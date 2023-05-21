中國調查境內諮詢公司疑「竊取國家秘密」？學者：風聲鶴唳與兩因素有關
我們想讓你知道的是
「這幾年，無數中國公司因為各種原因被美國制裁，可見美國對中國公司，甚至是一些看似默默無聞的公司的情況都有相當程度的了解。中國政府顯然不願意讓這種情況持續下去，如今調查、處理一些收集了大量中國公司數據的諮詢公司就是一個明顯的信號。」
中國當局近期調查打擊諮詢公司引發外界關注。中國媒體報導稱諮詢公司凱盛融英涉嫌洩露國家秘密，美國諮詢公司貝恩和企業調查公司美思明智也表示受到當局調查。
「竊取國家秘密」
中國央視新聞報導稱，許多背景複雜的境外機構，為規避中國法律法規和重點敏感行業監管，掩飾弱化境外背景，借助國內諮詢公司等行業，竊取中國重點領域國家秘密和情報。
報導指，凱盛融英在中國尋找境內政策研究、國防軍工等領域有影響力的專家，這些專家在涉外諮詢中洩露敏感內容甚至國家秘密和情報。
報導還舉例稱，中國某大型國企高級研究員韓某某，因為境外竊取、刺探、非法提供國家秘密、情報罪，被判處有期徒刑六年。中國國家安全機關指，凱盛融英公司大量接受境外公司對中國敏感行業的諮詢項目，其中一些企業與外國政府、軍方、情報機關關係密切。2017年到2020年，凱盛融英接受上百家境外公司匯款2000多次，金額高達7000多萬美元。
根據凱盛融英官網資料，該公司成立於2008年，為金融機構、諮詢公司和跨國企業提供專家知識共享服務，其專家網路成員超過50萬人，包括企業高管、商業領袖、行業資深人士、學界精英以及戰略分析人士。
凱盛融英隨後表示，在過去的經營活動中未能充分履行國家安全防範責任，存在重大隱患和漏洞，對國家安全造成了嚴重危害，目前已經成立了合規管理委員會。
敏感的「諮詢」
凱盛融英遭到調查不是個案，近日諮詢公司頻頻受到來自中國官方的關注和調查。4月底，美國諮詢公司貝恩表示，中國警方曾到其公司上海辦公室，向部分職員問話。3月，美國公司美思明智稱，中國突擊搜查了他們的北京辦事處，並拘留了全部五名中國員工。
貝恩是一家全球性諮詢公司，其在中國國內的辦公室為大型駐華跨國公司，以及知名國內企業客戶提供諮詢服務，涉及高科技、金融、化工等多個行業。美思明智則是一家企業調查公司，為客戶提供交易前或進行訴訟時的調查服務。
中國外交部發言人毛寧稱，該公司涉嫌非法經營罪，案件正在進一步偵辦。
中國律師滕彪對BBC指出，軍工國防屬於敏感行業，但不是敏感行業的所有訊息都屬於國家秘密，大量訊息並不屬於國家秘密；就算是敏感訊息和國家秘密，調查公司和諮詢公司也沒有保密義務。
他認為，只有被諮詢的專家有保密義務。如果諮詢公司調查的人手裡有秘密文件寫著國家絕密，他們明知道是國家秘密文件但又去洩露提供給更多的人，這會涉及到洩露國家秘密。
「但如果諮詢公司獲取了一定訊息但並不知道這是國家秘密，這種情況就是屬於正常商業調查，不能濫用洩露國家秘密的罪名。」他說。
紐約州立大學奧爾巴尼分校政治學教授陳澄指出，近年來，隨著中國和西方尤其是美國的關係日趨緊張，中國對「安全」方面的重視也越來越強，其中當然也包括商業安全。
「這幾年，無數中國公司因為各種原因被美國制裁，可見美國對中國公司，甚至是一些看似默默無聞的公司的情況都有相當程度的了解。中國政府顯然不願意讓這種情況持續下去，如今調查、處理一些收集了大量中國公司數據的諮詢公司就是一個明顯的信號。」她對BBC表示。
