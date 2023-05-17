2023/05/17,
美加

OpenAI執行長赴美國會聽證，警告AI不安全應成立專責機構加強規範，管制核武已有前例

OpenAI執行長赴美國會聽證，警告AI不安全應成立專責機構加強規範，管制核武已有前例
OpenAI執行長阿特曼。Photo Credit: 由 TechCrunch - TechCrunch Disrupt San Francisco 2019 - Day 2, CC BY 2.0

我們想讓你知道的是

。阿特曼於聽證會建議美國政府考慮實施3項計畫：成立新的機構批准AI模型、建立一套安全準則規範AI模型、要求獨立專家學者對AI模型進行審核。同時，他支持設立一個國際組織為AI制定標準，並舉出管制核武已有前例。

（中央社）美國國會正就監管AI尋求共識，OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）今（17）日首次赴國會聽證，面對議員提出有關AI影響選舉、就業和過度集中於少數企業的問題，他呼籲成立專責機構加強規範。

OpenAI執行長阿特曼今日出席美國參議院司法委員會聽證會，兩黨議員就AI廣泛影響和監管措施向阿特曼提問。

美國共和黨籍聯邦參議員霍利（Josh Hawley）開場指出，生成式AI（Generative AI）發展規模有如網際網路，為人類歷史上最重要的技術創新之一，隨即提出警告說，「這可能會招致類似原子彈的嚴重後果」。

阿特曼表示，生成式AI的出現好比「印刷機時刻」，能夠改善和創造工作；他強調，監管措施對風險控管至關重要，並說他對AI可能對世界帶來危害深感憂心，希望能與政府合作，防範新技術發生問題。

幾名國會成員和專家對AI系統可能影響選舉，像是散播不實訊息或是操縱選民，表達嚴正關切。

民主黨籍參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）播放AI生成的錄音，指出如果生成的內容支持烏克蘭投降或是支持俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）領導，「這景象很可怕」。

阿特曼說，他對AI模型普遍操縱、說服或製造虛假互動訊息極為憂慮。

此外，國會成員也對AI技術過度集中於少數大企業之手提出擔憂，民主黨籍參議員布克（Cory Booker）點出OpenAI與微軟（Microsoft）相互合作，並說科技巨擘控制大眾生活，影響力與日俱增，令人感到恐怖。

阿特曼回應，的確只有少數公司能提供生成式AI模型，但他認為如此狀況下，政府要關注的企業不多「可能有益於監管」，他相信未來會有更多競爭。

其他國會成員和專家也就AI對新聞、智慧財產權的影響提出看法。

OpenAI去（2022）年底推出聊天機器人ChatGPT，兩個月活躍用戶破億，外界對加速控管AI的呼聲高漲，近期，美國政府和國會對立法監管AI展開研議，這是阿特曼首度赴國會聽證，被視為兩黨議員就此議題尋求共識的重要一步。

阿特曼於聽證會建議美國政府考慮實施3項計畫：成立新的機構批准AI模型、建立一套安全準則規範AI模型、要求獨立專家學者對AI模型進行審核。

同時，他支持設立一個國際組織為AI制定標準，並舉出管制核武已有前例。

《華爾街日報》指出，阿特曼15日已和兩黨約60名眾議員私下會晤，另外，《華盛頓郵報》引述不具名國會議員助理消息表示，今日下午阿特曼與國會負責人工智慧議題成員還有一場簡報會議。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。