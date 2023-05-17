中國全國及一線城市人口衰退，4月青年失業率居高不下，英國《金融時報》：一葉知秋經濟透寒意
我們想讓你知道的是
徐瑾分析，一線城市是中國夢想的絕佳映射，可說是中國經濟引擎，一旦經濟陷入疲態，最早傳遞出寒意的自然是一線城市。這是深圳市成立之後首次出現了下滑，其中的訊號令人反思。任何大城市的人口減少，都比不上深圳來的觸目心驚，畢竟這是最能體現中國經濟野蠻成長的城市。
全國及一線城市人口下滑，中國官媒連2天發文喊話
（中央社）中國全國及「北上廣深」等一線城市人口去（2022）年同時出現負成長，引起廣泛議論。中共官媒《人民日報》連續2天針對人口問題發表文章，強調中國的「人口紅利沒有消失」，「人才紅利正在形成」。
《人民日報》15日刊登署名「仲音」、題為「全面認識、正確看待我國人口發展新形勢」的文章指出，人口問題始終是中國面臨的「全局性、長期性、戰略性」問題。中國總人口的「少子老齡化」將成常態，是中國經濟發展特別是工業化、城鎮化發展到一定階段的客觀結果，也是世界尤其是已開發國家普遍面臨的問題。
文章指出，面對新形勢，必須把握人口發展的「有利因素」，積極有效因應風險挑戰。而中國有近9億勞動力，每年新增勞動力都超過1500萬，人力資源豐富仍是中國的突出優勢。且中國受高等教育人口已逾2.4億，新增勞動力平均受教育年限達14年，因此中國的「人口紅利沒有消失，人才紅利正在形成，發展動力依舊強勁。」
《人民日報》16日同樣以署名「仲音」發表題為「著力提高人口整體素質」的評論文章說，中國應著力提高人口整體素質，並「努力保持適度生育水平和人口規模」，加快塑造「素質優良、總量充裕、結構優化、分布合理」的現代化人力資源，以人口高品質發展支撐「中國式現代化」。
文章宣稱，隨著中國人口素質提高，「人口紅利逐步向人才紅利轉變」，人口資源的優勢將「得到有效發揮」，進而進一步促進經濟發展方式轉變、產業結構升級、全要素生產率提高，推動人口和經濟社會持續協調、健康發展。
文章說，著力提高人口整體素質，是「複雜的社會系統工程」，必須統籌考慮人口數量、素質、結構、分布等問題。
一線城市人口衰退，分析：中國經濟透寒意
（中央社）中國一線城市2022年首次集體出現人口減少，其中被視為經濟野蠻成長的城市深圳人口衰退約2萬人。《金融時報》分析，一葉知秋，從人口可知經濟冷暖。
英國《金融時報》（Financial Times）中文網財經主編徐瑾16日以「一線城市人口負增長，經濟走向何方？」為題撰文分析中國人口減少對經濟的影響。
文章表示，最新統計數據顯示，中國一線城市首次出現集體人口減少，不僅北京上海人口在2022年分別減少4.3萬人與13.54萬人，即使深圳人口也減少1.98萬人。
文章說，這是深圳市成立之後首次出現了下滑，其中的訊號令人反思，以往一線城市能夠給予足夠多激勵的經濟邏輯，是否已經走到盡頭？對經濟影響幾何？時代的轉折點，也許正在路口。
徐瑾認為，任何大城市的人口減少，都比不上深圳來的觸目心驚，畢竟這是最能體現中國經濟野蠻成長的城市。可以說，深圳是一個關於中國經濟的最佳隱喻，這座南方城市一向不憚於承認自身文化品性的短缺，而令人艷羨的青春疊加不顧一切攀爬的欲望才是這座城市主旋律，金錢則是這個城市日夜不眠的興奮劑。
深圳一直被定義為賺錢的城市，高昂的房價並沒有嚇退全國各地的年輕人，「來了就是深圳人」並不是一句浮泛口號，這些年深圳的落戶門檻一直是一線城市最低，前些年狂飆的房價也造富了一批投機新貴。
