減少。

如今一線城市，外資不再是熱門選擇，進入大廠也不再是天選之子的選擇，一線城市人口流出，核心因素在於一線城市的投入回報比例正在降低，而這很可能正在形成趨勢。時移事往，成功評價標準也開始偏移。

文章指出，雖然疫情影響加速一線城市人口流出，但當經濟走過拋物線頂點，下滑路徑其實也已經註定，因此，一線城市的疲態，早晚會傳遞到全局。

徐瑾分析，一線城市是中國夢想的絕佳映射，可說是中國經濟引擎，一旦經濟陷入疲態，最早傳遞出寒意的自然是一線城市。雖然未來中國超大城市可能會持續存在，但在經濟下行時代，如何發展營運超大城市，很可能是一個重大課題，基於規劃與土地財政的思維慣性應該改變。

但徐瑾認為，無論如何計算經濟得失與宏大敘事，但人始終是故事的主角，而每一個個體始終是經濟中最大份量。未來年輕人會面臨一個怎樣的城市？或者說，希望留給未來年輕人一個怎樣的城市生活？這是每個人更應該思考的問題。

中國4月青年失業率高升，分析稱應加強就業政策

（中央社）中國國家統計局16日說明4月國民經濟運行情況時坦言內需仍顯不足，經濟回升內生動力還不強。市場分析指，宏觀經濟政策需持續加強，特別是對青年就業的政策支持。

中國國務院新聞辦16日上午舉行「2023年4月份國民經濟運行情況」記者會，會中提及雖然經濟延續恢復態勢，但是國內需求仍顯不足，經濟回升內生動力還不強。另一方面，4月的全國城鎮調查失業率為5.2％，比3月下降0.1個百分點，然而16到24歲、25到59歲勞動力調查失業率分別為20.4％、4.2％。

針對4月經濟運行情況，香港《經濟日報》引述市場人士分析，經濟表現仍然疲弱加上青年失業率偏高，宏觀經濟政策需加強，特別是對青年就業的政策支持。

報導引述中泰證券首席分析師楊暢分析，投資對經濟的拉動作用有所放緩，從分類來看，房地產、製造業、基建投資的增速均呈現放緩跡象，考慮到去年5月基期較高，未來按年增率可能存在壓力。