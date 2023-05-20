越南首位飲食文學家武邦：從靠妻子的美食戒斷鴉片，到肩負間諜任務並寫出《河內的美味》

世界各國都有自己的美食書，但交織戰火風味同時暢銷超過半世紀的恐怕不多；世界各國也都有自己代表的飲食文學家，但肩負間諜任務的恐怕也屈指可數，越南就有這樣子的一本美食聖經《河內的美味》（Miếng ngon Hà Nội）與飲食文學家武邦（Vũ Bằng，1913-1984）。武邦最精彩的除了他一生傳奇的故事，就是他的體面的外表，從照片看上去真是一位古典儒雅的謙謙君子，眉宇間透著出身於好人家的文藝氣質。

武邦筆下最具秋日風情的晶瑩吃食是用荷葉包起來的綠糯米（Cốm Vòng），他形容河內是一個被烤肉米線（Bún chả）穿透的城市，結果連美國前總統歐巴馬與名廚安東尼波登也被這道菜穿透。武邦靠著河內的街頭小吃治癒了鴉片煙癮，你也許不認同他寫香肉料理（thịt cầy）與禾蟲蛋捲（Chả rươi）的語調，但就如同他所說的「吃是一種完整的文化」，理解這本書的背景時代之後，你就會對它有些寬容。

Photo Credit： Thuydaonguyen CC BY 3.0 越南美食聖經《河內的美味》

少年得志染上鴉片

1913年武邦出生於河內還劍湖附近的一個書香世家，父親早逝，母親在杭蓋街（Phố Hàng Gai）經營一家書店，杭蓋街從19世紀開始就是知名書街，聚集了許多賣書印書的店舖，許多法國殖民官員都會到這裡買書，可以想見家境比一般越南人富裕。母親重視他的教育，希望他有天能去法國留學成為一名醫生，於是將他送去了法屬時期最知名的菁英學校阿爾貝薩羅中學（Lycée Albert-Sarraut，今陳富-還劍高中）就讀。

Photo Credit： manhhai CC BY 2.0 武邦當年就讀的阿爾貝薩羅中學，今陳富-還劍高中。

阿爾貝薩羅中學校培養出許多越南知識分子（包含了寮國的王子），有些學生後來成為反抗法國的共產黨員，武邦也是其中一名。該校知名校友還包括人稱「紅色拿破崙」的武元甲將軍、前南越第一夫人陳麗春等。

青少年時期的武邦在學校接觸到法國文學為之著迷，進而練習寫作，年僅16歲的他投稿到報社馬上就被刊載出來，儘管他的母親阻止他走文學之路，但武邦還是決定棄醫從文，立志成為一名新聞工作者。1931年武邦18歲那年出版了他的第一本書，從此一炮而紅，年少得志，有錢有名，很快就對女人和鴉片產生了興趣，年紀輕輕的他因此染上鴉片長達數年之久。

靠著妻子的美食戒斷煙癮

1935年22歲的武邦與大他七歲的阮氏貴（Nguyễn Thị Quỳ）結婚，阮氏貴廚藝精湛，對街頭小吃頗為熟稔。每當他犯煙癮時，妻子總是拉著他出門上街尋找美食藉此分散他的注意力，他們吃遍了各種河粉、蒸粉捲、糕點、煎餅、綠糯米、禾蟲、涼拌沙拉、手卷、米線、魚鍋、粥品等，多虧了妻子不斷勸導與關心，加上他自己的決心，最終才戒斷成功。

整個40年代是武邦創作的高峰期，散發著藝術家氣息的他此時已累積了8本書，擅長短篇小說與散文，被人稱為從情場歸來的人，他的筆鋒總是詼諧幽默又帶著嘲諷語調，對人性有份鮮明的誠實，他認為人活著就是要嘗夠人生百味才算真正活著，喜歡過著一種比道德更激情甚至更罪惡的生活。當時越南吹起一股掙脫法國殖民的熱血風潮，30多歲才華洋溢人的他有著知識分子的熱血使命感，他祕密地參與了革命情報網，向共產主義者提供情報。

在西貢臥底卻想念河內美食