由於一線城市是中國最為市場化的區域，吸引了最好的人才，自然造就了城市房地產的天價。但今天高房價意味著痛苦的槓桿，對應的機會在減少。
如今一線城市，外資不再是熱門選擇，進入大廠也不再是天選之子的選擇，一線城市人口流出，核心因素在於一線城市的投入回報比例正在降低，而這很可能正在形成趨勢。時移事往，成功評價標準也開始偏移。
文章指出，雖然疫情影響加速一線城市人口流出，但當經濟走過拋物線頂點，下滑路徑其實也已經註定，因此，一線城市的疲態，早晚會傳遞到全局。
徐瑾分析，一線城市是中國夢想的絕佳映射，可說是中國經濟引擎，一旦經濟陷入疲態，最早傳遞出寒意的自然是一線城市。雖然未來中國超大城市可能會持續存在，但在經濟下行時代，如何發展營運超大城市，很可能是一個重大課題，基於規劃與土地財政的思維慣性應該改變。
但徐瑾認為，無論如何計算經濟得失與宏大敘事，但人始終是故事的主角，而每一個個體始終是經濟中最大份量。未來年輕人會面臨一個怎樣的城市？或者說，希望留給未來年輕人一個怎樣的城市生活？這是每個人更應該思考的問題。
中國4月青年失業率高升，分析稱應加強就業政策
（中央社）中國國家統計局16日說明4月國民經濟運行情況時坦言內需仍顯不足，經濟回升內生動力還不強。市場分析指，宏觀經濟政策需持續加強，特別是對青年就業的政策支持。
中國國務院新聞辦16日上午舉行「2023年4月份國民經濟運行情況」記者會，會中提及雖然經濟延續恢復態勢，但是國內需求仍顯不足，經濟回升內生動力還不強。另一方面，4月的全國城鎮調查失業率為5.2％，比3月下降0.1個百分點，然而16到24歲、25到59歲勞動力調查失業率分別為20.4％、4.2％。
針對4月經濟運行情況，香港《經濟日報》引述市場人士分析，經濟表現仍然疲弱加上青年失業率偏高，宏觀經濟政策需加強，特別是對青年就業的政策支持。
報導引述中泰證券首席分析師楊暢分析，投資對經濟的拉動作用有所放緩，從分類來看，房地產、製造業、基建投資的增速均呈現放緩跡象，考慮到去年5月基期較高，未來按年增率可能存在壓力。
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陽光也可以做公益：一場環境、社會、資產三方共贏的永續投資！
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太陽人全民電廠深耕能源產業十個年頭，創辦人陳威丞藉由首創的「綠能共享經濟」模式，至今已在臺灣、日本兩地建置超過500座太陽能電廠，與數千位電廠老闆攜手展開一場經濟、環境、社會公益三方共贏的永續投資。
隨著石油、天然氣等化石燃料價格上漲、國際通膨壓力加劇，世界能源貿易板塊也隨之重組，更有國家開始推動綠色能源及能源效率的政策；而今年國際能源總署（IEA）的報告也指出，未來兩年間全球電力將增加約2500TWh，其中98%新增電力由再生能源提供。種種現象明確顯示，永續及能源轉型議題已從眾人關切的世界趨勢，轉為深刻影響產業、政策與經濟的現在進行式。
綠能共享經濟成熟，日常永續行動可以更豐富
若從鉅觀角度思考，能源議題看似與日常相距甚遠，實則不然。當我們回到生活視野──每當社會因能源問題發生災害、通膨等重大動盪時，受影響最深刻的總是平凡生活的人們，甚至是最脆弱的弱勢族群。那麼，身為從石化能源過渡至綠色能源的關鍵一代，除了落實節能生活，我們還能再多做些什麼，創造更永續、多元關懷的社會？
對忙於工作的上班族而言，「投資」就是個既能滿足理財規劃、又兼顧環境永續的參與管道。 除了基金、股票的傳統投資市場，參與近年逐漸成熟、參與門檻低且報酬回收穩定的「綠能共享經濟」其實也是不錯的方法。
