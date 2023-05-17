NBA馬刺隊抽中狀元籤，選進「法國怪物」Wembanyama呼聲高
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馬刺今日抽中NBA選秀狀元籤，外界預期將選進呼聲最高的「法國怪物」綽號斑馬的Wembanyama。這是馬刺隊史第三次抽中狀元籤，而前兩次相中的長人－「海軍上將」羅賓森、「石佛」鄧肯，都成為建隊的重要基石。
（中央社）NBA馬刺今（17）日在選秀順位的「樂透」抽籤獲「狀元籤」，可望將狀元大熱門「法國怪物」溫班亞馬（Victor Wembanyama）選入陣中，若能成功簽下他，將是隊史第3次得到足以改變世代的長人。
能參加美國職籃NBA選秀順位「樂透」抽籤的，是本季未能晉級季後賽的14隊。例行賽戰績最差的底特律活塞、休士頓火箭和聖安東尼奧馬刺，抽中狀元籤的機率最高，依照目前的規則，3隊抽中狀元籤的機率均為14.0％。
馬刺今天由球團高層何特（Peter J. Holt）代表，一舉拿下狀元籤，榜眼籤、探花籤分別由夏洛特黃蜂、波特蘭拓荒者獲得，第4順位則歸火箭所有。
獲得狀元籤的馬刺，幾乎可以確定會選NBA史上最受關注的新秀之一，身高7呎3吋（約221公分）的19歲法國長人溫班亞馬，外界預料他進到NBA後能立即展現影響力。
NBA總裁席佛（Adam Silver）說：「他是一個不可思議的年輕人，現在才19歲，但顯然會是一代長人。」
這是馬刺第3次贏得樂透選秀狀元籤，前兩次他們用狀元籤簽下的球員，都讓球隊收穫滿滿。
馬刺1987年選進「海軍上將」羅賓森（David Robinson）、1997年再挑中「石佛」鄧肯（Tim Duncan），兩人是目前的總教練帕波維奇（Gregg Popovich）率隊5次拿下總冠軍的重要基石。
本季馬刺戰績22勝60負，並列聯盟倒數第2。
帕波維奇過去與國際球員吉諾布里（Manu Ginobili，阿根廷籍）、帕克（Tony Parker，法國籍）合作十分成功，現在可望再與溫班亞馬攜手打造新的「馬刺王朝」。
第5到第14順位依序是活塞、魔術、印第安納溜馬、華盛頓巫師、猶他爵士、達拉斯獨行俠、魔術、奧克拉荷馬雷霆、多倫多暴龍、紐奧良鵜鶘。
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：羅元祺
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韓國文化觀光大展瘋韓流：從舞台到餐桌，盤點那些你不曾體驗的韓國特色！
我們想讓你知道的是
韓國觀光公社於華山1914文化創意產業園區舉辦「2023韓國文化觀光大展」，搭配「你還沒吃過的韓國美食100選線上票選活動」，向熱愛韓國旅遊的台灣人介紹那些你可能沒看過、沒吃過、沒有體驗過的道地韓式生活！
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「飛向韓國心發現」2023韓國文化觀光大展，華山文創園區盛大開展！
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舞台活動邀請國際巨星小S開幕站台，以及Super Junior厲旭、型男主廚詹姆士等多組台韓藝人接力，以不間斷韓流帶給民眾絕無僅有的舞台饗宴。
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