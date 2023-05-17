《紐約時報》：中國要重振經濟又抗衡西方，習近平面臨「矛盾大對決」
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報導分析，中國的獨斷作風令更多國家不安及越緊靠美國，如美國的長期盟友日本、韓國和澳洲，以及騎牆派菲律賓，印度也前所未有地靠近美國。以印度不結盟的傳統，目前的做法對美國外交政策界而言很難想像。
（中央社）《紐約時報》報導，在中國國家主席習近平強調國家安全下，中國既要抗衡西方又要重振經濟，政策互相衝突，也成為習近平的挑戰。分析稱，中國認為外國政府及企業不捨得放棄其龐大市場，但這種想法是很大的冒險。
《紐約時報》15日報導形容，長久以來，中共都在「對外部世界的不信任」，和「必須維繫全球聯繫以推動成長」的矛盾中左右為難。
今年3月習近平在中國全國「兩會」強調，要將安全放在首位，稱之為「發展的基礎」，這增加了中國對外及對內政策的矛盾。
對外方面，中國目前試圖改善與歐洲的關係，進而在美國及其最重要的幾個盟友之間製造嫌隙。但中國與俄羅斯的緊密聯繫，讓中國要達到這個目的有困難。
中國日漸強硬的做法也引起加拿大擔憂，此前加拿大保守黨華裔聯邦眾議員莊文浩（Michael Chong）指控一名中國外交官因他批評北京，而試圖恐嚇他及在香港的家人，加拿大驅逐中國駐多倫多領事趙巍，中國隨即報復驅逐加拿大駐上海總領館領事甄逸慧。
對內方面，中國針對提供投資者專業意見的國際專業諮詢機構施壓，因為這些機構可以獲取有關中國國防、金融和科學領域等產業數據，引起中國安全部門關注。
喬治城大學教授麥艾文（Evan Medeiros）表示，中國要同時面對國內和國際上的多種互相衝突的利益，這迅速成為習近平的主要挑戰。
他指，這種挑戰從來都有，但隨著中國經濟的復甦越來越受到出口成長放緩和失業率飆升的困擾，這點影響正大大增加。
麥艾文說，「習近平似乎認為，憑藉中國經濟的吸引力，以及各國對美國勢力的不滿，他可以堅持自己的立場，同時吸引其他國家。但這是很大的冒險。」
布魯金斯學會資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）表示，對習近平而言，安全高於發展，哪怕這意味著鐵拳制裁諮詢公司導致外資退避三舍，似乎是他願意付出的代價。
報導指出，歸根結底，中國是在賭外國企業和政府根本捨不得放棄中國的龐大市場。
但報導分析，中國的獨斷作風令更多國家不安及越緊靠美國，如美國的長期盟友日本、韓國和澳洲，以及騎牆派菲律賓，印度也前所未有地靠近美國。以印度不結盟的傳統，目前的做法對美國外交政策界而言很難想像。
亞洲協會中國分析中心執行主任季北慈（Bates Gill）表示，中國考慮到與「全球北方」發達民主國家關係日益惡化，轉而在「全球南方」發揮影響力，這樣就可以與美國在地緣政治鬥爭中占一優勢。
近來中國國務委員兼外長秦剛與巴基斯坦和阿富汗外長舉行會晤，而習近平將於18日主持首屆中國—中亞峰會。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等地區之休閒農場，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於台中中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。南投農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，有許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
信義鄉
南投休閒農業區 - 自強愛國休閒農業區
「自強愛國休閒農業區」位於南投縣信義鄉西北方，鄰近東埔溫泉區、八通關古道、玉山國家公園，周邊旅遊資源豐富，幅員遼闊。農業區面積達2,000餘公頃，涵蓋區域包括烏松崙森林休閒區、崁腳寮葡萄休閒區、風櫃斗梅園區、牛稠坑景觀生態區及坪瀨溪流生態區。區域內有坪瀨溪、刺蔥林溪與陳有蘭溪等溪流，水資源豐富孕育豐富的農產品和生態資源，最著名的農產品即為青梅和青梅加工品，果粒碩大且多汁；而崁腳寮生產的葡萄的品質也深受消費者肯定，另外，風櫃斗的梅花遠近馳名，每到梅花季，即可見到滿山滿谷的梅花和人群。無論賞花、採果、踏青、生態探索……等多元遊程，都吸引許多遊客多次造訪！
