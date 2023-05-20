越南首位飲食文學家武邦：從靠妻子的美食戒斷鴉片，到肩負間諜任務並寫出《河內的美味》
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武邦是越南第一位飲食文學家，他一生傳奇，18歲出版了第一本書就從此一炮而紅，年少得志也讓他年紀輕輕就染上鴉片癮頭，靠著妻子的美食才順利戒斷。信仰共產主義的他，曾擔任北越間諜前往西貢，因想念妻子和河內的美食而寫下越南美食聖經《河內的美味》。
世界各國都有自己的美食書，但交織戰火風味同時暢銷超過半世紀的恐怕不多；世界各國也都有自己代表的飲食文學家，但肩負間諜任務的恐怕也屈指可數，越南就有這樣子的一本美食聖經《河內的美味》（Miếng ngon Hà Nội）與飲食文學家武邦（Vũ Bằng，1913-1984）。武邦最精彩的除了他一生傳奇的故事，就是他的體面的外表，從照片看上去真是一位古典儒雅的謙謙君子，眉宇間透著出身於好人家的文藝氣質。
武邦筆下最具秋日風情的晶瑩吃食是用荷葉包起來的綠糯米（Cốm Vòng），他形容河內是一個被烤肉米線（Bún chả）穿透的城市，結果連美國前總統歐巴馬與名廚安東尼波登也被這道菜穿透。武邦靠著河內的街頭小吃治癒了鴉片煙癮，你也許不認同他寫香肉料理（thịt cầy）與禾蟲蛋捲（Chả rươi）的語調，但就如同他所說的「吃是一種完整的文化」，理解這本書的背景時代之後，你就會對它有些寬容。
少年得志染上鴉片
1913年武邦出生於河內還劍湖附近的一個書香世家，父親早逝，母親在杭蓋街（Phố Hàng Gai）經營一家書店，杭蓋街從19世紀開始就是知名書街，聚集了許多賣書印書的店舖，許多法國殖民官員都會到這裡買書，可以想見家境比一般越南人富裕。母親重視他的教育，希望他有天能去法國留學成為一名醫生，於是將他送去了法屬時期最知名的菁英學校阿爾貝薩羅中學（Lycée Albert-Sarraut，今陳富-還劍高中）就讀。
阿爾貝薩羅中學校培養出許多越南知識分子（包含了寮國的王子），有些學生後來成為反抗法國的共產黨員，武邦也是其中一名。該校知名校友還包括人稱「紅色拿破崙」的武元甲將軍、前南越第一夫人陳麗春等。
青少年時期的武邦在學校接觸到法國文學為之著迷，進而練習寫作，年僅16歲的他投稿到報社馬上就被刊載出來，儘管他的母親阻止他走文學之路，但武邦還是決定棄醫從文，立志成為一名新聞工作者。1931年武邦18歲那年出版了他的第一本書，從此一炮而紅，年少得志，有錢有名，很快就對女人和鴉片產生了興趣，年紀輕輕的他因此染上鴉片長達數年之久。
靠著妻子的美食戒斷煙癮
1935年22歲的武邦與大他七歲的阮氏貴（Nguyễn Thị Quỳ）結婚，阮氏貴廚藝精湛，對街頭小吃頗為熟稔。每當他犯煙癮時，妻子總是拉著他出門上街尋找美食藉此分散他的注意力，他們吃遍了各種河粉、蒸粉捲、糕點、煎餅、綠糯米、禾蟲、涼拌沙拉、手卷、米線、魚鍋、粥品等，多虧了妻子不斷勸導與關心，加上他自己的決心，最終才戒斷成功。
整個40年代是武邦創作的高峰期，散發著藝術家氣息的他此時已累積了8本書，擅長短篇小說與散文，被人稱為從情場歸來的人，他的筆鋒總是詼諧幽默又帶著嘲諷語調，對人性有份鮮明的誠實，他認為人活著就是要嘗夠人生百味才算真正活著，喜歡過著一種比道德更激情甚至更罪惡的生活。當時越南吹起一股掙脫法國殖民的熱血風潮，30多歲才華洋溢人的他有著知識分子的熱血使命感，他祕密地參與了革命情報網，向共產主義者提供情報。
在西貢臥底卻想念河內美食
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉篇
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南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等地區之休閒農場，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於台中中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。南投農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，有許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
信義鄉
