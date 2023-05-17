2023/05/17,
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佩佩蛙幣17天內價格狂飆70倍，「迷因幣」風險再受關注

佩佩蛙幣17天內價格狂飆70倍，「迷因幣」風險再受關注
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每枚價格僅不到千分之一美分的佩佩蛙幣，本月15日價格已由本月5日高點下跌60％，但市值仍高達近7億4000萬美元（約新台幣228億元），居規模第3大迷因幣，僅次於市值100多億美元的狗狗幣（dogecoin）與50多億美元的柴犬幣，後兩者都是源自與柴犬有關的網路玩笑。

（中央社）一個月前才推出的「迷因幣」佩佩蛙幣（pepe）價格狂飆70倍，成為最新一例上市後漲勢驚人的數位代幣，這也令迷因幣這種具高度投機性與波動性的加密貨幣資產再受關注。

《路透社》報導，根據加密貨幣追蹤平台CoinGecko的資料，佩佩蛙幣自4月16日推出後，短短17天內價格飆漲近7000％，截至本月5日市值來到18億美元（約新台幣554億元）。

這也引發投資人對迷因幣整體的興趣。Dune Analytics的資料顯示，在本月首週，迷因幣交易總額由前一週的40萬8000美元猛升至26億美元。

CoinDesk Indices的指數研究部主任葛羅斯（Todd Groth）指出：「迷因幣偶爾漲勢火熱，通常發生在加密貨幣市場有點不穩或疲軟時。這很像是當市場移動速度不夠快時，玩家便找這種規模較小的代幣來交易。」

的確，迷因幣爆發最新這波狂熱，正值市值最大加密貨幣比特幣今年以來的漲勢停滯。自4月中以來，比特幣價格已下跌6％至2萬7416美元。

每枚價格僅不到千分之一美分的佩佩蛙幣，本月15日價格已由本月5日高點下跌60％，但市值仍高達近7億4000萬美元（約新台幣228億元），居規模第3大迷因幣，僅次於市值100多億美元的狗狗幣（dogecoin）與50多億美元的柴犬幣，後兩者都是源自與柴犬有關的網路玩笑。

《路透社》尚無法確認誰是佩佩蛙幣的創始人，其推特（Twitter）帳號並未回覆置評請求。而根據CoinGecko的資料，這種迷因幣的持有者超過10萬人。

迷因幣最早在2021年美國網路論壇掀起「華爾街賭場」（Wall Street Bets）運動時，在散戶加持下突受主流關注。但這種虛擬貨幣除了炒作以外缺乏實用功能，不像比特幣這類較為「主流」的加密貨幣，被支持者認為有作為付款貨幣和具保值功能的潛力。

市場人士警告，交易商與投資人可能因為迷因幣而損失慘重。MarketVector Indexes的產品策略師萊恩韋柏（Martin Leinweber）表示：「人類喜愛投機。但我仍會非常小心看待是否買進它們，因為這是最純粹的賭博。」

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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