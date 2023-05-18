《真愛導遊》影評：這是一部老套的愛情喜劇，卻為越南做了一次成功的行銷

我們想讓你知道的是
雖然《真愛導遊》未受西方影評愛戴，但電影在呈現越南風土民情和選用亞裔演員上仍應受肯定，對喜愛越南的人，這部電影絕對會讓你想造訪這個從北到南擁有多元地景的國家。值得一提的是，該片在4月於《Netflix》上映後就登上了全球排行榜的第3位，本月更曾衝上第一名，可見觀眾對於老套的愛情喜劇依舊買單，也可以說是為越南做了一次成功的行銷
如果提到好萊塢以越南為主題的電影，許多人想到的應該是《前進高棉》、《早安越南》、《現代啟示錄》等越戰相關電影，因此當《Netflix》出現一部以越南為劇情發生地的美國愛情喜劇，熱愛東南亞的我當然毫不猶豫點開觀賞。
《真愛導遊》（A Tourist’s Guide to Love）是經典校園電喜劇《窈窕美眉》（She's All That）女主角瑞秋·萊·寇克（Rachael Leigh Cook）擔綱主演，故事發生在任職於旅行社的阿曼達，因私人感情生活面臨挫敗，上司為了讓她重新振作，安排她前往越南旅行，順便暗中觀察公司打算併購的一間越南本地旅遊公司。而在這趟「出差」旅程中，阿曼達認識了越南導遊Sinh（由Scott Ly飾演），Sinh不只帶領阿曼達體會旅行的真諦，過程中兩人更因此相戀。
「我所能想到以越南為背景的美國電影，幾乎沒有一部不是關於戰爭創傷。」本片編劇艾琳（Eirene Tran Donohue）表示，而《真愛導遊》更是根據她一場改變人生的越南之旅所編寫的劇本。艾琳的娘家親人大多仍住在越南，多年前她赴越進行為期五週旅行，卻在出發前夕戲劇性地分手，而就在旅行越南最後一週，艾琳遇到一位富冒險精神的加拿大背包客，如今兩人已相戀22年。
（艾琳和《真愛導遊》演員穿著傳統越南服飾）
艾琳試圖展示好萊塢較少描繪的越南的確難能可貴，《真愛導遊》是第一部幾乎全程在越南拍攝的美國電影，也是自Covid-19疫情全球大流行後首部在越南拍攝的國際電影，而本片也如實捕捉了越南的發展和內涵，拍攝地點包括胡志明市（舊稱西貢）、會安、峴港、河江和河內，出現包括西貢聖母主教座堂、Bitexco金融塔、濱城市集、美山聖地、河內歌劇院等知名景點。
透過片中越南導遊Sinh的帶領，觀眾除了親臨胡志明市的現代摩天大樓、在河內摩托車上體會瘋狂車潮（還學會如何在越南過馬路），也穿梭在懸掛燈籠的迷人的古城、被聯合國認可的世界文化遺產城市會安，以及Sinh位於越北河江的奶奶老家，體驗到觀光客鮮少見識的鄉野風光，和越南民間過農曆新年的熱鬧與習俗。
（片中Sinh帶著阿曼達在河內過馬路）
然而，透過導遊帶領美國觀光客認識當地，以及美國白領女子與越南導遊相愛的情節，卻又顯得「樣板」且刻畫不深。首先Sinh這個角色，僅簡短交代他曾在美國長大因而能說一口流利的英語，對於他為何喜歡阿曼達，或阿曼達為何被其吸引，都在整部片一路「趕行程」下，無從感受到兩人的化學反應。而來自美國的觀光客們，其實也可扮演更稱職的綠葉角色，例如若能安排有越戰退伍老兵尋訪舊情人的情節，或許能讓這個愛情故事更加深刻。
本片導演史蒂芬（Steven Tsuchida）在訪談中表示，因「（越南）出奇美麗，地貌如此多樣化」，《真愛導遊》才試圖將電影場景安排在許多不同景點。史蒂芬的執著的確也看見成果，《真愛導遊》無庸置疑在場景呈現上非常精彩，但或許也因為把心力花在呈現越南各地風情，對人物對白或主要角色呈現的化學反應就相對顯得力道不足。
為《洛杉磯時報》撰寫影評的Noel Murray就評論，史蒂芬把電影拍成了《CNN》的旅遊節目，而《紐約時報》影評人Elisabeth Vincentell也表示這部電影相當「平淡無奇」，唯一引人入勝的是電影中搭配的越南歌曲是片中亮點，她甚至帶著挖苦的口吻寫到：
我們在《真愛導遊》中認識阿曼達的第一件事，是她在一家名為「Tourista World Travel」的旅行社工作。但在這部Netflix的電影中，甚至沒有人評論「turista」是指「破壞假期的腹瀉」。這種令人費解的選擇及其完全沒有前後呼應的處理，是（導演）Steven Tsuchida電影中的唯一驚喜，這部浪漫喜劇如此嚴格地滿足了該類型的每一個陳腔濫調，也可能是由 ChatGPT所寫。
雖然《真愛導遊》未受西方影評愛戴，但電影在呈現越南風土民情和選用亞裔演員上仍應受肯定，對喜愛越南的人，這部電影絕對會讓你想造訪這個從北到南擁有多元地景的國家。值得一提的是，該片在4月於《Netflix》上映後就登上了全球排行榜的第3位，本月更曾衝上第一名，可見觀眾對於老套的愛情喜劇依舊買單，也可以說是為越南做了一次成功的行銷，相信未來絕對還有更多電影會到越南當地進行拍攝。
延伸閱讀
參考資料
- Review: Even if you don’t like the movies, the locations are nice（洛杉磯時報）