南投休閒農業區 - 自強愛國休閒農業區
「自強愛國休閒農業區」位於南投縣信義鄉西北方，鄰近東埔溫泉區、八通關古道、玉山國家公園，周邊旅遊資源豐富，幅員遼闊。農業區面積達2,000餘公頃，涵蓋區域包括烏松崙森林休閒區、崁腳寮葡萄休閒區、風櫃斗梅園區、牛稠坑景觀生態區及坪瀨溪流生態區。區域內有坪瀨溪、刺蔥林溪與陳有蘭溪等溪流，水資源豐富孕育豐富的農產品和生態資源，最著名的農產品即為青梅和青梅加工品，果粒碩大且多汁；而崁腳寮生產的葡萄的品質也深受消費者肯定，另外，風櫃斗的梅花遠近馳名，每到梅花季，即可見到滿山滿谷的梅花和人群。無論賞花、採果、踏青、生態探索……等多元遊程，都吸引許多遊客多次造訪！
地址：南投縣信義鄉綠美巷20號
【鄰近景點】
東埔溫泉區
八通關古道
玉山國家公園
【農業與伴手禮】
青梅、梅子果釀、葡萄、時蔬、柿子
【交通方式】
國道3號下名間交流道，左轉台3線往名間方向，再接 台16線往集集、水里方向，於水里接台21線往信義 至88.6公里處信義分局前右轉，循投59線前行即可 達愛國村、自強村。
竹山鎮
南投農場 - 天野青草葯園休閒農場
「天野青草葯園休閒農場」位於竹山鎮，近紫南宮。成立於民國96年，擁有廣闊的青草藥園，種植約200科別、1200個藥草品種，農場內設有藥草老師，教導遊客藥草相關知識。農場內附設「天野養生餐廳」，主要接待團客。餐廳主打「藥膳養生料理」，健康養生無負擔。園區內門市部，主要販售各類青草藥乾品、加工製品與其他農作物；農場參觀不收門票，創辦人沈金順表示，成立農場目的，是為了要推廣藥用植物的正確觀念；另一方面，常有新聞傳出民眾誤食、誤用某些植物導致中毒的案例，以至於讓青草藥背負許多誤解，他也期待透過藥園的宣導推廣，能讓社會大眾了解青草藥的益處，進而能正確地善用青草藥。
地址：南投縣竹山鎮延正里1鄰集山路二段591-8號
【鄰近景點】
紫南宮
竹山文化園區
車籠埔斷層園區
竹山菸葉館
【農業與伴手禮】
白花蝶豆、月桃、金錢草
【交通方式】
走國道三號，下竹山交流道後再往台三線竹山方向走一公里迴轉，即可到達天野青草葯園休閒農場。
鹿谷鄉
南投休閒農業區 - 小半天休閒農業區
「小半天休閒農業區」位於南投縣鹿谷鄉，幅員遼闊約有286.71公頃，涵蓋竹林村、竹豐村，和雅村小半天休閒農業區等三個村落。海拔從200至1,500公尺。農作物擁有「三金」美名：綠金「茶葉」、黃金「竹筍」、黑金「竹炭」。農業區內水池林地維持良好無污染，故生態資源豐富：螢火蟲、昆蟲、鳥類及保育類藍腹鷴等，在此還可以白天觀雲海、晚上看星空。由於本地區之地理環境特性屬多山少平原的地形，大多數的居民群聚而定。區內有武岫休閒農場、43家合法民宿與13家餐飲業者，94年獲選全國最美麗社區。多樣化的生態遊程、具特色的在地美食料理，使小半天休閒農業區常是回訪客首選之一。
地址：南投縣鹿谷鄉光復路174-7號
【鄰近景點】
德興瀑布
長源圳生態步道
孟宗竹林古戰場
大崙山觀光茶園
【農業與伴手禮】
冬筍、長年菜、山芹菜、竹管茶餅、竹炭鹹蛋
【交通方式】
北上及南下於中二高竹山交流道下，右轉台3線省道至南下2.4公里處，左轉保甲路再左轉151縣道往鹿谷溪頭方向（9公里），經鹿谷廣興7-11後右轉往小半天休閒農業區。
南投農場 - 武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，初期以經營茶業為生，農場擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近十年來由茶業轉型，集合國內產、官、學界努力精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道……等活動，冀望到此一遊的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。農場內特製的「武岫孟宗竹炭」燒製係以四年生以上的孟宗竹為材料，採用高溫炭化技術，歷時十多天，以傳統窯手工精心燒製而成（並非一般機械燒材油方式），所生產之孟宗竹炭堅持高品質，其衍生的竹炭用品，健康且實用性高，是每個遊客必買的伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
【鄰近景點】
半天橋
長源圳生態步道
大石公
石馬公園
【農業與伴手禮】
竹炭手工精油皂、竹醋液、武岫竹炭、炭好茶
【交通方式】
走國道3號（中二高）下竹山交流道，台3線右轉，縣道151甲-左轉，往鹿谷方向，接151縣道，往小半天方向，接竹林村方向即可到達。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。