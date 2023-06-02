【專訪】諾瑪瑜珈Shany與Jordyn：透過芭蕾提斯讓體內能量循環進出，好壞情緒也跟著流動

文：Kacy

諾瑪瑜珈在雙北擁有7間場館，培訓出台灣無數個空中瑜珈、地面瑜珈、芭蕾提斯與舞蹈系列等領域的專業師資。不只是一間瑜珈教室，品牌更嘗試各種不同的探索，例如與忠泰美術館合作的身體感知探索。

創辦人Shany認為：「不論是地板瑜珈、空中或是芭蕾提斯等課程，都不只是一種運動，更是一種生活方式。」

「如果只是想要練身體，其實去健身房、河濱跑步就可以，諾瑪在乎的不只是運動，還有為心理帶來的巨大滿足。」十分注重心靈保養的想法，並非天外飛來一筆，其實與Shany經營諾瑪時遭遇的事業低谷，切身相關。

在疫情期間，當時諾瑪旗下擁有3間瑜珈教室，為配合政府政策只能選擇關閉場館，收入不增就算了，支出一天天增加。「我們根本不知道什麼時候會結束。」回憶起封城，Shany感慨地說。

然而，面對未知的挑戰，背負著沈重壓力的Shany卻反其道而行，在眾人認為經濟不景氣的時刻，拍板決定「擴店」，一口氣簽下了3間教室！

談起當時勇敢的決定，Shany分享其實與多年來的瑜珈練習有關，當心智平穩不受外界訊息影響時，她更能從不同觀點看待事情。也因此，當時的她能夠撥開煩擾的思緒，回過頭問自己：「為什麼從事這個行業？」

在大家很茫然或是慌亂的時候，能從諾瑪這裡得到一些力量。我因此發現諾瑪是一個可以幫助他人的事業，是在焦慮的年代，更需要被留下來的產業。

希望打造療癒身心的都市綠洲，提供都市繁忙的人們，一個淨空自己的空間。釐清自己的信念後，接著聽到許多學員期待繼續上課的回饋，讓Shany更加堅信「諾瑪瑜珈」對大眾而言，不只是運動，更是大家需要的「心靈環保」—— 遇到低潮困境時，擁有淨化自己心靈的能力。

坐在一旁的芭蕾提斯老師Jordyn，接觸許多諾瑪學員的她也分享：「心靈會影響身體，很多學員因為身體出現痠痛就來找我上課。」

從身體反應觀察心靈狀態，到重新連結身體與心理，Jordyn老師開設的「芭蕾提斯課」堂堂爆滿，她是如何帶領學員在養成核心的路上，打開心裡的糾結鬱悶，養成美好的體態與心情？

芭蕾Ｘ皮拉提斯：養成優雅體態的秘訣

近幾年，Barre芭蕾雕塑這項運動，因流行女皇瑪丹娜、韓星河智苑、「維多利亞的秘密時尚秀」的超級模特兒們都在練習而風靡全球。結合了芭蕾、健身、皮拉提斯、舞蹈和瑜珈的元素，搭配流行音樂，在視覺、聽覺、動覺上達到一系列的加乘效果。

為了讓初學者也能輕鬆上手，Jordyn老師親自重新設計、研發更適合大眾的動作與課程，也就是芭蕾提斯。

「芭蕾提斯其實就是是皮拉提斯加芭蕾，早期芭蕾舞者的訓練，就會拿皮拉提斯訓練核心、背肌、臀肌。」從七歲便開始練習芭蕾，大學更以此為主修畢業的Jordyn老師，回想起練舞的那些年，核心、各大肌群的扎實訓練，其實就是源自於皮拉提斯的動作。

有別於其他運動，做完芭蕾提斯之後，不會帶來成塊的肌肉或是寬闊的肩膀，而是如同芭蕾女伶般修長纖細、玲瓏有致的曲線，與舉手投足間無意流露的優雅氣質。

Jordyn鄭重地強調，皮拉提斯其實與瑜珈完全不一樣，許多人將國外的Barre翻成芭蕾提斯，其實是錯誤的。Barre是芭蕾雕塑，著重在芭蕾把桿、與健身的結合。

而芭蕾提斯中的皮拉提斯，與瑜珈是不同的。皮拉提斯不同於瑜珈身心哲學的概念，它其實是一種單純的治療方式復健運動。

Jordyn解釋，比起瑜珈深層地向內探索，皮拉提斯就身體的練習而言，對初學者更加友善，不僅不會讓初學者因不熟悉、用錯力而受傷，更能單純透過動作達到改善不舒服症狀的效果。

談起自己如何調配芭蕾與皮拉提斯兩種元素，Jordyn分享：「我設計的動作多注重在皮拉提斯，因為只要把核心練好，想要跳任何舞蹈都不是問題。」舞蹈系出身的她認為「核心是一切舞蹈的基礎」。

而將芭蕾元素融入動作，能讓皮拉提斯不止步於核心訓練，「芭蕾講究的是『精力』不是『力量』，『精力』是無形的，好像是電流從你的小指頭，穿到看不見的地方，而並非就只是將肢體擺出來。」透過芭蕾的手位、姿勢，將「精力」不斷地延伸出去，就是體態漂亮、修長的秘訣。

Photo Credit: 生鮮時書提供

修長的身形無法硬練，來自於身心的能量流動

「在接觸芭蕾提斯之後，我更可以感受我的身體，甚至是更進一步去了解身體結構。」Jordyn老師分享，跳芭蕾的過程其實是違反人體工學的。當老師要你把腳直直舉上，靠近耳朵旁，小時候的她也只能按照指令，將腳硬是舉上，不斷地去拉筋練習。

當傳統芭蕾土法煉鋼、硬掰到位的教法，碰上每一個動作都要符合肌肉走向的皮拉提斯，看似水火不容，但Jordyn老師卻將兩者的優點相互結合，誕生了適合大眾練習的芭蕾提斯。

簡單卻枯燥的皮拉提斯帶上芭蕾動作與音樂，在學習的過程中，初學者能安全地鍛鍊力量，進階的學員能練習如何控制身體，在連貫動作的過程中，清楚地動用每一塊正確的肌肉。

對於Jordyn來說，芭蕾提斯並不是動作做到位便結束的「運動」，它更是一種能量的流動。「當你的力量透過身體循環走出來，你才有更多空間去做更多動作，肌肉因此不會是硬邦邦或是軟綿綿的狀態，而是富有彈性的！」Jordyn說道。

道理說起來很玄，但其實就是當我們專注在動作時，常常會忘記呼吸，但其實這一吸一吐間可是暗藏著大學問！

Jordyn的心法是「吸氣穩定，吐氣達到柔軟」。真正的「控制身體」是在緊與鬆之間找到一個灰色地帶，讓能量能在身體裡循環。如果總是憋氣練核心，能量便會因此停住，肌肉變成一塊硬塊，如此一來，就很難再去伸展四肢、變化出其他動作。