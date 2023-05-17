Press Release 2023/05/17,
hengstyle恆隆行全台首創親子體驗空間，LaLaport北館 5/16正式開幕 邀您一起漫遊美好生活旅程
Photo Credit : 恆隆行
我們想讓你知道的是
恆隆行擁有60年以上的品牌代理經驗，不斷致力於蒐集全球時尚智慧家電，匯集市場上國際頂尖品牌，創造獨特的生活風格！目前代理全球超過20個知名品牌，商品範圍橫跨環境淨化、廚房家電、廚房用品、健康護理與生活日用等五大類別；透過實體情境式的購物空間與消費者共創美好的生活品味，豐富生活的無限想像！透過實體情境式的購物空間與消費者共創美好的生活品味！
恆隆行針對顧客旅程訪談發現，親子家庭會員在購物時，無法專注或花時間體驗商品的原因，往往來自於同行孩童需兼顧的困擾，也期望能有親子友善設施。有鑒於此需求，促成恆隆行以”親子友善”主題打造親子體驗空間的發想，以Lalaport 恆隆行專櫃近50坪的舒適空間，大面積落地窗，正對台糖生態公園綠意盎然的愜意湖景，搭配親子友善的草皮設計及兒童座椅、現場提供兒童繪紙與精選童書，讓恆隆行的購物體驗，更能讓親子同享舒適愜意時光，此舉不僅是恆隆行全台首創，也是家電專櫃少有以友善親子主題打造的主題專櫃。
未來Lalaport恆隆行hengstyle專櫃也將不定期舉辦策展活動、料理教學、小農市集等，和消費者一起創造豐富的美好生活體驗！
Lalaport開幕期間優惠活動
單筆滿滿$5,000送$300 (可累計)，再贈LEXON品牌水壺480ml (限100名)
5/20-21 周末到專櫃拍照上傳，即贈送造型氣球乙個，5/20 1:00-6:00 氣球造型老師駐櫃，單筆消費滿$3,000再贈氣球花束乙束(數量有限贈完為止)！
hengstyle恆隆行-LaLaport台中
地址：台中市東區進德路600號3樓(北館)
電話：04-22112208