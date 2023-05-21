【韓劇】《造后者》：直面政商腐敗體制，同樣談選戰，格局比《人選之人》大得多

Netflix於4月14日上線的韓國劇集《造后者》，由《我的野蠻女友》導演吳振碩執導，《我的老闆是惡魔》、《第六感任務》的編劇文智暎執筆。劇情講述一個擅長企業公關的大企業戰略企劃室的室長黃導譆，因故與老闆決裂，因而把左派人權律師吳景淑打造成首爾市長的故事。

《造后者》播映第四天（4月17日），在OTT排名統計網站Flix Patrol即獲得231分，位居世界第六位；在韓國、印度尼西亞、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南等7國排名第一，在美國排名第十。

後來不但登上Netflix非英語電視節目當周收視排名第一，直到5月7日的統計，也依然高居Netflix世界第七的收視排名，顯示《造后者》打破國界的歡迎程度。

表面上，《造后者》的主題在講選戰，其實根據脈絡，卻是女子復仇劇，而且直指韓國政黨勾結、貪贓腐敗的現況。主要角色不過就是宣傳公關黃導譆、人權律師吳景淑，以及代表大企業參選的總裁女婿白宰民。以這三個角色的個人情結，帶出故事本質。

從戲劇結構看，《造后者》充滿韓劇八點檔的特性──肥皂劇化，故事情節大灑狗血，賄絡、抹黑、暗殺、製造事故、呼巴掌、勾心鬥角。雖然登場人物不多，但人物的情緒與情節轉折豐富，精采程度一如台灣八點檔鄉土劇，誇張程度一點也不少，激情程度則沒有墨西哥豪門家族肥皂劇來得聳動。

總的來說，是非常具有娛樂價值的選戰影集。

如果相較美國關於選舉的影集，雖必然也提到政治陰謀，如《紙牌屋》、《指定倖存者》。但《造后者》的焦點，則是放在正義與復仇之上，這也跟韓國的觀眾洗好有關。

Photo Credit: 《造后者》

黃導譆、白宰民與吳景淑