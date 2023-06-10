熬夜追劇的副作用：睡眠不足會改變體內食慾激素，讓身材越來越胖
我們想讓你知道的是
當睡眠時間受到限制，但飲食控制在標準一天所需的能量時，由於醒著時間增加，導致消耗能量也增加，進一步使促進食慾的飢餓素增加、造成飽腹感的瘦體素減少，從而導致飢餓感增加。
文：黃雯華（中央研究院基因體研究中心助研究員）
Take Home Message
- 睡眠時間、長度、結構、入睡的難易程度等都受到生理時鐘調節，以廣泛且複雜的機制調節生理的晝夜節律。
- 睡眠不足時體內的食慾激素會隨之改變，加上在不當的晝夜節律時間消耗能量，即使攝食量未改變，體重仍會增加。
- 多數臨床數據顯示情緒障礙與晝夜節律紊亂有關，如憂鬱症、躁鬱症等。若重新調整晝夜節律，則可改善這類症狀。
你一定聽過「生理時鐘」（circadian clock）這個名詞，但是你知道它到底是什麼嗎？ 又是怎麼產生的？這個看不見、摸不著的時鐘到底有多重要？
晝夜節律與生理時鐘
由於地球自轉一周需要23.9345小時，因此地球上的生物大約每24小時就會經歷一次晝與夜的交替。經過長時間的演化，生物體也形成約24小時的作息週期。其實，在沒有外在光暗週期影響時，大部分日行性動物的週期比24小時稍長，而夜行性動物的週期則比24小時稍短。
這種在沒有外界環境因子影響下保持接近24小時的生理週期現象，定義為自主生理時鐘（free running），而這樣的週期節律就被稱作晝夜節律（circadian rhythm）。晝夜節律在同一個物種的個體間會有一些差異，平均而言，人類的晝夜節律大約是24.3小時，因此在沒有明暗環境的影響下，我們每天會愈來愈晚起床。
晝夜節律會與外在環境同步化（entrainment），而日光便是能將生理時鐘同步化的最強環境因子。在一天中的不同時段，生理時鐘也會對外在光線有不同反應。舉例來說，傍晚的陽光會讓我們的生理時鐘延後，而清晨的陽光則會使生理時鐘往前。結合這些光照產生的影響，生理時鐘才能由每天24.3小時，與地球自轉產生的24小時日夜週期同步化。
時鐘如何運轉？複雜的主時鐘與週邊時鐘
在我們體內，負責啟動生理時鐘的關鍵區就在下丘腦前端的視神經交叉上核（suprachiasmatic nucleus, SCN）。位於SCN的主時鐘（master or central clock）由約2 萬個神經細胞組成。
當環境中的光透過感光視網膜神經節細胞（intrinsically photosensitive retinal ganglion cells, ipRGCs）傳遞到SCN時會啟動谷胺酸（glutamate, Glu）、鈣、環磷酸腺苷（cyclic AMP, cAMP）的一連串訊息傳遞，啟動環磷腺苷效應元件結合蛋白（cAMPresponse element binding protein, CREB）， 調控生理時鐘核心基因的表達及晝夜節律。
在人體的細胞內部，生理時鐘的核心基因主要包含BMAL、CLOCK、PER、CRY 四個基因，這些基因形成了一個相互制衡的系統，是調控晝夜節律的分子基礎。主時鐘會透過荷爾蒙及神經傳導物質，與其他器官中的週邊時鐘（peripheral clocks）協調並同步化，以維持生理功能的平衡。而這些週邊生理時鐘對它們所在的器官功能而言，也具有重要的調控能力。
「睡眠」背後的科學
人類是日行性動物，在24小時的晝夜節律中，「睡眠」是大多數人每天晚上都必須經歷的一件事。這個看似平常的「休息」，背後的科學卻不簡單。透過行為觀察，科學家發現「睡眠」是一段肌肉活動減少、對外部刺激反應降低的時間，然而令人驚奇的是偵測睡眠時的腦電波活動顯示，雖然我們的身體在睡眠時呈現不活動的狀態，但大腦依然活躍。
