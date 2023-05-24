一國兩制到朝鮮模式？伴隨俄國是否讓步，俄烏戰爭可能出現的各種態勢變化
我們想讓你知道的是
在了解美俄意向後，北京想進一步探詢烏克蘭、波蘭（代表新歐洲）、德法（代表老歐洲）的想法，再到俄羅斯進一步溝通。然儘管斡旋空間已現，俄烏的領土爭議依舊難解，北京要如何就此議題勸和促談，既取決於俄羅斯是否讓步，也涉及烏克蘭與西方的堅持程度。
文：劉燕婷
5月15日，中國歐亞事務特別代表李輝啟程前往烏克蘭、波蘭、法國、德國和俄羅斯五國，就政治解決烏克蘭危機同各方進行溝通。
從時序脈絡來看，五國之旅應非中方斡旋的第一步。由此前的政治跡象進行解讀，或許可以判斷：早在習近平3月訪俄時，雙方便已進行相關對話：中方探詢俄方談判意願，普亭（Vladimir Putin）則透露相關規劃與底線。而從中俄會後發表兩份聯合聲明來看，雙方對於戰爭終局的想像，或許存在些許外顯立場分歧：俄方雖表示歡迎中國勸和促談，也歡迎《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》（簡稱《中國立場》）中的主張，卻更多聚焦在「摒棄冷戰思維」一點上，強調「尊重各國合理安全關切並防止形成陣營對抗」，而沒有提及《中國立場》文件的第一點：「尊重各國主權」。
何以如此，原因不難想像。從俄羅斯的視角來看，伴隨戰情膠著、烏克蘭仇俄情緒發酵，「去軍事化」、「去納粹化」兩大目標愈發縹緲，「實控土地」成了相對顯著的收穫，俄方當然會想藉此證明「特別軍事行動」並非徒勞。故普亭先是在2022年9月推動烏克蘭四地「公投入俄」，表明「俄佔地」問題沒有談判空間，又在2023年4月簽署法令，允許自2024年7月1日起，驅逐拒絕入籍俄羅斯的烏克蘭公民，顯然準備推動佔領地的「俄羅斯化」。在此情況下，面對《中國立場》文件中的「尊重各國主權」，俄羅斯自是「恕難從命」，但中國也不願替俄羅斯的戰爭主張背書，正如其也從未承認克里米亞屬於俄羅斯，故聯合聲明最終只能就此議題進行模糊處理。
而上述分歧雖不至影響中俄關係，卻會對中國的進場斡旋構成實質挑戰；此外烏克蘭始終不放棄「恢復領土完整」的談判底線，歐美也基於國際法政治正確，在外顯立場上支持基輔，沒有一國敢就「俄羅斯撤軍」一事讓步，部分西方精英更曾抨擊《中國立場》文件「全無要求俄方撤軍」，是「支持侵略的促談」，無形之中也提高了中國的斡旋阻礙。
眼下中國之所以能有勸和空間，關鍵還是各方久戰之後疲態漸顯，不僅俄烏都不反對北京促談，法德也希望能有「溝通俄羅斯」的力量進場，即將面臨2024年總統大選的美國似乎也一改此前口風，歡迎中國扮演推手。5月10日至11日，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）便在奧地利維也納會見中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅，兩人談論了俄烏戰爭在內的相關話題，應也提及李輝將訪五國一事。
由此脈絡來看，中方這次安排的訪問國家名單與順序，或許反映以下思路：在了解美俄意向後，北京想進一步探詢烏克蘭、波蘭（代表新歐洲）、德法（代表老歐洲）的想法，再到俄羅斯進一步溝通。然儘管斡旋空間已現，俄烏的領土爭議依舊難解，北京要如何就此議題勸和促談，既取決於俄羅斯是否讓步，也涉及烏克蘭與西方的堅持程度。
如果俄羅斯讓步：一國兩制到科索沃模式
首先，雖說機率非常低，但若烏克蘭戰場反攻有成，又同意承諾不加入北約，仍有可能與俄羅斯形成條件交換，使後者同意撤軍，歸還部分或全部佔領地，包括克里米亞與「公投入俄」的四個地區：頓內次克（Donetsk）、盧漢斯克（Luhansk）、札波利沙（Zaporizhzhia）和赫爾松（Kherson）。而如此情況，對勸和促談的中國有利有弊。
