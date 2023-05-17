中國投資馬來西亞資金低於歐美日，學者：「一帶一路」商機不如預期
我們想讓你知道的是
根據馬來西亞國家銀行數據，顯示中國在2013年至2022年直接投資大馬620億令吉（約新台幣4242億餘元），但仍遠低於歐盟、美國、新加坡與日本。經濟學者黃錦榮指出，外界對中國推動的一帶一路投資與「債務潛藏危機」仍有疑問。
（中央社）大馬學者黃錦榮今天說，中國推動一帶一路在大馬商機不如預期，今後如討論中資投資案，除評估商業利益，更要考量跨國商業借貸風險，避免債務潛藏危機疑慮，「這些都要放在同一個天秤考量」。
馬來西亞媒體南洋商報報導，中國對馬來西亞的直接投資在過去10年內並未如預期般大幅成長。中國從2009年起成為大馬最大貿易夥伴，原以為一帶一路倡議會進一步讓馬中經貿成長，但現實數據不如預期，未帶來龐大經濟效益。
報導指出，馬來西亞國家銀行數據顯示中國在2013年至2022年直接投資大馬620億令吉（約新台幣4242億餘元），不過，這項數據遠低於歐盟4820億令吉、新加坡2610億令吉、美國1790億令吉與日本1560億令吉。
馬來西亞拉曼大學（Universiti Tunku Abdul Rahman）經濟學教授黃錦榮今天接受中央社專訪說，雖然外界無法確認中國是否有意透過一帶一路對投資國「占據某些具有策略性位置」，但一帶一路的投資幾乎同步帶來商務借貸。
黃錦榮表示，一帶一路投資很大部分比例是公共投資，由國營企業主導，民營企業投資比例不高約僅8%到9%，高科技投資比例更低，可能僅2%到3%。
他指出，外界或許認為中國一帶一路投資已從公共基礎建設，逐步轉往其他領域發展，但占比低，沒有位居很重要的投資部分。
黃錦榮告訴中央社，這意味著中資企業與一般國家所理解的單純商業投資或貿易往來報酬模式有落差。純粹的民營企業聯繫會與全球貿易架構融為一體，才是商業市場交易獲利模式，但中國的國營企業主導模式顯不純然是商業利益考量。
他以大馬鋪設5G基礎建設為例，說明馬來西亞國家數位公司（DNB）與電信設備製造商愛立信（Ericsson）合作的工程，就是透過與馬來西亞銀行借貸往來並支付款項，需要支付對象就是銀行並非政府，愛立信的外資流入與技術轉移，不附帶貸款的其他條件。吉利公司和寶騰（Proton）汽車公司合作亦復如此，讓被視為占有大馬汽車市場半壁江山的寶騰東山再起。
不過，他表示，如論及原與中國-馬來西亞欽州產業園區（CMQIP）作為姊妹園區的馬中關丹產業園區（MCKIP），這個中國一帶一路下的投資項目成果與預期落差甚大，2019年落成第一期工程，對方承諾投資10項迄今僅落實1項，「雖然受限於彭亨州政府執行力，但實際受益比當初設想的商業利益低了非常多」。
黃錦榮說：「中國推動的一帶一路倡議，這其中或許存在著中國整體大戰略（Grand strategy）考量，最起碼不是純粹從商業投資與商業利益角度考量，必須把地緣政治（Geopolitics）等策略概念納入思考框架。」
他強調，外界對中國推動的一帶一路投資與「債務潛藏危機」有疑問，這也讓一帶一路投資雖然在2016年達到高峰，但隨後幾年熱度不再，尤其是2019年就迅速掉了1/3，2020年的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間幾乎是攔腰砍半。
新聞來源：
- 中國推動一帶一路 大馬學者：商機不如預期（中央社）
延伸閱讀：
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
Tags：
樂活南投農場，來場週休輕旅行──信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等地區之休閒農場，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於台中中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。南投農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，有許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
信義鄉
南投休閒農業區 - 自強愛國休閒農業區
