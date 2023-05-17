2023坎城影展榮譽金棕櫚，美國知名影星麥可道格拉斯從影50餘年獲得殊榮
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2023年坎城影展在16號正式開幕，而在電影首映之前，影展官方也進行了一系列的開幕儀式，其中包含介紹本屆主競賽評審團成員之外，也將榮譽金棕櫚獎（honorary Palme d’Or），頒發給美國知名演員麥可道格拉斯。對此，麥可道格拉斯也發表了令人印象深刻的致詞。
2023年第76屆坎城影展，在法國時間16日舉行開幕典禮，在最具指標性意義的坎城節慶宮（Palais des Festivals et des Congrès）中，法國名導麥雯（Maïwenn）攜手強尼戴普（Johnny Depp）、梅維爾波柏（Melvil Poupaud）等演員，帶著新作《Jeanne du Barry》於盧米埃廳（Grand théâtre lumière）首映。
而在電影首映之前，影展官方也進行了一系列的開幕儀式，其中包含介紹本屆主競賽評審團成員之外，也將榮譽金棕櫚獎（honorary Palme d’Or），頒發給美國知名演員麥可道格拉斯（Michael Douglas）。
現年78歲的麥可道格拉斯出生在知名的演藝家庭，父親為上一代美國知名演員寇克道格拉斯（Kirk Douglas），寇克道格拉斯曾入圍3次奧斯卡最佳男主角，於1996年獲得奧斯卡終身成就獎，也曾獲得柏林影展終身成就獎，而在父親的盛名之下，麥可道格拉斯不但沒有畏懼，反而也在電影產業站穩腳步，成為一代巨星。
麥可道格拉斯以演員身份發跡在70年代，但在1976年，年僅32歲的麥可道格拉斯監製了影史名作《飛越杜鵑窩》，並以製片身份拿下了奧斯卡最佳影片。而到了1984年，麥可道格拉斯演出羅勃辛密克斯（Robert Zemeckis）的動作冒險片《綠寶石》大展星度，更在1987年憑藉《華爾街》拿下奧斯卡最佳男主角。
而在千禧年前，80年代末期到90年代，麥可道格拉斯站穩好萊塢一線男星的位置，其中也演出多部懸疑情愛電影，包含《桃色機密》、《第六感追緝令》以及《致命的吸引力》。
而麥可道格拉斯對於坎城也有所淵源，麥可道格拉斯於1979年第32屆影展中，參演詹姆士布里吉（James Bridges）的《大特寫》首度前往這座電影之城；此外，1992年的《第六感追緝令》以及1993年的《城市英雄》也都在坎城亮相。最近一次麥可道格拉斯參演的作品於坎城競賽放映，則是名導史蒂芬索德柏於2013年的作品《熾愛琴人》。
當然，到了當代，麥可道格拉斯最為影迷熟知的作品，應該是漫威的《蟻人》系列。
今年，麥可道格拉斯獲得了象徵終身成就獎的坎城榮譽金棕櫚，此前就已經發表聲明表示：「來到坎城總是讓人能夠新鮮空氣，長期以來，坎城一直為大膽的創作者、大膽的藝術和卓越的故事，提供了一個絕佳的平台。」
麥可道格拉斯也進一步指出：「在我1979年的《大特寫》到2013年的《熾愛琴人》，坎城影展一直提醒我，電影的魔力不僅在於銀幕所見的東西，還在於我們在銀幕中看到的它影響全世界人類的能力。經過50多年的演藝生涯，很榮幸回到坎城影展，並擁抱我們共同的全球電影語言。」
而麥可道格拉斯重返坎城領取榮譽金棕櫚之際，也帶著妻子凱薩琳麗塔瓊絲（Catherine Zeta-Jones）以及女兒卡莉絲麗塔道格拉斯（Carys Zeta Douglas）步上紅毯。
至於領獎之時，是從另一位好萊塢知名女星鄔瑪舒曼（Uma Thurman）手中領取。鄔瑪舒曼這樣介紹麥可道格拉斯：「作為製片和極具代表性的電影明星的獨特之處，不可磨滅地標誌著美國電影本身的經典。一位永遠的明星，一位啟發性的藝術家。」
至於在眾人掌聲下亮相的麥可道格拉斯，一上台就表示：「這對我來說意義重大，全世界有數百個電影節，但只有一個坎城影展。76屆了？我甚至比坎城影展還老。」引起全場影人、觀眾笑聲。
而後，麥可道格拉斯一一細數過往，並且感激從影50年載的基礎與貴人，其中包含卡爾馬登（Karl Malden）、父親寇克道格拉斯，以及家人凱薩琳麗塔瓊絲等人。
提及父親時，麥可道格拉斯說：「對於大眾來說，寇克道格拉斯是超人，但對我來說，他是我的父親。」
而麥可道格拉斯也提經疫情、戰爭的影響與改變，「在經歷了COVID-19和這場持續不斷的可怕戰爭之後，體驗坎城影展提醒人們這是一個多麼積極的世界，以及電影是如何變得超凡脫俗。」
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核稿編輯：羅元祺
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南投縣13鄉鎮農特產品──南南投篇
