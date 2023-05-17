hengstyle恆隆行全台首創親子體驗空間，LaLaport北館 5/16正式開幕 邀您一起漫遊美好生活旅程

恆隆行針對顧客旅程訪談發現，親子家庭會員在購物時，無法專注或花時間體驗商品的原因，往往來自於同行孩童需兼顧的困擾，也期望能有親子友善設施。有鑒於此需求，促成恆隆行以”親子友善”主題打造親子體驗空間的發想，以Lalaport 恆隆行專櫃近50坪的舒適空間，大面積落地窗，正對台糖生態公園綠意盎然的愜意湖景，搭配親子友善的草皮設計及兒童座椅、現場提供兒童繪紙與精選童書，讓恆隆行的購物體驗，更能讓親子同享舒適愜意時光，此舉不僅是恆隆行全台首創，也是家電專櫃少有以友善親子主題打造的主題專櫃。

未來Lalaport恆隆行hengstyle專櫃也將不定期舉辦策展活動、料理教學、小農市集等，和消費者一起創造豐富的美好生活體驗！

Lalaport開幕期間優惠活動

單筆滿滿$5,000送$300 (可累計)，再贈LEXON品牌水壺480ml (限100名)

 5/20-21 周末到專櫃拍照上傳，即贈送造型氣球乙個，5/20 1:00-6:00 氣球造型老師駐櫃，單筆消費滿$3,000再贈氣球花束乙束(數量有限贈完為止)！

Photo Credit : 恆隆行 響應ESG趨勢及降低對環境傷害，空間建材以採用科定及富美佳等綠建材為主，優先採用FSCTM 森林管理委員會驗證之木材、健康綠建材標章之塗裝板材，從細節實踐恆隆行重視顧客體驗時的環境健康安全(減少甲醛、有毒化合物)、樹立環境永續性的標竿與典範。

hengstyle恆隆行-LaLaport台中

地址：台中市東區進德路600號3樓(北館)

電話：04-22112208