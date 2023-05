混合辦公趨勢正夯！ Logitech 助攻企業轉型辦公新型態，Logitech for Business 全球首間商務協作展示中心，領航高效雲周邊辦公體驗

根據全球知名顧問公司 Frost & Sullivan 的調查研究表示91%的企業皆採混合辦公模式,且比例持續攀升中,其中視訊會議更是趨勢難擋。瑞士商 Logitech 羅技不僅在全球鍵鼠及電競創作市場佔有一席之地,在「商務視訊會議設備」與「個人協作解決方案」也是業界佼佼者,面對辦公型態的轉變,打造 Logitech for Business 全球首間商務協作展示中心,從辦公需求和工作體驗出發,提供最直接的沉浸式空間展示和專人導覽洽談,完整呈現混合辦公新體驗,開啟The New Logic of Work!

看好混合辦公及視訊會議市場商機,成立 Logitech for Business 事業單位

近年來,視訊會議和混合協作變得越來越普遍,企業和個人都需要更好的工具和技術來滿足這些需求,使得視訊市場的商機不斷增加。根據全球知名顧問公司 Frost & Sullivan 的調查研究,在與通訊和團隊協作相關的未來投資預算規劃中,IT 決策者心中的前三名依序為 : 雲端會議、專業網路攝影機、專屬視訊相關配備。

Logitech台港澳總經理 施前江 Aries 表示:「 Logitech在台灣商務鍵盤滑鼠市場佔有率高達七成,具有強大的影響力。隨著經濟的發展,台灣正快速朝向創新、數位化和智能化的方向前進,新生代的崛起和工作模式的變化,企業和個人對公司文化和工作方式有全新的需求和期望,對高效的協作工具和先進的會議體驗有巨大需求。現代員工對彈性工時、遠距辦公和多元化的工作體驗提出更高的期待,這些趨勢不僅是改變,更是商機。為回應這些迫切需求和擁抱新趨勢,Logitech積極提供更好的解決方案。Logitech for Business就是專注為企業提供客製化的協作工具和專業技術支援,相信透過先進的會議體驗和協作工具,能協助企業實現高效率工作,激發創新思維,在競爭激烈的市場中取得優勢。讓企業和員工在這個空間直接感受辦公新體驗,一起開啟 The New Logic of Work!」

全球首間商務協作展示中心,沉浸式體驗AI人性化科技

全球首間「 Logitech for Business 商務協作展示中心」今天(5/16)正式開幕,整個展示中心的設計從辦公需求和工作體驗出發,以徜徉銀河系為概念,打造多元協作與辦公空間,每個空間皆以銀河星球命名,象徵橫跨各星球皆溝通順暢,跨組織、跨部門協作無遠弗屆,完整感受辦公新體驗,一起開啟 The New Logic of Work!

整個空間設計相當多元,從靈活彈性的大型開放式協作空間、不同人數需求的大中小封閉式會議室、適合機動討論的迷你會議室 (Huddle Room) 到專注不受干擾的單人電話亭 (Phone Booth),皆一應俱全,搭配時尚現代感的空間裝飾,以及一系列配備AI智能技術的 「商務視訊會議設備」與「個人協作解決方案」,讓辦公更有效率、充滿靈感。

其中,包含了寬敞明亮的大廳空間 –– Logi Galaxy Plaza,和一般會議室相比,開放式空間運用更為彈性,可做為研討會、工作坊空間,適合需要使用大型螢幕聚焦討論、分享內容的專業活動 ; 同時,也很適合較為輕鬆的聚會形式,例如: 全體員工定期聚會,與團隊增進情誼、提升凝聚力。

Photo Credit : Logitech Logitech 打造全球首間「Logitech for Business 商務協作展示中心」, Logi Galaxy Plaza開放式空間提供多種彈性化用途,滿足現代企業多元需求。