在利的層面，由於北京已在立場文件中白紙黑字表態：「各國主權、獨立和領土完整都應該得到切實保障」，顯然是不會承認俄羅斯對佔領地的主權訴求，也不會要求烏克蘭承認主權改易，故若俄羅斯願意撤軍，中國將不用違逆此前立場，也較有吸引烏克蘭、西方前來參與的促談空間，更可以緩衝西方此前針對中國的輿論攻勢。
與此同時，此一情境也能凸顯中國無與倫比的大國影響力：歐美都無法勸說普亭撤軍，北京卻能說動俄方；烏克蘭仇俄情緒高漲，又經歷戰火摧殘，照理來說應該不可能放棄尋求北約的軍事保護，卻能在中國斡旋下答允，顯然是認可中國的擔保。簡言之，不論歸還失地多寡，只要俄羅斯願意在此議題上讓步，都能協助緩衝「中國逼降烏克蘭」的質疑，也能讓中國的大國威望進一步上升，真正推動談判有效進行。
然弊處在於，停戰秩序的維繫令人存疑，許多中國不可控的因素，最終可能讓北京陷入梅克爾（Angela Merkel）的過往政治困境：雖想維繫俄烏和平，卻一直被抨擊軟弱無能。
如前所述，由於俄方已為此戰付出高昂代價，包括經濟衝擊與軍民傷亡，又在「四地入俄」上敲鑼打鼓、公告海內外，若其當真撤軍還地，必會引發俄羅斯內部動盪，普亭政權也將面臨執政以來最大挑戰。故要情況發展至此，除了烏克蘭承諾中立外，必然是莫斯科研判前線攻勢已難持續，再不撤軍就要兵敗如山倒，才會這般斷尾求生、忍痛割愛。
在此情境下，針對復歸失地的處理形式，烏克蘭有兩種可能選項：一國兩制與科索沃模式，其結果要視俄烏博弈程度而定。如若烏克蘭希望最大程度維持國土一統，且俄羅斯也無力反對，則對復歸失地採取「一國兩制」，是相對可行的選項，也就是給予其高度自治的空間，換取彼此維繫國家統一，同時降低摩擦與統治成本；如若俄烏博弈下，烏克蘭沒有辦法取得絕對主導，那麼可以退而求其次，同意施行科索沃模式，也就是不放棄針對失地的主權主張，但是實質放棄了軍事收復各地的努力，讓各失地保持實質獨立狀態。
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉等地區之南投地區農場、休閒農業區，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於臺灣中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
國姓鄉
南投休閒農業區 - 糯米橋休閒農業區
糯米橋休閒農業區位於國姓鄉北港村，是一處位於山區的客家小農村，區內有許多特色景點，如縣定古蹟糯米橋、「看見台灣」的百年茄苳老樹、音樂水車、 打石文化園區、當地信仰中心「碧雲宮」、松柏崙步道、 眉冷山步道、芙蓉瀑布等，適合全家一同出遊。四季宜人的氣候也孕育許多優質農產，有國姓咖啡、香茅、 檸檬、芭樂、絲瓜、橄欖及冷泉米等，讓人吃的安心、健康。當然，來這裡更要享受悠遊慢活，糯米橋休閒農業區內內有多家休閒農場、渡假民宿、特色餐廳與咖啡館。團體遊客亦可事先預約區內景點導覽解說服務與產業體驗活動，如香茅香皂體驗、咖啡沖泡體驗、咖啡烘豆體驗、葉拓T恤、檸檬醋體驗、冷泉米包裝體驗、爆米香體驗、季節性採果等，寓教於樂、回憶滿滿。非常推薦您來糯米橋休閒農業區旅遊與夜宿，親山樂水之餘， 也能身歷其境感受客家庄多元的產業文化與夜晚的寧靜星空之美。
地址：南投縣國姓鄉北港村北原路50號（糯米橋休閒農業區促進協會）
【鄰近景點】
糯米橋
茄苳神木老樹
芙蓉瀑布
【農業與伴手禮】
冷泉米、香茅精油、國姓咖啡、橄欖
【交通方式】
由國道3號轉國道6號下國姓交流道，轉往國姓方向沿著省道台14線（中潭公路）前行，於柑仔林左轉接往133縣道，經過國姓市區於長流加油站右轉接省道台21線，約十分鐘車程即可到達「糯米橋休閒農業區」。
