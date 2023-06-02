【專訪】諾瑪瑜珈Shany與Jordyn：透過芭蕾提斯讓體內能量循環進出，好壞情緒也跟著流動
我們想讓你知道的是
這就是Shany打造諾瑪瑜珈時，想要述說的品牌精神「自由」。「自由」並不是做任何事情都能不受侷限，而是精神上的開闊，也就是不論遇到任何處境，都能在「動」中保持心靈的「靜」——心靈上的自由需要練習的，並非在心裡想像就能完成。
文：Kacy
諾瑪瑜珈在雙北擁有7間場館，培訓出台灣無數個空中瑜珈、地面瑜珈、芭蕾提斯與舞蹈系列等領域的專業師資。不只是一間瑜珈教室，品牌更嘗試各種不同的探索，例如與忠泰美術館合作的身體感知探索。
創辦人Shany認為：「不論是地板瑜珈、空中或是芭蕾提斯等課程，都不只是一種運動，更是一種生活方式。」
「如果只是想要練身體，其實去健身房、河濱跑步就可以，諾瑪在乎的不只是運動，還有為心理帶來的巨大滿足。」十分注重心靈保養的想法，並非天外飛來一筆，其實與Shany經營諾瑪時遭遇的事業低谷，切身相關。
在疫情期間，當時諾瑪旗下擁有3間瑜珈教室，為配合政府政策只能選擇關閉場館，收入不增就算了，支出一天天增加。「我們根本不知道什麼時候會結束。」回憶起封城，Shany感慨地說。
然而，面對未知的挑戰，背負著沈重壓力的Shany卻反其道而行，在眾人認為經濟不景氣的時刻，拍板決定「擴店」，一口氣簽下了3間教室！
談起當時勇敢的決定，Shany分享其實與多年來的瑜珈練習有關，當心智平穩不受外界訊息影響時，她更能從不同觀點看待事情。也因此，當時的她能夠撥開煩擾的思緒，回過頭問自己：「為什麼從事這個行業？」
在大家很茫然或是慌亂的時候，能從諾瑪這裡得到一些力量。我因此發現諾瑪是一個可以幫助他人的事業，是在焦慮的年代，更需要被留下來的產業。
希望打造療癒身心的都市綠洲，提供都市繁忙的人們，一個淨空自己的空間。釐清自己的信念後，接著聽到許多學員期待繼續上課的回饋，讓Shany更加堅信「諾瑪瑜珈」對大眾而言，不只是運動，更是大家需要的「心靈環保」—— 遇到低潮困境時，擁有淨化自己心靈的能力。
坐在一旁的芭蕾提斯老師Jordyn，接觸許多諾瑪學員的她也分享：「心靈會影響身體，很多學員因為身體出現痠痛就來找我上課。」
從身體反應觀察心靈狀態，到重新連結身體與心理，Jordyn老師開設的「芭蕾提斯課」堂堂爆滿，她是如何帶領學員在養成核心的路上，打開心裡的糾結鬱悶，養成美好的體態與心情？
芭蕾Ｘ皮拉提斯：養成優雅體態的秘訣
近幾年，Barre芭蕾雕塑這項運動，因流行女皇瑪丹娜、韓星河智苑、「維多利亞的秘密時尚秀」的超級模特兒們都在練習而風靡全球。結合了芭蕾、健身、皮拉提斯、舞蹈和瑜珈的元素，搭配流行音樂，在視覺、聽覺、動覺上達到一系列的加乘效果。
為了讓初學者也能輕鬆上手，Jordyn老師親自重新設計、研發更適合大眾的動作與課程，也就是芭蕾提斯。
「芭蕾提斯其實就是是皮拉提斯加芭蕾，早期芭蕾舞者的訓練，就會拿皮拉提斯訓練核心、背肌、臀肌。」從七歲便開始練習芭蕾，大學更以此為主修畢業的Jordyn老師，回想起練舞的那些年，核心、各大肌群的扎實訓練，其實就是源自於皮拉提斯的動作。