「自強愛國休閒農業區」位於南投縣信義鄉西北方，鄰近東埔溫泉區、八通關古道、玉山國家公園，周邊旅遊資源豐富，幅員遼闊。農業區面積達2,000餘公頃，涵蓋區域包括烏松崙森林休閒區、崁腳寮葡萄休閒區、風櫃斗梅園區、牛稠坑景觀生態區及坪瀨溪流生態區。區域內有坪瀨溪、刺蔥林溪與陳有蘭溪等溪流，水資源豐富孕育豐富的農產品和生態資源，最著名的農產品即為青梅和青梅加工品，果粒碩大且多汁；而崁腳寮生產的葡萄的品質也深受消費者肯定，另外，風櫃斗的梅花遠近馳名，每到梅花季，即可見到滿山滿谷的梅花和人群。無論賞花、採果、踏青、生態探索……等多元遊程，都吸引許多遊客多次造訪！
地址：南投縣信義鄉綠美巷20號
【鄰近景點】
東埔溫泉區
八通關古道
玉山國家公園
【農業與伴手禮】
青梅、梅子果釀、葡萄、時蔬、柿子
【交通方式】
國道3號下名間交流道，左轉台3線往名間方向，再接 台16線往集集、水里方向，於水里接台21線往信義 至88.6公里處信義分局前右轉，循投59線前行即可 達愛國村、自強村。
竹山鎮
南投農場 - 天野青草葯園休閒農場
「天野青草葯園休閒農場」位於竹山鎮，近紫南宮。成立於民國96年，擁有廣闊的青草藥園，種植約200科別、1200個藥草品種，農場內設有藥草老師，教導遊客藥草相關知識。農場內附設「天野養生餐廳」，主要接待團客。餐廳主打「藥膳養生料理」，健康養生無負擔。園區內門市部，主要販售各類青草藥乾品、加工製品與其他農作物；農場參觀不收門票，創辦人沈金順表示，成立農場目的，是為了要推廣藥用植物的正確觀念；另一方面，常有新聞傳出民眾誤食、誤用某些植物導致中毒的案例，以至於讓青草藥背負許多誤解，他也期待透過藥園的宣導推廣，能讓社會大眾了解青草藥的益處，進而能正確地善用青草藥。
地址：南投縣竹山鎮延正里1鄰集山路二段591-8號
【鄰近景點】
紫南宮
竹山文化園區
車籠埔斷層園區
竹山菸葉館
【農業與伴手禮】
白花蝶豆、月桃、金錢草
【交通方式】
走國道三號，下竹山交流道後再往台三線竹山方向走一公里迴轉，即可到達天野青草葯園休閒農場。
鹿谷鄉
南投休閒農業區 - 小半天休閒農業區
「小半天休閒農業區」位於南投縣鹿谷鄉，幅員遼闊約有286.71公頃，涵蓋竹林村、竹豐村，和雅村小半天休閒農業區等三個村落。海拔從200至1,500公尺。農作物擁有「三金」美名：綠金「茶葉」、黃金「竹筍」、黑金「竹炭」。農業區內水池林地維持良好無污染，故生態資源豐富：螢火蟲、昆蟲、鳥類及保育類藍腹鷴等，在此還可以白天觀雲海、晚上看星空。由於本地區之地理環境特性屬多山少平原的地形，大多數的居民群聚而定。區內有武岫休閒農場、43家合法民宿與13家餐飲業者，94年獲選全國最美麗社區。多樣化的生態遊程、具特色的在地美食料理，使小半天休閒農業區常是回訪客首選之一。
地址：南投縣鹿谷鄉光復路174-7號
【鄰近景點】
德興瀑布
長源圳生態步道
孟宗竹林古戰場
大崙山觀光茶園
【農業與伴手禮】
冬筍、長年菜、山芹菜、竹管茶餅、竹炭鹹蛋
【交通方式】
北上及南下於中二高竹山交流道下，右轉台3線省道至南下2.4公里處，左轉保甲路再左轉151縣道往鹿谷溪頭方向（9公里），經鹿谷廣興7-11後右轉往小半天休閒農業區。
南投農場 - 武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，初期以經營茶業為生，農場擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近十年來由茶業轉型，集合國內產、官、學界努力精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道……等活動，冀望到此一遊的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。農場內特製的「武岫孟宗竹炭」燒製係以四年生以上的孟宗竹為材料，採用高溫炭化技術，歷時十多天，以傳統窯手工精心燒製而成（並非一般機械燒材油方式），所生產之孟宗竹炭堅持高品質，其衍生的竹炭用品，健康且實用性高，是每個遊客必買的伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
【鄰近景點】
半天橋
長源圳生態步道
大石公
石馬公園
【農業與伴手禮】
竹炭手工精油皂、竹醋液、武岫竹炭、炭好茶
【交通方式】
走國道3號（中二高）下竹山交流道，台3線右轉，縣道151甲-左轉，往鹿谷方向，接151縣道，往小半天方向，接竹林村方向即可到達。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。