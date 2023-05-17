2023坎城影展主競賽評審團記者會，討論女性議題、好萊塢罷工、商業與藝術電影的種種

2023年第76屆坎城影展，於法國時間16日舉行主競賽評審團記者會。本屆評審團由曾以《抓狂美術館》、《瘋狂富作用》二度拿下坎城影展金棕櫚獎的瑞典名導魯本奧斯倫擔任主席。

對此，魯本奧斯倫表示：「我很高興、自豪和謙卑地被授予今年坎城影展主競賽主席的榮譽。在電影世界中，沒有什麼比競賽片升起時更令人期待的。」

此次魯本奧斯倫接下主席重任，也是繼傳奇女星英格麗褒曼（Ingrid Bergman）於1973年之後，再度有瑞典人擔綱此職務。

Photo Credit: GettyImages 2023坎城影展主競賽評審團，左至右：保羅迪諾、阿提克拉希米、達米恩斯弗隆、布麗拉森、茱莉亞迪克諾、魯本奧斯倫、瑪莉安圖澤尼、丹尼斯曼努奇、朗嘉諾尼歐尼

魯本奧斯倫近年的竄起非常快速，包含魯本奧斯倫在內，影史至今手握兩座金棕櫚的導演僅僅9位，許多名導終其一生都無法摘下棕櫚葉，而魯本奧斯倫去（2022）年的《瘋狂富作用》，就從坎城出發，一路過關斬將最終也入圍了奧斯卡3項大獎，也被視為去年最重要的一部電影之一。

不過，當談論到坎城以及奧斯卡得獎項意義，魯本奧斯倫毫不保留地表示會選擇金棕櫚獎，「如果我必須在奧斯卡和金棕櫚之間做出選擇，其實這是一個很容易的選擇，我寧願多在坎城獲獎，而非奧斯卡獎。」

而在記者會上，魯本奧斯倫也對本屆競賽評選表達了看法，「首先，我們不會公開談論這些電影，這將是史上第一年公關、媒體之間不會傳出任何謠言；再來，我們已經決定最多連續看三部電影並進行討論會議。」

再來，是當代最常討論的女性議題，本屆主競賽單元之中，共計21部電影，其中有7部電影出自女性導演之手，此數字是坎城歷屆之最，也讓本屆坎城影展的話題之一，就是圍繞著女性展開討論。

魯本奧斯倫也談及此事，「問題不僅在於性別，而在於產業。我是哥德堡大學的電影教授，並且看到國家資助電影製作職業的局限性。我們經常招收工人階級、中產階級的人，但這些人畢業後往往不會繼續在此環境，因為他們感到經濟壓力，工人階級的經濟壓力使他們停止拍電影。即使我們試圖實現多樣性，也有一些關於財務方面的事務讓他們停止。」

魯本奧斯倫進一步說：「這個世界上有4500萬台相機，但我們並沒有真正討論影像以何種方式影響我們以及我們如何看待世界，在這個時代，當我們透過影像進行如此多的交流時，這就必須進入小學課程的主題。」

除了魯本奧斯倫之外，評審團成員也有一位曾經的金棕櫚得主。來自法國的女導演演茱莉亞迪克諾（Julia Ducournau）曾在兩年前，憑藉《鈦》獲得此殊榮，成為繼珍康萍之後，影史第二位以導演身份拿下此獎的女性影人。而在《鈦》，茱莉亞迪克諾的首部長片《肉獄》則是在坎城影展平行單元「影評人週」亮相。

茱莉亞迪克諾則對成為本次評審團表示，「成為陪審團的絕佳機會是，可以發揮開放思想，不帶偏見。就我個人而言，我不想知道任何我要看的電影的消息。我沒有讀任何東西，我沒有聽到任何採訪。每當我觀看這些競賽電影時，我都完全想以首次的身份出現，以紀念導演在其中所做的工作。」

而與同樣茱莉亞迪克諾同樣身為女性的評審，還有來自摩洛哥的導瑪莉安圖澤尼（Maryam Touzani）以及尚比亞裔的英國女導演朗嘉諾尼歐尼（Rungano Nyoni）。

瑪莉安圖澤尼2019年執導的首部劇情長片《烘焙幸福路》就入選了坎城一種注目單元，而後於2022年亮相的《雙手的溫柔》也同樣進入一種注目，此兩片也都代表摩洛哥角逐奧斯卡最佳國際電影。

朗嘉諾尼歐尼則是在2017年導出了處女作《你才女巫，你全家都女巫》，此片當時被選入坎城影展平行單元「導演雙週」，也引起不小的迴響。

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至於本屆評審團成員，最為影迷熟知的影人，當數兩位美國知名演員布麗拉森（Brie Larson）以及保羅迪諾（Paul Dano）。兩名演員目前也都參與演出超級英雄的電影作品，前者為漫威的「驚奇隊長」，後者則為DC的「謎語人」。

這兩名演員較與坎城有所連結的，為保羅迪諾曾經參演保羅索羅提諾（Paolo Sorrentino）的《年輕氣盛》以及奉俊昊的《玉子》，兩部作品全數進入坎城主競賽單元。

而在評審團記者會上，布麗拉森也被詢問到，超級英雄的奇觀電影和小規模藝術電影應該在同一個影展上一起展映嗎？布麗拉森回覆：「我從未策展過影展，但無論電影的預算如何，我都會進行同樣程度的準備。電影就是電影。這是我第一次來到坎城。我相信（電影）的範圍很廣，這就是坎城影展如此特別的原因。」

至於記者會上，也針對目前好萊塢吵得沸沸揚揚的編劇罷工事件進行討論，保羅迪諾就表示：「我與編劇們站在一起，他們正在為串流媒體時代中，擁有更好的工資和工作條件奮戰，我的妻子柔依卡山正在前線抗議，我6個月大的孩子被綁在胸前，回家之後，我會和他們一起而戰。」

至於評審團主席魯本奧斯倫也對罷工表達絕對支持。

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最後，是三名男性影人，包含法國男演員丹尼斯曼努奇（Denis Menochet）、阿富汗男導演阿提克拉希米（Atiq Rahimi）以及阿根廷男導演達米恩斯弗隆（Damian Szifron）。

丹尼斯曼努奇近期的演出作品為《寶可噩夢》，此外丹尼斯曼努奇也曾多次與各世界名導合作，包含馮斯瓦歐容（Francois Ozon）、威斯安德森（Wes Anderson）、雷利史考特（Ridley Scott）、昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）等人。