《真愛導遊》影評：這是一部老套的愛情喜劇，卻為越南做了一次成功的行銷

如果提到好萊塢以越南為主題的電影，許多人想到的應該是《前進高棉》、《早安越南》、《現代啟示錄》等越戰相關電影，因此當《Netflix》出現一部以越南為劇情發生地的美國愛情喜劇，熱愛東南亞的我當然毫不猶豫點開觀賞。

《真愛導遊》（A Tourist’s Guide to Love）是經典校園電喜劇《窈窕美眉》（She's All That）女主角瑞秋·萊·寇克（Rachael Leigh Cook）擔綱主演，故事發生在任職於旅行社的阿曼達，因私人感情生活面臨挫敗，上司為了讓她重新振作，安排她前往越南旅行，順便暗中觀察公司打算併購的一間越南本地旅遊公司。而在這趟「出差」旅程中，阿曼達認識了越南導遊 Sinh（由Scott Ly飾演），Sinh不只帶領 阿曼達體會旅行的真諦， 過程中兩人更因此相戀。

「 我所能想到以越南為背景的美國電影，幾乎沒有一部不是關於戰爭創傷。 」本片編劇艾琳（ Eirene Tran Donohue） 表示，而《真愛導遊》更是根據 她一場改變人生的越南之旅所編寫的劇本。 艾琳 的娘家親人大多仍住在越南，多年前她赴越進行為期五週旅行，卻在出發前夕戲劇性地分手，而就在旅行越南最後一週， 艾琳 遇到一位富冒險精神的加拿大背包客，如今兩人已相戀22年。

（ 艾琳和《真愛導遊》演員穿著傳統越南服飾 ）

艾琳試圖 展示好萊塢較少描繪的越南的確難能可貴 ，《真愛導遊》是第一部幾乎全程在越南拍攝的美國電影，也是自Covid-19疫情全球大流行後首部在越南拍攝的國際電影，而本片也如實 捕捉了越南的發展和內涵，拍攝地點包括 胡志明市（舊稱西貢）、會安、峴港、河江和河內，出現包括西貢聖母主教座堂、Bitexco金融塔、濱城市集 、 美山聖地 、 河內歌劇院等知名景點。

透過片中越南導遊 Sinh的帶領，觀眾除了親臨 胡志明市的現代摩天大樓、在河內摩托車上體會瘋狂車潮（還學會如何在越南過馬路），也穿梭在懸掛燈籠的迷人的古城、被聯合國認可的世界文化遺產城市會安，以及 Sinh位於 越北河江 的奶奶老家，體驗到觀光客鮮少見識的 鄉野風光，和越南民間過農曆新年的熱鬧與習俗。

（片中 Sinh帶著阿曼達在河內過馬路 ）

然而，透過導遊帶領美國觀光客認識當地，以及美國白領女子與越南導遊相愛的情節，卻又顯得「樣板」且刻畫不深。首先 Sinh這個角色，僅簡短交代他曾在美國長大因而能說一口流利的英語，對於他為何喜歡阿曼達，或阿曼達為何被其吸引，都在整部片一路「趕行程」下，無從感受到兩人的化學反應。而來自 美國的觀光客們，其實也可扮演更稱職的綠葉角色，例如若能安排有越戰退伍老兵尋訪舊情人的情節，或許能讓這個愛情故事更加深刻。

本片導演史蒂芬（ Steven Tsuchida）在訪談中 表示，因「（越南） 出奇美麗，地貌如此多樣化」， 《真愛導遊》才試圖將電影場景安排在許多不同景點。史蒂芬的執著的確也看見成果，《真愛導遊》無庸置疑在場景呈現上非常精彩，但或許也因為把心力花在呈現越南各地風情，對人物對白或主要角色呈現的化學反應就相對顯得力道不足。

為《洛杉磯時報》撰寫影評的Noel Murray就評論， 史蒂芬 把電影拍成了《CNN》的旅遊節目， 而《紐約時報》影評人Elisabeth Vincentell也表示這部電影相當「平淡無奇」，唯一 引人入勝的是電影中搭配的越南歌曲是片中亮點，她 甚至帶著挖苦的口吻寫到：

我們在 《真愛導遊》中認識 阿曼達的第一件事，是她在一家名為「Tourista World Travel」的旅行社工作。 但在這部Netflix的電影中，甚至沒有人評論「turista」是指「破壞假期的腹瀉」。這種令人費解的選擇及其完全沒有前後呼應的處理，是（導演）Steven Tsuchida電影中的唯一驚喜，這部浪漫喜劇如此嚴格地滿足了該類型的每一個陳腔濫調，也可能是由 ChatGPT所寫。

雖然 《真愛導遊》未受 西方影評愛戴，但電影在呈現越南風土民情和選用亞裔演員上仍應受肯定，對喜愛越南的人，這部電影絕對會讓你想造訪這個從北到南擁有多元地景的國家。值得一提的是， 該片在4月於《Netflix》上映後就登上了全球排行榜的第3位，本月更曾衝上第一名，可見觀眾對於老套的愛情喜劇依舊買單，也可以說是為越南做了一次成功的行銷，相信未來絕對還有更多電影會到越南當地進行拍攝。

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參考資料

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核稿編輯：杜晉軒