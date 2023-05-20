【國際新聞圖輯】失去雙腿的烏克蘭士兵參與體育競賽、熱帶氣旋摩卡重創緬甸
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烏克蘭軍方舉辦了名為「堅不可摧的基輔」（Kyiv Unbreakable）的體育競賽，共有60名烏克蘭士兵參賽。其中，一名29歲的烏國士兵德羅博堅科（Mykhailo Drobotenko），即使先前在俄烏戰爭中於盧漢斯克（Luhansk）地區，遭到地雷攻擊失去雙腿，卻仍然參加了比賽，並在賽事中進行臥推。
過去這一週，許多國家都有選舉上的進展，5月17日，國民黨正式提名新北市長侯友宜，參加2024總統大選，與民眾黨黨主席柯文哲、民進黨黨主席賴清德，正式形成總統大選「三腳督」。
在國際上，泰國與土耳其皆於5月14日迎來大選。泰國的前進黨在國會大選中一舉拿下眾議員151席，成為國會最大黨，年僅42歲的黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）有望成為新任總理。土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）則與共和人民黨（CHP）黨魁基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）激戰到第二輪，將於5月28日進行第二輪決選。
本週國際上還有發生哪些事呢？用這些精彩照片，一次掌握。
以巴衝突本週迎來重大進展，5月13日，以色列持續對加薩走廊發動空襲，一棟房子在空襲中被火箭砲擊中。同日晚間，在埃及持續的斡旋下，以巴雙方達成停火協議，於當日晚間10點開始生效，結束了長達五天的激戰。
以巴雙方從5月9日開始，爆發新一輪的激烈衝突，根據加薩官方的說法，新一輪的激戰摧毀了巴勒斯坦15個住宅區，其中包括50多套公寓。此外，還有940座建築物受損，其中49座無法修復。近800名巴勒斯坦人因這一輪空襲流離失所。
5月14日，烏克蘭軍方舉辦了名為「堅不可摧的基輔」（Kyiv Unbreakable）的體育競賽，共有60名烏克蘭士兵參賽。
一名29歲的烏國士兵德羅博堅科（Mykhailo Drobotenko），即使先前在俄烏戰爭中於盧漢斯克（Luhansk）地區，遭到地雷攻擊失去雙腿，卻仍然參加了比賽，並在賽事中進行臥推。
熱帶氣旋摩卡（Cyclone Mocha）於5月14日重創緬甸，截至5月17日，根據若開邦（Rakhine State）地方首長的說法，摩卡至少造成81人死亡，其中有24人是緬甸少數族群羅興亞人。然而，緬甸的反軍政府組織指出，事實上有至少400人罹難，失蹤者不詳。
摩卡的平均風速高達每小時195公里，掀翻許多建築屋頂，若開邦首府實兌市（Sittwe），因為暴雨而嚴重淹水。
5月16日，美國海軍學院（Naval Academy）舉辦了一年一度的海軍測試（Sea Trials）。海軍測驗從凌晨2點30分開始，連續進行14個小時才結束。
海軍測驗項目包括海岸防禦、斯巴達接力賽、戰鬥體能測試、城市作戰演練、水上耐力和戰術訓練、山地突擊、地面戰鬥、生存技能訓練、模擬橋樑防禦和拆除以及漆彈射擊等22個項目。海軍測試由學院的高層主辦，是為海軍新生設計的嚴酷身心挑戰，旨在測試新生的團隊合作，並加強新生的團隊向心力。
5月16日，紐西蘭首都威靈頓的Loafer Lodge旅館爆發大火，火災發生時旅館內約有94人。目前確認至少有6人因火災死亡、有52人獲救、5人被送醫，11人下落不明。紐西蘭國會議員格蘭特（Grant Robertson）指出，許多住戶雖然幸運撿回一命，但也失去所有財物。
一名住在四樓的住戶西里（Tala Sili）指出，由於走廊煙霧彌漫，無法穿越走廊前往樓梯的她，選擇從四樓窗戶往下跳到二樓屋頂，雖然腳踝因此扭傷，但也幸運獲救。一名長期房客表示，過去Loafer Lodge就時常發生火災警報，因此不少人已經警報當作「家常便飯」，沒想到這次是不容忽視的警報。
5月19日，七大工業國組織（G7）的元首，聚集在日本廣島，舉行為期三日的峰會。由於日本首相岸田文雄曾於4月遭到刺殺襲擊，日本政府對於此次峰會的維安不敢有絲毫懈怠，組織特遣部隊24小時待命。岸田文雄也特別前往廣島視察，並強調廣島G7峰會將是日本史上最重要的峰會，要求安全滴水不漏。
5月17日，非政府組織樂施會（Oxfam）成員在英國特拉法加廣場（Trafalgar Square），裝扮成英國首相蘇納克（Rishi Sunak），以諷刺、抗議G7成員國忽視東非的饑荒。
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：翁世航
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南投縣13鄉鎮農特產品──北南投篇
我們想讓你知道的是
