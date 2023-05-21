中國調查境內諮詢公司疑「竊取國家秘密」？學者：風聲鶴唳與兩因素有關

Photo Credit: Getty Images / BBC News 凱盛融英是一家總部位於紐約和上海的諮詢公司。

中國當局近期調查打擊諮詢公司引發外界關注。中國媒體報導稱諮詢公司凱盛融英涉嫌洩露國家秘密，美國諮詢公司貝恩和企業調查公司美思明智也表示受到當局調查。

「竊取國家秘密」

中國央視新聞報導稱，許多背景複雜的境外機構，為規避中國法律法規和重點敏感行業監管，掩飾弱化境外背景，借助國內諮詢公司等行業，竊取中國重點領域國家秘密和情報。

報導指，凱盛融英在中國尋找境內政策研究、國防軍工等領域有影響力的專家，這些專家在涉外諮詢中洩露敏感內容甚至國家秘密和情報。

Photo Credit: EPA / BBC News 中國國安部門5月9日搜查了位於上海的凱盛融英辦公室。

報導還舉例稱，中國某大型國企高級研究員韓某某，因為境外竊取、刺探、非法提供國家秘密、情報罪，被判處有期徒刑六年。中國國家安全機關指，凱盛融英公司大量接受境外公司對中國敏感行業的諮詢項目，其中一些企業與外國政府、軍方、情報機關關係密切。2017年到2020年，凱盛融英接受上百家境外公司匯款2000多次，金額高達7000多萬美元。

根據凱盛融英官網資料，該公司成立於2008年，為金融機構、諮詢公司和跨國企業提供專家知識共享服務，其專家網路成員超過50萬人，包括企業高管、商業領袖、行業資深人士、學界精英以及戰略分析人士。

凱盛融英隨後表示，在過去的經營活動中未能充分履行國家安全防範責任，存在重大隱患和漏洞，對國家安全造成了嚴重危害，目前已經成立了合規管理委員會。

敏感的「諮詢」

凱盛融英遭到調查不是個案，近日諮詢公司頻頻受到來自中國官方的關注和調查。4月底，美國諮詢公司貝恩表示，中國警方曾到其公司上海辦公室，向部分職員問話。3月，美國公司美思明智稱，中國突擊搜查了他們的北京辦事處，並拘留了全部五名中國員工。

貝恩是一家全球性諮詢公司，其在中國國內的辦公室為大型駐華跨國公司，以及知名國內企業客戶提供諮詢服務，涉及高科技、金融、化工等多個行業。美思明智則是一家企業調查公司，為客戶提供交易前或進行訴訟時的調查服務。

中國外交部發言人毛寧稱，該公司涉嫌非法經營罪，案件正在進一步偵辦。

中國律師滕彪對BBC指出，軍工國防屬於敏感行業，但不是敏感行業的所有訊息都屬於國家秘密，大量訊息並不屬於國家秘密；就算是敏感訊息和國家秘密，調查公司和諮詢公司也沒有保密義務。

他認為，只有被諮詢的專家有保密義務。如果諮詢公司調查的人手裡有秘密文件寫著國家絕密，他們明知道是國家秘密文件但又去洩露提供給更多的人，這會涉及到洩露國家秘密。

「但如果諮詢公司獲取了一定訊息但並不知道這是國家秘密，這種情況就是屬於正常商業調查，不能濫用洩露國家秘密的罪名。」他說。

紐約州立大學奧爾巴尼分校政治學教授陳澄指出，近年來，隨著中國和西方尤其是美國的關係日趨緊張，中國對「安全」方面的重視也越來越強，其中當然也包括商業安全。

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「這幾年，無數中國公司因為各種原因被美國制裁，可見美國對中國公司，甚至是一些看似默默無聞的公司的情況都有相當程度的了解。中國政府顯然不願意讓這種情況持續下去，如今調查、處理一些收集了大量中國公司數據的諮詢公司就是一個明顯的信號。」她對BBC表示。

美國紐約城市大學政治學教授夏明則指出，當下的風聲鶴唳和兩個因素分不開：「中國的黨國與國企、民企、科研機構關係難以釐清，何為一般知識和訊息？何為國家機密？往往沒有明確邊界，執法和犯法也就隨意。第二，中國與外部世界的關係處於緊張狀態，比如歐美對中國海外警務機構進行打擊，也激起中國相應的報復，在國內清理與海外有密切聯繫的組織和企業。」

夏明還指出，商業和國家機密各國政府和公司都會看管很緊，保密作為職業道德無可厚非，但中國的保密概念隨意、寬泛且模糊。

對外資的警訊

陳澄認為，中國的舉措無助於修復中國和西方的關係，這只會加劇西方原本就認為中國「不透明」的印象，一些西方公司和機構對以後在中國的運營也會有更多顧慮。

她指出，近日中國修改《反間諜法》就是這個加強安全的大趨勢的一部分。

今年4月底，中國人大常委會會議通過修訂後的《反間諜法》，新法將在今年7月1日起實施。

「這本身並不會阻止外國公司繼續投資中國，但是，外國公司今後的投資必然會更為謹慎，避險意識也會進一步增強。總體來說，這對外資是一個警訊。」她說。

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夏明認為，西方企業在中國面對的最大風險是沒有法治、或法制不健全、不透明，諮詢公司的興起就是要解決訊息梗阻，改善外資的營商環境。

「任何大張旗鼓、運動型清查、查處和抓捕有關諮詢公司及其成員，都會添增外部世界，包括投資人、外企、遊客、留學生等等，他們的緊張和恐慌，」夏明說，所有這些都會讓中國吸引外資和吸引商客、學生、遊客變得愈來愈困難。

夏明還指出，以美國為首的西方國家都在討論是否與中國脫鉤的問題，現在的共識基本是「不脫鉤但要去風險」。

「如果中國任意單方增加政策不確定性和投資、旅遊和停留風險，那麼，『去風險』難免不等同於『脫鉤』。」夏明說。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航