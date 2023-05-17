《愛爾蘭時報》刊登讀者投書AI生成文章，總編刪文道歉並示警人工智慧已對新聞產業構成挑戰

文：張瑞邦（Tucker Chang）

創刊超過164年的愛爾蘭主流報刊《愛爾蘭時報》（The Irish Times）於2023年5月14日發布道歉聲明，起因是該報近日刊登一篇讀者投書文章，內容抨擊愛爾蘭女性對於使用仿曬霜將膚色變為古銅色的小麥肌情有獨鍾，結果該評論遭披露是由人工智慧（AI）生成。

根據英國《衛報》（The Guardian）報導，該篇具惡作劇性質的評論刊登於2023年5月11日，主標題為「愛爾蘭女性對古銅膚色的癡迷大有問題」，文章一開頭便說道：「親愛的愛爾蘭女性，我們需要談談您古銅色的肌膚，或許您覺得仿曬霜僅是一種無傷大雅的化妝品選擇，但它其實反映了文化挪用（Cultural Appropriation）及對黑色素含量較高的人種膚色相對較深的戀物癖（Fetishisation）。」

該文刊出後迅速引起各大社群討論，更成為《愛爾蘭時報》當日觀看次數第二多的文章，不過該報隨即於文章發布的數小時內將其撤下，目前開啟原文頁面僅顯示：「文章已被刪除且內容正在查驗中。」

《愛爾蘭時報》對此也表示，在該文章刊登不到24小時內，編輯部就意識到此專欄文章很有可能不是真人撰寫，這篇文章的作者照片和大部分的內容現在也已被證實是由人工智慧生成。

《愛爾蘭時報》在公開道歉信中提到哪些重點？

《愛爾蘭時報》主編柯麥可（Ruadhan Mac Cormaic）在道歉聲明中表示，該報致力於提供多元開放、尊重各類觀點的對話空間，無論是公眾人物、時事評論員、各領域的專業人士，乃至於一般民眾都可以自由的表達意見，為社會大眾提供新的反思和視角。

柯麥可承認雖然當初釋出這篇文章是出自善意，且希望以不同的角度看待此議題，但報社還是犯下大錯，特別是請求報社刊登該篇投書的聯繫人並非文章「真實作者」，柯麥可痛批這就是場騙局，《愛爾蘭時報》已成為這場蓄意詐欺的受害人。