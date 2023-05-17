《紐約時報》：中國要重振經濟又抗衡西方，習近平面臨「矛盾大對決」

（中央社）《紐約時報》報導，在中國國家主席習近平強調國家安全下，中國既要抗衡西方又要重振經濟，政策互相衝突，也成為習近平的挑戰。分析稱，中國認為外國政府及企業不捨得放棄其龐大市場，但這種想法是很大的冒險。

《紐約時報》15日報導形容，長久以來，中共都在「對外部世界的不信任」，和「必須維繫全球聯繫以推動成長」的矛盾中左右為難。

今年3月習近平在中國全國「兩會」強調，要將安全放在首位，稱之為「發展的基礎」，這增加了中國對外及對內政策的矛盾。

對外方面，中國目前試圖改善與歐洲的關係，進而在美國及其最重要的幾個盟友之間製造嫌隙。但中國與俄羅斯的緊密聯繫，讓中國要達到這個目的有困難。

中國日漸強硬的做法也引起加拿大擔憂，此前加拿大保守黨華裔聯邦眾議員莊文浩（Michael Chong）指控一名中國外交官因他批評北京，而試圖恐嚇他及在香港的家人，加拿大驅逐中國駐多倫多領事趙巍，中國隨即報復驅逐加拿大駐上海總領館領事甄逸慧。

對內方面，中國針對提供投資者專業意見的國際專業諮詢機構施壓，因為這些機構可以獲取有關中國國防、金融和科學領域等產業數據，引起中國安全部門關注。

喬治城大學教授麥艾文（Evan Medeiros）表示，中國要同時面對國內和國際上的多種互相衝突的利益，這迅速成為習近平的主要挑戰。

他指，這種挑戰從來都有，但隨著中國經濟的復甦越來越受到出口成長放緩和失業率飆升的困擾，這點影響正大大增加。

麥艾文說，「習近平似乎認為，憑藉中國經濟的吸引力，以及各國對美國勢力的不滿，他可以堅持自己的立場，同時吸引其他國家。但這是很大的冒險。」

布魯金斯學會資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）表示，對習近平而言，安全高於發展，哪怕這意味著鐵拳制裁諮詢公司導致外資退避三舍，似乎是他願意付出的代價。

報導指出，歸根結底，中國是在賭外國企業和政府根本捨不得放棄中國的龐大市場。

但報導分析，中國的獨斷作風令更多國家不安及越緊靠美國，如美國的長期盟友日本、韓國和澳洲，以及騎牆派菲律賓，印度也前所未有地靠近美國。以印度不結盟的傳統，目前的做法對美國外交政策界而言很難想像。

亞洲協會中國分析中心執行主任季北慈（Bates Gill）表示，中國考慮到與「全球北方」發達民主國家關係日益惡化，轉而在「全球南方」發揮影響力，這樣就可以與美國在地緣政治鬥爭中占一優勢。

近來中國國務委員兼外長秦剛與巴基斯坦和阿富汗外長舉行會晤，而習近平將於18日主持首屆中國—中亞峰會。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航