美國紐約城市大學政治學教授夏明則指出，當下的風聲鶴唳和兩個因素分不開：「中國的黨國與國企、民企、科研機構關係難以釐清，何為一般知識和訊息？何為國家機密？往往沒有明確邊界，執法和犯法也就隨意。第二，中國與外部世界的關係處於緊張狀態，比如歐美對中國海外警務機構進行打擊，也激起中國相應的報復，在國內清理與海外有密切聯繫的組織和企業。」
夏明還指出，商業和國家機密各國政府和公司都會看管很緊，保密作為職業道德無可厚非，但中國的保密概念隨意、寬泛且模糊。
對外資的警訊
陳澄認為，中國的舉措無助於修復中國和西方的關係，這只會加劇西方原本就認為中國「不透明」的印象，一些西方公司和機構對以後在中國的運營也會有更多顧慮。
她指出，近日中國修改《反間諜法》就是這個加強安全的大趨勢的一部分。
今年4月底，中國人大常委會會議通過修訂後的《反間諜法》，新法將在今年7月1日起實施。
「這本身並不會阻止外國公司繼續投資中國，但是，外國公司今後的投資必然會更為謹慎，避險意識也會進一步增強。總體來說，這對外資是一個警訊。」她說。
夏明認為，西方企業在中國面對的最大風險是沒有法治、或法制不健全、不透明，諮詢公司的興起就是要解決訊息梗阻，改善外資的營商環境。
「任何大張旗鼓、運動型清查、查處和抓捕有關諮詢公司及其成員，都會添增外部世界，包括投資人、外企、遊客、留學生等等，他們的緊張和恐慌，」夏明說，所有這些都會讓中國吸引外資和吸引商客、學生、遊客變得愈來愈困難。
夏明還指出，以美國為首的西方國家都在討論是否與中國脫鉤的問題，現在的共識基本是「不脫鉤但要去風險」。
「如果中國任意單方增加政策不確定性和投資、旅遊和停留風險，那麼，『去風險』難免不等同於『脫鉤』。」夏明說。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
南投縣13鄉鎮農特產品──北南投篇
我們想讓你知道的是
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「北南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
北南投：草屯鎮、國姓鄉、仁愛鄉、南投市、中寮鄉、埔里鎮、魚池鄉
南南投：名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉
以下介紹「北南投」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－草屯鎮
草屯鎮舊名「草鞋墩」，早期為鹿港進入內山地區門戶，因其挑夫、商賈、拓荒者雲集，到此換棄舊草鞋，久而久之，草鞋成墩，故稱「草鞋墩」。草屯位處「副熱帶季風氣候區」，除東部少部分高海拔區，冬季溫度較低外，大致為冬季涼爽乾燥，夏季高溫多雨，利於生產農作物及各項經濟活動。草屯最重要的農作物當屬稻米、菸葉和檳榔。稻米種植面積為南投之冠，占半數以上；菸葉面積居全國第二位，而草屯鎮的種植面積即佔全縣六成，菸酒公賣局台中菸葉廠半數原料來自此地。
草屯鎮農特產品：稻米、菸草、檳榔、荔枝、薏仁、葡萄、火鶴花、香蕉、蜜釋迦
南投農業特色－國姓鄉
國姓鄉，因明末清初，鄭成功軍師劉國軒率兵肅撫，命名為「國姓」；戰後也依此改置「國姓鄉」。國姓鄉山多平原少，不適合耕作，故農民收入有限。國民政府撤退來台後，鼓勵民眾改種花卉水果，本縣梅樹種植面積約占全台的一半，產量冠全國。其中青梅栽植面積更超過1000公頃，占全縣第二位。居多客家人以獨特手藝醃製青梅，打造知名的「國姓梅」特產。另外柑林枇杷亦享譽全國，全盛時期，產量曾達全台70％。另外，在中潭公路旁的興起觀光草莓園。國姓枇杷和草莓產量近年來已躍為全國第二位，其他農特產品，多樣味美，深受消費者肯定。
