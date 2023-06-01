巧克力囊腫會如何影響生育功能？患者還有機會自然懷孕嗎？
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究竟是什麼原因會導致巧克力囊腫？巧克力囊腫又是如何影響懷孕機率？有巧克力囊腫是否就無法自然懷孕呢？PTT與Dcard上各種關於巧囊懷孕的疑問，讓這篇文章幫您解答。
巧克力囊腫是什麼？有巧克力囊腫懷孕機率會受影響嗎？巧克力囊腫又名「子宮內膜異位瘤」，屬於子宮內膜異位症的一種，發生率大約10％，有不少人會因為巧克力囊腫造成經痛甚至不孕。
在不孕症的女性中，有不少患者是受巧克力囊腫不孕而苦，比例高達2-3成（在國健署公佈的109年人工生殖施行結果分析報告中，子宮內膜異位症佔不孕原因中的3.8％），算是導致女性不孕的常見疾病之一。
究竟是什麼原因會導致巧克力囊腫？巧克力囊腫又是如何影響懷孕機率？有巧克力囊腫是否就無法自然懷孕呢？本篇帶您了解PTT與Dcard上各種關於巧囊懷孕的疑問。
巧克力囊腫為什麼會影響生育功能？
巧克力囊腫之所以被稱為「子宮內膜異位瘤」，是因為原本應該在子宮內膜的組織卻長到卵巢裡而導致的病症；會出現這個狀況的原因可能是經血逆流、患有自體免疫疾病、家族病史遺傳等等。雖然不是每一位巧囊患者都會有不孕的問題，但遇到下列這幾種狀況時，女性患有巧克力囊腫自然懷孕的機率確實會受影響：
- 骨盆腔沾黏導致解剖結構改變
- 免疫及內分泌失調
- 影響卵子的受精能力
- 胚胎著床障礙
- 輸卵管沾黏
即使如此，巧克力囊腫自然懷孕還是有可能的，但如果囊腫大小超過5cm，就建議先做手術治療。
患有巧克力囊腫的女性，如果已經嘗試半年以上但仍未懷孕，或是同時患有其他婦科疾病或年齡較長，就該要儘早尋求專業醫療協助，才能早日順利懷孕。
若自然懷孕，巧克力囊腫會消失嗎？
巧克力囊腫患者懷孕期間可能會因為雌激素遞減，而讓囊腫消退，但不至於完全消失。
巧克力囊腫想懷孕，治療方式有哪些？
若患有巧克力囊腫又想懷孕，可以考慮接受治療，巧克力囊腫懷孕治療方式分為藥物及手術兩種：
藥物治療
若沒有明顯症狀，或是巧克力囊腫大小在4公分以下的女性，可以使用藥物來抑制囊腫變大。目前較常使用的巧克力囊腫治療藥物如下：
- 口服黃體素：可用來抑制子宮內膜異位組織生長，長期服用約6~12個月能夠讓巧克力囊腫縮小，並改善痛經問題。
- 新型黃體素（異位寧）：副作用相對於傳統黃體素來得低，一樣能用來抑制子宮內膜異位組織生長。
- 口服避孕藥：抑制排卵及卵巢分泌雌激素。
- 促性腺激素（停經針）：製造假性停經、降低雌激素，促使子宮內膜異位組織萎縮。
手術治療
主流手術方式是以腹腔鏡手術清除巧克力囊腫，術後可能會需要搭配用藥來預防復發；如有計畫生育，卻合併囊腫有惡性懷疑、行房疼痛的狀況，需進行巧囊手術提高受孕率，僅用藥物治療的成功率較低，也容易復發。
巧克力囊腫懷孕須注意什麼？
巧克力囊腫患者並非無法懷孕，只是需要對自身的身體狀況更加留心，無論是選擇動手術或不動手術治療，都有需要注意之處：
- 巧克力囊腫術後多久懷孕？術後半年是關鍵期
完成巧克力囊腫手術後，人體會開始恢復功能，殘存的內膜會繼續生長，因此會建議在手術後半年內盡快懷孕。
除了巧克力囊腫術後半年內的自然受孕及人工受精的懷孕機率會增加外，懷孕期間因為雌激素會在中後期遞減，會讓這些內膜組織逐漸衰退而被自然吸收掉，同時也是治療巧克力囊腫的好時機。
- 未進行手術的巧囊備孕注意事項
若巧克力囊腫症狀較嚴重的患者未進行手術，要自然懷孕的機率會大幅降低，因此如果嘗試備孕半年以上未果，會建議尋求專業醫師的協助。
巧克力囊腫是一種慢性炎症，可能會影響到輸卵管的功能，因此可以考慮採取人工生殖技術（巧克力囊腫人工受孕）來協助受孕，以免病況加重導致失去生育能力而無法懷孕的遺憾。
提高巧囊懷孕機率：手術前凍卵保存生育力
因巧克力囊腫佈滿在卵巢外的皮脂上，在切除的過程中，容易造成卵巢組織的破壞以及卵子庫存量的下降；在手術治療後，容易造成降低排卵能力、成熟卵泡數量減少等風險。
因此對於患有卵巢巧克力囊腫的未婚或未來想生育的女性，應優先與醫師討論，依照巧克力囊腫的症狀以及擬定懷孕目標，建議在手術前先進行凍卵療程保存卵子，給予適合試管療程來提高巧克力囊腫術後懷孕的機會。
