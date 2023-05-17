歐盟通過全面監管加密資產，將如何影響區塊鏈產業的發展？

隨著加密資產市場不斷擴大，相關的詐騙、洗錢、監管等爭議也層出不窮，過去更發生多起大型交易所倒閉狀況，讓使用者存款無法提出，血本無歸。

經過一連串討論，歐盟於5月16日通過了《加密資產市場法》（MiCA），這個歐盟首次對加密資產進行全面監管的舉措，將為加密資產市場帶來統一的監管框架，而它會如何影響區塊鏈產業的發展呢？

歷經兩年溝通準備，MiCA終於到來

2022年10月10日，經過幾乎兩年的準備期，歐洲議會委員會通過了《加密資產市場法》，並於5月16日表決通過，預計可能於7月起依照個階段逐步生效。

根據分析，這個簡稱為「MiCA」的法案對加密貨幣產業最廣泛的影響，就是要求加密資產服務只能由法人提供，並需要從MiCA獲得加密資產服務提供者的資格，遵守一系列資訊報告制度、營業限制制度等行為準則。

換句話說，未來在歐盟區域營運的加密貨幣交易所與相關服務，都需要向歐盟取得服務商的資格。壞處當然是這些企業與團隊將面臨更嚴格的監管要求，但好處是一但獲得批准，該服務就可以覆蓋歐盟27個國家、4.5億的人口。

只要合規就能暢行巨大市場，與更嚴格的穩定幣規範

MiCA出現雖然代表了更多的監管，但許多人認為這是一件好事。

例如，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）的幣安歐洲執行副總裁布倫柯（Martin Bruncko）在去年就曾表示，MiCA 的出現是一個利好消息，因為它正在創造一個單一的市場，「這對歐洲幣圈玩家來說是個好消息，因爲現在你可以再次在一個市場內運營，它只是讓您的業務發展變得更加容易，以更少的成本擴展您的業務。」

另一方面，由於MiCA對於穩定幣的監管則非常嚴格，根據交易所火必旗下的「Huobi Research」分析，一旦MiCA生效，現有市場上的穩定幣都必須獲得監管機構批准，才能在歐盟進行交易，進一步提升了穩定幣發行方及服務商的合規成本。

分析中提到，在未來MiCA將要求穩定幣發行者以1：1的比例和部分以存款的形式，建立足夠的流動性儲備來保護消費者，使每個穩定幣持有者都可以在任何時候獲得發行人的債權，並以管理儲備金運作的規則提供足夠的最低流動性，而且所有穩定幣都將受到歐洲銀行業管理局（EBA）監管。

然而，穩定幣發行機構Circle的歐盟戰略負責人韓森（Patrick Hansen）則認為，目前歐洲已擁有世界上最友善的加密銀行，隨著MiCA生效，領先優勢將進一步增加，也能讓加密資產服務營運商，更能夠獲得銀行的支援。

此外，針對去中心化交易所（Defi）的部分，由於結構與傳統金融非常不同，標準政策無法有效監管，因此MiCA暫時未將DeFi納入監管範圍，而日前非常風靡的NFT目前也未納入監管範圍，但歐盟針對DeFi和NFT，都有持續進行監管制度的評估。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

全球監管風潮，將持續影響加密貨幣產業

MiCA的立法和實施，已對加密市場造成重大影響，而歐洲市場的開放性、競爭性和透明度，在近期全球針對加密貨幣與區塊鏈的監管風潮中，將起到重要的示範作用。

綜觀全球，積極吸引Web 3產業的杜拜，已經成立了世上第一個專門負責監管數位資產的機構「Virtual Assets Regulatory Authority」；英國政府在今年4月初也宣布將於一年內完成加密貨幣法規。

5月19至21日將於廣島市舉辦的G7峰會，據報將討論針對加密貨幣的監管，以及央行數位貨幣的發展議題，而一直有嚴格監管制度的本屆G7主辦國日本，在面對2022年11月的FTX倒閉風暴時，成為全球受影響最小的幾個國家之一，更是最早開放受災用戶提款的國家，也加強了各國進行加密資產監管的動力。

隨著加密貨幣資產逐漸走入全球監管單位眼中，明確的監管框架將能使市場更加透明、規範、吸引更多原本對區塊鏈與加密貨幣存抱疑慮的用戶，但過度嚴苛的限制，也可能造成市場門檻提高，對創新產生侷限。這場全球監管風潮將如何繼續發展，對產業是好是壞，一切尚未可知。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航