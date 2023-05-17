鳳梨宇宙大爆發，台灣自創品牌風靡海內外！

由於鳳梨口味大眾化，老少咸宜，且整顆鳳梨從內到外，都有其營養及價值，因此國內各大優良品牌，不斷推陳出新，各種鳳梨相關產品包羅萬象，創意令人驚嘆，從各式不同風味的鳳梨果乾、鳳梨酥、鳳梨酒、鳳梨醋、鳳梨酵素、鳳梨雞塊到鳳梨葉黃素機能凍、鳳梨漢式大餅、鳳梨美容保養品、鳳梨清潔日用品、石斑蒸鳳梨調理包到新推出的鳳梨餡餅、鳳梨貢丸……台灣鳳梨加工品的品項越來越豐富，已形成一個『台灣鳳梨宇宙』，只有你想不到的、沒有做不到的鳳梨加工品。這些商品乃是官產學共同激盪的結晶，由農糧署和各大優選廠商以及嘉義大學、中興大學及高雄科技大學攜手研發，不但樣樣深受國內消費市場歡迎，同時多項商品已進軍國際市場，成功行銷多國，這些台灣自創的優質品牌成為台灣人的驕傲，不但讓整個台灣旺起來，還讓台灣一路旺向全世界。

世界鳳梨王國 台灣優質鳳梨成原料首選

台灣的農作物培育技術獨步全球，而鳳梨可說是極具代表性的台灣農產品，不僅品質在國際上名列前茅，更研發出牛奶鳳梨、蘋果鳳梨、香水鳳梨、金桂花鳳梨、蜜寶鳳梨、釋迦鳳梨……等多達十一項不同品種，堪稱是世界鳳梨王國。眾多優良知名品牌及排隊名店、網紅品牌追求品質，嚴選原料，自然以台灣本土鳳梨為首選。

水果界的變形金剛 台灣的驕傲

鳳梨的經濟價值高，從內到外，都有其營養及價值，能運用的範圍極廣。主攻鳳梨加工商品的『旺萊山』實踐在地文化的傳承，所有產品使用100%台灣鳳梨，為追求卓越，可說是鳳梨酥界的精品，一顆鳳梨僅做四顆鳳梨酥，一年內僅供試吃的鳳梨酥就能堆起82棟101大樓。旺萊山除了堅持每一顆鳳梨酥品質，也完整發揮鳳梨的價值，產品橫跨美食，日常和保健，『金牌鳳梨醋』更是在比利時榮獲世界雙金牌。大漢酵素以「天然、安心、有效」為堅持，長年嚴選寶島蔬果，從天然獲取永續能量，擁有數十種專利技術與數十篇研究論文，與產官學界合作多項試驗，始終位列健康大道的前段班。時至今日大漢酵素已外銷27國，成為國際知名的微生物營養學翹楚。大漢酵素以嚴選的鳳梨為原料，推出『有機鳳梨清酵飲』，幫助吸收好消化，是天然消炎聖品，能提升新陳代謝。這些台灣的自創品牌都努力把台灣鳳梨的好推向國際，是台灣的驕傲。

優良老字號也有新創意 擁抱時代變化

在這次發表會上新登場的鳳梨餡餅，乃是知名品牌『豆之家』最新力做，用完整切片的鳳梨製造，視覺吸引人，口味更是精心調製，勢必掀起甜點新趨勢，征服年輕人的味蕾。1948年創立至今已有75年歷史的新竹第一家貢丸品牌『海瑞摃丸』，是榮獲金商獎及台灣百大伴手禮等多個獎項與認證的優良老字號。雖是老字號，但海瑞貢丸追求潮流的腳步不停歇，與『旺萊山』聯名，使用100%台灣豬後腿肉，佐以台灣本土鳳梨後再用獨特手法的捏擠成一顆顆的丸子形狀。鳳梨不再是作為酸甜代表，而是在與貢丸的交織下發展出了與眾不同的魅力，讓台灣的在地食材有了更全面的發展。有華人的地方就有『新東陽』，擁有多個營業據點的新東陽當然也不會漏掉鳳梨這優質品項，以台灣金鑽鳳梨製作出沒有添加防腐劑、色素、糖精，既健康又多汁飽滿的『金鑽鳳梨果乾』，特別適合追劇族、上班族，保證一片接一片，好吃又沒負擔。

優選品牌洞悉市場趨勢 推出獨家商品

網紅品牌同時也是台東知名品排的『青澤良品』則結合當地特色推出『紅烏龍鳳梨酥』、『鳳梨穀物棒及燕麥棒』，打造更為豐富的鳳梨口味，大受國內外觀光客歡迎，成為台東必買的伴手禮。『福記冷凍』研發出『石斑蒸鳳梨調理包』、『茄子相伴鳳梨調理包』即食包，只要加熱就能食用，特別適合沒時間下廚的上班族與單身族。『龍潭蔬果合作社』推出的『鳳梨葉黃素機能凍』、『鳳梨雞塊』，經過市場嚴格考驗，已成為不少消費者的指名商品。『台灣優格餅乾學院』帶有趣味性的『鳳梨魔法寶典』，讓鳳梨既好吃又好玩……這些台灣品牌不滿足於現狀，不停止追求進步，不斷研發更具特色的鳳梨加工產品，為國人帶來更多的健康美食，他們的努力，都是台灣精神的展現，值得台灣人給予熱烈的掌聲和熱情的支持。讓我們一起展旺未來，期待台灣品牌征服國際市場，旺來台灣。