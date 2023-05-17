2023/05/17,
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NBA馬刺隊抽中狀元籤，選進「法國怪物」Wembanyama呼聲高

NBA馬刺隊抽中狀元籤，選進「法國怪物」Wembanyama呼聲高
Photo Credit: GettyImages

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馬刺今日抽中NBA選秀狀元籤，外界預期將選進呼聲最高的「法國怪物」綽號斑馬的Wembanyama。這是馬刺隊史第三次抽中狀元籤，而前兩次相中的長人－「海軍上將」羅賓森、「石佛」鄧肯，都成為建隊的重要基石。

（中央社）NBA馬刺今（17）日在選秀順位的「樂透」抽籤獲「狀元籤」，可望將狀元大熱門「法國怪物」溫班亞馬（Victor Wembanyama）選入陣中，若能成功簽下他，將是隊史第3次得到足以改變世代的長人。

能參加美國職籃NBA選秀順位「樂透」抽籤的，是本季未能晉級季後賽的14隊。例行賽戰績最差的底特律活塞、休士頓火箭和聖安東尼奧馬刺，抽中狀元籤的機率最高，依照目前的規則，3隊抽中狀元籤的機率均為14.0％。

馬刺今天由球團高層何特（Peter J. Holt）代表，一舉拿下狀元籤，榜眼籤、探花籤分別由夏洛特黃蜂、波特蘭拓荒者獲得，第4順位則歸火箭所有。

獲得狀元籤的馬刺，幾乎可以確定會選NBA史上最受關注的新秀之一，身高7呎3吋（約221公分）的19歲法國長人溫班亞馬，外界預料他進到NBA後能立即展現影響力。

NBA總裁席佛（Adam Silver）說：「他是一個不可思議的年輕人，現在才19歲，但顯然會是一代長人。」

這是馬刺第3次贏得樂透選秀狀元籤，前兩次他們用狀元籤簽下的球員，都讓球隊收穫滿滿。

馬刺1987年選進「海軍上將」羅賓森（David Robinson）、1997年再挑中「石佛」鄧肯（Tim Duncan），兩人是目前的總教練帕波維奇（Gregg Popovich）率隊5次拿下總冠軍的重要基石。

本季馬刺戰績22勝60負，並列聯盟倒數第2。

帕波維奇過去與國際球員吉諾布里（Manu Ginobili，阿根廷籍）、帕克（Tony Parker，法國籍）合作十分成功，現在可望再與溫班亞馬攜手打造新的「馬刺王朝」。

第5到第14順位依序是活塞、魔術、印第安納溜馬、華盛頓巫師、猶他爵士、達拉斯獨行俠、魔術、奧克拉荷馬雷霆、多倫多暴龍、紐奧良鵜鶘。

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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：羅元祺


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