（更新）朱立倫宣布徵召侯友宜參選2024總統大選，郭台銘：信守承諾，盡力支持侯勝選
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朱立倫表示，國民黨根據科學的數據、各地縣市長、立委及立委提名人共同的意見，正式宣布徵召侯友宜參選總統。朱立倫指出，侯友宜是除暴安良的英雄，是正義的化身、人民的公僕，更重要的是有宏觀遠見的領導力，以及堅強的意志、溫暖的愛心。
國民黨今（17）日確定徵召新北市長侯友宜參與2024年總統大選，而先前舉辦多場造勢、積極表達參選意願的鴻海創辦人郭台銘，雖然沒有出現在國民黨下午舉行的中常會，卻也在臉書上表達會支持侯友宜。侯本人除了對郭表達感謝外，提及現階段國內百廢待舉，必須再次讓政黨輪替。
徵召侯友宜的消息從昨（16）日晚間就在媒體上傳得沸沸揚揚，侯友宜今早在市政會議後接受媒體聯訪，被問到是否有打給郭台銘，他表示郭長期與新北市有很多經濟產業連結，彼此有共同信念、價值，會並肩作戰、攜手向前。至於接下來競選會請假還是請辭，他強調新北市的市政永不停歇，大小建設會全力以赴。
國民黨中常會前，郭台銘率先在臉書上發文恭喜侯友宜獲得徵召，他強調侯是國民黨內最穩固的民意礎石，理所當然承擔更大的責任，也是國民黨內最好的人選。他表示會信守承諾，盡力支持侯友宜勝選，「讓無能的政府下架」。
郭台銘指出，他昨日已經當面祝賀侯，並委託持續推動關於和平、繁榮、清廉的主要政見。至於為何要投入爭取國民黨總統候選人，是因為想要將他多年來在國際、經濟、科技方面的經驗貢獻中華民國，並為台灣人民創造更好、更幸福的生活。
中常會不見郭台銘身影，朱、侯場內表達感謝
國民黨下午舉行中常會，當時黨部外尚有挺郭民眾聚集，甚至大罵國民黨主席朱立倫「獨裁」，而在黨部內的中常會上，朱立倫與侯友宜手拉手象徵團結，卻不見郭台銘身影。先前有媒體詢問中常會是否邀請郭，國民黨發言人楊智伃就表示，中常會沒有特別邀請郭，會在適當場合邀請、共同展現大團結。
朱立倫表示，國民黨根據科學的數據、各地縣市長、立委及立委提名人共同的意見，正式宣布徵召侯友宜參選總統。朱立倫指出，侯友宜是除暴安良的英雄，是正義的化身、人民的公僕，更重要的是有宏觀遠見的領導力，以及堅強的意志、溫暖的愛心。
朱立倫感謝郭台銘展現國際級企業家的遠見，堅定愛中華民國、愛民眾，展現他的氣度，全力支持侯友宜。他強調郭台銘是藍軍最重要的領袖之一，也是重返執政最重要的夥伴，邀請全場掌聲謝謝他。朱也宣布，星期六（20日）早上10點，中央黨部會邀請侯友宜和所有立委提名人、縣市長、黨務幹部齊聚一堂，團結在一起，讓國民黨重返執政、人民過好日子。
侯友宜在中常會上同樣對郭台銘表達感謝，並表示現階段國內衝突對立、百廢待舉，必須大破大立，再次讓政黨輪替，「要參選就要勝選」。
（以下2023/05/17 16:55更新）
不只民調贏，13藍營縣市長有10人挺侯
朱立倫宣布由侯友宜參選後，國民黨文傳會發布黨內5月份內參民調結果，在黨內互比的部分，侯友宜支持度為40.77％、郭台銘為31.77％，侯領先9個百分點；如果分別將兩人與民進黨主席賴清德、台灣民眾黨主席柯文哲的「三腳督」做民調，侯友宜輸賴清德4.97個百分點、郭台銘輸5.63個百分點，雖然2人皆輸給賴，但侯的表現又略贏郭。
另外，國民黨也綜合比較4月18日到5月14日的各家民調結果，黨內互比時侯友宜贏郭台銘8.84個百分點，三腳督情況下侯輸賴7.25個百分點、郭輸賴9.8個百分點。
朱立倫提到有徵詢各地縣市長、立委及立委提名人的意見，根據文傳會所提供的資料，國民黨籍的14名縣市首長中，扣除擔任新北市長的侯友宜，支持侯友宜的有10人、支持郭台銘1人，另2人支持黨中央的決定。
立委及立委參選人的部分，57人之中有22人支持侯友宜、13人支持郭台銘，另22人支持黨中央決定人選。
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核稿編輯：羅元祺
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等地區之休閒農場，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於台中中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。南投農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，有許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
信義鄉
南投休閒農業區 - 自強愛國休閒農業區