- ‘A Tourist’s Guide to Love’ Review: A Wearyingly Familiar Trip（紐約時報）
- ‘A Tourist’s Guide to Love’ Review: Rachael Leigh Cook Eats, Prays, and Loves Her Way Through Vietnam（Indiewire）
- Rom-Com A Tourist’s Guide to Love Is a Tourist in the Most Insulting Sense（Paste Magazine）
- Take the ‘A Tourist’s Guide to Love’ Tour of Vietnam（Netflix）
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核稿編輯：杜晉軒
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落實菸害防制，新興菸品在地風險審查應著重「成癮性」評估
我們想讓你知道的是
鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗。
新興菸品近來成為全球關注之公共衛生議題，台灣的菸害防制法也於今年修法通過禁止電子煙、嚴管加熱菸。只是，菸防法的配套子法中，對於如何檢測加熱菸成分是否包含尼古丁外之成癮性、或有害物質，付之闕如。鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗，同時連結本土既有的吸菸、戒菸行為研究資料庫，比照食安或醫藥審查，訂定如曝露量、攝入量等符合國人特性之檢驗標準，既可讓業者有所本，也可減少社會爭議。
各方對新興菸品的健康影響、載具管理、風險評估等議題尚有歧見，其中有關「成癮性」的討論，即為重要爭點之一。今（112）年3月22日發布之「指定菸品健康風險評估審查辦法」第3條第1項第6款，要求業者應於申請新興菸品健康風險評估審查時，檢附「成癮性物質之研究資料」。本會認為，新興菸品在年輕族群間蔚為風潮，對「成癮性」展開全面性的研究，應為當務之急。
所謂「成癮性」，是指一種重複性的強迫行為，即使行為人明知這些行為可能會造成不良後果，仍然被持續重複。成癮性可能源於中樞神經系統功能失調所導致，長期重複這些行為則可能反向造成神經功能受損。依據美國心理學會（APA）對成癮（Addiction）所做之定義，是將其視為一種需要被治療的疾病，指一個人因為對於酒精、藥物或其他物質擁有過度的生理與心理依賴。統一的臨床觀念則將成癮界定為，最初因樂趣驅使的物質使用（或行為），現在則無法顧及產生的痛苦多於收獲，仍被驅動強迫性繼續重複。
一般而言，成癮性得區分為「物質成癮」及「行為成癮」，物質成癮是指對某種物質（如酒精、毒品等）產生生理或心理上的強烈依賴；行為成癮是指對某種行為（如賭博、上網等）的過度從事。成癮性的病理機制與大腦的「獎勵機制（Rewarding system）」有關，成癮刺激原（如藥物、酒精、性交等）會引起大腦釋放多巴胺等神經遞質，產生愉悅感及正向增強效應，促使個體重複接觸該刺激原。亦即，當行為個體（人或動物）透過多巴胺的獎勵機制學習到某些事物會帶來愉悅感後，往後如觸及相關或類似事物，便會反射性直接重複行為。
《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-5）將成癮定義為一種慢性復發性障礙，其特徵是強迫性使用某種物質或行為，儘管會產生負面後果。成癮判斷標準包括：1. 對使用該物質或從事該行為具有不可控制的強烈衝動或渴望，即使面臨嚴重後果，仍無法停止或減少成癮物或行為的使用或參與；雖然其嘗試控制或減少，仍收效甚微。2. 行為人耗費大量時間獲取、使用成癮物質或行為，因此放棄重要活動，甚至忽視其他重要的責任或義務。3. 行為人持續使用該物質或行為，儘管明知其將導致或惡化身心狀況、社會生活或工作情形。4. 行為人對物質或行為產生耐受性，此意味須增加成癮物或行為的劑量或頻率，以達到相同的效果或滿足感，如使用相同的量感覺更少。5. 對成癮物或行為有否認、隱瞞或合理化的傾向。6. 該人在停止使用該物質或行為時會出現「戒斷症狀」，例如焦慮、抑鬱、易怒、失眠、噁心或疼痛。
WHO於2018年發表第11版《國際疾病分類》（ICD 11）中納入「遊戲成癮」（Gaming disorder），將其與酒精、菸草、咖啡因、毒品、藥物濫用並列為精神疾病；新興菸品之加熱菸，既以菸草為主要原料，其成癮性究竟如何，值得國人高度關注。尤其如前所述，新興菸品具備時尚、有趣，甚至「潮」等流行元素，是否可能誘使民眾因好奇而開始使用、進一步形成成癮行為，也有待主管機關進行相關研究、予以釐清。盼國健署能以高標準進行新興菸品管制，協調我國臨床、學界等專業領域人士共同商議合適之審核與執行辦法，盡快投入「成癮性」在地研究，並鏈結國內長期累積之吸菸、戒菸行為大數據，制定符合台灣現況的專業審查標準。
撰文：社團法人台灣永續健康福祉協會