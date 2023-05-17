2023坎城影展主競賽評審團記者會，討論女性議題、好萊塢罷工、商業與藝術電影的種種
我們想讓你知道的是
2023年第76屆坎城影展，於法國時間16日舉行主競賽評審團記者會，席間影迷熟悉的「驚奇隊長」布麗拉森以及「謎語人」保羅迪諾，與主席魯本奧斯倫等其餘成員共同出席。記者會上，面對眾家記者提問，評審團也發表了對於許多電影乃至於議題的看法。
2023年第76屆坎城影展，於法國時間16日舉行主競賽評審團記者會。本屆評審團由曾以《抓狂美術館》、《瘋狂富作用》二度拿下坎城影展金棕櫚獎的瑞典名導魯本奧斯倫擔任主席。
對此，魯本奧斯倫表示：「我很高興、自豪和謙卑地被授予今年坎城影展主競賽主席的榮譽。在電影世界中，沒有什麼比競賽片升起時更令人期待的。」
此次魯本奧斯倫接下主席重任，也是繼傳奇女星英格麗褒曼（Ingrid Bergman）於1973年之後，再度有瑞典人擔綱此職務。
魯本奧斯倫近年的竄起非常快速，包含魯本奧斯倫在內，影史至今手握兩座金棕櫚的導演僅僅9位，許多名導終其一生都無法摘下棕櫚葉，而魯本奧斯倫去（2022）年的《瘋狂富作用》，就從坎城出發，一路過關斬將最終也入圍了奧斯卡3項大獎，也被視為去年最重要的一部電影之一。
不過，當談論到坎城以及奧斯卡得獎項意義，魯本奧斯倫毫不保留地表示會選擇金棕櫚獎，「如果我必須在奧斯卡和金棕櫚之間做出選擇，其實這是一個很容易的選擇，我寧願多在坎城獲獎，而非奧斯卡獎。」
而在記者會上，魯本奧斯倫也對本屆競賽評選表達了看法，「首先，我們不會公開談論這些電影，這將是史上第一年公關、媒體之間不會傳出任何謠言；再來，我們已經決定最多連續看三部電影並進行討論會議。」
再來，是當代最常討論的女性議題，本屆主競賽單元之中，共計21部電影，其中有7部電影出自女性導演之手，此數字是坎城歷屆之最，也讓本屆坎城影展的話題之一，就是圍繞著女性展開討論。
魯本奧斯倫也談及此事，「問題不僅在於性別，而在於產業。我是哥德堡大學的電影教授，並且看到國家資助電影製作職業的局限性。我們經常招收工人階級、中產階級的人，但這些人畢業後往往不會繼續在此環境，因為他們感到經濟壓力，工人階級的經濟壓力使他們停止拍電影。即使我們試圖實現多樣性，也有一些關於財務方面的事務讓他們停止。」
魯本奧斯倫進一步說：「這個世界上有4500萬台相機，但我們並沒有真正討論影像以何種方式影響我們以及我們如何看待世界，在這個時代，當我們透過影像進行如此多的交流時，這就必須進入小學課程的主題。」
除了魯本奧斯倫之外，評審團成員也有一位曾經的金棕櫚得主。來自法國的女導演演茱莉亞迪克諾（Julia Ducournau）曾在兩年前，憑藉《鈦》獲得此殊榮，成為繼珍康萍之後，影史第二位以導演身份拿下此獎的女性影人。而在《鈦》，茱莉亞迪克諾的首部長片《肉獄》則是在坎城影展平行單元「影評人週」亮相。
茱莉亞迪克諾則對成為本次評審團表示，「成為陪審團的絕佳機會是，可以發揮開放思想，不帶偏見。就我個人而言，我不想知道任何我要看的電影的消息。我沒有讀任何東西，我沒有聽到任何採訪。每當我觀看這些競賽電影時，我都完全想以首次的身份出現，以紀念導演在其中所做的工作。」
而與同樣茱莉亞迪克諾同樣身為女性的評審，還有來自摩洛哥的導瑪莉安圖澤尼（Maryam Touzani）以及尚比亞裔的英國女導演朗嘉諾尼歐尼（Rungano Nyoni）。
瑪莉安圖澤尼2019年執導的首部劇情長片《烘焙幸福路》就入選了坎城一種注目單元，而後於2022年亮相的《雙手的溫柔》也同樣進入一種注目，此兩片也都代表摩洛哥角逐奧斯卡最佳國際電影。
