立院三讀經濟部組織法，設商業發展署等6署，能源局改名能源署衝刺淨零排放

立院三讀經濟部組織法，設能源署等6署

（中央社）立法院會昨（16）日三讀修正通過經濟部組織法，規定行政院為辦理全國經貿行政及經濟建設業務，特設經濟部，並明定其7大掌理事項，及設立商業發展署、產業發展署、中小及新創企業署、能源署等10個次級機關。

關於經濟部掌理的7大事項，三讀條文規範，其中包括投資政策與招商策略之規劃、訂定、推動及投資審議；產業技術創新研發政策的規劃、訂定及推動；配合經濟及產業政策，創設或投資生產事業等。

至於經濟部的10個次級機關，三讀條文明定，分別是商業發展署、產業發展署、國際貿易署、能源署、中小及新創企業署、水利署、智慧財產局、產業園區管理局、標準檢驗局、地質調查與礦業管理中心。

其中，中小及新創企業署的業務為，中小及新創企業政策的規劃與執行、輔導及發展事項。

Photo Credit: 中央社 立法院昨天三讀過後，經濟部將新設5署，包括商業發展署、產業發展署、國際貿易署、能源署、中小及新創企業署。圖為經濟部長王美花。

經濟部新設5署拚競爭力，能源局改名能源署衝淨零排放

（中央社）立法院昨天三讀通過經濟部組織法修正案，經濟部將新設5署，其中，因應產業多元發展及提升競爭力，商業司升格為商業發展署；同時為達2050淨零排放目標，能源局改名為能源署，強化政策規劃及執行力道。

行政院會2022年通過相關修法，推出新一波組織改造方案，共牽涉經濟部、內政部及交通部等6個部會。立法院昨天三讀過後，經濟部將新設5署，包括商業發展署、產業發展署、國際貿易署、能源署、中小及新創企業署。

立法院昨天三讀通過經濟部組織法修正案，經濟部將新設「商業發展署」，並將現行礦務局、中央地質調整所整併為「地質調查及礦業管理中心」，產業發展署、國際貿易署、能源署、中小及新創企業署等均由原機關改制，共計10個三級機關。

據經濟部統計，2022年商業服務業共93.11萬家，占整體營利家業家數58.3％，就業人數約占整體就業人數的27.75％；經濟部長王美花曾表示，商業司升格後將會有更多資源協助輔導業者，提升產業國際競爭力。

面對商業型態推陳出新，經濟部人事處表示，商業司由幕僚單位升格為商業發展署後，除了提升預算、人事獨立性，也可增加商業服務業管理的權責和量能，更重要的是，強化組織規劃和執行功能，可加大政策推動力道。

經濟部人事處表示，局變成屬，重點在強化政策規劃，工業局組改後也可提升製造業、技術服務業的業務量能。現行工業局業務中的產業輔導、中辦工廠輔導和產業政策規劃，將移入新設產業發展署，另外，工業區組及所屬工業區管理、科技產業園區管理，則移入產業園區管理局（原為加工出口區管理處）。

為達2050淨零排放目標，經濟部人事處表示，能源局更名為能源署，可更有效分配資源，利於推動國家能源政策；國際貿易局更名為國際貿易署，將貿調會、國際合作處併入，整合涉外業務；中小企業處則因應新創企業發展更名為中小及新創企業署。

經濟部官員表示，因應工作調整，組織改造跟上現在工作步調，許多業務已持續在推動。以能源署為例，因應綠電發展趨勢，加上能源種類多樣化，以前能源局較偏向管制機關，組改後將成為能源政策的推動機關。

此外，經濟部官員指出，投資處更名投資促進司，投審會更名投資審議司，在全世界提高投資管理及審查嚴謹度的趨勢下，投審會業務料將越來越重。

在經濟部原本組改版本中，能源署、產業發展署、中小及創新企業署擬採雙軌制，在立法院審議時遭立委質疑，最終在朝野協商後，改為事務官，不採雙軌制。對此，經濟部官員表示，按照原本規劃雙軌制，是希望引進業界人才、增加用人彈性，但在實務尋找人選上也有難度，改為常任制影響不大。

Photo Credit: 中央社 為達2050淨零排放目標，經濟部人事處表示，能源局更名為能源署，可更有效分配資源，利於推動國家能源政策

立院三讀，經濟部掌招商策略規劃等7大事項

（中央社）立法院會昨天三讀修正通過經濟部組織法等案，明定經濟部掌理投資政策與招商策略的規劃、訂定等7大事項，並設立產業發展署、中小及新創企業署、地質調查與礦業管理中心等10個次級機關。

立法院司法及法制、經濟委員會聯席會議4月12日初審通過經濟部組織法修正草案等案，但在場立委及官員就經濟部的掌理事項、依職掌所設次級機關及其業務等關鍵條文，討論後未取得共識因此保留。全案須交由黨團協商。

後經朝野黨團協商後達成共識，立法院會昨天處理時，在場立委並未提出異議，三讀修正通過。

三讀條文規定，行政院為辦理全國經貿行政及經濟建設業務，特設經濟部。

三讀條文明定，經濟部掌理的7大事項，包括投資政策與招商策略的規劃、訂定、推動及投資審議；產業技術創新研發政策的規劃、訂定及推動；配合經濟及產業政策，創設或投資生產事業；所屬國營事業的監督與管理、經濟部直接投資事業的公股管理及經濟事務財團法人的設立許可、監督及管理。

經濟部掌理事項也包括，所屬機關辦理經濟與產業、商業發展、國際貿易、能源、中小及新創企業發展、水利、智慧財產權、產業園區與科技產業園區、國家標準、商品檢驗、度量衡、地質調查、礦產土石資源的督導；所屬經貿人員培訓機構的督導、協調及推動等。

至於經濟部的10個次級機關，三讀條文明定，分別是商業發展署、產業發展署、國際貿易署、能源署、中小及新創企業署、水利署、智慧財產局、產業園區管理局、標準檢驗局、地質調查與礦業管理中心。

三讀條文規定，經濟部置部長一人，特任；政務次長2人，職務比照簡任第14職等；常務次長一人，職務列簡任第14職等。