美國睡眠醫學學會（American Academy of Sleep Medicine, AASM）將睡眠主要分為四個階段：三個非快速動眼期（non-rapid eye movement, NREM）及一個快速動眼期（rapid eye movement, REM），每個週期的深度睡眠時間長短不同。
NREM和REM在整個晚上以週期性方式交替，大概會有4～6個循環，科學家對於造成特定循環睡眠模式的原因尚不清楚。不過有學者推測，特定的NREM和REM睡眠序列可能有修復認知或恢復體力的功能。例如睡眠時的最大變化之一是生長激素增加釋放；有些與消化、細胞修復、生長相關的生理活動通常也在睡眠期間最為活躍，這些現象表明細胞修復和生長可能是睡眠的重要功能之一。
也有人認為睡眠能讓大腦消化、處理白天吸收的資訊，對身心恢復及睡眠期間記憶鞏固有益，但這個理論尚未得到證實。
睡眠就像是食物一樣，屬於基本生理需求。大多數成年人平均每天需要7～8小時的優質睡眠，長期睡眠不足或睡眠品質不良會影響一個人的身心健康。睡眠時間愈短，人就愈容易思考遲緩、困惑、犯錯，也可能由於嗜睡或疲勞而產生危險，且睡眠不足的人並非都能夠意識到他們的表現下降。而睡眠不足所導致的行為表現，其實與酒精中毒時相似（圖一）。由此可知睡眠不足對人的影響極深，應該被予以重視。
睡眠、晝夜節律與生理時鐘的相互作用
儘管睡眠在一定程度上受到自主控制的影響，但睡眠的時間、長度、結構，以及入睡的難易程度，都受到SCN 主時鐘調節。研究發現，生理時鐘在白天提供促進覺醒的訊號，其中包括皮質醇（cortisol）濃度升高、核心體溫升高、褪黑激素（melatonin）濃度降低等（圖二）。
生理時鐘也會影響睡眠結構，在皮質醇濃度達到高峰之前、核心體溫達到最低後，我們的睡眠通常會傾向落在REM淺層睡眠的階段。生理時鐘還會調節清醒期間的警覺性、認知、大腦活動。
一般認為，個體所需的清醒和睡眠時間長短受睡眠恆定（sleep homeostasis）影響⸺睡眠恆定是指「持續睡眠的時間」與「覺醒的時間」之間的平衡，而生理時鐘與睡眠恆定之間也有相互作用。因此，啟動和維持睡眠與覺醒的能力，會受到生理時鐘與恆定睡眠壓力的綜合影響。
晝夜節律紊亂引起的健康問題
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南投農業──農業再生成果
我們想讓你知道的是
921後，南投許多農村進行觀光轉型，投入當地社區營造、改善農產品設計、投入行銷曝光等，南投縣政府亦積極投入相關農村輔導及建設工作，讓縣內農村再生計畫得以順利推展。經過數年經營，南投農業再生成果亮眼，其中部分社區的環境綠美化成果，更獲選「2022建築園冶獎」的社區文化景觀營造類獎項肯定。
南投縣為台灣「觀光首都」，擁有全國最豐富的山林旅遊資源。但如同其他非都會區，南投縣亦面臨人口老化、青年外流問題。近年南投縣政府戮力投入農村再生工作，協助社區，推動高齡友善農村，讓社區長者可以受到照顧，健康共老。在青年返鄉部分，鼓勵在地青年投入農村發展，培訓青年參與社區事務、農村產業、社區環境營造、社區行銷宣傳等，成效斐然。
921之後，南投居多農村進行觀光轉型，除保留原有農業生產外，亦投入當地社區營造、改善農產品設計、投入行銷曝光等。20餘年過去了，部分農村已呈現老、破、舊狀況，有鑑於此，南投縣政府積極的投入相關農村輔導及建設工作，讓縣內農村再生計畫得以順利推展。在環境方面，以生活聚落為核心，透過僱工購料等方式，居民共同參與打造具在地特色的生活環境；在產業方面，輔導農村產業從傳統、小規模之初級產業，逐漸朝向優質化之生產經營，並結合社區在地資源進行加值發展與行銷，推動精緻且多元的特色產業；在生態面，輔導發展綠色旅遊及農村體驗等遊程，推廣生態多樣化之價值。
經過數年經營，南投農業再生成果，成績亮眼，頗受好評。其中水里鄉頂崁社區、草屯鎮平林社區及埔里鎮南村社區的環境綠美化成果，獲選「2022建築園冶獎」的社區文化景觀營造類獎項肯定。
以下分享南投農業再生、產業活化標竿案例，以饗讀者：
1. 水里鄉頂崁社區──陶器商品化研習計畫
緣起：
