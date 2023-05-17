2023坎城影展榮譽金棕櫚，美國知名影星麥可道格拉斯從影50餘年獲得殊榮

2023年第76屆坎城影展，在法國時間16日舉行開幕典禮，在最具指標性意義的坎城節慶宮（Palais des Festivals et des Congrès）中，法國名導麥雯（Maïwenn）攜手強尼戴普（Johnny Depp）、梅維爾波柏（Melvil Poupaud）等演員，帶著新作《Jeanne du Barry》於盧米埃廳（Grand théâtre lumière）首映。

而在電影首映之前，影展官方也進行了一系列的開幕儀式，其中包含介紹本屆主競賽評審團成員之外，也將榮譽金棕櫚獎（honorary Palme d’Or），頒發給美國知名演員麥可道格拉斯（Michael Douglas）。

Photo Credit: GettyImages 麥可道格拉斯

現年78歲的麥可道格拉斯出生在知名的演藝家庭，父親為上一代美國知名演員寇克道格拉斯（Kirk Douglas），寇克道格拉斯曾入圍3次奧斯卡最佳男主角，於1996年獲得奧斯卡終身成就獎，也曾獲得柏林影展終身成就獎，而在父親的盛名之下，麥可道格拉斯不但沒有畏懼，反而也在電影產業站穩腳步，成為一代巨星。

麥可道格拉斯以演員身份發跡在70年代，但在1976年，年僅32歲的麥可道格拉斯監製了影史名作《飛越杜鵑窩》，並以製片身份拿下了奧斯卡最佳影片。而到了1984年，麥可道格拉斯演出羅勃辛密克斯（Robert Zemeckis）的動作冒險片《綠寶石》大展星度，更在1987年憑藉《華爾街》拿下奧斯卡最佳男主角。

而在千禧年前，80年代末期到90年代，麥可道格拉斯站穩好萊塢一線男星的位置，其中也演出多部懸疑情愛電影，包含《桃色機密》、《第六感追緝令》以及《致命的吸引力》。

而麥可道格拉斯對於坎城也有所淵源，麥可道格拉斯於1979年第32屆影展中，參演詹姆士布里吉（James Bridges）的《大特寫》首度前往這座電影之城；此外，1992年的《第六感追緝令》以及1993年的《城市英雄》也都在坎城亮相。最近一次麥可道格拉斯參演的作品於坎城競賽放映，則是名導史蒂芬索德柏於2013年的作品《熾愛琴人》。

當然，到了當代，麥可道格拉斯最為影迷熟知的作品，應該是漫威的《蟻人》系列。

今年，麥可道格拉斯獲得了象徵終身成就獎的坎城榮譽金棕櫚，此前就已經發表聲明表示：「來到坎城總是讓人能夠新鮮空氣，長期以來，坎城一直為大膽的創作者、大膽的藝術和卓越的故事，提供了一個絕佳的平台。」

麥可道格拉斯也進一步指出：「在我1979年的《大特寫》到2013年的《熾愛琴人》，坎城影展一直提醒我，電影的魔力不僅在於銀幕所見的東西，還在於我們在銀幕中看到的它影響全世界人類的能力。經過50多年的演藝生涯，很榮幸回到坎城影展，並擁抱我們共同的全球電影語言。」

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而麥可道格拉斯重返坎城領取榮譽金棕櫚之際，也帶著妻子凱薩琳麗塔瓊絲（Catherine Zeta-Jones）以及女兒卡莉絲麗塔道格拉斯（Carys Zeta Douglas）步上紅毯。

至於領獎之時，是從另一位好萊塢知名女星鄔瑪舒曼（Uma Thurman）手中領取。鄔瑪舒曼這樣介紹麥可道格拉斯：「作為製片和極具代表性的電影明星的獨特之處，不可磨滅地標誌著美國電影本身的經典。一位永遠的明星，一位啟發性的藝術家。」

至於在眾人掌聲下亮相的麥可道格拉斯，一上台就表示：「這對我來說意義重大，全世界有數百個電影節，但只有一個坎城影展。76屆了？我甚至比坎城影展還老。」引起全場影人、觀眾笑聲。

而後，麥可道格拉斯一一細數過往，並且感激從影50年載的基礎與貴人，其中包含卡爾馬登（Karl Malden）、父親寇克道格拉斯，以及家人凱薩琳麗塔瓊絲等人。

提及父親時，麥可道格拉斯說：「對於大眾來說，寇克道格拉斯是超人，但對我來說，他是我的父親。」

而麥可道格拉斯也提經疫情、戰爭的影響與改變，「在經歷了COVID-19和這場持續不斷的可怕戰爭之後，體驗坎城影展提醒人們這是一個多麼積極的世界，以及電影是如何變得超凡脫俗。」

Photo Credit: GettyImages

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核稿編輯：羅元祺