（南下）
走國道一號至南屯交流道下，接中彰快速道路，再接國道三號往南投、草屯方向，至草屯交流道下經台 14 線道往國姓鄉再接台 21 線至北港村糯米橋休閒農業區。
（北上）
走國道三號至草屯交流道下，經台 14 線道往國姓鄉，再接台 21 線至北港村糯米橋休閒農業區。
南投休閒農業區 - 福龜休閒農業區
福龜村名源自於境內最大聚落「龜仔頭」之首字，加上吉言佳字「福」而成。福龜村為草屯鎮進入國姓鄉的首經之地，居民以客家人居多。土地利用早年以旱田為主，但在福龜圳開鑿之後，紛紛轉作高經濟價值作物。「福龜休閒農業區」地點在南投縣國姓鄉福龜村，位於台14線通往埔里、日月潭中點，處烏溪南岸緊鄰烏溪畔，景色優美宜人，內有水圳生態步道、環村自行車 道，不管是騎車、散步都能欣賞區內的山林綠野風光，還可眺望遠處的九九峰，自然天成的景觀令人身心舒暢。除外，更透過休閒農業的深度，將本區塑造為生態、產業、生活之田園樂活區。
地址：南投縣國姓鄉中正路一段206-5號（福龜休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
阿嬤洗衣墩
橋聳雲天
北玄宮
【農業與伴手禮】
檸檬、草莓、木瓜、砂糖橘、枇杷、蜜棗、咖啡
【交通方式】
1. 國道3號轉國道6號，國姓交流道下台 14 線，即抵達福龜休閒農業區。
2. 高鐵台中站搭乘南投客運往埔里，轉日月潭線(不經國道6號) ，於福龜站下車
3. 台中火車站搭乘南投客運、全航客運往埔里 (不經國道6號) ，於福龜站下車。
埔里鎮
南投休閒農業區 - 桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，台21線往日月潭方向途中。921地震後，當地居民攜手重建，結合在地豐富的農業和生態，加強社區營造，創造出多元的自然觀光旅程，深受遊客喜愛。透過在地導覽，可觀賞社區內蝴蝶、青蛙、蜻蜓、豆娘、鳥類、螢火蟲、野生植物…等。「桃米休閒農業區」除串聯當地商家、景點，並與暨南大學合作，加強觀光資源開發與行銷，多次榮獲政府機關表揚，成為農村再造典範。
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號（桃米休閒農業區推展協會）
【鄰近景點】
桃米親水公園
暨南大學
紙教堂
妮娜巧克力城堡
【農業與伴手禮】
茭白筍、桃米筍干、醬筍、百香果
【交通方式】
國道3號214k接國道6號，國道6號29k下愛蘭交流道，往日月潭方向行駛，於台21線51k右轉（全家便利商店），即可抵達。
南投農場 - 台一生態休閒農場
「台一生態休閒農場」位於南投縣埔里鎮，園區廣大。園區以自然教育生態為主軸，近年來增加多設施，如蝴蝶園、昆蟲生態館、水上花園餐廳、花屋、光合廣場、仙人掌生態區、押花生活館……等主題場域；較特別的是，園區還設置全台唯一的「花神廟」，一旁還有「花神許願池」供遊客許願，許願成功花仙子還會贈送你一個小驚喜。園區門票分為純欣賞風景與折抵消費（飲食或採果），是情侶、親子旅遊的好去處。
【鄰近景點】
埔里觀光酒廠
台灣地理中心碑
台光香草園
埔里鯉魚潭
【農業與伴手禮】
百香果、果醋、香蕉果乾、柿子果乾、草莓果乾
【交通方式】
從南部或北部前往：國道三號於霧峰系統214K接國道六號，至埔里終點端處出口下，左轉台14線往霧社方向，下出口約3分鐘即可抵達。
從東部前往：花蓮太魯閣入山往合歡山方向行駛，經清境農場、霧社、奧萬大國家森林遊樂區，接台14線西行下山沿著指標即可到達。
魚池鄉
南投休閒農業區 - 大雁休閒農業區
「大雁休閒農業區」位於魚池鄉大雁村，為知名日月潭紅茶產地。921地震後，當地居民投入重建與社區營造工作，推廣紅茶種植，經多年的改良和推廣，魚池鄉的紅玉紅茶、紅韻紅茶、阿薩姆紅茶、蜜香紅茶已遠近馳名，深獲國內外消費者認可。到大雁休閒農業區，除了可以品嘗紅茶料理、體驗捏陶外，亦可登上金龍山頂欣賞壯闊雲海美景，當地也有許多民宿供住宿，可以趁此遠離塵囂，好好放鬆沉澱再出發。
