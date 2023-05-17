立院三讀經濟部組織法，設商業發展署等6署，能源局改名能源署衝刺淨零排放
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行政院會2022年通過相關修法，推出新一波組織改造方案，共牽涉經濟部、內政部及交通部等6個部會。立法院昨天三讀過後，經濟部將新設5署，包括商業發展署、產業發展署、國際貿易署、能源署、中小及新創企業署。
立院三讀經濟部組織法，設能源署等6署
（中央社）立法院會昨（16）日三讀修正通過經濟部組織法，規定行政院為辦理全國經貿行政及經濟建設業務，特設經濟部，並明定其7大掌理事項，及設立商業發展署、產業發展署、中小及新創企業署、能源署等10個次級機關。
關於經濟部掌理的7大事項，三讀條文規範，其中包括投資政策與招商策略之規劃、訂定、推動及投資審議；產業技術創新研發政策的規劃、訂定及推動；配合經濟及產業政策，創設或投資生產事業等。
至於經濟部的10個次級機關，三讀條文明定，分別是商業發展署、產業發展署、國際貿易署、能源署、中小及新創企業署、水利署、智慧財產局、產業園區管理局、標準檢驗局、地質調查與礦業管理中心。
其中，中小及新創企業署的業務為，中小及新創企業政策的規劃與執行、輔導及發展事項。
經濟部新設5署拚競爭力，能源局改名能源署衝淨零排放
（中央社）立法院昨天三讀通過經濟部組織法修正案，經濟部將新設5署，其中，因應產業多元發展及提升競爭力，商業司升格為商業發展署；同時為達2050淨零排放目標，能源局改名為能源署，強化政策規劃及執行力道。
行政院會2022年通過相關修法，推出新一波組織改造方案，共牽涉經濟部、內政部及交通部等6個部會。立法院昨天三讀過後，經濟部將新設5署，包括商業發展署、產業發展署、國際貿易署、能源署、中小及新創企業署。
立法院昨天三讀通過經濟部組織法修正案，經濟部將新設「商業發展署」，並將現行礦務局、中央地質調整所整併為「地質調查及礦業管理中心」，產業發展署、國際貿易署、能源署、中小及新創企業署等均由原機關改制，共計10個三級機關。
據經濟部統計，2022年商業服務業共93.11萬家，占整體營利家業家數58.3％，就業人數約占整體就業人數的27.75％；經濟部長王美花曾表示，商業司升格後將會有更多資源協助輔導業者，提升產業國際競爭力。
面對商業型態推陳出新，經濟部人事處表示，商業司由幕僚單位升格為商業發展署後，除了提升預算、人事獨立性，也可增加商業服務業管理的權責和量能，更重要的是，強化組織規劃和執行功能，可加大政策推動力道。
經濟部人事處表示，局變成屬，重點在強化政策規劃，工業局組改後也可提升製造業、技術服務業的業務量能。現行工業局業務中的產業輔導、中辦工廠輔導和產業政策規劃，將移入新設產業發展署，另外，工業區組及所屬工業區管理、科技產業園區管理，則移入產業園區管理局（原為加工出口區管理處）。
為達2050淨零排放目標，經濟部人事處表示，能源局更名為能源署，可更有效分配資源，利於推動國家能源政策；國際貿易局更名為國際貿易署，將貿調會、國際合作處併入，整合涉外業務；中小企業處則因應新創企業發展更名為中小及新創企業署。
經濟部官員表示，因應工作調整，組織改造跟上現在工作步調，許多業務已持續在推動。以能源署為例，因應綠電發展趨勢，加上能源種類多樣化，以前能源局較偏向管制機關，組改後將成為能源政策的推動機關。
