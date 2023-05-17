韓國1980年光州事件調查公開：戒嚴軍對平民射擊50多次，全斗煥責任將進一步釐清
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根據委員會調查，戒嚴軍在1980年5月19日下午4時50分左右於光州高中校門前首次對平民射擊，隔天上午約11時在光州火車站附近開槍，21日在全羅南道廳一帶及全羅南道大學周圍開火。朝鮮大學前、鶴洞、池元洞、松岩洞等戒嚴軍駐守的作戰地區大部分都受到軍方開火攻擊，造成死傷。
（中央社）為釐清光州事件真相而組成的韓國518民主化運動真相調查委員會，16日公開當時戒嚴軍作戰及死傷者所在地的比對結果，顯示當時軍方至少在20處對平民射擊50多次，這也是截至目前針對當時軍方射殺平民可信度最高的調查。
調查委員會16日公布1980年光州事件發生當時，戒嚴軍在光州、全羅南道地區鎮壓作戰的還原結果，以及受槍傷的死傷者所在位置的標記分析，得到上述結論。
根據委員會調查，戒嚴軍在1980年5月19日下午4時50分左右於光州高中校門前首次對平民射擊，隔天上午約11時在光州火車站附近開槍，21日在全羅南道廳一帶及全羅南道大學周圍開火。朝鮮大學前、鶴洞、池元洞、松岩洞等戒嚴軍駐守的作戰地區大部分都受到軍方開火攻擊，造成死傷。
委員會說明，戒嚴軍在21日下午1時左右向示威民眾投擲煙霧彈，並以裝甲車衝撞人群後向民眾開火，據當時在場的軍人證詞與現場照片，現場部分軍人事前就已獲發子彈；裝甲車機關槍射擊手也作證指出，20日用於鎮壓的裝甲車機關槍就已裝備實彈，證明軍方開火並非偶發意外。
調查委員會認為，鎮壓行動導致眾多平民傷亡的責任可明確歸咎於戒嚴司令部，1980年5月20、21日在光州火車站及全羅南道廳一帶開火造成傷亡慘重，但軍方並未因此嚴格管制現場人員進出，使死傷人員進一步增加。
且就70多名當時下令開火的指揮幹部相關人員證詞，都將責任歸屬指向時任國軍保安司令部司令兼戒嚴司令部聯合搜查本部長的韓國前總統全斗煥，委員會表示日後將進一步進行調查分析，釐清責任所在。
根據當時醫院診療紀錄及賠償審議書等資料分析，因槍傷死亡人數共135人，傷者則至少達到300人，且多數受害者都是頭部或胸部等致命部位中彈。
透過資料分析可確切掌握的死傷人數，因戒嚴軍各種暴力鎮壓手段身亡人數共計166人，其中8人不到14歲，5人為身心障礙或60歲以上高齡人士；傷患共計2617人。
而根據重傷者人數分析，戒嚴軍鎮壓民主化運動的強度逐日增加，以事發後成為重度身心障礙的受害者人數為準，5月18日的442名傷患中有44人為重度障礙，19日431名傷患中有58人，20日308人中有59人，21日346人中有108人。
韓國政府在前總統朴正熙遭暗殺後實施戒嚴，當時掌握軍中大權的全斗煥趁勢發動雙十二政變，並宣布擴大戒嚴，遏制工人、學生等一般民眾發起民主示威，但光州仍有大規模示威活動，最終全斗煥派出軍隊暴力鎮壓，造成大規模人員傷亡。
但全斗煥擔任總統期間將此事定調為共產黨支持者煽動的叛亂活動，至2021年過世為止都堅不承認曾下令射殺平民。
為查明當年真相，韓國政府在2018年通過518民主化運動真相查明特別法，並成立調查委員會，相關調查預計在今（2023）年12月26日結束，於明（2024）年6月提出綜合報告。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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