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「北南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
北南投：草屯鎮、國姓鄉、仁愛鄉、南投市、中寮鄉、埔里鎮、魚池鄉
南南投：名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉
以下介紹「北南投」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－草屯鎮
草屯鎮舊名「草鞋墩」，早期為鹿港進入內山地區門戶，因其挑夫、商賈、拓荒者雲集，到此換棄舊草鞋，久而久之，草鞋成墩，故稱「草鞋墩」。草屯位處「副熱帶季風氣候區」，除東部少部分高海拔區，冬季溫度較低外，大致為冬季涼爽乾燥，夏季高溫多雨，利於生產農作物及各項經濟活動。草屯最重要的農作物當屬稻米、菸葉和檳榔。稻米種植面積為南投之冠，占半數以上；菸葉面積居全國第二位，而草屯鎮的種植面積即佔全縣六成，菸酒公賣局台中菸葉廠半數原料來自此地。
草屯鎮農特產品：稻米、菸草、檳榔、荔枝、薏仁、葡萄、火鶴花、香蕉、蜜釋迦
南投農業特色－國姓鄉
國姓鄉，因明末清初，鄭成功軍師劉國軒率兵肅撫，命名為「國姓」；戰後也依此改置「國姓鄉」。國姓鄉山多平原少，不適合耕作，故農民收入有限。國民政府撤退來台後，鼓勵民眾改種花卉水果，本縣梅樹種植面積約占全台的一半，產量冠全國。其中青梅栽植面積更超過1000公頃，占全縣第二位。居多客家人以獨特手藝醃製青梅，打造知名的「國姓梅」特產。另外柑林枇杷亦享譽全國，全盛時期，產量曾達全台70％。另外，在中潭公路旁的興起觀光草莓園。國姓枇杷和草莓產量近年來已躍為全國第二位，其他農特產品，多樣味美，深受消費者肯定。
國姓鄉農特產品：青梅、枇杷、草莓、柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香蕉、香菇、茶葉、鹿茸
南投農業特色－仁愛鄉
仁愛鄉面積1,273.5平方公里，為南投縣的第二大山地鄉。位於本縣東北方，東面有中央山脈與花蓮縣相毗鄰，北邊有白狗大山、八仙山等高峰和台中縣為界。仁愛鄉位處台中中央山脈軸心地帶，群山綿延、溪流縱橫、美不勝收。高海拔的優越自然環境，孕育當地獨具特色的農產品，如溫帶水果種類和產量豐富，尤其以蘋果、梨和李子的產量分居全國第二、三、四位；另外，高冷蔬菜、溫帶花卉、高山茶、冷水淡水魚「虹鱒」、以及原味十足的香檽米、放山雞……等。皆為國內名聞遐邇的南投特色農產品。
仁愛鄉農特產品：鯝魚、虹鱒、土雞、水蜜桃、新世紀梨、蘋果、李子、高山茶、高麗菜、翠玉白菜、山芹菜、結球萵苣、咖啡、香糯米
南投農業特色－南投市
南投市位於南投縣西北方，鄰近台中市，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，故農產品非常豐富。南投市沖積平原區盛產稻米，品質佳、暢銷全國；八卦山台地，地勢平緩，日照充足，以青山茶、生薑、鳳梨、荔枝生產為主；而丘陵區，以香蕉為大宗，亦有龍眼及文旦，為饕客最愛。
南投市農特產品：蘭花、野蘭、青山茶、番茄、絲瓜、荔枝、鳳梨、木瓜、龍眼、文旦、杮子
南投農業特色－中寮鄉
中寮鄉位處南投縣中央，四面環山，山坡地佔大部份面積，故為「平地的山地鄉」。耕地多為傾斜山坡地，水利不便，耕種則以旱作為主。中寮鄉香蕉為本鄉最重要的農作物，亦是南投縣最大產地。昔日因香蕉外銷黃金時期沒落後，竹筍、龍眼、檳榔、茶樹及柳丁等作物起而之。當下龍眼種植面積達1500公頃以上，產量居全國第三位；荔枝栽植面積亦佔全縣第三位；近期大力開發文旦作物，栽植面積冠全縣，並已建立相當口碑。最近中寮鄉積極栽培新興果樹，如茂谷柑、甜柿等，因品質優異，市場價格相當高，深受消費者喜愛，為前景看好的重點培育水果。
中寮鄉農特產品：香蕉、茂谷柑、甜柿、龍眼、柑桔、荔枝、文旦、二尖茶、竹筍
南投農業特色－埔里鎮
埔里鎮四面環山，為盆地地形，海拔約在380到700公尺之間，屬於副熱帶濕潤氣候，冬不嚴寒、夏不酷熱、而且雨量充沛、少強風。因地理環境優越，氣候溫和，土質肥沃，水質甘美，成為埔里鎮農特產品發展沃土。其中以香菇產量冠全縣與全國，香菇碩大甘美，為南投縣農產品外銷重點之一。另外，還有多樣花卉、紅甘蔗、夏季蘿蔔和百香果；新鮮青翠的茭白筍及各種野菜；香Q美味的米粉、香醇紹興酒、有「藥王」之稱台灣金線蓮…等等。讓埔里鎮成為兼具觀光與農業的新市鎮。
埔里鎮農特產品：紅甘蔗、茭白筍、百香果、香菇、蘿蔔、米粉、紹興酒、金線蓮
南投農業特色－魚池鄉
魚池鄉位於南投縣中央，山明水秀、環境如詩如畫。台灣知名景點-日月潭、九族文化村即位於魚池鄉。因海拔、溫度、濕度適合紅茶種植，品質極佳的日月潭紅茶，國內的阿薩姆紅茶即取自當地，成為國內最重要的農茶產地，其相關的觀光茶廠近年亦如雨後春筍般蓬勃發展；除此之外，香菇、金線蓮、蘭花、檳榔、茭白筍、金針花、茄子、絲瓜、椪柑……等等，也是本鄉重要的農作物。本縣茭白筍產量為全國第一，太空包香菇產量全國第二，金針菜、茄子、段木香菇則佔全國第三。若有遊客來魚池鄉觀光之餘，記得品嘗本鄉多樣且味美的農特產品。
魚池鄉農特產品：日月潭紅茶、金針花、香菇、蘭花、茄子、金線蓮、椪柑、絲瓜、檳榔
以上廣告由南投縣政府農業處提供。