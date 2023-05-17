立院三讀農委會升格農業部，掌動保法規等10事項，柯建銘：「520農民運動」35週年最好的禮物
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民進黨立法院黨團總召柯建銘16日說，今年5月20日是「520農民運動」的35週年，立法院會16日三讀通過農業部組織法，農委會升格為農業部，這是給「520農民運動」最好的禮物，「我們做到了」。
立院三讀農委會升格農業部，掌動保法規等10事項
（中央社）立法院會16日三讀通過農業部組織法，農委會將升格為農業部，並明定其掌理農業政策與法規規劃等10大事項，並設農村發展及水土保持署、農業科技園區管理中心等8個次級機關。
立院司法及法制、經濟委員會聯席會議4月10日初審通過農業部組織法草案，但農業部的次級機關及其業務條文保留，交由黨團協商。
農委會當時所提書面報告指出，1988年5月20日台灣發生大規模農民抗爭行動，史稱520農民運動，而農民團體於該次農運提出7項訴求，「成立農業部」屬其中訴求之一。
農委會表示，這次組改，主要有強化組織功能、健全農業產銷環境及糧食安全、落實動物保護及寵物管理、營造農村建設及農村再生、重視農業資源永續利用及發展、保護植物原生種及防疫與國際接軌等方向。
立法院朝野黨團5月11日協商，保留條文仍無法取得共識，送院會處理；爭點包括，林業與自然保育署業務是否要加入水庫集水區（流域）與國家公園業務等，以及水土保持及農村發展署的名稱，是「農村發展」擺前面，還是「水土保持」放後面。
立法院會16日處理，保留條文經表決後，按民進黨立法院黨團所提修正動議通過。
三讀條文規定，行政院為辦理全國農業、林業、漁業及畜牧業行政業務，特設農業部。
關於農業部的10大掌理事項，三讀通過條文規定，分別是農業、農業資源永續利用、農民輔導、農業科技，以及畜牧業、動物保護與國際、兩岸農業貿易合作等政策與法規的規劃、研擬、管理及監督。
農業部掌理事項也包括，農業資訊管理、資通訊應用發展政策與法規的規劃、研擬、管理及監督；所屬機關辦理農糧、漁業、動植物防疫檢疫、林業、自然保育、水土保持與農村發展、農田水利、農業金融與農業保險及農業科技園區的督導。
另外，所屬機構辦理農業、林業、水產、畜產、獸醫科技、農業藥物、生物多樣性、區域性農業、植物種苗、特用作物等試驗研究的督導、協調及推動等，也是農業部掌理事項之一。
至於農業部8個次級機關，三讀通過條文規定，分別是農糧署、漁業署、動植物防疫檢疫署、林業及自然保育署、農村發展及水土保持署、農田水利署、農業金融署及農業科技園區管理中心。
其中，林業及自然保育署負責規劃與執行林業與自然保育政策及管理事項，農村發展及水土保持署則是規劃與執行農村發展、水土保持政策及管理事項；農業科技園區管理中心則是執行農業科技園區管理事項。
三讀條文也規定，農業部置部長1人，特任；政務次長2人，職務比照簡任第14職等；常務次長1人，職務列簡任第14職等。
農業部將成立，陳吉仲：充滿感動
（中央社記者楊淑閔台北16日電）立法院會16日三讀通過農業部組織法，農委會將升格農業部。農委會主委陳吉仲說，對成立農業部充滿感動，這也是農委會主管、成員及農漁民的長期期待，將擴大照顧全國農漁民。
立法院會三讀通過農業部組織法，規定行政院為辦理全國農業、林業、漁業及畜牧業行政業務特設農業部，並明定其10大掌理事項，及設立農業金融署、林業及自然保育署等8個次級機關。
