《聽見孩子的聲音》：離婚後，如何與一個不想再有交集的人共同育兒？
我們想讓你知道的是
離婚後，很難的一件事就是把「父母」與「夫妻」角色分開來看，很容易因著關係中夾雜的恩怨，對對方做出極端而絕對的評價，如：對方對婚姻不忠就等於不愛孩子，因此認為對方沒資格探視或照顧孩子。此時，需要先暫時放下對方在夫妻角色時的所作所為，思考要怎麼做才可以減少孩子因父母衝突而產生的情緒壓力。
文：王儷穎、林欣儀、張嘉紋、黃春偉、謝嘉玲、蘇淑貞
離婚後，父母如何共同育兒
夫妻離婚後，彼此在法律上已無任何的關係，但因為同是孩子的父母，對孩子仍有照顧的責任與義務；即便雙方在離婚前對孩子的照顧分工已有明確的共識，但生活中總是會有突發狀況，因此很難完全不與對方聯絡、溝通。
為了讓孩子不受到波及，能穩定、健康地成長，父母該如何與一位自己不想再有交集的育兒夥伴共同育兒呢？
一、討論孩子的事務時，父母要暫時放下彼此的恩怨
離婚後，很難的一件事就是把「父母」與「夫妻」角色分開來看，很容易因著關係中夾雜的恩怨，對對方做出極端而絕對的評價，如：對方對婚姻不忠就等於不愛孩子，因此認為對方沒資格探視或照顧孩子。
此時，需要先暫時放下對方在夫妻角色時的所作所為，思考要怎麼做才可以減少孩子因父母衝突而產生的情緒壓力，不被忠誠議題困擾，也不會中斷與父母任何一方的關係維繫。父母需要提醒自己把焦點放在孩子的生理、心理需求上，才有辦法把恩怨擺在一旁。這時可以試著想一想：「在孩子的眼中，對方是個什麼樣子的父母？他們有過什麼好的相處經驗？」以及「孩子可以愛著我也愛著對方，同時也被我們愛著，孩子才是幸福的，而我可以怎麼做呢？」
二、彼此之間要保持一定程度的友善
「當不成夫妻，還可以是朋友」，這句話說得容易，實際上要做到是要下功夫的。畢竟最後必須走到分離，過程一定受了不少的傷、流了不少的眼淚。要放下傷痛不是嘴巴說說就可以，尤其是被離婚的一方，要走過這些傷痛的日子，確實需要時間。
只是孩子的事沒辦法等大人的傷好了才溝通、處理；在這樣療傷的過渡期，與對方接觸前是需要幫自己找到可以接受的方式，如：設定好自己可以和對方接觸或聯繫的時間與方式（當然並不適合完全不聯繫）、找合適的親友陪同、文字訊息請信任的親友幫忙過目再傳等，以穩定自己的情緒、做好理性溝通。這是為了不讓孩子夾在中間造成很大的心理壓力與負擔。因此，對彼此的友善行為，是值得練習的功課。
三、請接納孩子在過程中的情緒
在父母離異的過程中，孩子難免會有情緒，尤其是在會面前後，孩子常會變得較煩躁不安。會面前，同住方可以給孩子鼓勵和保證，讓孩子不用擔心去了之後自己會生氣；會面後也不要主動問會面的細節，讓孩子自在分享，或給孩子一點獨處的時間和隱私。會面的過程中，探視方需要包容對待，不要責難孩子的情緒或態度，重點是要讓會面過程有品質、有趣，給孩子有轉換心情的空間。
去哪裡找資源？
面對關係問題，要靠自己找出解套方式確實有難度，當事人常會陷在情境中而難有其他的視角、思維，此時需要和他人討論、諮詢，藉由第三者不同的視角，給予不同思維與看法。在本章的最後，提供了目前現有的資源。
一、婚姻中的諮商資源
當發現夫妻關係或親子關係在溝通、互動上有些阻礙時，可以透過個別諮商、夫妻諮商、親子諮商或家族諮商等方式，讓心理師運用專業的智能來協助處理關係上的議題。可洽詢各縣市的心理衛生中心，詢問當地心理諮商資源，或是上網搜尋「各縣市心理師執行通訊心理諮商業務核准機構」，於衛生福利部心理健康司下載核准的心理機構列表，從列表中找尋適切的心理治療所／諮商所。
每位心理師都有不同的專長，也會因心理師資歷不同、諮商類型不同而有不同的收費標準，去電時需確認、核對清楚，較能夠找到合適的心理師。
二、有意離婚或已離婚的資源
若夫妻有意離婚或已離婚，然而在離婚事宜或孩子會面、生活安排有相關困擾需他人協助時，亦可尋求資源協助。
衛生福利部社會及家庭署於二○二○年開始推動「社區式家事商談服務實施計畫」，針對有意離婚、離婚中、已離婚或分居中之父母提供家事商談、心理諮商、未成年子女會面交往、親職講座等相關服務。各縣市辦理的詳細資訊，可去電各縣市的社會福利服務中心洽詢。除此之外，心理治療所／諮商所也可以提供雙方或孩子相關的調適諮商。
三、其他資源
在衛生福利部社會及家庭署網站的「家庭支持」裡，也有許多家庭可使用的資源，如：全台托育中心、親子館名冊、育兒資訊等，在該網站的「育兒親職網」裡，有許多育兒的相關知識課程可供社會大眾線上觀看，讓父母知道如何照顧孩子，以及如何與孩子建立良好的互動關係。
此外，也有家庭成員可以使用的電話專線（如下表）。期盼透過這些資源，讓家庭中的每個成員都能有被照顧的機會。
書籍介紹
本文摘錄自《聽見孩子的聲音：程序監理人的看見與實務》，啟示出版
作者：王儷穎、林欣儀、張嘉紋、黃春偉、謝嘉玲、蘇淑貞
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——我可不可以愛爸爸，也愛媽媽？
——爸爸媽媽吵個不停，他們當中是不是一定有一個是壞人？
——如果我乖一點，爸爸媽媽是不是就不會吵得這麼厲害（或離婚）了？
——既然爸爸媽媽不相愛，為什麼要生下我？
以上這些困惑，以及更多對自我價值、親密關係，乃至生命意義的懷疑，不只是離異家庭孩子心裡反覆出現的聲音，在父母不善溝通導致夫妻衝突不斷的家庭裡，孩子同樣背負著這些沉甸甸的問題。
特別是對於身處父母還在互相拉扯、彼此傷害階段的孩子來說，現實如此殘酷，以至於他們必須偽裝、防衛、封閉自我，才能無視心裡的傷痛。而當傷痛無法避免，能否妥善處理，就成了傷口能不能順利癒合、痛苦是不是日漸淡去，唯一且必要的關鍵。
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「快一點」的成長秘訣：讓NUEIP人事管理實現勞資和諧共舞
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