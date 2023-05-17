歐盟通過全面監管加密資產，將如何影響區塊鏈產業的發展？
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「MiCA」啟用後，未來歐盟區域營運的加密貨幣交易所與相關服務，都需要向歐盟取得服務商資格。壞處是這些企業與團隊將面臨更嚴格的監管要求，但好處是一但獲得批准，該服務就可以覆蓋歐盟27個國家、4.5億人口。因此「MiCA」雖然代表了更多的監管，但許多人認為這是一件好事。
隨著加密資產市場不斷擴大，相關的詐騙、洗錢、監管等爭議也層出不窮，過去更發生多起大型交易所倒閉狀況，讓使用者存款無法提出，血本無歸。
經過一連串討論，歐盟於5月16日通過了《加密資產市場法》（MiCA），這個歐盟首次對加密資產進行全面監管的舉措，將為加密資產市場帶來統一的監管框架，而它會如何影響區塊鏈產業的發展呢？
歷經兩年溝通準備，MiCA終於到來
2022年10月10日，經過幾乎兩年的準備期，歐洲議會委員會通過了《加密資產市場法》，並於5月16日表決通過，預計可能於7月起依照個階段逐步生效。
根據分析，這個簡稱為「MiCA」的法案對加密貨幣產業最廣泛的影響，就是要求加密資產服務只能由法人提供，並需要從MiCA獲得加密資產服務提供者的資格，遵守一系列資訊報告制度、營業限制制度等行為準則。
換句話說，未來在歐盟區域營運的加密貨幣交易所與相關服務，都需要向歐盟取得服務商的資格。壞處當然是這些企業與團隊將面臨更嚴格的監管要求，但好處是一但獲得批准，該服務就可以覆蓋歐盟27個國家、4.5億的人口。
只要合規就能暢行巨大市場，與更嚴格的穩定幣規範
MiCA出現雖然代表了更多的監管，但許多人認為這是一件好事。
例如，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）的幣安歐洲執行副總裁布倫柯（Martin Bruncko）在去年就曾表示，MiCA 的出現是一個利好消息，因為它正在創造一個單一的市場，「這對歐洲幣圈玩家來說是個好消息，因爲現在你可以再次在一個市場內運營，它只是讓您的業務發展變得更加容易，以更少的成本擴展您的業務。」
另一方面，由於MiCA對於穩定幣的監管則非常嚴格，根據交易所火必旗下的「Huobi Research」分析，一旦MiCA生效，現有市場上的穩定幣都必須獲得監管機構批准，才能在歐盟進行交易，進一步提升了穩定幣發行方及服務商的合規成本。
分析中提到，在未來MiCA將要求穩定幣發行者以1：1的比例和部分以存款的形式，建立足夠的流動性儲備來保護消費者，使每個穩定幣持有者都可以在任何時候獲得發行人的債權，並以管理儲備金運作的規則提供足夠的最低流動性，而且所有穩定幣都將受到歐洲銀行業管理局（EBA）監管。
然而，穩定幣發行機構Circle的歐盟戰略負責人韓森（Patrick Hansen）則認為，目前歐洲已擁有世界上最友善的加密銀行，隨著MiCA生效，領先優勢將進一步增加，也能讓加密資產服務營運商，更能夠獲得銀行的支援。
此外，針對去中心化交易所（Defi）的部分，由於結構與傳統金融非常不同，標準政策無法有效監管，因此MiCA暫時未將DeFi納入監管範圍，而日前非常風靡的NFT目前也未納入監管範圍，但歐盟針對DeFi和NFT，都有持續進行監管制度的評估。
全球監管風潮，將持續影響加密貨幣產業
MiCA的立法和實施，已對加密市場造成重大影響，而歐洲市場的開放性、競爭性和透明度，在近期全球針對加密貨幣與區塊鏈的監管風潮中，將起到重要的示範作用。
綜觀全球，積極吸引Web 3產業的杜拜，已經成立了世上第一個專門負責監管數位資產的機構「Virtual Assets Regulatory Authority」；英國政府在今年4月初也宣布將於一年內完成加密貨幣法規。
5月19至21日將於廣島市舉辦的G7峰會，據報將討論針對加密貨幣的監管，以及央行數位貨幣的發展議題，而一直有嚴格監管制度的本屆G7主辦國日本，在面對2022年11月的FTX倒閉風暴時，成為全球受影響最小的幾個國家之一，更是最早開放受災用戶提款的國家，也加強了各國進行加密資產監管的動力。
隨著加密貨幣資產逐漸走入全球監管單位眼中，明確的監管框架將能使市場更加透明、規範、吸引更多原本對區塊鏈與加密貨幣存抱疑慮的用戶，但過度嚴苛的限制，也可能造成市場門檻提高，對創新產生侷限。這場全球監管風潮將如何繼續發展，對產業是好是壞，一切尚未可知。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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韓國文化觀光大展瘋韓流：從舞台到餐桌，盤點那些你不曾體驗的韓國特色！