農業部下屬三級機關設有7署1中心7試驗機構及8司6處，動物保護司推進動物福利國際化、資源永續利用司因應氣候變遷、水土保持及農村發展署將健全農村機能，以及林業及自然保育署深化棲地維護成為焦點。
農委會舉行臨時記者會說明，陳吉仲重申，成立農業部是對520農民運動的回應，不只他自己充滿感動，這也是農委會所有主管、成員，以及農漁民、合作的通路業者等人的長期期待。
媒體提問陳吉仲是否會成為首任農業部長，他說，這是總統、行政院長的職權；農業部未來要擴大照顧全國農漁民，讓農民所得提升。他稍早提出簡報圖資說明，全國8萬戶專業農及20萬戶主力農家，2021年每戶平均年所得比2015時成長2成。
外界預計農業部年底前成立，陳吉仲則說，16日三讀通過後，依照流程報簽行政院，待行政院給予大概的日期，就會依照指示運作，屆時會對外報告。
關於未來農業部員額編制，農委會人事室說明，目前4770人，農業部編制5300人，增加最多的是林務局改制為林業及自然保育署，會從1000人左右增至約1100人；另外，動物保護司、資源永續利用司為新設置，會增加員額，水土保持及農村發展署也會增加。
預算方面，農委會會計室補充，今年公務預算為新台幣1506億元左右（其中有752億元是農民福利3保1金的支出），113年將增加83億元，至1589億元左右；另外，基金預算約為736億元。
立院三讀農委會升格農業部，立委：遲來的正義
（中央社）立法院會16日三讀通過農業部組織法，農委會將升格為農業部。民進黨立委劉建國說，台灣以農立國，升格為農業部是遲來的正義，這是歷史性的一刻；時代力量立委陳椒華呼籲，未來農業部應加強水資源保育。
國民黨立法院黨團總召曾銘宗接受《中央社》記者訪問表示，農委會因應整個農業環境的重大變遷及產業發展需要，要做這樣的調整，國民黨支持；改成農業部後，相信經費會更充裕，組織架構也更能因應當前需要，希望農業部做好產銷調節等工作，不要「要蛋沒蛋、要肉沒肉」，這種情況不要再發生。
立法院會16日三讀通過農業部組織法，農委會將升格為農業部，並明定其掌理農業政策與法規規劃等10大事項，並設農村發展及水土保持署、農業科技園區管理中心等8個次級機關。
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陽光也可以做公益：一場環境、社會、資產三方共贏的永續投資！
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太陽人全民電廠深耕能源產業十個年頭，創辦人陳威丞藉由首創的「綠能共享經濟」模式，至今已在臺灣、日本兩地建置超過500座太陽能電廠，與數千位電廠老闆攜手展開一場經濟、環境、社會公益三方共贏的永續投資。
隨著石油、天然氣等化石燃料價格上漲、國際通膨壓力加劇，世界能源貿易板塊也隨之重組，更有國家開始推動綠色能源及能源效率的政策；而今年國際能源總署（IEA）的報告也指出，未來兩年間全球電力將增加約2500TWh，其中98%新增電力由再生能源提供。種種現象明確顯示，永續及能源轉型議題已從眾人關切的世界趨勢，轉為深刻影響產業、政策與經濟的現在進行式。
綠能共享經濟成熟，日常永續行動可以更豐富
若從鉅觀角度思考，能源議題看似與日常相距甚遠，實則不然。當我們回到生活視野──每當社會因能源問題發生災害、通膨等重大動盪時，受影響最深刻的總是平凡生活的人們，甚至是最脆弱的弱勢族群。那麼，身為從石化能源過渡至綠色能源的關鍵一代，除了落實節能生活，我們還能再多做些什麼，創造更永續、多元關懷的社會？