在會議室方面,Logitech for Business 依不同人數需求量身打造大、中、小會議室,並搭配相應的視訊會議設備。其中,大會議室 (10人以上) –– 天王星 Uranus 配置頂級旗艦設備,可擴充的 Rally Plus 全功能視訊會議系統,包含超高清 Rally Camera、兩個揚聲器和兩個麥克風,讓與會者享有如天王般的絕佳會議體驗。中會議室 ( 6 - 10人) –– 水星 Mercury 掌管表達,配置一體成型的 Rally Bar 全功能視訊會議系統,先進AI技術將音、視訊功能集於一身,整合三大主流視訊平台 ( Microsoft Teams、Zoom 和 Google Meet ) ,結合現代感科技空間,展現高效溝通體驗。而小會議室 ( 4 - 6 人) –– 金星 Venus 象徵愛與美,配置同系列 Rally Bar Mini 全功能視訊會議系統的精緻時尚外型,最適合團隊發想、腦力激盪,創意不卡關。

同時,會議室中亦搭配Logitech Scribe AI 白板攝影機,讓熟悉的手寫白板與視訊會議完美結合,可即時清晰的捕捉白板內容,內建的AI技術和專門訂製鏡頭,可消除反光和陰影,自動增強白板上的文字和圖像,讓遠端與會者不受阻礙地看到白板內容,打造身如其境的互動感。另外,各會議室亦配置 Tap IP 觸控螢幕控制器,寬大的 10.1 英吋顯示器、舒適14°視角的時尚外觀,以及隨時待命的動作感應器,簡單一鍵即可加入會議、整合行事曆、共享內容 ; 而Tap Scheduler 排程控制面板,讓查看會議資訊和預訂會議排程變得輕鬆又簡單,這兩項協作工具皆是會議室中不可或缺的重點裝備。

另外,銀河走廊中規劃了迷你商務協作空間 –– 日月星辰電話亭 (Phone Booth) 和迷你會議室 (Huddle Room)。電話亭 (Phone Booth) 的封閉空間適合個人需要專注工作或開重要會議時使用,混合辦公模式下,62% 的工作者相當重視並需要電話亭的隱私功能。迷你會議室 (Huddle Room) 適合2人臨時的機動討論、快速溝通,也適合想要有隱私1對1談話,是小巧靈活的辦公協作空間。在這一區域,搭配 Logitech 個人協作系列產品,包含 Logi Dock 全功能擴充底座工作站,小小一台即擁有集線、音響、麥克風 All-in-One功能,亦可一鍵加入會議 ; 再搭配高畫質的 Brio 網路攝影機,擁有自動對焦光學鏡頭和彈性可調整視角,提供優質的辦公溝通體驗。

Logitech 台港澳總經理 施前江Aries表示:「作為全球雲周邊設備領導品牌,Logitech致力於提供高品質的視訊設備和軟體系統,同時推廣公平包容的會議環境。在今天的工作環境中,遠距辦公已成為迫切且重要的需求。而這些 IT 設備現在扮演關鍵角色,提升工作效率和溝通品質。

Logitech提供個人協作解決方案,包括滑鼠、鍵盤、網路攝影機和耳機麥克風,打造實體辦公室般的工作體驗,讓現場和遠距參與者平等參與更有效地表達意見。我們相信,這樣的協作環境消除距離限制,提升團隊凝聚力。越來越多公司意識到工具對工作效率和溝通的重要性。投資和採用這些工具能提升工作效率,促進團隊合作和共享。 」

「 Logitech for Business 商務協作展示中心」即日起提供企業客戶專人導覽服務,歡迎各位企業客戶預約參觀,Logitech技術顧問將安排 1 對 1 展示洽談,提供更多商務協作相關專業協助,誠摯邀請各位一起感受高效辦公新體驗,開啟The New Logic of Work!

Logitech for Business商務協作展示中心

● 開放時間:星期一 ~ 星期五 10:00 ~ 18:30 (預約制)

● 地址:台北市松山區敦化北路88號2樓 (台北金融中心大樓)

● 請至 Logitech For Business 官方網站 預約導覽,將有專人與您聯繫。