我們想讓你知道的是
韓國觀光公社於華山1914文化創意產業園區舉辦「2023韓國文化觀光大展」，搭配「你還沒吃過的韓國美食100選線上票選活動」，向熱愛韓國旅遊的台灣人介紹那些你可能沒看過、沒吃過、沒有體驗過的道地韓式生活！
「好想出國啊～」大概是這幾年來，許多人心中反覆叨唸的盼望。直到去年底，全球疫情逐漸趨緩，許多國家開始放寬邊境管制──大家期盼已久的解封之日終於到來，不少被悶壞的人們齊聲高呼：終於可以出國啦！
久違的出國一趟，想要不錯過任何一道在地美食、深度體驗異國特色文化，最後還要瘋狂血拚，塞爆行李箱嗎？今明兩年（2023-2024）恰逢「韓國訪問年」，韓國官方觀光推廣機構「韓國觀光公社」特別於華山1914文化創意產業園區舉辦「2023韓國文化觀光大展」，搭配特別企劃「你還沒吃過的韓國美食100選線上票選活動」，向熱愛韓國旅遊的民眾介紹那些你可能沒看過、沒吃過、沒有體驗過的道地韓式生活，喜歡或準備前往韓國的你絕對不能錯過！
「飛向韓國心發現」2023韓國文化觀光大展，華山文創園區盛大開展！
今年韓國觀光公社以「飛向韓國心發現」為主題，於5月12日至5月14日在華山舉辦「2023韓國文化觀光大展」，推廣韓國文化、擴大韓國旅遊宣傳。本次展覽內容由西一館的活動舞台、西二館的參展特色韓國企業組成的K-Shopping，以及重現韓流（K-POP）場面並提供多樣觀光旅遊商品、機票的西五館組成，且全程免費對外開放。
● 活動舞台：
舞台活動邀請國際巨星小S開幕站台，以及Super Junior厲旭、型男主廚詹姆士等多組台韓藝人接力，以不間斷韓流帶給民眾絕無僅有的舞台饗宴。
● 觀光文化展示：
展示館亦有許多K-Culture相關的體驗活動，例如地方機場、重點城市的介紹；郵輪、自駕、自行車等觀光路徑；韓劇景點、四季慶典以及海女等傳統文化體驗……等。
● 企業攤位：
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這次2023韓國文化觀光大展還有一項與關鍵評論媒體集團合作的特別企劃──「你還沒吃過的韓國美食100選線上票選活動」，韓國觀光公社收集了17個地方政府各自推薦當地特色、有名、或代表性的食物，再從中挑出百項精選特色美食，不管是主食、零食還是甜點，只要夠好吃、夠特色就有入選機會。想要趁機盤點饕客必吃韓國美食，就不能錯過任何一項候選美食的簡介！
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截至目前的前10名得票排行，得票數由高到低的前五名分別為烤腸、堅果黑糖餅、燉排骨、豬肉湯飯、黑豬肉烤肉；第六到十名則是東大門一隻雞、春川辣炒雞、雪濃湯、海鮮湯，以及炸醬麵。
若從美食「溯源」，我們會發現大邱廣域市及釜山廣域市包辦了美食排行榜的前四名，其中前者更以「大邱十味」之二的「烤腸（곱창）」與「燉排骨（갈비찜）」，用壓倒性的票數霸佔排行榜前三名中的兩個位置；據說，獨特的醬汁是它們霸榜的關鍵，甚至被冠上了「偷飯賊」的響亮稱號！
但是，身為韓國第二大城的釜山廣域市也不干示弱，以獨一無二的街頭小吃「堅果黑糖餅（씨앗호떡）」全力出擊，以238張票數之差緊追在烤腸之後。堅果黑糖餅以其獨特的製作手法聞名。先將糖餅炸至焦黃後對半切開，裹上滿滿的堅果顆粒，讓酥脆表皮混和甜香黑糖及堅果香氣後再一口咬下，魅力十足。
最後，不得不提這看似普遍，但卻只有韓國濟州島才品嘗得到的美味──第五名的「黑豬肉烤肉（흑돼지구이）」。濟州島被聯合國指定為世界自然遺產、世界地質公園、生物圈保存地區，有著別於韓國半島上的溫帶氣候，其漢拏山半山腰上的原生土種黑毛豬，吃著濟州島的栗子、橡實、根等濟州自然食物後長大，不只豬肉口感彈嫩許多，味道也更有層次，可以說是獨一無二的豬肉。若有機會前往，熱愛美食的饕客們絕對不可錯過。
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出國旅遊最辛苦的部分，莫過於出發前行程安排時的猶豫及煩惱，但因為這次的韓國文化觀光大展，韓國觀光公社已經幫大家整理妥當，吃喝玩樂一樣不少。韓國觀光公社台北支社長李長儀也表示，本次韓國文化觀光大展結合了2023至2024韓國訪問年K-Culture的特色，希望台灣民眾不但可以重「新」發現韓國、還可以從「心」發現韓國，繼而真正的飛向韓國，留下一段美好的回憶！