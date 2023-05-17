立院三讀通過交通部組織法，觀光局和氣象局將改為觀光署、中央氣象署

觀光局經20多年終於改制，張錫聰：完成階段性任務

（中央社）立法院昨（16）日通過將觀光局跟氣象局改為觀光署及中央氣象署。從草案開始就參與組織改制的觀光局長張錫聰說，終於完成階段性任務，未來觀光署將補足員額，落實觀光白皮書的建言。

立法院會昨天三讀修正通過交通部組織法，規定行政院為辦理全國交通行政、交通建設及產業業務，特設交通部，並明定其10大掌理事項，及設立觀光署、中央氣象署等7個次級機關。

觀光局改制為觀光署是歷經20多年，張錫聰昨天告訴《中央社》記者，立法院昨天三讀通過觀光局改制為觀光署，他從過去草案出來到昨天終於審議通過，讓他在屆齡退休前完成階段性任務，邁入新的里程碑。

張錫聰指出，觀光局的組織已經太久沒有調整，導致各個主管機關都只能超前部署，未來正式掛牌後，就可以補足相關員額，駐外單位也可以增加人力，補足動能，最重要的是可以落實觀光白皮書的相關建言。

觀光局副局長周廷彰則補充，有些過時的發展觀光條例條文也可藉此修正，例如參考立法院黨團提案內容，有些觀光遊樂園區已經成為中小學的教學場地跟環教場地，可以考慮廢除娛樂稅等。

同樣從局改制為署的還有中央氣象局將改為中央氣象署。中央氣象局長鄭明典說，改制過後在業務上將會增加氣候項目，這也是因應國際趨勢。

鄭明典表示，早期氣象的作業單位就是很專心在一般的天氣預報，而氣候的相關業務則是由學界處理，但隨著科技進步，還有各種大環境改變，各單位都陸續把氣候納入。

至於與未來環境部氣候變遷署的職掌範圍有什麼差異，鄭明典指出，環境部的氣候變遷署是在非氣象的相關因應事務，包含減碳等，而中央氣象署的氣候則是氣象方面，未來2者將會是合作關係。

Photo Credit: 中央社 交通部觀光局長張錫聰（圖）指出，觀光局的組織已經太久沒有調整，導致各個主管機關都只能超前部署，未來正式掛牌後，就可以補足相關員額。

交通部組改設觀光署，旅遊業者及學者嘆沒分署

（中央社）立法院會昨天三讀修正通過交通部組織法，設立觀光署。對此，旅遊業者及學者表示肯定，但遺憾沒有設立分署以推動區域觀光。

立法院會三讀修正通過交通部組織法，規定行政院為辦理全國交通行政、交通建設及產業業務，特設交通部，並明定其10大掌理事項，及設立觀光署、中央氣象署等7個次級機關。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰表示，觀光局從前總統陳水扁的時代就在談升格，後續觀光人數從200萬人增加至1200萬人，業務也不斷增加，改為觀光署將有利觀光產業政策規劃等，但可惜沒有設立分署。

黃正聰指出，過去的環島型態觀光已經不適合，應該要推動區域觀光，但若沒有分署，可能就沒有單位可以進行區域整合，但升格為觀光署已經往前一步，畢竟過去的觀光局法規都是觀光事業，不是用產業層級的方向在思考。

創新旅行社董事長李奇嶽認為，周邊鄰近的韓國、日本、泰國等都是部會等級，而台灣還留在三級局處是不夠的，而且升格最大的意義是能有足夠經費及人手，因為觀光最重要的就是國際行銷，這樣才有能力組織觀光台灣隊，但可惜沒有分署，這樣國家風景區就應該要加強功能。

除此之外，李奇嶽表示，駐外單位方面，希望可以增加駐點國家，尤其觀光市場的主力國家，都應該要有觀光駐外人員。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航