烏克蘭一晚擊落俄軍18枚來襲導彈，其中6枚極音速；巴赫姆特保衛戰反擊拿下10多個俄軍據點

烏克蘭：俄國一晚18枚來襲飛彈全遭擊落，其中6枚極音速

（中央社）烏克蘭今天（當地時間16日）表示，烏軍在夜間擊落了俄羅斯發射的所有18枚飛彈，包括6枚「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈，這是近日接連兩次傳出俄製極音速飛彈被擊落的消息。莫斯科當局曾宣稱，「匕首」極音速飛彈是幾乎無法攔截的超級武器。

《路透社》報導，烏克蘭軍方今天指稱，俄羅斯於夜間朝烏國發射的18枚飛彈、6架伊朗製見證者（Shahed）無人機及3架無人偵察機皆被擊落，但烏克蘭軍方未闡明俄羅斯對基輔發射的數量。

烏克蘭軍方還指稱，擊落的飛彈包括6枚從飛機發射的「匕首」極音速飛彈，9枚從黑海船艦發射的「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈，以及3枚伊斯坎德（Iskander）陸基飛彈。

烏克蘭空軍6日曾表示，俄羅斯軍隊發射飛彈攻擊烏國首都基輔，烏克蘭則使用愛國者（Patriot）防空系統首度擊落俄國「匕首」極音速飛彈。

「匕首」極音速飛彈是俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）於2018年公布的6種「下一世代」武器之一，當時普亭宣稱匕首飛彈不會被世界上任何防空系統擊落。

不過，在烏克蘭獲取至少兩套美製愛國者防空系統後，情勢已出現變化，這些系統一套是德國提供，一套是美國交付，這使得烏克蘭得以攔截更現代的俄國飛彈，例如「匕首」極音速飛彈。

烏克蘭稱巴赫姆特保衛戰反擊首獲成功，俄軍持續增援

烏克蘭軍方15日表示，近期在烏東前線城鎮巴赫姆特（Bakhmut）周圍取得進展，是與想進占這個城鎮的俄羅斯軍隊之戰的首次成功反擊。當地經歷自俄國全面入侵以來時間最長、最激烈的戰鬥。

綜合《法新社》與《路透社》報導，基輔當局也表示，巴赫姆特的局勢仍然很艱難，並警告，莫斯科尚未改變奪取這個城市的目標，正向巴赫姆特郊區派遣突擊部隊。

烏東工業城市巴赫姆特曾擁有7萬名居民，但在經歷數月的激烈戰鬥後，已被徹底摧毀，成為俄羅斯入侵行動的中心。

烏軍上周表示，經過數月的激戰，已開始將巴赫姆特和周邊地區的俄軍逼退，莫斯科也承認在城北的部隊已經退卻。

烏克蘭地面部隊指揮官瑟爾斯基上將（Oleksandr Syrskyi）在Telegram發表聲明表示：「我們的軍隊沿著巴赫姆特方向推進，是防禦巴赫姆特的攻勢第一次成功。」

瑟爾斯基表示：「過去幾天表明，即使在極度艱難的情況下，我們也能夠推進並摧毀敵人。」他提到：「我們用比敵人更少的資源戰鬥，與此同時，我們還能破壞他們的計畫。」

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin）先前聲稱，俄羅斯正規軍逃離巴赫姆特的側翼，使他在城鎮中心的部隊暴露於險境。瓦格納集團正在領導俄軍對巴赫姆特的攻勢。

基輔預計在不久後展開大規模反攻，試圖奪回被俄國佔據的領土，但烏國官員表示，在巴赫姆特取得的成果不代表更廣泛的反攻已經開始。

烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）表示，巴赫姆特及周邊的激烈戰鬥仍在繼續，那裡「一切」都很困難。

馬里亞爾在Telegram上寫道：「俄國人還沒有改變他們的目標。他們正在派遣突擊部隊到巴赫姆特郊區。」

《路透社》無法獨立證實戰況報導。

近15個月前莫斯科全面入侵烏克蘭，巴赫姆特自此被視為俄國攻擊其他城市的墊腳石。基輔曾表示，保持巴赫姆特的防禦能讓軍隊準備好預期的反攻。

激戰巴赫姆特，烏克蘭：拿下10多個俄軍據點

基輔當局14日表示，烏克蘭軍隊已攻取烏東前線城市巴赫姆特市郊超過10個俄羅斯據點。

《法新社》報導，烏克蘭國防部副部長馬利亞爾在社群媒體上說：「今天，我軍已在巴赫姆特南部和北部郊區攻取超過10個敵軍據點，俘虜敵軍多個部隊的士兵。」

馬利亞爾還說：「知道真實狀況且當下身臨其境的人，都知道那裏現在的狀況有多嚴峻。」

她指出，位於東部頓內次克州（Donetsk）的巴赫姆特仍在持續激戰，俄羅斯人試圖推進並摧毀沿途的「一切」。

領導對巴赫姆特攻勢的俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首領普里戈任，指責一些俄羅斯正規軍棄守陣地。

兩軍數月僵持後，基輔準備收復東部頓內次克州和盧漢斯克州（Luhansk）失土以及南部赫爾松州（Kherson）和札波利沙州（Zaporizhzhia）失土。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航