國姓鄉農特產品：青梅、枇杷、草莓、柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香蕉、香菇、茶葉、鹿茸
南投農業特色－仁愛鄉
仁愛鄉面積1,273.5平方公里，為南投縣的第二大山地鄉。位於本縣東北方，東面有中央山脈與花蓮縣相毗鄰，北邊有白狗大山、八仙山等高峰和台中縣為界。仁愛鄉位處台中中央山脈軸心地帶，群山綿延、溪流縱橫、美不勝收。高海拔的優越自然環境，孕育當地獨具特色的農產品，如溫帶水果種類和產量豐富，尤其以蘋果、梨和李子的產量分居全國第二、三、四位；另外，高冷蔬菜、溫帶花卉、高山茶、冷水淡水魚「虹鱒」、以及原味十足的香檽米、放山雞……等。皆為國內名聞遐邇的南投特色農產品。
仁愛鄉農特產品：鯝魚、虹鱒、土雞、水蜜桃、新世紀梨、蘋果、李子、高山茶、高麗菜、翠玉白菜、山芹菜、結球萵苣、咖啡、香糯米
南投農業特色－南投市
南投市位於南投縣西北方，鄰近台中市，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，故農產品非常豐富。南投市沖積平原區盛產稻米，品質佳、暢銷全國；八卦山台地，地勢平緩，日照充足，以青山茶、生薑、鳳梨、荔枝生產為主；而丘陵區，以香蕉為大宗，亦有龍眼及文旦，為饕客最愛。
南投市農特產品：蘭花、野蘭、青山茶、番茄、絲瓜、荔枝、鳳梨、木瓜、龍眼、文旦、杮子
南投農業特色－中寮鄉
中寮鄉位處南投縣中央，四面環山，山坡地佔大部份面積，故為「平地的山地鄉」。耕地多為傾斜山坡地，水利不便，耕種則以旱作為主。中寮鄉香蕉為本鄉最重要的農作物，亦是南投縣最大產地。昔日因香蕉外銷黃金時期沒落後，竹筍、龍眼、檳榔、茶樹及柳丁等作物起而之。當下龍眼種植面積達1500公頃以上，產量居全國第三位；荔枝栽植面積亦佔全縣第三位；近期大力開發文旦作物，栽植面積冠全縣，並已建立相當口碑。最近中寮鄉積極栽培新興果樹，如茂谷柑、甜柿等，因品質優異，市場價格相當高，深受消費者喜愛，為前景看好的重點培育水果。
中寮鄉農特產品：香蕉、茂谷柑、甜柿、龍眼、柑桔、荔枝、文旦、二尖茶、竹筍
南投農業特色－埔里鎮
埔里鎮四面環山，為盆地地形，海拔約在380到700公尺之間，屬於副熱帶濕潤氣候，冬不嚴寒、夏不酷熱、而且雨量充沛、少強風。因地理環境優越，氣候溫和，土質肥沃，水質甘美，成為埔里鎮農特產品發展沃土。其中以香菇產量冠全縣與全國，香菇碩大甘美，為南投縣農產品外銷重點之一。另外，還有多樣花卉、紅甘蔗、夏季蘿蔔和百香果；新鮮青翠的茭白筍及各種野菜；香Q美味的米粉、香醇紹興酒、有「藥王」之稱台灣金線蓮…等等。讓埔里鎮成為兼具觀光與農業的新市鎮。
埔里鎮農特產品：紅甘蔗、茭白筍、百香果、香菇、蘿蔔、米粉、紹興酒、金線蓮
南投農業特色－魚池鄉
魚池鄉位於南投縣中央，山明水秀、環境如詩如畫。台灣知名景點-日月潭、九族文化村即位於魚池鄉。因海拔、溫度、濕度適合紅茶種植，品質極佳的日月潭紅茶，國內的阿薩姆紅茶即取自當地，成為國內最重要的農茶產地，其相關的觀光茶廠近年亦如雨後春筍般蓬勃發展；除此之外，香菇、金線蓮、蘭花、檳榔、茭白筍、金針花、茄子、絲瓜、椪柑……等等，也是本鄉重要的農作物。本縣茭白筍產量為全國第一，太空包香菇產量全國第二，金針菜、茄子、段木香菇則佔全國第三。若有遊客來魚池鄉觀光之餘，記得品嘗本鄉多樣且味美的農特產品。
魚池鄉農特產品：日月潭紅茶、金針花、香菇、蘭花、茄子、金線蓮、椪柑、絲瓜、檳榔
以上廣告由南投縣政府農業處提供。