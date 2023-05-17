立院三讀農委會升格農業部，掌動保法規等10事項，柯建銘：「520農民運動」35週年最好的禮物

立院三讀農委會升格農業部，掌動保法規等10事項

（中央社）立法院會16日三讀通過農業部組織法，農委會將升格為農業部，並明定其掌理農業政策與法規規劃等10大事項，並設農村發展及水土保持署、農業科技園區管理中心等8個次級機關。

立院司法及法制、經濟委員會聯席會議4月10日初審通過農業部組織法草案，但農業部的次級機關及其業務條文保留，交由黨團協商。

農委會當時所提書面報告指出，1988年5月20日台灣發生大規模農民抗爭行動，史稱520農民運動，而農民團體於該次農運提出7項訴求，「成立農業部」屬其中訴求之一。

農委會表示，這次組改，主要有強化組織功能、健全農業產銷環境及糧食安全、落實動物保護及寵物管理、營造農村建設及農村再生、重視農業資源永續利用及發展、保護植物原生種及防疫與國際接軌等方向。

立法院朝野黨團5月11日協商，保留條文仍無法取得共識，送院會處理；爭點包括，林業與自然保育署業務是否要加入水庫集水區（流域）與國家公園業務等，以及水土保持及農村發展署的名稱，是「農村發展」擺前面，還是「水土保持」放後面。

立法院會16日處理，保留條文經表決後，按民進黨立法院黨團所提修正動議通過。

三讀條文規定，行政院為辦理全國農業、林業、漁業及畜牧業行政業務，特設農業部。

關於農業部的10大掌理事項，三讀通過條文規定，分別是農業、農業資源永續利用、農民輔導、農業科技，以及畜牧業、動物保護與國際、兩岸農業貿易合作等政策與法規的規劃、研擬、管理及監督。

農業部掌理事項也包括，農業資訊管理、資通訊應用發展政策與法規的規劃、研擬、管理及監督；所屬機關辦理農糧、漁業、動植物防疫檢疫、林業、自然保育、水土保持與農村發展、農田水利、農業金融與農業保險及農業科技園區的督導。

另外，所屬機構辦理農業、林業、水產、畜產、獸醫科技、農業藥物、生物多樣性、區域性農業、植物種苗、特用作物等試驗研究的督導、協調及推動等，也是農業部掌理事項之一。

至於農業部8個次級機關，三讀通過條文規定，分別是農糧署、漁業署、動植物防疫檢疫署、林業及自然保育署、農村發展及水土保持署、農田水利署、農業金融署及農業科技園區管理中心。

其中，林業及自然保育署負責規劃與執行林業與自然保育政策及管理事項，農村發展及水土保持署則是規劃與執行農村發展、水土保持政策及管理事項；農業科技園區管理中心則是執行農業科技園區管理事項。

三讀條文也規定，農業部置部長1人，特任；政務次長2人，職務比照簡任第14職等；常務次長1人，職務列簡任第14職等。

Photo Credit: 中央社 立法院會16日三讀通過農業部組織法，農委會將升格為農業部，農委會主委陳吉仲（圖）16日下午舉行記者會，說明農委會升格農業部歷程，並回答媒體提問。中央社記者吳家昇攝 112年5月16日

農業部將成立，陳吉仲：充滿感動

（中央社記者楊淑閔台北16日電）立法院會16日三讀通過農業部組織法，農委會將升格農業部。農委會主委陳吉仲說，對成立農業部充滿感動，這也是農委會主管、成員及農漁民的長期期待，將擴大照顧全國農漁民。

立法院會三讀通過農業部組織法，規定行政院為辦理全國農業、林業、漁業及畜牧業行政業務特設農業部，並明定其10大掌理事項，及設立農業金融署、林業及自然保育署等8個次級機關。

農業部下屬三級機關設有7署1中心7試驗機構及8司6處，動物保護司推進動物福利國際化、資源永續利用司因應氣候變遷、水土保持及農村發展署將健全農村機能，以及林業及自然保育署深化棲地維護成為焦點。

農委會舉行臨時記者會說明，陳吉仲重申，成立農業部是對520農民運動的回應，不只他自己充滿感動，這也是農委會所有主管、成員，以及農漁民、合作的通路業者等人的長期期待。

媒體提問陳吉仲是否會成為首任農業部長，他說，這是總統、行政院長的職權；農業部未來要擴大照顧全國農漁民，讓農民所得提升。他稍早提出簡報圖資說明，全國8萬戶專業農及20萬戶主力農家，2021年每戶平均年所得比2015時成長2成。

外界預計農業部年底前成立，陳吉仲則說，16日三讀通過後，依照流程報簽行政院，待行政院給予大概的日期，就會依照指示運作，屆時會對外報告。

關於未來農業部員額編制，農委會人事室說明，目前4770人，農業部編制5300人，增加最多的是林務局改制為林業及自然保育署，會從1000人左右增至約1100人；另外，動物保護司、資源永續利用司為新設置，會增加員額，水土保持及農村發展署也會增加。

預算方面，農委會會計室補充，今年公務預算為新台幣1506億元左右（其中有752億元是農民福利3保1金的支出），113年將增加83億元，至1589億元左右；另外，基金預算約為736億元。

立院三讀農委會升格農業部，立委：遲來的正義

（中央社）立法院會16日三讀通過農業部組織法，農委會將升格為農業部。民進黨立委劉建國說，台灣以農立國，升格為農業部是遲來的正義，這是歷史性的一刻；時代力量立委陳椒華呼籲，未來農業部應加強水資源保育。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗接受《中央社》記者訪問表示，農委會因應整個農業環境的重大變遷及產業發展需要，要做這樣的調整，國民黨支持；改成農業部後，相信經費會更充裕，組織架構也更能因應當前需要，希望農業部做好產銷調節等工作，不要「要蛋沒蛋、要肉沒肉」，這種情況不要再發生。

立法院會16日三讀通過農業部組織法，農委會將升格為農業部，並明定其掌理農業政策與法規規劃等10大事項，並設農村發展及水土保持署、農業科技園區管理中心等8個次級機關。