隨著時代變遷，古早陶器器皿以逐漸被塑膠製品所取代，水里陶瓷產業如今已不復早期鼎盛時期的榮景，目前本社區只剩「水里蛇窯」、「沐陶窯」及「力陶莊」等三家從事陶器有關的產業。為了發揚社區傳統產業精神，特辦理「陶瓷商品化研習」，精選對陶藝有技術的民眾參與，聘請專業講師來指導。一方面學習更進階的製陶技術，一方面可以設計開發社區商品，增加社區產值。
執行與效益：
為了產出社區陶藝產品，安排48小時的陶器模具相關課程，從陶器模具基本概念、實務操作、製作模具分片、母模以及後續的注漿成型技巧。最後完成了多款的夢風鈴及陶杯，配合上包裝盒後，即是專屬於頂崁社區的陶器商品。
2. 草屯鎮平林社區──社區植物染商品化計畫
緣起：
平林社區因參加南投縣「社區發展工作評鑑」，連3年獲獎，有很多社區或其他團體前來參訪，平林社區需要有更豐富的參訪行程，以及研發出能讓訪客DIY體驗的產品，以增加社區收入。故社區自106年開始利用社區內的花草資源，培訓植物染培力課程，希望藉由此次建立藍染模組商品化計畫，創造營收之餘，還能將平林之美，傳遞予更多遊客。
執行與效益：
本次計畫的研習課程，除了可以將植物染、敲拓染及花葉印染技術運用在DIY體驗上，而植物染商品化則產出了茶席桌布、門簾、絲巾及包裝提袋等商品。平林社區LOGO網版印刷則共產出了8個樣式的LOGO，2款的葡萄、荔枝娃娃，使用在帆布袋的圖騰印刷成效良好。
3. 鹿谷鄉竹林社區──來小半天玩大半天農情體驗活動
緣起：
竹林社區具備得天獨厚的自然資源，除了是台灣孟宗竹及杉林溪烏龍茶的發源地，還擁有全台最大的銀杏造林，與合法特色民宿20家。社區欲推廣二日深度體驗遊程，除了可刺激地方觀光產業，亦可提高住房率，推廣綠色旅遊。竹林社區近年致力於開發竹產業精緻化，開發DIY模具及各種體驗型商品，冀望透過辦理體驗活動，推廣在地竹產業，並促進農村循環經濟。
執行與效益：
竹林社區自108年度開始辦理「來小半天玩大半天」活動，成功吸引許多遊客來此賞秋櫻、品茗茶，110年度活動更加廣大辦理為二日的活動，除了搭配夜櫻燈光秀、辦理茶席音樂會之外，還規劃生態及產業導覽路線之行程活動，讓來參與的遊客能夠有更多不同的體驗。
4. 國姓鄉石門社區──在地特色餐研習計畫
緣起：
石門社區目前有提供午餐及晚餐供長者用餐。為了顧及長輩吃的健康，社區志工絞盡腦汁做出營養美味的餐食，但因志工並非專業人員，故需要專業老師教導如何烹煮少油少鹽、健康美味的餐食。另外，因常有其他社區來石門參訪並用餐，「參訪用餐」是石門社區的收入來源之一，故希望老師可以教導利用在地食材研發專屬石門社區的特色料理。
執行與效益：
本計畫課程聘請二位專業老師，共計安排45小時課程，餐點的研發以石門社區小農在地生產食材為主，因此間接增加小農收益。菜色部分，大多利用社區小農所栽植的蔬果，如南瓜、香菇、咖啡、生薑、洛神花、竹筍、鮮菇、番茄、橄欖、梅子、苦茶油等等在地生產的蔬果，研發出一桌3,500元、4,500元、5,500元不等的風味餐，讓遊客可以來體驗「食在石門」的美食饗宴。
5. 中寮鄉和興社區──原生種植物調查解說訓練計畫
緣起：
和興村位處中寮鄉東側，全村地形丘陵連綿，地形變化多元，有數十個大小山巒和小谷地羅布其間，因此有許多天然生態資源。921之後，社區居民希望發展有機觀光文化農場，因此結合河川整治及綠化工程，闢建「原生種植物公園」，希望把園區變成一個具教育特色公園，故冀望透過此計畫，訓練社區居民認識植物及多樣的生態，未來遊客來參訪時，可以導覽解說，推動農村再生，增加農民經濟收入。
執行與效益：
本計畫原安排36小時生態相關課程，因受新冠肺炎三級警戒影響而延後上課日期，並將時數縮短為16小時，課程內容精簡為龍興原生種植物公園的原生植物辨識解說、社區蝴蝶辨識及解說（鳳蝶、粉蝶科、蛺蝶、灰蝶及弄蝶科）、原生植物園區及社區景點綜合解說演練。課程雖然精簡，內容卻十分充實，透過課程學員對於基本的植物辨識及公園內的原生種植物都有更深入的瞭解，透過講解練習與考試，居多學員已獲得講解員的資格，成效良好！
以上廣告由南投縣政府農業處提供。