朗嘉諾尼歐尼則是在2017年導出了處女作《你才女巫，你全家都女巫》，此片當時被選入坎城影展平行單元「導演雙週」，也引起不小的迴響。
至於本屆評審團成員，最為影迷熟知的影人，當數兩位美國知名演員布麗拉森（Brie Larson）以及保羅迪諾（Paul Dano）。兩名演員目前也都參與演出超級英雄的電影作品，前者為漫威的「驚奇隊長」，後者則為DC的「謎語人」。
這兩名演員較與坎城有所連結的，為保羅迪諾曾經參演保羅索羅提諾（Paolo Sorrentino）的《年輕氣盛》以及奉俊昊的《玉子》，兩部作品全數進入坎城主競賽單元。
而在評審團記者會上，布麗拉森也被詢問到，超級英雄的奇觀電影和小規模藝術電影應該在同一個影展上一起展映嗎？布麗拉森回覆：「我從未策展過影展，但無論電影的預算如何，我都會進行同樣程度的準備。電影就是電影。這是我第一次來到坎城。我相信（電影）的範圍很廣，這就是坎城影展如此特別的原因。」
至於記者會上，也針對目前好萊塢吵得沸沸揚揚的編劇罷工事件進行討論，保羅迪諾就表示：「我與編劇們站在一起，他們正在為串流媒體時代中，擁有更好的工資和工作條件奮戰，我的妻子柔依卡山正在前線抗議，我6個月大的孩子被綁在胸前，回家之後，我會和他們一起而戰。」
至於評審團主席魯本奧斯倫也對罷工表達絕對支持。
最後，是三名男性影人，包含法國男演員丹尼斯曼努奇（Denis Menochet）、阿富汗男導演阿提克拉希米（Atiq Rahimi）以及阿根廷男導演達米恩斯弗隆（Damian Szifron）。
丹尼斯曼努奇近期的演出作品為《寶可噩夢》，此外丹尼斯曼努奇也曾多次與各世界名導合作，包含馮斯瓦歐容（Francois Ozon）、威斯安德森（Wes Anderson）、雷利史考特（Ridley Scott）、昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）等人。
Tags：
樂活南投農場，來場週休輕旅行──信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等地區之休閒農場，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於台中中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。南投農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，有許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
信義鄉
南投休閒農業區 - 自強愛國休閒農業區
「自強愛國休閒農業區」位於南投縣信義鄉西北方，鄰近東埔溫泉區、八通關古道、玉山國家公園，周邊旅遊資源豐富，幅員遼闊。農業區面積達2,000餘公頃，涵蓋區域包括烏松崙森林休閒區、崁腳寮葡萄休閒區、風櫃斗梅園區、牛稠坑景觀生態區及坪瀨溪流生態區。區域內有坪瀨溪、刺蔥林溪與陳有蘭溪等溪流，水資源豐富孕育豐富的農產品和生態資源，最著名的農產品即為青梅和青梅加工品，果粒碩大且多汁；而崁腳寮生產的葡萄的品質也深受消費者肯定，另外，風櫃斗的梅花遠近馳名，每到梅花季，即可見到滿山滿谷的梅花和人群。無論賞花、採果、踏青、生態探索……等多元遊程，都吸引許多遊客多次造訪！
地址：南投縣信義鄉綠美巷20號
【鄰近景點】
東埔溫泉區
八通關古道
玉山國家公園
【農業與伴手禮】
青梅、梅子果釀、葡萄、時蔬、柿子
【交通方式】