此外，經濟部官員指出，投資處更名投資促進司，投審會更名投資審議司，在全世界提高投資管理及審查嚴謹度的趨勢下，投審會業務料將越來越重。
在經濟部原本組改版本中，能源署、產業發展署、中小及創新企業署擬採雙軌制，在立法院審議時遭立委質疑，最終在朝野協商後，改為事務官，不採雙軌制。對此，經濟部官員表示，按照原本規劃雙軌制，是希望引進業界人才、增加用人彈性，但在實務尋找人選上也有難度，改為常任制影響不大。
立院三讀，經濟部掌招商策略規劃等7大事項
（中央社）立法院會昨天三讀修正通過經濟部組織法等案，明定經濟部掌理投資政策與招商策略的規劃、訂定等7大事項，並設立產業發展署、中小及新創企業署、地質調查與礦業管理中心等10個次級機關。
立法院司法及法制、經濟委員會聯席會議4月12日初審通過經濟部組織法修正草案等案，但在場立委及官員就經濟部的掌理事項、依職掌所設次級機關及其業務等關鍵條文，討論後未取得共識因此保留。全案須交由黨團協商。
後經朝野黨團協商後達成共識，立法院會昨天處理時，在場立委並未提出異議，三讀修正通過。
三讀條文規定，行政院為辦理全國經貿行政及經濟建設業務，特設經濟部。
三讀條文明定，經濟部掌理的7大事項，包括投資政策與招商策略的規劃、訂定、推動及投資審議；產業技術創新研發政策的規劃、訂定及推動；配合經濟及產業政策，創設或投資生產事業；所屬國營事業的監督與管理、經濟部直接投資事業的公股管理及經濟事務財團法人的設立許可、監督及管理。
經濟部掌理事項也包括，所屬機關辦理經濟與產業、商業發展、國際貿易、能源、中小及新創企業發展、水利、智慧財產權、產業園區與科技產業園區、國家標準、商品檢驗、度量衡、地質調查、礦產土石資源的督導；所屬經貿人員培訓機構的督導、協調及推動等。
至於經濟部的10個次級機關，三讀條文明定，分別是商業發展署、產業發展署、國際貿易署、能源署、中小及新創企業署、水利署、智慧財產局、產業園區管理局、標準檢驗局、地質調查與礦業管理中心。
三讀條文規定，經濟部置部長一人，特任；政務次長2人，職務比照簡任第14職等；常務次長一人，職務列簡任第14職等。
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陽光也可以做公益：一場環境、社會、資產三方共贏的永續投資！
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太陽人全民電廠深耕能源產業十個年頭，創辦人陳威丞藉由首創的「綠能共享經濟」模式，至今已在臺灣、日本兩地建置超過500座太陽能電廠，與數千位電廠老闆攜手展開一場經濟、環境、社會公益三方共贏的永續投資。
隨著石油、天然氣等化石燃料價格上漲、國際通膨壓力加劇，世界能源貿易板塊也隨之重組，更有國家開始推動綠色能源及能源效率的政策；而今年國際能源總署（IEA）的報告也指出，未來兩年間全球電力將增加約2500TWh，其中98%新增電力由再生能源提供。種種現象明確顯示，永續及能源轉型議題已從眾人關切的世界趨勢，轉為深刻影響產業、政策與經濟的現在進行式。
綠能共享經濟成熟，日常永續行動可以更豐富
若從鉅觀角度思考，能源議題看似與日常相距甚遠，實則不然。當我們回到生活視野──每當社會因能源問題發生災害、通膨等重大動盪時，受影響最深刻的總是平凡生活的人們，甚至是最脆弱的弱勢族群。那麼，身為從石化能源過渡至綠色能源的關鍵一代，除了落實節能生活，我們還能再多做些什麼，創造更永續、多元關懷的社會？
對忙於工作的上班族而言，「投資」就是個既能滿足理財規劃、又兼顧環境永續的參與管道。 除了基金、股票的傳統投資市場，參與近年逐漸成熟、參與門檻低且報酬回收穩定的「綠能共享經濟」其實也是不錯的方法。