「自強愛國休閒農業區」位於南投縣信義鄉西北方，鄰近東埔溫泉區、八通關古道、玉山國家公園，周邊旅遊資源豐富，幅員遼闊。農業區面積達2,000餘公頃，涵蓋區域包括烏松崙森林休閒區、崁腳寮葡萄休閒區、風櫃斗梅園區、牛稠坑景觀生態區及坪瀨溪流生態區。區域內有坪瀨溪、刺蔥林溪與陳有蘭溪等溪流，水資源豐富孕育豐富的農產品和生態資源，最著名的農產品即為青梅和青梅加工品，果粒碩大且多汁；而崁腳寮生產的葡萄的品質也深受消費者肯定，另外，風櫃斗的梅花遠近馳名，每到梅花季，即可見到滿山滿谷的梅花和人群。無論賞花、採果、踏青、生態探索……等多元遊程，都吸引許多遊客多次造訪！
地址：南投縣信義鄉綠美巷20號
【鄰近景點】
東埔溫泉區
八通關古道
玉山國家公園
【農業與伴手禮】
青梅、梅子果釀、葡萄、時蔬、柿子
【交通方式】
國道3號下名間交流道，左轉台3線往名間方向，再接 台16線往集集、水里方向，於水里接台21線往信義 至88.6公里處信義分局前右轉，循投59線前行即可 達愛國村、自強村。
竹山鎮
南投農場 - 天野青草葯園休閒農場
「天野青草葯園休閒農場」位於竹山鎮，近紫南宮。成立於民國96年，擁有廣闊的青草藥園，種植約200科別、1200個藥草品種，農場內設有藥草老師，教導遊客藥草相關知識。農場內附設「天野養生餐廳」，主要接待團客。餐廳主打「藥膳養生料理」，健康養生無負擔。園區內門市部，主要販售各類青草藥乾品、加工製品與其他農作物；農場參觀不收門票，創辦人沈金順表示，成立農場目的，是為了要推廣藥用植物的正確觀念；另一方面，常有新聞傳出民眾誤食、誤用某些植物導致中毒的案例，以至於讓青草藥背負許多誤解，他也期待透過藥園的宣導推廣，能讓社會大眾了解青草藥的益處，進而能正確地善用青草藥。
地址：南投縣竹山鎮延正里1鄰集山路二段591-8號
【鄰近景點】
紫南宮
竹山文化園區
車籠埔斷層園區
竹山菸葉館
【農業與伴手禮】
白花蝶豆、月桃、金錢草
【交通方式】
走國道三號，下竹山交流道後再往台三線竹山方向走一公里迴轉，即可到達天野青草葯園休閒農場。
鹿谷鄉
南投休閒農業區 - 小半天休閒農業區
「小半天休閒農業區」位於南投縣鹿谷鄉，幅員遼闊約有286.71公頃，涵蓋竹林村、竹豐村，和雅村小半天休閒農業區等三個村落。海拔從200至1,500公尺。農作物擁有「三金」美名：綠金「茶葉」、黃金「竹筍」、黑金「竹炭」。農業區內水池林地維持良好無污染，故生態資源豐富：螢火蟲、昆蟲、鳥類及保育類藍腹鷴等，在此還可以白天觀雲海、晚上看星空。由於本地區之地理環境特性屬多山少平原的地形，大多數的居民群聚而定。區內有武岫休閒農場、43家合法民宿與13家餐飲業者，94年獲選全國最美麗社區。多樣化的生態遊程、具特色的在地美食料理，使小半天休閒農業區常是回訪客首選之一。
地址：南投縣鹿谷鄉光復路174-7號
【鄰近景點】
德興瀑布
長源圳生態步道
孟宗竹林古戰場
大崙山觀光茶園
【農業與伴手禮】
冬筍、長年菜、山芹菜、竹管茶餅、竹炭鹹蛋
【交通方式】
北上及南下於中二高竹山交流道下，右轉台3線省道至南下2.4公里處，左轉保甲路再左轉151縣道往鹿谷溪頭方向（9公里），經鹿谷廣興7-11後右轉往小半天休閒農業區。
南投農場 - 武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，初期以經營茶業為生，農場擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近十年來由茶業轉型，集合國內產、官、學界努力精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道……等活動，冀望到此一遊的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。農場內特製的「武岫孟宗竹炭」燒製係以四年生以上的孟宗竹為材料，採用高溫炭化技術，歷時十多天，以傳統窯手工精心燒製而成（並非一般機械燒材油方式），所生產之孟宗竹炭堅持高品質，其衍生的竹炭用品，健康且實用性高，是每個遊客必買的伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
【鄰近景點】
半天橋
長源圳生態步道
大石公
石馬公園
【農業與伴手禮】
竹炭手工精油皂、竹醋液、武岫竹炭、炭好茶
【交通方式】
走國道3號（中二高）下竹山交流道，台3線右轉，縣道151甲-左轉，往鹿谷方向，接151縣道，往小半天方向，接竹林村方向即可到達。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。