地址：南投縣魚池鄉大雁村大雁巷42-2號（大雁休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
金龍山
大雁茶園風光
靈龍護庄
澀水森林步道水上瀑布
【農業與伴手禮】
香菇、蘭花與紅茶、陶藝品
【交通方式】
（南下）
國道3號接國道6號，至愛蘭交流道下（接台14往埔里），埔里（接台21線）往魚池方向，經過大雁隧道後，於54.5公里處依指標轉進投66-1鄉道，即可進入大雁澀水社區。
（北上）
國道3號至竹山交流道下左轉往社寮轉往集集方向，接新台16線經集集、水里再接台131線（或台21線經日月潭）至魚池鄉，即可進入大雁澀水區。
南投休閒農業區 - 大林休閒農業區
「大林休閒農業區」位於魚池鄉大林村，原是典型的農業聚落。在近幾年休閒旅遊興盛的帶動下，開始轉型朝向觀光產業發展，包括民宿、餐飲、農場、 農特產開發販售等，提供給遊客更豐富的賞玩服務。 本區屬於日月潭國家風景區轄內，不難想見此處山水的迷人之處，而知名的遊樂園九族文化村就位於本區的中心位置，更具備吸引遊客到訪的優勢資源。除了美麗風光與設備完善的園區外，純樸農村的風貌，更讓遊客有機會體驗貼近自然的休閒樂趣。 多元的農村景觀與自然生態，植物原始林相完整，還有台港特有種「桃實百日青」的國寶級樹種，蝶類、鳥類、蟬類、甲蟲等種類繁多。這裡不僅可以觀賞蘭花及參觀菇園，更有世界虹吸式咖啡大賽得到亞軍的優質咖啡，歡迎您來細細品嘗！
地址：南投縣魚池鄉大林村金天巷8號（大林休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
日月潭
九族文化村
向山遊客中心
文武廟
【農業與伴手禮】
紅茶、紅茶梅、懷古茶簍、香菇、咖啡、蘭花
【交通方式】
（南下）
國道3號接國道6號，在愛蘭交流道下（接台14往埔里），埔里（接台21線）往魚池、九族方向。
（北上）
走國道三號至竹山交流道下左轉往社寮、集集方向接台16線經集集、水里，接投131線至魚池（或台21線經日月潭）、九族。
南投休閒農業區 -日月潭頭社活盆地休閒農業區
頭社活盆地休閒農業區位於南投縣魚池鄉台21線上、水里與日月潭之間，為日月潭環潭公路的入口，亦屬國家風景區轄內。在行政區上包括武登村與頭社村， 共同組成的一個近橢圓形的盆地，是個小而美、小而豐富的精緻休閒農業區。本區原本為邵族部落的居住地，「頭社」即來自於原住民，後來居民以漢人為主， 在本區仍可看到原住民及漢族拓墾的文化遺跡。至於「活盆地」則是因為本區由較淺的湖泊區域淤積而成，加上特有的泥炭土層豐富的含水量，讓整個盆地底似乎有點晃動，猶如活著一般。豐富多樣的自然美景，加上人文歷史的資產，以及傳統農業與村莊的純樸美感，頭社活盆地是個適合盤桓數日的休閒旅遊區域，尤其便利的交通與鄰近日月潭風景區的特點，更推薦您把這兒當成深度體驗南投風情的核心據點！
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷46號（日月潭頭社活盆地休閒農業區促進會）
【鄰近景點】
日月潭
九族文化村
向山遊客中心
文武廟
【農業與伴手禮】
紅茶、香菇
【交通方式】
（南下）
國道 3 號→國道 6 號→愛蘭交流道下→台 14 線往埔里→台 21 線往 日月潭→經商店區、水社壩及水社隧道→日月潭頭社活盆地休閒農業區。
（北上）
國道 3 號→名間交流道下→左轉台 3 線往集集、水里→台 16 線至 水里後右轉往蛇窯→台 21 線往日月潭→日月潭頭社活盆地休閒農業區。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。