有別於其他運動，做完芭蕾提斯之後，不會帶來成塊的肌肉或是寬闊的肩膀，而是如同芭蕾女伶般修長纖細、玲瓏有致的曲線，與舉手投足間無意流露的優雅氣質。
Jordyn鄭重地強調，皮拉提斯其實與瑜珈完全不一樣，許多人將國外的Barre翻成芭蕾提斯，其實是錯誤的。Barre是芭蕾雕塑，著重在芭蕾把桿、與健身的結合。
而芭蕾提斯中的皮拉提斯，與瑜珈是不同的。皮拉提斯不同於瑜珈身心哲學的概念，它其實是一種單純的治療方式復健運動。
Jordyn解釋，比起瑜珈深層地向內探索，皮拉提斯就身體的練習而言，對初學者更加友善，不僅不會讓初學者因不熟悉、用錯力而受傷，更能單純透過動作達到改善不舒服症狀的效果。
談起自己如何調配芭蕾與皮拉提斯兩種元素，Jordyn分享：「我設計的動作多注重在皮拉提斯，因為只要把核心練好，想要跳任何舞蹈都不是問題。」舞蹈系出身的她認為「核心是一切舞蹈的基礎」。
而將芭蕾元素融入動作，能讓皮拉提斯不止步於核心訓練，「芭蕾講究的是『精力』不是『力量』，『精力』是無形的，好像是電流從你的小指頭，穿到看不見的地方，而並非就只是將肢體擺出來。」透過芭蕾的手位、姿勢，將「精力」不斷地延伸出去，就是體態漂亮、修長的秘訣。
修長的身形無法硬練，來自於身心的能量流動
「在接觸芭蕾提斯之後，我更可以感受我的身體，甚至是更進一步去了解身體結構。」Jordyn老師分享，跳芭蕾的過程其實是違反人體工學的。當老師要你把腳直直舉上，靠近耳朵旁，小時候的她也只能按照指令，將腳硬是舉上，不斷地去拉筋練習。
當傳統芭蕾土法煉鋼、硬掰到位的教法，碰上每一個動作都要符合肌肉走向的皮拉提斯，看似水火不容，但Jordyn老師卻將兩者的優點相互結合，誕生了適合大眾練習的芭蕾提斯。
簡單卻枯燥的皮拉提斯帶上芭蕾動作與音樂，在學習的過程中，初學者能安全地鍛鍊力量，進階的學員能練習如何控制身體，在連貫動作的過程中，清楚地動用每一塊正確的肌肉。
對於Jordyn來說，芭蕾提斯並不是動作做到位便結束的「運動」，它更是一種能量的流動。「當你的力量透過身體循環走出來，你才有更多空間去做更多動作，肌肉因此不會是硬邦邦或是軟綿綿的狀態，而是富有彈性的！」Jordyn說道。
道理說起來很玄，但其實就是當我們專注在動作時，常常會忘記呼吸，但其實這一吸一吐間可是暗藏著大學問！
Jordyn的心法是「吸氣穩定，吐氣達到柔軟」。真正的「控制身體」是在緊與鬆之間找到一個灰色地帶，讓能量能在身體裡循環。如果總是憋氣練核心，能量便會因此停住，肌肉變成一塊硬塊，如此一來，就很難再去伸展四肢、變化出其他動作。
Tags：
「快一點」的成長秘訣：讓NUEIP人事管理實現勞資和諧共舞
我們想讓你知道的是
點點全球成立於2019年，每天為了解決台灣餐飲店業者因人手不足，又要講求速度與品質的消費體驗問題，在全台馬不停蹄地提供從POS系統、線上點餐、數位支付、物流送餐，到行銷導客的一條龍智慧餐飲服務。
點點全球成立於2019年，短短三年，即創下萬家餐飲門市合作，且獲得眾多知名餐飲品牌的支持。
而在點點全球積極為中小餐飲業和小吃店研發創新解方，並展望更多元跨領域服務與海外布局的同時，背後則有專業的NUEIP團隊提供的nuHRM人資系統，為點點全球打理企業內部的所有人事營運。