全民電廠：經濟、環境、社會公益，三方共贏的永續投資
什麼是「綠能共享經濟」？簡單來說，就是「共享電廠，共創綠能」， 參與者出資認領電廠或太陽能板，太陽人全民電廠（下稱太陽人）提供一條龍的物業管理服務，包辦如廠房建置、機關文件申請、設備維運等電廠大小事。如此一來，就算是毫無太陽能專業知識的上班族，也能藉日常財務管理的方式投入環境永續的行動，參與臺灣的綠能發展，在環境永續及能源轉型過程發揮微薄卻重要的影響。
這項被太陽人稱為「全民電廠」的共享模式，不只運作方式單純且具可循環性，還能在穩定的經濟回饋之外，創造額外的永續效益。民眾只要依循以下三步驟就可以成為全民電廠的老闆： 1.登錄太陽人官網並加入會員； 2.選擇欲認購的電廠（或太陽能板），完成相關設定並付款； 3.完成後，你就能成為電廠老闆，開始定期領取販賣電力的所得。投資期間，投資人能獲得台電保證20年的購電契約，穩定獲得約6~8%的年化投報率（需視電廠位置與當地平均日照時長而定）。
除了長期穩定的資產配置，太陽人也沒有忘記能源與生活的緊密關係。2020年，太陽人將全民電廠穩定收益的特性轉化為支持社會公益永續發展的力量，與數十間社福機構合作，正式啟動「日光循環公益專案」。當每一片屬於日光循環公益專案的太陽能板被認購時，太陽人就會捐獻500元給合作的公益團體，並每月依據投資人設定的「提撥捐獻額度」，再提撥捐獻額度的一半資助公益團體；而另一半則為下一座公益電廠的興建基金，藉此創造公益生生不息的回饋循環。換句話說，投資人獲得被動收益的同時，也就在用日光一點一滴的灌注著弱勢族群，並累積下一個公益機會的誕生，促成整體公眾利益的正向循環，為社會善盡一份心力。
獲得B型企業認證的太陽人全民電廠，一起讓商業成為社會永續的最大公益
太陽人全民電廠自2013年成立以來，已經深耕能源產業十個年頭，日光循環公益專案也邁入第三年，無論是電廠據點規模、綠能效益，或是為社會帶來的公共利益都在不斷擴大。多年間太陽人已在臺灣、日本建置超過500座太陽能電廠，並預估在未來20年間持續產出2.3億度的再生能源，創造將近15億的電力收益為地球減少約1.26億公斤的碳排放，相當於1,761座大安森林公園的碳排放吸收量。
除了永續的企業責任，太陽人也相當關注社會中的弱勢族群，於是也致力推動公益專案，成為勵馨基金會、唐氏症關愛者協會、ARTT台灣動物緊急救援小組、社團法人銀色大門老人福利協會、台灣環境資訊協會、黑潮海洋文教基金會、野灣野生動物保護協會....等數十所不同領域的社福機構的支持者，長期穩定捐助金流，支持臺灣社福活動，將綠色能源化為實質力量，回饋社會中最脆弱的族群。
一路走來，太陽人不只實踐了企業社會責任（CSR）及永續ESG的義務，更秉持著「日本職人技術，台灣在地深耕」的信念，於北中南東各處擴建電廠，為各鄉鎮創造許多長期穩定的工作機會。種種環境、能源、經濟、社福多元共好的行動，也讓太陽人全民電廠於2021年通過B型實驗室（B Lab®）認證，成為「運用商業發揮社會及環境的正面影響力」的B型企業。
能源不只是能源：太陽人全民電廠的永續影響力
「打破再生能源與社會大眾遙不可及的想像」是創辦人陳威丞創立太陽人全民電廠的初衷。一路走來，他運用個人專業與能力，帶領企業用「太陽能」向外擴展，響應ESG永續企業經營及聯合國永續發展目標（SDGs），利用能源創造經濟、社會福利、環境永續的多贏局面。在太陽人全民電廠的努力之下，「能源與日常生活緊密相關」並不只是形而上的概念，而是落實在社會每一處，真真切切的企業永續影響力。