國道3號下名間交流道，左轉台3線往名間方向，再接 台16線往集集、水里方向，於水里接台21線往信義 至88.6公里處信義分局前右轉，循投59線前行即可 達愛國村、自強村。
竹山鎮
南投農場 - 天野青草葯園休閒農場
「天野青草葯園休閒農場」位於竹山鎮，近紫南宮。成立於民國96年，擁有廣闊的青草藥園，種植約200科別、1200個藥草品種，農場內設有藥草老師，教導遊客藥草相關知識。農場內附設「天野養生餐廳」，主要接待團客。餐廳主打「藥膳養生料理」，健康養生無負擔。園區內門市部，主要販售各類青草藥乾品、加工製品與其他農作物；農場參觀不收門票，創辦人沈金順表示，成立農場目的，是為了要推廣藥用植物的正確觀念；另一方面，常有新聞傳出民眾誤食、誤用某些植物導致中毒的案例，以至於讓青草藥背負許多誤解，他也期待透過藥園的宣導推廣，能讓社會大眾了解青草藥的益處，進而能正確地善用青草藥。
地址：南投縣竹山鎮延正里1鄰集山路二段591-8號
【鄰近景點】
紫南宮
竹山文化園區
車籠埔斷層園區
竹山菸葉館
【農業與伴手禮】
白花蝶豆、月桃、金錢草
【交通方式】
走國道三號，下竹山交流道後再往台三線竹山方向走一公里迴轉，即可到達天野青草葯園休閒農場。
鹿谷鄉
南投休閒農業區 - 小半天休閒農業區
「小半天休閒農業區」位於南投縣鹿谷鄉，幅員遼闊約有286.71公頃，涵蓋竹林村、竹豐村，和雅村小半天休閒農業區等三個村落。海拔從200至1,500公尺。農作物擁有「三金」美名：綠金「茶葉」、黃金「竹筍」、黑金「竹炭」。農業區內水池林地維持良好無污染，故生態資源豐富：螢火蟲、昆蟲、鳥類及保育類藍腹鷴等，在此還可以白天觀雲海、晚上看星空。由於本地區之地理環境特性屬多山少平原的地形，大多數的居民群聚而定。區內有武岫休閒農場、43家合法民宿與13家餐飲業者，94年獲選全國最美麗社區。多樣化的生態遊程、具特色的在地美食料理，使小半天休閒農業區常是回訪客首選之一。
地址：南投縣鹿谷鄉光復路174-7號
【鄰近景點】
德興瀑布
長源圳生態步道
孟宗竹林古戰場
大崙山觀光茶園
【農業與伴手禮】
冬筍、長年菜、山芹菜、竹管茶餅、竹炭鹹蛋
【交通方式】
北上及南下於中二高竹山交流道下，右轉台3線省道至南下2.4公里處，左轉保甲路再左轉151縣道往鹿谷溪頭方向（9公里），經鹿谷廣興7-11後右轉往小半天休閒農業區。
南投農場 - 武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，初期以經營茶業為生，農場擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近十年來由茶業轉型，集合國內產、官、學界努力精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道……等活動，冀望到此一遊的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。農場內特製的「武岫孟宗竹炭」燒製係以四年生以上的孟宗竹為材料，採用高溫炭化技術，歷時十多天，以傳統窯手工精心燒製而成（並非一般機械燒材油方式），所生產之孟宗竹炭堅持高品質，其衍生的竹炭用品，健康且實用性高，是每個遊客必買的伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
【鄰近景點】
半天橋
長源圳生態步道
大石公
石馬公園
【農業與伴手禮】
竹炭手工精油皂、竹醋液、武岫竹炭、炭好茶
【交通方式】
走國道3號（中二高）下竹山交流道，台3線右轉，縣道151甲-左轉，往鹿谷方向，接151縣道，往小半天方向，接竹林村方向即可到達。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。