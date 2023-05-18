中國脫口秀演員說野狗「作風優良，能打勝仗」，被指侮辱解放軍並遭立案調查

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近日，一名中國脫口秀演員在演出中的一個段子被觀眾指控侮辱中國解放軍，引起輿論爭議。事件發酵後，《人民日報》等官方媒體發文批評，北京市文化執法總隊也表示將立案調查。

「作風優良，能打勝仗」

5月13日，微博網友「不願透露姓名的曼聯球迷天某」發文稱，對笑果北京脫口秀專場中的一個段子感到不適。

該網友在微博寫道：「某脫口秀演員說自己領養了兩條野狗，這兩條野狗給他的感覺很不一樣，他見到這兩條野狗的時候他們正在追松鼠。別的小狗讓他感覺很萌很可愛，萌化了。這兩條野狗讓他想起來八個字，『作風優良，能打勝仗』。」

這名網友認為，這個梗侮辱了人民子弟兵。

在中國，「作風優良，能打勝仗」一直被當局用來形容中國軍隊。2013年3月，在十二屆全國人大一次會議解放軍代表團全體會議上，中國領導人習近平就提出：「建設一支聽黨指揮、能打勝仗、作風優良的人民軍隊，是黨在新形勢下的強軍目標。」

事件發酵後媒體報道稱，涉事的脫口秀演員是HOUSE，原名李昊石。他所在的笑果文化是一家喜劇產業公司，曾出品《吐槽大會》、《脫口秀大會》等節目，也進行線下演出。

立案調查

5月15日，笑果文化發佈聲明，已無限期停止HOUSE演出工作，並向大眾表示歉意。

笑果文化稱，牢記文化擔當與職責使命，維護行業有序發展、杜絕不符合社會主義核心價值觀的內容一直是笑果文化的核心工作與堅持。

李昊石本人也在微博上道歉，稱自己在演出中使用了非常不恰當的比喻，給觀眾造成了不好的感受和聯想，「我將為此承擔責任，停止一切演藝，深刻反省，重新學習」。

目前，他的微博已經被禁言。

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中國媒體極目新聞引述笑果文化工作人員稱，脫口秀演員演出的內容公司都會進行審批，也會向相關部門進行報備，但HOUSE演出中的爭議內容並不在事前審核的文本內。

另外，北京市文化執法總隊表示，5月15日上午通過網路巡查已獲知此事，並已對相關公司進行立案調查。但並未透露以什麼罪名進行立案。

微博「鈞正平工作室」評論稱，低格調的搞笑，無底線的放縱，博眼球的娛樂，不知止的慾望，對文藝有百害而無一利。「鈞正平工作室」是解放軍新聞傳播中心旗下評論類新媒體帳號。

《人民日報》也發文批評：「脫口莫脫軌，玩梗須有度。片面追求笑果而不惜踩線，就陷入了誤區。心有所畏、言有所戒、行有所止，這應是職業底線，更該成為行業共識。價值觀立得端，言行才不會跑偏。 ​」

對於此次爭議，有微博網友認為，李昊石侮辱人民子弟兵，應該被封殺。

「公開侮辱人民子弟兵，得坐牢才能平民憤，笑果應予以封殺。能有今天的生活，皆是先輩們用生命換來的，」微博網友「烏雲woo」說，「侮辱英烈，就應該坐牢。」

還有聲音認為，脫口秀應該接受國家的整治。「必須徹查笑果文化，不止一次觸及底線問題！整治娛樂圈！娛樂必須有度！ ​」微博網民「科技數碼女達人」說。

但也有網友認為這是在小題大做。

微博網民「Gnomeshsh」說：「現在言論這麼不自由了嗎？而且沒有規定說這個詞只能用於哪裡吧，為什麼一定要給他強加因果和標籤呢？他可能不是有意冒犯啊，只能說他政治素養不高吧 ​。」

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：丁肇九