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南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「南南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
北南投：草屯鎮、國姓鄉、仁愛鄉、南投市、中寮鄉、埔里鎮、魚池鄉
南南投：名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉
以下介紹「南南投」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－名間鄉
名間鄉位於南投縣西側，濁水溪北岸，處八卦山台地處，其台地地勢平坦，村落遍佈，且有台3及台16兩線省道於此交會，農業、交通發達。名間鄉平原區引濁水溪灌溉，土壤肥沃，生產的濁水米，粒粒飽滿甘甜，日據時代即是重要外銷商品；本鄉栽植於泉水之水蕹菜，鮮脆爽口、富纖維素，為島內少數特有蔬菜；松柏長青茶風行國內外，產值達10億元以上，台地植茶面積超過90%，為國內茶葉主要產區。極目望去，一望無際皆為青翠茶園。
名間鄉農特產品：濁水米、鳳梨、通天草、生薑、水蕹菜山藥、茶葉
南投農業特色－集集鎮
集集鎮位於南投縣中部，濁水溪北岸，為南投縣最小的鄉鎮。其腹地狹小且多山，但古蹟，與在地美食甚多且頗受好評，人文藝術濃厚。近年推動綠色隧道與鐵道觀光活動有成，集集小鎮已成為國內知名的新興旅遊勝地。因集集腹地小，溪岸平原面積有限，主要農作為廿世紀番石榴及榮獲國產水果品牌認證的「紫水晶」巨峰葡萄。另外，山坡丘陵所產的香蕉，因氣候地質事宜，其香蕉香氣芬芳，口味甘甜可口，為知名山蕉；而紅龍果和糯米荔枝核小肉甜為近年新興水果，甜度高、品質佳，數量有限，深受消費者喜愛。集集鎮知名花卉為向日葵，大而豔麗頗受歡迎。
集集鎮農特產品：糯米荔枝、廿世紀番石榴、山蕉、巨峰葡萄、紅龍果、向日葵
南投農業特色－竹山鎮
竹山鎮位於南投縣南端，靠近雲嘉地區，境內有濁水溪和清水溪環繞。為海拔1,600公尺以下山地丘陵地，其山林佔全部面積之80%，因氣溫、雨量適中及少強風，適宜竹類生長，以盛產竹子而得名。本縣竹筍產量屬全國第五位。農產品主要為竹類產品為主，農產主要仍以竹類產品居最大宗，鮮筍類以冬筍、桂竹筍暢銷全島，各種筍類加工製品，更為多樣，為全國筍類最大供應產區；相關的竹製藝品，在居多藝術家投入和學校產學合作下，竹藝品除了美感外，更增加現在科技的應用，例如LED竹檯燈、竹製涼蓆、電動竹扇……等。
竹山鎮農特產品：冬筍、春筍、桂竹筍、麻竹筍、綠竹筍、筍乾、桶筍、筍絲、筍茸、醬筍、竹山紅番薯、破布子、烏龍、金萱、翠玉茶葉、番茄、巨峰葡萄
南投農業特色－鹿谷鄉
鹿谷鄉位於南投縣西南方，海拔約800公尺上下，為氣候濕潤丘陵地形，年均溫25℃，雨量充沛。終年雲霧籠罩，加上土壤富有機質，所以適合茶樹生產，當地盛產「凍頂烏龍茶」已是台灣最知名的茶種。鹿谷鄉70%居民以茶葉生產為業，為全島唯一依靠單一生產作物為經濟來源之鄉鎮，經多年推廣改良，品質穩定，茶葉因地處高地，產值通常較平地茶葉為高，且因價格穩定，居民享有極高生活水準；除此之外，除茶葉外，竹筍、山芹菜及鱒魚養殖也是本鄉特產。
鹿谷鄉農特產品：凍頂烏龍茶、竹筍、山芹菜、良質米、明日葉、鱒魚、茶梅
南投農業特色－水里鄉
水里鄉位於南投縣中部，濁水溪上游，係本縣進入山區之隘口。水里鄉境內有陳有蘭溪、水里溪及濁水溪，溪流河谷交錯，周圍高山圍繞，氣候溫和；集集線鐵路終站車埕位於鄉境，水里也為新中橫公路之起點。水里鄉主要農作物為高山茶和青梅，茶園約在海拔1,000公尺左右，屬玉山茶區，茶色清澈，入口回甘，深獲茶友喜愛；境內青梅，鮮脆多汁，品質優良，為外銷日本之主力，近年發展多樣口味梅製品，以「天山梅」打響名號；而新中橫沿線所產「黑紫玉」巨峰葡萄榮獲國產水果品牌認證，冬季品質尤佳。
水里鄉農特產品：高山茶、青梅、愛玉凍、國蘭、華盛頓臍橙、十月龍眼、茂谷柑、鹿茸、香蕉、水蜜桃、巨峰葡萄、苦茶油
南投農業特色－信義鄉
信義鄉位於南投縣東南部，為境內最大鄉鎮，亦是縣內兩個山地鄉之一，面積廣達面積1422.42平方公里，為玉山國家公園入口處，新中橫公路上的重要據點。信義鄉內高山峻嶺，溪流蜿蜒溪谷平地較少，縣內居民以農作為主。信義鄉氣候溫和，但因高海拔，日夜溫差大，以致蘊育了許多品質優良的農特產品，如青梅、夏季蔬菜、花卉、愛玉子、苦茶、雜糧、蓮霧及知名巨峰葡萄（玉珠）……等。另外，溪谷山間養殖鱒魚、香魚、切花、土雞……等。信義鄉擁有號稱「全台最會搞行銷」的信義鄉農會，擅長包裝農產品，並結合當地東埔溫泉及觀光果園，突破了農業發展遲緩的障礙，開拓了山地鄉農業觀光發展的新境界。
信義鄉農特產品：青梅、巨峰葡萄、紅肉李、芭樂、番茄、玉山茶、高冷蔬菜、轎摃竹筍、野菜、香魚、高級切花、苦茶油、愛玉凍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。