巧克力囊腫會如何影響生育功能？患者還有機會自然懷孕嗎？

巧克力囊腫是什麼？有巧克力囊腫懷孕機率會受影響嗎？巧克力囊腫又名「子宮內膜異位瘤」，屬於子宮內膜異位症的一種，發生率大約10％，有不少人會因為巧克力囊腫造成經痛甚至不孕。

在不孕症的女性中，有不少患者是受巧克力囊腫不孕而苦，比例高達2-3成（在國健署公佈的109年人工生殖施行結果分析報告中，子宮內膜異位症佔不孕原因中的3.8％），算是導致女性不孕的常見疾病之一。

究竟是什麼原因會導致巧克力囊腫？巧克力囊腫又是如何影響懷孕機率？有巧克力囊腫是否就無法自然懷孕呢？本篇帶您了解PTT與Dcard上各種關於巧囊懷孕的疑問。

巧克力囊腫為什麼會影響生育功能？

巧克力囊腫之所以被稱為「子宮內膜異位瘤」，是因為原本應該在子宮內膜的組織卻長到卵巢裡而導致的病症；會出現這個狀況的原因可能是經血逆流、患有自體免疫疾病、家族病史遺傳等等。雖然不是每一位巧囊患者都會有不孕的問題，但遇到下列這幾種狀況時，女性患有巧克力囊腫自然懷孕的機率確實會受影響：

骨盆腔沾黏導致解剖結構改變

免疫及內分泌失調

影響卵子的受精能力

胚胎著床障礙

輸卵管沾黏

即使如此，巧克力囊腫自然懷孕還是有可能的，但如果囊腫大小超過5cm，就建議先做手術治療。

患有巧克力囊腫的女性，如果已經嘗試半年以上但仍未懷孕，或是同時患有其他婦科疾病或年齡較長，就該要儘早尋求專業醫療協助，才能早日順利懷孕。

若自然懷孕，巧克力囊腫會消失嗎？

巧克力囊腫患者懷孕期間可能會因為雌激素遞減，而讓囊腫消退，但不至於完全消失。

巧克力囊腫想懷孕，治療方式有哪些？

若患有巧克力囊腫又想懷孕，可以考慮接受治療，巧克力囊腫懷孕治療方式分為藥物及手術兩種：

藥物治療

若沒有明顯症狀，或是巧克力囊腫大小在4公分以下的女性，可以使用藥物來抑制囊腫變大。目前較常使用的巧克力囊腫治療藥物如下：

口服黃體素：可用來抑制子宮內膜異位組織生長，長期服用約6~12個月能夠讓巧克力囊腫縮小，並改善痛經問題。

新型黃體素（異位寧）：副作用相對於傳統黃體素來得低，一樣能用來抑制子宮內膜異位組織生長。

口服避孕藥：抑制排卵及卵巢分泌雌激素。

促性腺激素（停經針）：製造假性停經、降低雌激素，促使子宮內膜異位組織萎縮。

手術治療

主流手術方式是以腹腔鏡手術清除巧克力囊腫，術後可能會需要搭配用藥來預防復發；如有計畫生育，卻合併囊腫有惡性懷疑、行房疼痛的狀況，需進行巧囊手術提高受孕率，僅用藥物治療的成功率較低，也容易復發。

巧克力囊腫懷孕須注意什麼？

巧克力囊腫患者並非無法懷孕，只是需要對自身的身體狀況更加留心，無論是選擇動手術或不動手術治療，都有需要注意之處：

巧克力囊腫術後多久懷孕？術後半年是關鍵期

完成巧克力囊腫手術後，人體會開始恢復功能，殘存的內膜會繼續生長，因此會建議在手術後半年內盡快懷孕。

除了巧克力囊腫術後半年內的自然受孕及人工受精的懷孕機率會增加外，懷孕期間因為雌激素會在中後期遞減，會讓這些內膜組織逐漸衰退而被自然吸收掉，同時也是治療巧克力囊腫的好時機。

未進行手術的巧囊備孕注意事項

若巧克力囊腫症狀較嚴重的患者未進行手術，要自然懷孕的機率會大幅降低，因此如果嘗試備孕半年以上未果，會建議尋求專業醫師的協助。

巧克力囊腫是一種慢性炎症，可能會影響到輸卵管的功能，因此可以考慮採取人工生殖技術（巧克力囊腫人工受孕）來協助受孕，以免病況加重導致失去生育能力而無法懷孕的遺憾。

提高巧囊懷孕機率：手術前凍卵保存生育力

因巧克力囊腫佈滿在卵巢外的皮脂上，在切除的過程中，容易造成卵巢組織的破壞以及卵子庫存量的下降；在手術治療後，容易造成降低排卵能力、成熟卵泡數量減少等風險。

因此對於患有卵巢巧克力囊腫的未婚或未來想生育的女性，應優先與醫師討論，依照巧克力囊腫的症狀以及擬定懷孕目標，建議在手術前先進行凍卵療程保存卵子，給予適合試管療程來提高巧克力囊腫術後懷孕的機會。

參考資料

本文經茂盛醫院授權轉載，原文刊載於此

原標：巧克力囊腫自然懷孕機率高嗎？巧克力囊腫術後多久懷孕最好？

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：丁肇九