擺脫呆板的代管計薪，系統串聯自動試算更接地氣
點點全球的人資主管張珺涵指出，過去外包人事薪資給第三方代管公司的過程中，企業內部文化和經營策略往往無法被充分考量，因此，代管公司難以彈性滿足所有員工的需求。每月3號發薪日前，除了需要準備員工名單、出勤記錄、薪資異動資料和請假紀錄等，企業還要負責催促員工提交假勤資料，不僅需要耗費大量精力，還會增加許多時間成本；若發薪後，發現計薪上的疑慮，與代管公司來回溝通的時間，也會進一步加大企業的負擔、影響企業的運作效率。
nuHRM人資管理系統的薪資功能，完美的解決了以上問題。不僅串聯了所有以往需主動提供給外包公司的資料，自動匯出薪資試算結果，還可以快速匯出符合財政部規範的申報媒體檔，讓月底計薪的工作流程能一條龍完成。張珺涵高興的分享：「現在，平均不到一分鐘就可以算完一個人的薪水，且多虧NUEIP獨特的關卡計薪方式，只需要跟著流程一步一步檢查，員工越多越能顯現此功能帶來的輕鬆高效，遠遠超乎我的預期。」
從制度控管到人情考量，NUEIP助打造和諧勞資關係
點點全球的團隊擁有不怕失敗、勇於創新的精神，如此彈性開放的文化也貫徹在公司制度實行上，張珺涵形容自己是雇主與員工之間的橋樑，企業為了維護內部秩序、確保員工的權益與義務，制定企業規章制度，以有效管理人力資源；然而，在實際執行時，也需要具備一定的靈活程度，才能促進勞資雙方的良好關係，達成雙贏目標。
因此，點點全球選擇了能協助實踐彈性文化的NUEIP nuHRM人資系統，利用系統設置「請假申請時間」與「最低請假時數門檻」便是最好的例子，雖其目的是為了更妥當控管人員，但有時員工發生特殊情況，以致無法符合現有制度時，企業可針對個案通融放行，此時，系統功能也可以彈性各別自行調整設定，並且自動串聯至每月薪資計算。張珺涵說道：「制度是死的，而人是活的；我們不需要一個將制度綁死的系統，而是一個既有控管制度、又有彈性調整空間的、為『人』考量的好系統，NUEIP就是這樣收放自如的系統，它讓我們建立了更互信互賴的勞資關係。」
重複的人事作業都交給舉一反三的智慧系統
近年來，點點全球快速拓展業務，伴隨著員工的增加，NUEIP系統所帶來的工作效率提升成效也越顯著。「NUEIP是我見過使用起來能最簡單無腦的系統！」張珺涵笑著說：「像是將新進員工加入系統時，只需要建立員工帳號、填寫基本資料、啟用帳號，三個步驟即可設置完畢，加上NUEIP的介面非常清楚明瞭，加速了整個建置的順暢度。」企業應用數位轉型工具，旨為節省重複的行政作業，NUEIP在協助企業導入系統時，已先將所有考勤、假期、加班、簽核等相關規則，依照公司人事規章設定完成，因此只需要為新進員工套用規則，即可快速完成新進員工的系統設置工作。
帶著讓餐飲業者「Work Easy」、消費者「Eat Happy」的經營理念，點點全球目前正積極培育強力的研發人才，進攻跨領域的數位技術服務；並借助彈性易操作的NUEIP企業管理平台，迅速解決企業內部的人事工作、提高企業營運效率；同時，亦增進了勞資雙方之間的信賴感，使團隊更有凝聚力，為企業齊心打拼。
本文章內容由「人易科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。