《愛爾蘭時報》刊登讀者投書AI生成文章，總編刪文道歉並示警人工智慧已對新聞產業構成挑戰
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《愛爾蘭時報》對此也表示，在該文章刊登不到24小時內，編輯部就意識到此專欄文章很有可能不是真人撰寫，這篇文章的作者照片和大部分的內容現在也已被證實是由人工智慧生成。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
創刊超過164年的愛爾蘭主流報刊《愛爾蘭時報》（The Irish Times）於2023年5月14日發布道歉聲明，起因是該報近日刊登一篇讀者投書文章，內容抨擊愛爾蘭女性對於使用仿曬霜將膚色變為古銅色的小麥肌情有獨鍾，結果該評論遭披露是由人工智慧（AI）生成。
根據英國《衛報》（The Guardian）報導，該篇具惡作劇性質的評論刊登於2023年5月11日，主標題為「愛爾蘭女性對古銅膚色的癡迷大有問題」，文章一開頭便說道：「親愛的愛爾蘭女性，我們需要談談您古銅色的肌膚，或許您覺得仿曬霜僅是一種無傷大雅的化妝品選擇，但它其實反映了文化挪用（Cultural Appropriation）及對黑色素含量較高的人種膚色相對較深的戀物癖（Fetishisation）。」
該文刊出後迅速引起各大社群討論，更成為《愛爾蘭時報》當日觀看次數第二多的文章，不過該報隨即於文章發布的數小時內將其撤下，目前開啟原文頁面僅顯示：「文章已被刪除且內容正在查驗中。」
《愛爾蘭時報》對此也表示，在該文章刊登不到24小時內，編輯部就意識到此專欄文章很有可能不是真人撰寫，這篇文章的作者照片和大部分的內容現在也已被證實是由人工智慧生成。
《愛爾蘭時報》在公開道歉信中提到哪些重點？
《愛爾蘭時報》主編柯麥可（Ruadhan Mac Cormaic）在道歉聲明中表示，該報致力於提供多元開放、尊重各類觀點的對話空間，無論是公眾人物、時事評論員、各領域的專業人士，乃至於一般民眾都可以自由的表達意見，為社會大眾提供新的反思和視角。
柯麥可承認雖然當初釋出這篇文章是出自善意，且希望以不同的角度看待此議題，但報社還是犯下大錯，特別是請求報社刊登該篇投書的聯繫人並非文章「真實作者」，柯麥可痛批這就是場騙局，《愛爾蘭時報》已成為這場蓄意詐欺的受害人。
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落實菸害防制，新興菸品在地風險審查應著重「成癮性」評估
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鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗。
新興菸品近來成為全球關注之公共衛生議題，台灣的菸害防制法也於今年修法通過禁止電子煙、嚴管加熱菸。只是，菸防法的配套子法中，對於如何檢測加熱菸成分是否包含尼古丁外之成癮性、或有害物質，付之闕如。鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗，同時連結本土既有的吸菸、戒菸行為研究資料庫，比照食安或醫藥審查，訂定如曝露量、攝入量等符合國人特性之檢驗標準，既可讓業者有所本，也可減少社會爭議。
各方對新興菸品的健康影響、載具管理、風險評估等議題尚有歧見，其中有關「成癮性」的討論，即為重要爭點之一。今（112）年3月22日發布之「指定菸品健康風險評估審查辦法」第3條第1項第6款，要求業者應於申請新興菸品健康風險評估審查時，檢附「成癮性物質之研究資料」。本會認為，新興菸品在年輕族群間蔚為風潮，對「成癮性」展開全面性的研究，應為當務之急。
所謂「成癮性」，是指一種重複性的強迫行為，即使行為人明知這些行為可能會造成不良後果，仍然被持續重複。成癮性可能源於中樞神經系統功能失調所導致，長期重複這些行為則可能反向造成神經功能受損。依據美國心理學會（APA）對成癮（Addiction）所做之定義，是將其視為一種需要被治療的疾病，指一個人因為對於酒精、藥物或其他物質擁有過度的生理與心理依賴。統一的臨床觀念則將成癮界定為，最初因樂趣驅使的物質使用（或行為），現在則無法顧及產生的痛苦多於收獲，仍被驅動強迫性繼續重複。
一般而言，成癮性得區分為「物質成癮」及「行為成癮」，物質成癮是指對某種物質（如酒精、毒品等）產生生理或心理上的強烈依賴；行為成癮是指對某種行為（如賭博、上網等）的過度從事。成癮性的病理機制與大腦的「獎勵機制（Rewarding system）」有關，成癮刺激原（如藥物、酒精、性交等）會引起大腦釋放多巴胺等神經遞質，產生愉悅感及正向增強效應，促使個體重複接觸該刺激原。亦即，當行為個體（人或動物）透過多巴胺的獎勵機制學習到某些事物會帶來愉悅感後，往後如觸及相關或類似事物，便會反射性直接重複行為。
《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-5）將成癮定義為一種慢性復發性障礙，其特徵是強迫性使用某種物質或行為，儘管會產生負面後果。成癮判斷標準包括：1. 對使用該物質或從事該行為具有不可控制的強烈衝動或渴望，即使面臨嚴重後果，仍無法停止或減少成癮物或行為的使用或參與；雖然其嘗試控制或減少，仍收效甚微。2. 行為人耗費大量時間獲取、使用成癮物質或行為，因此放棄重要活動，甚至忽視其他重要的責任或義務。3. 行為人持續使用該物質或行為，儘管明知其將導致或惡化身心狀況、社會生活或工作情形。4. 行為人對物質或行為產生耐受性，此意味須增加成癮物或行為的劑量或頻率，以達到相同的效果或滿足感，如使用相同的量感覺更少。5. 對成癮物或行為有否認、隱瞞或合理化的傾向。6. 該人在停止使用該物質或行為時會出現「戒斷症狀」，例如焦慮、抑鬱、易怒、失眠、噁心或疼痛。
WHO於2018年發表第11版《國際疾病分類》（ICD 11）中納入「遊戲成癮」（Gaming disorder），將其與酒精、菸草、咖啡因、毒品、藥物濫用並列為精神疾病；新興菸品之加熱菸，既以菸草為主要原料，其成癮性究竟如何，值得國人高度關注。尤其如前所述，新興菸品具備時尚、有趣，甚至「潮」等流行元素，是否可能誘使民眾因好奇而開始使用、進一步形成成癮行為，也有待主管機關進行相關研究、予以釐清。盼國健署能以高標準進行新興菸品管制，協調我國臨床、學界等專業領域人士共同商議合適之審核與執行辦法，盡快投入「成癮性」在地研究，並鏈結國內長期累積之吸菸、戒菸行為大數據，制定符合台灣現況的專業審查標準。
撰文：社團法人台灣永續健康福祉協會