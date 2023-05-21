【韓劇】《造后者》：直面政商腐敗體制，同樣談選戰，格局比《人選之人》大得多
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在5月《人選之人》爆紅之前，4月時Netflix就先推出了一部韓國政治劇，兩部在談選戰的同時，演技及情節衝突都相當精彩。但《造后者》不同之處在於，劇情更多涉及財閥政治及社會不平等，並採用遊走於灰色地帶的改革手法，讓政治的各面相能被更立體的呈現在觀眾眼前。
Netflix於4月14日上線的韓國劇集《造后者》，由《我的野蠻女友》導演吳振碩執導，《我的老闆是惡魔》、《第六感任務》的編劇文智暎執筆。劇情講述一個擅長企業公關的大企業戰略企劃室的室長黃導譆，因故與老闆決裂，因而把左派人權律師吳景淑打造成首爾市長的故事。
《造后者》播映第四天（4月17日），在OTT排名統計網站Flix Patrol即獲得231分，位居世界第六位；在韓國、印度尼西亞、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南等7國排名第一，在美國排名第十。
後來不但登上Netflix非英語電視節目當周收視排名第一，直到5月7日的統計，也依然高居Netflix世界第七的收視排名，顯示《造后者》打破國界的歡迎程度。
表面上，《造后者》的主題在講選戰，其實根據脈絡，卻是女子復仇劇，而且直指韓國政黨勾結、貪贓腐敗的現況。主要角色不過就是宣傳公關黃導譆、人權律師吳景淑，以及代表大企業參選的總裁女婿白宰民。以這三個角色的個人情結，帶出故事本質。
從戲劇結構看，《造后者》充滿韓劇八點檔的特性──肥皂劇化，故事情節大灑狗血，賄絡、抹黑、暗殺、製造事故、呼巴掌、勾心鬥角。雖然登場人物不多，但人物的情緒與情節轉折豐富，精采程度一如台灣八點檔鄉土劇，誇張程度一點也不少，激情程度則沒有墨西哥豪門家族肥皂劇來得聳動。
總的來說，是非常具有娛樂價值的選戰影集。
如果相較美國關於選舉的影集，雖必然也提到政治陰謀，如《紙牌屋》、《指定倖存者》。但《造后者》的焦點，則是放在正義與復仇之上，這也跟韓國的觀眾洗好有關。
黃導譆、白宰民與吳景淑
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉篇
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南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等地區之休閒農場，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於台中中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。南投農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，有許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
信義鄉
南投休閒農業區 - 自強愛國休閒農業區
「自強愛國休閒農業區」位於南投縣信義鄉西北方，鄰近東埔溫泉區、八通關古道、玉山國家公園，周邊旅遊資源豐富，幅員遼闊。農業區面積達2,000餘公頃，涵蓋區域包括烏松崙森林休閒區、崁腳寮葡萄休閒區、風櫃斗梅園區、牛稠坑景觀生態區及坪瀨溪流生態區。區域內有坪瀨溪、刺蔥林溪與陳有蘭溪等溪流，水資源豐富孕育豐富的農產品和生態資源，最著名的農產品即為青梅和青梅加工品，果粒碩大且多汁；而崁腳寮生產的葡萄的品質也深受消費者肯定，另外，風櫃斗的梅花遠近馳名，每到梅花季，即可見到滿山滿谷的梅花和人群。無論賞花、採果、踏青、生態探索……等多元遊程，都吸引許多遊客多次造訪！
地址：南投縣信義鄉綠美巷20號
【鄰近景點】
東埔溫泉區
八通關古道
玉山國家公園
【農業與伴手禮】
青梅、梅子果釀、葡萄、時蔬、柿子
【交通方式】
國道3號下名間交流道，左轉台3線往名間方向，再接 台16線往集集、水里方向，於水里接台21線往信義 至88.6公里處信義分局前右轉，循投59線前行即可 達愛國村、自強村。
竹山鎮
南投農場 - 天野青草葯園休閒農場
「天野青草葯園休閒農場」位於竹山鎮，近紫南宮。成立於民國96年，擁有廣闊的青草藥園，種植約200科別、1200個藥草品種，農場內設有藥草老師，教導遊客藥草相關知識。農場內附設「天野養生餐廳」，主要接待團客。餐廳主打「藥膳養生料理」，健康養生無負擔。園區內門市部，主要販售各類青草藥乾品、加工製品與其他農作物；農場參觀不收門票，創辦人沈金順表示，成立農場目的，是為了要推廣藥用植物的正確觀念；另一方面，常有新聞傳出民眾誤食、誤用某些植物導致中毒的案例，以至於讓青草藥背負許多誤解，他也期待透過藥園的宣導推廣，能讓社會大眾了解青草藥的益處，進而能正確地善用青草藥。
地址：南投縣竹山鎮延正里1鄰集山路二段591-8號
【鄰近景點】
紫南宮
竹山文化園區
車籠埔斷層園區
竹山菸葉館
【農業與伴手禮】
白花蝶豆、月桃、金錢草
【交通方式】
走國道三號，下竹山交流道後再往台三線竹山方向走一公里迴轉，即可到達天野青草葯園休閒農場。
鹿谷鄉
南投休閒農業區 - 小半天休閒農業區
「小半天休閒農業區」位於南投縣鹿谷鄉，幅員遼闊約有286.71公頃，涵蓋竹林村、竹豐村，和雅村小半天休閒農業區等三個村落。海拔從200至1,500公尺。農作物擁有「三金」美名：綠金「茶葉」、黃金「竹筍」、黑金「竹炭」。農業區內水池林地維持良好無污染，故生態資源豐富：螢火蟲、昆蟲、鳥類及保育類藍腹鷴等，在此還可以白天觀雲海、晚上看星空。由於本地區之地理環境特性屬多山少平原的地形，大多數的居民群聚而定。區內有武岫休閒農場、43家合法民宿與13家餐飲業者，94年獲選全國最美麗社區。多樣化的生態遊程、具特色的在地美食料理，使小半天休閒農業區常是回訪客首選之一。
地址：南投縣鹿谷鄉光復路174-7號
【鄰近景點】
德興瀑布
長源圳生態步道
孟宗竹林古戰場
大崙山觀光茶園
【農業與伴手禮】
冬筍、長年菜、山芹菜、竹管茶餅、竹炭鹹蛋
【交通方式】
北上及南下於中二高竹山交流道下，右轉台3線省道至南下2.4公里處，左轉保甲路再左轉151縣道往鹿谷溪頭方向（9公里），經鹿谷廣興7-11後右轉往小半天休閒農業區。
南投農場 - 武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，初期以經營茶業為生，農場擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近十年來由茶業轉型，集合國內產、官、學界努力精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道……等活動，冀望到此一遊的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。農場內特製的「武岫孟宗竹炭」燒製係以四年生以上的孟宗竹為材料，採用高溫炭化技術，歷時十多天，以傳統窯手工精心燒製而成（並非一般機械燒材油方式），所生產之孟宗竹炭堅持高品質，其衍生的竹炭用品，健康且實用性高，是每個遊客必買的伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
【鄰近景點】
半天橋
長源圳生態步道
大石公
石馬公園
【農業與伴手禮】
竹炭手工精油皂、竹醋液、武岫竹炭、炭好茶
【交通方式】
走國道3號（中二高）下竹山交流道，台3線右轉，縣道151甲-左轉，往鹿谷方向，接151縣道，往小半天方向，接竹林村方向即可到達。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。