全民電廠：經濟、環境、社會公益，三方共贏的永續投資
什麼是「綠能共享經濟」？簡單來說，就是「共享電廠，共創綠能」， 參與者出資認領電廠或太陽能板，太陽人全民電廠（下稱太陽人）提供一條龍的物業管理服務，包辦如廠房建置、機關文件申請、設備維運等電廠大小事。如此一來，就算是毫無太陽能專業知識的上班族，也能藉日常財務管理的方式投入環境永續的行動，參與臺灣的綠能發展，在環境永續及能源轉型過程發揮微薄卻重要的影響。
這項被太陽人稱為「全民電廠」的共享模式，不只運作方式單純且具可循環性，還能在穩定的經濟回饋之外，創造額外的永續效益。民眾只要依循以下三步驟就可以成為全民電廠的老闆： 1.登錄太陽人官網並加入會員； 2.選擇欲認購的電廠（或太陽能板），完成相關設定並付款； 3.完成後，你就能成為電廠老闆，開始定期領取販賣電力的所得。投資期間，投資人能獲得台電保證20年的購電契約，穩定獲得約6~8%的年化投報率（需視電廠位置與當地平均日照時長而定）。
除了長期穩定的資產配置，太陽人也沒有忘記能源與生活的緊密關係。2020年，太陽人將全民電廠穩定收益的特性轉化為支持社會公益永續發展的力量，與數十間社福機構合作，正式啟動「日光循環公益專案」。當每一片屬於日光循環公益專案的太陽能板被認購時，太陽人就會捐獻500元給合作的公益團體，並每月依據投資人設定的「提撥捐獻額度」，再提撥捐獻額度的一半資助公益團體；而另一半則為下一座公益電廠的興建基金，藉此創造公益生生不息的回饋循環。換句話說，投資人獲得被動收益的同時，也就在用日光一點一滴的灌注著弱勢族群，並累積下一個公益機會的誕生，促成整體公眾利益的正向循環，為社會善盡一份心力。
獲得B型企業認證的太陽人全民電廠，一起讓商業成為社會永續的最大公益
太陽人全民電廠自2013年成立以來，已經深耕能源產業十個年頭，日光循環公益專案也邁入第三年，無論是電廠據點規模、綠能效益，或是為社會帶來的公共利益都在不斷擴大。多年間太陽人已在臺灣、日本建置超過500座太陽能電廠，並預估在未來20年間持續產出2.3億度的再生能源，創造將近15億的電力收益為地球減少約1.26億公斤的碳排放，相當於1,761座大安森林公園的碳排放吸收量。
除了永續的企業責任，太陽人也相當關注社會中的弱勢族群，於是也致力推動公益專案，成為勵馨基金會、唐氏症關愛者協會、ARTT台灣動物緊急救援小組、社團法人銀色大門老人福利協會、台灣環境資訊協會、黑潮海洋文教基金會、野灣野生動物保護協會....等數十所不同領域的社福機構的支持者，長期穩定捐助金流，支持臺灣社福活動，將綠色能源化為實質力量，回饋社會中最脆弱的族群。
一路走來，太陽人不只實踐了企業社會責任（CSR）及永續ESG的義務，更秉持著「日本職人技術，台灣在地深耕」的信念，於北中南東各處擴建電廠，為各鄉鎮創造許多長期穩定的工作機會。種種環境、能源、經濟、社福多元共好的行動，也讓太陽人全民電廠於2021年通過B型實驗室（B Lab®）認證，成為「運用商業發揮社會及環境的正面影響力」的B型企業。
能源不只是能源：太陽人全民電廠的永續影響力
「打破再生能源與社會大眾遙不可及的想像」是創辦人陳威丞創立太陽人全民電廠的初衷。一路走來，他運用個人專業與能力，帶領企業用「太陽能」向外擴展，響應ESG永續企業經營及聯合國永續發展目標（SDGs），利用能源創造經濟、社會福利、環境永續的多贏局面。在太陽人全民電廠的努力之下，「能源與日常生活緊密相關」並不只是形而上的概念，而是落實在社會每一處，真真切切的企業永續影響力。