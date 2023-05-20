【國際新聞圖輯】失去雙腿的烏克蘭士兵參與體育競賽、熱帶氣旋摩卡重創緬甸

過去這一週，許多國家都有選舉上的進展，5月17日，國民黨正式提名新北市長侯友宜，參加2024總統大選，與民眾黨黨主席柯文哲、民進黨黨主席賴清德，正式形成總統大選「三腳督」。

在國際上，泰國與土耳其皆於5月14日迎來大選。泰國的前進黨在國會大選中一舉拿下眾議員151席，成為國會最大黨，年僅42歲的黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）有望成為新任總理。土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）則與共和人民黨（CHP）黨魁基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）激戰到第二輪，將於5月28日進行第二輪決選。

本週國際上還有發生哪些事呢？用這些精彩照片，一次掌握。

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以巴衝突本週迎來重大進展，5月13日，以色列持續對加薩走廊發動空襲，一棟房子在空襲中被火箭砲擊中。同日晚間，在埃及持續的斡旋下，以巴雙方達成停火協議，於當日晚間10點開始生效，結束了長達五天的激戰。

以巴雙方從5月9日開始，爆發新一輪的激烈衝突，根據加薩官方的說法，新一輪的激戰摧毀了巴勒斯坦15個住宅區，其中包括50多套公寓。此外，還有940座建築物受損，其中49座無法修復。近800名巴勒斯坦人因這一輪空襲流離失所。

正在臥推的烏克蘭士兵德羅博堅科｜Photo Credit: GettyImages

5月14日，烏克蘭軍方舉辦了名為「堅不可摧的基輔」（Kyiv Unbreakable）的體育競賽，共有60名烏克蘭士兵參賽。

一名29歲的烏國士兵德羅博堅科（Mykhailo Drobotenko），即使先前在俄烏戰爭中於盧漢斯克（Luhansk）地區，遭到地雷攻擊失去雙腿，卻仍然參加了比賽，並在賽事中進行臥推。

緬甸若開邦一名男人坐在被熱帶氣旋摩卡吹倒的樹上｜Photo Credit: GettyImages

熱帶氣旋摩卡（Cyclone Mocha）於5月14日重創緬甸，截至5月17日，根據若開邦（Rakhine State）地方首長的說法，摩卡至少造成81人死亡，其中有24人是緬甸少數族群羅興亞人。然而，緬甸的反軍政府組織指出，事實上有至少400人罹難，失蹤者不詳。

摩卡的平均風速高達每小時195公里，掀翻許多建築屋頂，若開邦首府實兌市（Sittwe），因為暴雨而嚴重淹水。

一名美國海軍學院新生，在測試中爬過一條充滿泥漿的戰壕｜Photo Credit: GettyImages

5月16日，美國海軍學院（Naval Academy）舉辦了一年一度的海軍測試（Sea Trials）。海軍測驗從凌晨2點30分開始，連續進行14個小時才結束。

海軍測驗項目包括海岸防禦、斯巴達接力賽、戰鬥體能測試、城市作戰演練、水上耐力和戰術訓練、山地突擊、地面戰鬥、生存技能訓練、模擬橋樑防禦和拆除以及漆彈射擊等22個項目。海軍測試由學院的高層主辦，是為海軍新生設計的嚴酷身心挑戰，旨在測試新生的團隊合作，並加強新生的團隊向心力。

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5月16日，紐西蘭首都威靈頓的Loafer Lodge旅館爆發大火，火災發生時旅館內約有94人。目前確認至少有6人因火災死亡、有52人獲救、5人被送醫，11人下落不明。紐西蘭國會議員格蘭特（Grant Robertson）指出，許多住戶雖然幸運撿回一命，但也失去所有財物。

一名住在四樓的住戶西里（Tala Sili）指出，由於走廊煙霧彌漫，無法穿越走廊前往樓梯的她，選擇從四樓窗戶往下跳到二樓屋頂，雖然腳踝因此扭傷，但也幸運獲救。一名長期房客表示，過去Loafer Lodge就時常發生火災警報，因此不少人已經警報當作「家常便飯」，沒想到這次是不容忽視的警報。

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5月19日，七大工業國組織（G7）的元首，聚集在日本廣島，舉行為期三日的峰會。由於日本首相岸田文雄曾於4月遭到刺殺襲擊，日本政府對於此次峰會的維安不敢有絲毫懈怠，組織特遣部隊24小時待命。岸田文雄也特別前往廣島視察，並強調廣島G7峰會將是日本史上最重要的峰會，要求安全滴水不漏。

5月17日，非政府組織樂施會（Oxfam）成員在英國特拉法加廣場（Trafalgar Square），裝扮成英國首相蘇納克（Rishi Sunak），以諷刺、抗議G7成員國忽視東非的饑荒。

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：翁世航