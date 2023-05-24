一國兩制到朝鮮模式？伴隨俄國是否讓步，俄烏戰爭可能出現的各種態勢變化

文：劉燕婷

5月15日，中國歐亞事務特別代表李輝啟程前往烏克蘭、波蘭、法國、德國和俄羅斯五國，就政治解決烏克蘭危機同各方進行溝通。

從時序脈絡來看，五國之旅應非中方斡旋的第一步。由此前的政治跡象進行解讀，或許可以判斷：早在習近平3月訪俄時，雙方便已進行相關對話：中方探詢俄方談判意願，普亭（Vladimir Putin）則透露相關規劃與底線。而從中俄會後發表兩份聯合聲明來看，雙方對於戰爭終局的想像，或許存在些許外顯立場分歧：俄方雖表示歡迎中國勸和促談，也歡迎《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》（簡稱《中國立場》）中的主張，卻更多聚焦在「摒棄冷戰思維」一點上，強調「尊重各國合理安全關切並防止形成陣營對抗」，而沒有提及《中國立場》文件的第一點：「尊重各國主權」。

何以如此，原因不難想像。從俄羅斯的視角來看，伴隨戰情膠著、烏克蘭仇俄情緒發酵，「去軍事化」、「去納粹化」兩大目標愈發縹緲，「實控土地」成了相對顯著的收穫，俄方當然會想藉此證明「特別軍事行動」並非徒勞。故普亭先是在2022年9月推動烏克蘭四地「公投入俄」，表明「俄佔地」問題沒有談判空間，又在2023年4月簽署法令，允許自2024年7月1日起，驅逐拒絕入籍俄羅斯的烏克蘭公民，顯然準備推動佔領地的「俄羅斯化」。在此情況下，面對《中國立場》文件中的「尊重各國主權」，俄羅斯自是「恕難從命」，但中國也不願替俄羅斯的戰爭主張背書，正如其也從未承認克里米亞屬於俄羅斯，故聯合聲明最終只能就此議題進行模糊處理。

而上述分歧雖不至影響中俄關係，卻會對中國的進場斡旋構成實質挑戰；此外烏克蘭始終不放棄「恢復領土完整」的談判底線，歐美也基於國際法政治正確，在外顯立場上支持基輔，沒有一國敢就「俄羅斯撤軍」一事讓步，部分西方精英更曾抨擊《中國立場》文件「全無要求俄方撤軍」，是「支持侵略的促談」，無形之中也提高了中國的斡旋阻礙。

眼下中國之所以能有勸和空間，關鍵還是各方久戰之後疲態漸顯，不僅俄烏都不反對北京促談，法德也希望能有「溝通俄羅斯」的力量進場，即將面臨2024年總統大選的美國似乎也一改此前口風，歡迎中國扮演推手。5月10日至11日，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）便在奧地利維也納會見中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅，兩人談論了俄烏戰爭在內的相關話題，應也提及李輝將訪五國一事。

由此脈絡來看，中方這次安排的訪問國家名單與順序，或許反映以下思路：在了解美俄意向後，北京想進一步探詢烏克蘭、波蘭（代表新歐洲）、德法（代表老歐洲）的想法，再到俄羅斯進一步溝通。然儘管斡旋空間已現，俄烏的領土爭議依舊難解，北京要如何就此議題勸和促談，既取決於俄羅斯是否讓步，也涉及烏克蘭與西方的堅持程度。

如果俄羅斯讓步：一國兩制到科索沃模式

首先，雖說機率非常低，但若烏克蘭戰場反攻有成，又同意承諾不加入北約，仍有可能與俄羅斯形成條件交換，使後者同意撤軍，歸還部分或全部佔領地，包括克里米亞與「公投入俄」的四個地區：頓內次克（Donetsk）、盧漢斯克（Luhansk）、札波利沙（Zaporizhzhia）和赫爾松（Kherson）。而如此情況，對勸和促談的中國有利有弊。

在利的層面，由於北京已在立場文件中白紙黑字表態：「各國主權、獨立和領土完整都應該得到切實保障」，顯然是不會承認俄羅斯對佔領地的主權訴求，也不會要求烏克蘭承認主權改易，故若俄羅斯願意撤軍，中國將不用違逆此前立場，也較有吸引烏克蘭、西方前來參與的促談空間，更可以緩衝西方此前針對中國的輿論攻勢。

與此同時，此一情境也能凸顯中國無與倫比的大國影響力：歐美都無法勸說普亭撤軍，北京卻能說動俄方；烏克蘭仇俄情緒高漲，又經歷戰火摧殘，照理來說應該不可能放棄尋求北約的軍事保護，卻能在中國斡旋下答允，顯然是認可中國的擔保。簡言之，不論歸還失地多寡，只要俄羅斯願意在此議題上讓步，都能協助緩衝「中國逼降烏克蘭」的質疑，也能讓中國的大國威望進一步上升，真正推動談判有效進行。

然弊處在於，停戰秩序的維繫令人存疑，許多中國不可控的因素，最終可能讓北京陷入梅克爾（Angela Merkel）的過往政治困境：雖想維繫俄烏和平，卻一直被抨擊軟弱無能。

Photo Credit: GettyImages 習近平2023年3月21日抵達克里姆林宮，與普亭舉行正式會談。

如前所述，由於俄方已為此戰付出高昂代價，包括經濟衝擊與軍民傷亡，又在「四地入俄」上敲鑼打鼓、公告海內外，若其當真撤軍還地，必會引發俄羅斯內部動盪，普亭政權也將面臨執政以來最大挑戰。故要情況發展至此，除了烏克蘭承諾中立外，必然是莫斯科研判前線攻勢已難持續，再不撤軍就要兵敗如山倒，才會這般斷尾求生、忍痛割愛。

在此情境下，針對復歸失地的處理形式，烏克蘭有兩種可能選項：一國兩制與科索沃模式，其結果要視俄烏博弈程度而定。如若烏克蘭希望最大程度維持國土一統，且俄羅斯也無力反對，則對復歸失地採取「一國兩制」，是相對可行的選項，也就是給予其高度自治的空間，換取彼此維繫國家統一，同時降低摩擦與統治成本；如若俄烏博弈下，烏克蘭沒有辦法取得絕對主導，那麼可以退而求其次，同意施行科索沃模式，也就是不放棄針對失地的主權主張，但是實質放棄了軍事收復各地的努力，讓各失地保持實質獨立狀態。