參考資料
本文經茂盛醫院授權轉載，原文刊載於此
原標：巧克力囊腫自然懷孕機率高嗎？巧克力囊腫術後多久懷孕最好？
延伸閱讀
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九
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響應永續與健康住宅趨勢，藍圖營造邀請一同實現美好生活藍圖
我們想讓你知道的是
地球暖化直接威脅人類生存，建築作為主要居住和活動場域，如何應變並尋求改變成為關鍵課題。甫在台中梧棲推出新建案的藍圖營造，便展現領先思維與前瞻視野，堅持申請綠建築及健康建築雙重認證，確保住戶享有與環境共好共榮的永續未來。
全球各國視「2050淨零排放」為共同目標之際，訴求節能減廢、生態共生、永續循環的生活趨勢，正在重新定義建築設計與建築價值，例如台灣內政部在既有綠建築標章體系下，已新增「建築能效評估系統」（BERS，Building Energy-efficiency Rating System），期許藉由明確的係數轉換和標示制度，協助改善台灣建築能源使用效率。
同時民間業者響應國際發展趨勢，也積極導入低碳永續住宅認證機制，包括關注綠化量、基地保水、水資源、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、污水垃圾改善、生物多樣性及室內環境等九大核心指標的「綠建築標章」，以及採用提倡健康飲食、降低病毒傳播風險、凝聚社區健康意識、療癒住戶心靈、重視住戶安全、全齡與通用設計、提升住戶運動動機等七大評鑑指標的「Fitwel健康建築認證」。
綠建築與健康建築雙指標，兼顧環境友善與生活品質
由於兩大機制從不同角度審視建物的節能設施與環境品質，結合在一起更能涵蓋永續生活的完整面向，所以藍圖營造基於「承擔社會責任、回應社會需求」企業經營信念，即使為了符合綠建築及健康建築的嚴謹標準，勢必衍生額外營建成本造成綠色溢價，仍堅持替位在梧棲的新建案申請雙重認證，確保住戶享有值得信賴的生活品質與永續未來。
藍圖營造建設部總經理賴以軒表示：「以前建築與營造業只談價值工程，普遍重視成本控制，如今積極打造綠建築與健康建築，是因為每間房子的生命週期，長達10、20年甚至更久，需要能夠永續傳承，讓使用者住得安心又放心」，於是決定回歸人本價值，鏈結環境生態、城市美學、資源循環等多重思考面向，興建全台中第三座住宅類Fitwel健康建築。
從藍圖營造梧棲新案基地約870坪，但大幅降低建蔽率僅34%，確實感受到重視整體環境的相互依存關係，尤其主建物退縮創造了大尺度棟距，讓112戶住家能夠不受屏蔽，享有絕佳通風採光及景觀視野，並隨著留設300多坪開放式公園與行人徒步空間，等於在密集街廓中創造難能可貴的綠地與呼吸空間，可作為營造私密性的中介轉化地帶，又符合提升綠覆率、維護生物多樣性等綠建築規範。
推動梧棲「方舟計畫」 ，打造以人為本的永續住宅
接著，訴求全齡化與通用化的設計，有諸多務實機能巧藏其中，像是展現白派美學的15層樓外觀，由白色、淺灰與深灰鋪陳淨雅立面，再搭配簡練俐落線條構成，緩減建築量體帶來的視覺壓迫感，而整體外觀僅頂樓賦予特殊結構造型，也加以妥善利用安裝太陽能板，希望增加綠電自發自用比例，公共梯廳感應式燈具、電梯動力回生系統、基地保水滲透功能等規劃，提升能源使用效率。並於建築整體規劃戶戶開窗及地下室天井設計，保持空氣流通，替住戶節省能源的消耗。
當然選用的建材一樣兼顧低碳與美學兩大訴求，可以看見開放空間與行人步道舖設的淺色面飾材，具有美觀大方裝飾性之外，表面平滑不易風化有助於降低後續維護成本，鋁窗採用日系品牌氣密窗並增添5+5雙層膠合玻璃，提供防風、防噪等多重作用，加上錯層陽台設計等細節層次，兼具隔熱與調節效果，以及營造細節層次的深色或淺色磁磚，也具有隔熱、防水與呼吸調節等效果，能夠被動式（passive）替住戶節省空調能耗，讓家成為足以面對未來環境變化的永續載體。
藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲強調：「這是一個以永續為核心的『方舟計劃』，我們邀請認同綠建築與健康建築價值的消費者，一起啟動全方位生活轉型。」
尤其梧棲往來市區的交通網絡已然完善便捷，又被台中港特區、台中精密園區、台中科學園區所圍繞，除了高產值的電子與半導體產業蓬勃發展，新興的風電產業也在地化形成供應鏈聚落，等於生活、環境與經濟的永續性都令人值得期待。