對忙於工作的上班族而言，「投資」就是個既能滿足理財規劃、又兼顧環境永續的參與管道。 除了基金、股票的傳統投資市場，參與近年逐漸成熟、參與門檻低且報酬回收穩定的「綠能共享經濟」其實也是不錯的方法。
全民電廠：經濟、環境、社會公益，三方共贏的永續投資
什麼是「綠能共享經濟」？簡單來說，就是「共享電廠，共創綠能」， 參與者出資認領電廠或太陽能板，太陽人全民電廠（下稱太陽人）提供一條龍的物業管理服務，包辦如廠房建置、機關文件申請、設備維運等電廠大小事。如此一來，就算是毫無太陽能專業知識的上班族，也能藉日常財務管理的方式投入環境永續的行動，參與臺灣的綠能發展，在環境永續及能源轉型過程發揮微薄卻重要的影響。
這項被太陽人稱為「全民電廠」的共享模式，不只運作方式單純且具可循環性，還能在穩定的經濟回饋之外，創造額外的永續效益。民眾只要依循以下三步驟就可以成為全民電廠的老闆： 1.登錄太陽人官網並加入會員； 2.選擇欲認購的電廠（或太陽能板），完成相關設定並付款； 3.完成後，你就能成為電廠老闆，開始定期領取販賣電力的所得。投資期間，投資人能獲得台電保證20年的購電契約，穩定獲得約6~8%的年化投報率（需視電廠位置與當地平均日照時長而定）。
除了長期穩定的資產配置，太陽人也沒有忘記能源與生活的緊密關係。2020年，太陽人將全民電廠穩定收益的特性轉化為支持社會公益永續發展的力量，與數十間社福機構合作，正式啟動「日光循環公益專案」。當每一片屬於日光循環公益專案的太陽能板被認購時，太陽人就會捐獻500元給合作的公益團體，並每月依據投資人設定的「提撥捐獻額度」，再提撥捐獻額度的一半資助公益團體；而另一半則為下一座公益電廠的興建基金，藉此創造公益生生不息的回饋循環。換句話說，投資人獲得被動收益的同時，也就在用日光一點一滴的灌注著弱勢族群，並累積下一個公益機會的誕生，促成整體公眾利益的正向循環，為社會善盡一份心力。
獲得B型企業認證的太陽人全民電廠，一起讓商業成為社會永續的最大公益
太陽人全民電廠自2013年成立以來，已經深耕能源產業十個年頭，日光循環公益專案也邁入第三年，無論是電廠據點規模、綠能效益，或是為社會帶來的公共利益都在不斷擴大。多年間太陽人已在臺灣、日本建置超過500座太陽能電廠，並預估在未來20年間持續產出2.3億度的再生能源，創造將近15億的電力收益為地球減少約1.26億公斤的碳排放，相當於1,761座大安森林公園的碳排放吸收量。
除了永續的企業責任，太陽人也相當關注社會中的弱勢族群，於是也致力推動公益專案，成為勵馨基金會、唐氏症關愛者協會、ARTT台灣動物緊急救援小組、社團法人銀色大門老人福利協會、台灣環境資訊協會、黑潮海洋文教基金會、野灣野生動物保護協會....等數十所不同領域的社福機構的支持者，長期穩定捐助金流，支持臺灣社福活動，將綠色能源化為實質力量，回饋社會中最脆弱的族群。
一路走來，太陽人不只實踐了企業社會責任（CSR）及永續ESG的義務，更秉持著「日本職人技術，台灣在地深耕」的信念，於北中南東各處擴建電廠，為各鄉鎮創造許多長期穩定的工作機會。種種環境、能源、經濟、社福多元共好的行動，也讓太陽人全民電廠於2021年通過B型實驗室（B Lab®）認證，成為「運用商業發揮社會及環境的正面影響力」的B型企業。
能源不只是能源：太陽人全民電廠的永續影響力
「打破再生能源與社會大眾遙不可及的想像」是創辦人陳威丞創立太陽人全民電廠的初衷。一路走來，他運用個人專業與能力，帶領企業用「太陽能」向外擴展，響應ESG永續企業經營及聯合國永續發展目標（SDGs），利用能源創造經濟、社會福利、環境永續的多贏局面。在太陽人全民電廠的努力之下，「能源與日常生活緊密相關」並不只是形而上的概念，而是落實在社會每一處，真真切切的企業永續影響力。