2023/05/17,
政治

立院三讀通過交通部組織法，觀光局和氣象局將改為觀光署、中央氣象署

立院三讀通過交通部組織法，觀光局和氣象局將改為觀光署、中央氣象署
圖為交通部觀光局局長張錫聰與台灣觀光協會會長葉菊蘭 12日在東京舉辦「2023台灣觀光再啟動」推廣說明 會。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰表示，觀光局從前總統陳水扁的時代就在談升格，後續觀光人數從200萬人增加至1200萬人，業務也不斷增加，改為觀光署將有利觀光產業政策規劃等，但可惜沒有設立分署。

觀光局經20多年終於改制，張錫聰：完成階段性任務

（中央社）立法院昨（16）日通過將觀光局跟氣象局改為觀光署及中央氣象署。從草案開始就參與組織改制的觀光局長張錫聰說，終於完成階段性任務，未來觀光署將補足員額，落實觀光白皮書的建言。

立法院會昨天三讀修正通過交通部組織法，規定行政院為辦理全國交通行政、交通建設及產業業務，特設交通部，並明定其10大掌理事項，及設立觀光署、中央氣象署等7個次級機關。

觀光局改制為觀光署是歷經20多年，張錫聰昨天告訴《中央社》記者，立法院昨天三讀通過觀光局改制為觀光署，他從過去草案出來到昨天終於審議通過，讓他在屆齡退休前完成階段性任務，邁入新的里程碑。

張錫聰指出，觀光局的組織已經太久沒有調整，導致各個主管機關都只能超前部署，未來正式掛牌後，就可以補足相關員額，駐外單位也可以增加人力，補足動能，最重要的是可以落實觀光白皮書的相關建言。

觀光局副局長周廷彰則補充，有些過時的發展觀光條例條文也可藉此修正，例如參考立法院黨團提案內容，有些觀光遊樂園區已經成為中小學的教學場地跟環教場地，可以考慮廢除娛樂稅等。

同樣從局改制為署的還有中央氣象局將改為中央氣象署。中央氣象局長鄭明典說，改制過後在業務上將會增加氣候項目，這也是因應國際趨勢。

鄭明典表示，早期氣象的作業單位就是很專心在一般的天氣預報，而氣候的相關業務則是由學界處理，但隨著科技進步，還有各種大環境改變，各單位都陸續把氣候納入。

至於與未來環境部氣候變遷署的職掌範圍有什麼差異，鄭明典指出，環境部的氣候變遷署是在非氣象的相關因應事務，包含減碳等，而中央氣象署的氣候則是氣象方面，未來2者將會是合作關係。

觀光發展基金舉債投資硬體　為疫後振興做準備
Photo Credit: 中央社
交通部觀光局長張錫聰（圖）指出，觀光局的組織已經太久沒有調整，導致各個主管機關都只能超前部署，未來正式掛牌後，就可以補足相關員額。

交通部組改設觀光署，旅遊業者及學者嘆沒分署

（中央社）立法院會昨天三讀修正通過交通部組織法，設立觀光署。對此，旅遊業者及學者表示肯定，但遺憾沒有設立分署以推動區域觀光。

立法院會三讀修正通過交通部組織法，規定行政院為辦理全國交通行政、交通建設及產業業務，特設交通部，並明定其10大掌理事項，及設立觀光署、中央氣象署等7個次級機關。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰表示，觀光局從前總統陳水扁的時代就在談升格，後續觀光人數從200萬人增加至1200萬人，業務也不斷增加，改為觀光署將有利觀光產業政策規劃等，但可惜沒有設立分署。

黃正聰指出，過去的環島型態觀光已經不適合，應該要推動區域觀光，但若沒有分署，可能就沒有單位可以進行區域整合，但升格為觀光署已經往前一步，畢竟過去的觀光局法規都是觀光事業，不是用產業層級的方向在思考。

創新旅行社董事長李奇嶽認為，周邊鄰近的韓國、日本、泰國等都是部會等級，而台灣還留在三級局處是不夠的，而且升格最大的意義是能有足夠經費及人手，因為觀光最重要的就是國際行銷，這樣才有能力組織觀光台灣隊，但可惜沒有分署，這樣國家風景區就應該要加強功能。

除此之外，李奇嶽表示，駐外單位方面，希望可以增加駐點國家，尤其觀光市場的主力國家，都應該要有觀光駐外人員。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。