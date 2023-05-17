中國投資馬來西亞資金低於歐美日，學者：「一帶一路」商機不如預期

（中央社）大馬學者黃錦榮今天說，中國推動一帶一路在大馬商機不如預期，今後如討論中資投資案，除評估商業利益，更要考量跨國商業借貸風險，避免債務潛藏危機疑慮，「這些都要放在同一個天秤考量」。

馬來西亞媒體南洋商報報導，中國對馬來西亞的直接投資在過去10年內並未如預期般大幅成長。中國從2009年起成為大馬最大貿易夥伴，原以為一帶一路倡議會進一步讓馬中經貿成長，但現實數據不如預期，未帶來龐大經濟效益。

報導指出，馬來西亞國家銀行數據顯示中國在2013年至2022年直接投資大馬620億令吉（約新台幣4242億餘元），不過，這項數據遠低於歐盟4820億令吉、新加坡2610億令吉、美國1790億令吉與日本1560億令吉。

馬來西亞拉曼大學（Universiti Tunku Abdul Rahman）經濟學教授黃錦榮今天接受中央社專訪說，雖然外界無法確認中國是否有意透過一帶一路對投資國「占據某些具有策略性位置」，但一帶一路的投資幾乎同步帶來商務借貸。

黃錦榮表示，一帶一路投資很大部分比例是公共投資，由國營企業主導，民營企業投資比例不高約僅8%到9%，高科技投資比例更低，可能僅2%到3%。

他指出，外界或許認為中國一帶一路投資已從公共基礎建設，逐步轉往其他領域發展，但占比低，沒有位居很重要的投資部分。

Photo Credit：中央社 大馬學者黃錦榮（圖）17日指出，中國推動一帶一路在大馬商機不如預期，大馬今後如討論中資投資案，除評估商業利益外，更要考量跨國商業借貸風險，避免債務潛藏危機疑慮。（黃錦榮提供）

黃錦榮告訴中央社，這意味著中資企業與一般國家所理解的單純商業投資或貿易往來報酬模式有落差。純粹的民營企業聯繫會與全球貿易架構融為一體，才是商業市場交易獲利模式，但中國的國營企業主導模式顯不純然是商業利益考量。

他以大馬鋪設5G基礎建設為例，說明馬來西亞國家數位公司（DNB）與電信設備製造商愛立信（Ericsson）合作的工程，就是透過與馬來西亞銀行借貸往來並支付款項，需要支付對象就是銀行並非政府，愛立信的外資流入與技術轉移，不附帶貸款的其他條件。吉利公司和寶騰（Proton）汽車公司合作亦復如此，讓被視為占有大馬汽車市場半壁江山的寶騰東山再起。

不過，他表示，如論及原與中國-馬來西亞欽州產業園區（CMQIP）作為姊妹園區的馬中關丹產業園區（MCKIP），這個中國一帶一路下的投資項目成果與預期落差甚大，2019年落成第一期工程，對方承諾投資10項迄今僅落實1項，「雖然受限於彭亨州政府執行力，但實際受益比當初設想的商業利益低了非常多」。

黃錦榮說：「中國推動的一帶一路倡議，這其中或許存在著中國整體大戰略（Grand strategy）考量，最起碼不是純粹從商業投資與商業利益角度考量，必須把地緣政治（Geopolitics）等策略概念納入思考框架。」

他強調，外界對中國推動的一帶一路投資與「債務潛藏危機」有疑問，這也讓一帶一路投資雖然在2016年達到高峰，但隨後幾年熱度不再，尤其是2019年就迅速掉了1/3，2020年的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間幾乎是攔腰砍半。

Photo Credit:GettyImages 圖為吉隆坡雙子星購物廣場內的中國手機品牌招牌

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範