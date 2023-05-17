（更新）朱立倫宣布徵召侯友宜參選2024總統大選，郭台銘：信守承諾，盡力支持侯勝選

國民黨今（17）日確定徵召新北市長侯友宜參與2024年總統大選，而先前舉辦多場造勢、積極表達參選意願的鴻海創辦人郭台銘，雖然沒有出現在國民黨下午舉行的中常會，卻也在臉書上表達會支持侯友宜。侯本人除了對郭表達感謝外，提及現階段國內百廢待舉，必須再次讓政黨輪替。

徵召侯友宜的消息從昨（16）日晚間就在媒體上傳得沸沸揚揚，侯友宜今早在市政會議後接受媒體聯訪，被問到是否有打給郭台銘，他表示郭長期與新北市有很多經濟產業連結，彼此有共同信念、價值，會並肩作戰、攜手向前。至於接下來競選會請假還是請辭，他強調新北市的市政永不停歇，大小建設會全力以赴。

國民黨中常會前，郭台銘率先在臉書上發文恭喜侯友宜獲得徵召，他強調侯是國民黨內最穩固的民意礎石，理所當然承擔更大的責任，也是國民黨內最好的人選。他表示會信守承諾，盡力支持侯友宜勝選，「讓無能的政府下架」。

郭台銘指出，他昨日已經當面祝賀侯，並委託持續推動關於和平、繁榮、清廉的主要政見。至於為何要投入爭取國民黨總統候選人，是因為想要將他多年來在國際、經濟、科技方面的經驗貢獻中華民國，並為台灣人民創造更好、更幸福的生活。

中常會不見郭台銘身影，朱、侯場內表達感謝

國民黨下午舉行中常會，當時黨部外尚有挺郭民眾聚集，甚至大罵國民黨主席朱立倫「獨裁」，而在黨部內的中常會上，朱立倫與侯友宜手拉手象徵團結，卻不見郭台銘身影。先前有媒體詢問中常會是否邀請郭，國民黨發言人楊智伃就表示，中常會沒有特別邀請郭，會在適當場合邀請、共同展現大團結。

朱立倫表示，國民黨根據科學的數據、各地縣市長、立委及立委提名人共同的意見，正式宣布徵召侯友宜參選總統。朱立倫指出，侯友宜是除暴安良的英雄，是正義的化身、人民的公僕，更重要的是有宏觀遠見的領導力，以及堅強的意志、溫暖的愛心。

朱立倫感謝郭台銘展現國際級企業家的遠見，堅定愛中華民國、愛民眾，展現他的氣度，全力支持侯友宜。他強調郭台銘是藍軍最重要的領袖之一，也是重返執政最重要的夥伴，邀請全場掌聲謝謝他。朱也宣布，星期六（20日）早上10點，中央黨部會邀請侯友宜和所有立委提名人、縣市長、黨務幹部齊聚一堂，團結在一起，讓國民黨重返執政、人民過好日子。

侯友宜在中常會上同樣對郭台銘表達感謝，並表示現階段國內衝突對立、百廢待舉，必須大破大立，再次讓政黨輪替，「要參選就要勝選」。

（以下2023/05/17 16:55更新）

不只民調贏，13藍營縣市長有10人挺侯

朱立倫宣布由侯友宜參選後，國民黨文傳會發布黨內5月份內參民調結果，在黨內互比的部分，侯友宜支持度為40.77％、郭台銘為31.77％，侯領先9個百分點；如果分別將兩人與民進黨主席賴清德、台灣民眾黨主席柯文哲的「三腳督」做民調，侯友宜輸賴清德4.97個百分點、郭台銘輸5.63個百分點，雖然2人皆輸給賴，但侯的表現又略贏郭。

另外，國民黨也綜合比較4月18日到5月14日的各家民調結果，黨內互比時侯友宜贏郭台銘8.84個百分點，三腳督情況下侯輸賴7.25個百分點、郭輸賴9.8個百分點。

朱立倫提到有徵詢各地縣市長、立委及立委提名人的意見，根據文傳會所提供的資料，國民黨籍的14名縣市首長中，扣除擔任新北市長的侯友宜，支持侯友宜的有10人、支持郭台銘1人，另2人支持黨中央的決定。

立委及立委參選人的部分，57人之中有22人支持侯友宜、13人支持郭台銘，另22人支持黨中央決定人選。

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核稿編輯：羅元祺