地址：南投縣信義鄉綠美巷20號
【鄰近景點】
東埔溫泉區
八通關古道
玉山國家公園
【農業與伴手禮】
青梅、梅子果釀、葡萄、時蔬、柿子
【交通方式】
國道3號下名間交流道，左轉台3線往名間方向，再接 台16線往集集、水里方向，於水里接台21線往信義 至88.6公里處信義分局前右轉，循投59線前行即可 達愛國村、自強村。
竹山鎮
南投農場 - 天野青草葯園休閒農場
「天野青草葯園休閒農場」位於竹山鎮，近紫南宮。成立於民國96年，擁有廣闊的青草藥園，種植約200科別、1200個藥草品種，農場內設有藥草老師，教導遊客藥草相關知識。農場內附設「天野養生餐廳」，主要接待團客。餐廳主打「藥膳養生料理」，健康養生無負擔。園區內門市部，主要販售各類青草藥乾品、加工製品與其他農作物；農場參觀不收門票，創辦人沈金順表示，成立農場目的，是為了要推廣藥用植物的正確觀念；另一方面，常有新聞傳出民眾誤食、誤用某些植物導致中毒的案例，以至於讓青草藥背負許多誤解，他也期待透過藥園的宣導推廣，能讓社會大眾了解青草藥的益處，進而能正確地善用青草藥。
地址：南投縣竹山鎮延正里1鄰集山路二段591-8號
【鄰近景點】
紫南宮
竹山文化園區
車籠埔斷層園區
竹山菸葉館
【農業與伴手禮】
白花蝶豆、月桃、金錢草
【交通方式】
走國道三號，下竹山交流道後再往台三線竹山方向走一公里迴轉，即可到達天野青草葯園休閒農場。
鹿谷鄉
南投休閒農業區 - 小半天休閒農業區
「小半天休閒農業區」位於南投縣鹿谷鄉，幅員遼闊約有286.71公頃，涵蓋竹林村、竹豐村，和雅村小半天休閒農業區等三個村落。海拔從200至1,500公尺。農作物擁有「三金」美名：綠金「茶葉」、黃金「竹筍」、黑金「竹炭」。農業區內水池林地維持良好無污染，故生態資源豐富：螢火蟲、昆蟲、鳥類及保育類藍腹鷴等，在此還可以白天觀雲海、晚上看星空。由於本地區之地理環境特性屬多山少平原的地形，大多數的居民群聚而定。區內有武岫休閒農場、43家合法民宿與13家餐飲業者，94年獲選全國最美麗社區。多樣化的生態遊程、具特色的在地美食料理，使小半天休閒農業區常是回訪客首選之一。
地址：南投縣鹿谷鄉光復路174-7號
【鄰近景點】
德興瀑布
長源圳生態步道
孟宗竹林古戰場
大崙山觀光茶園
【農業與伴手禮】
冬筍、長年菜、山芹菜、竹管茶餅、竹炭鹹蛋
【交通方式】
北上及南下於中二高竹山交流道下，右轉台3線省道至南下2.4公里處，左轉保甲路再左轉151縣道往鹿谷溪頭方向（9公里），經鹿谷廣興7-11後右轉往小半天休閒農業區。
南投農場 - 武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，初期以經營茶業為生，農場擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近十年來由茶業轉型，集合國內產、官、學界努力精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道……等活動，冀望到此一遊的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。農場內特製的「武岫孟宗竹炭」燒製係以四年生以上的孟宗竹為材料，採用高溫炭化技術，歷時十多天，以傳統窯手工精心燒製而成（並非一般機械燒材油方式），所生產之孟宗竹炭堅持高品質，其衍生的竹炭用品，健康且實用性高，是每個遊客必買的伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
【鄰近景點】
半天橋
長源圳生態步道
大石公
石馬公園
【農業與伴手禮】
竹炭手工精油皂、竹醋液、武岫竹炭、炭好茶
【交通方式】
走國道3號（中二高）下竹山交流道，台3線右轉，縣道151甲-左轉，往鹿谷方向，接151縣道，往小半天方向，接竹林村方向即可到達。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。