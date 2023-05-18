為何柯文哲堅持領表選總統？「立委席次」才是他真正的主戰場
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柯文哲煞有介事地在民眾黨領表、登記，參選總統已成定局，雖然總統選戰贏面不大，但柯文哲日前在接受廣播節目專訪時，不諱言表態低標是「拿下8席」，還說「如果我都下來選總統了還只有8席，這實在是⋯⋯」執意參選真正的用意，已不言而喻。
文：馬牧原
3月底，民眾黨主席柯文哲結束長達20餘天的訪美行程，而他返台的第一件事，就是告訴大家將領表競逐總統大選。儘管過去有不少政壇人士，苦勸他能與國民黨來場「藍白合」，但顯然都未能打動他的心。
雖然各項民調顯示，柯文哲或民眾黨都有兩成左右的支持率，但在選戰激化後，選民都會自動選邊棄保投票。因此，在2024年總統大選這一仗，柯文哲幾無勝算；但他的出現，的確有辦法在這場選戰中攪亂一池春水，對他而言，總統大選的勝負，並不是他的主要考量。因為，明年初的大選，依舊結合了立委選戰，也就是說立委席次才是柯文哲真正的主戰場。
衝高政黨票，立委低標八席
「我們打的是一場不一樣的選戰，」談到民眾黨面對2024，柯文哲一位貼身幕僚私下給出一個註解。相較於藍綠爭取勝選，柯文哲與民眾黨所追求的，除了是延續自己與政黨的政治生命，還要在夾縫中擴大既有的勢力版圖。
目前，民眾黨有五席不分區立委，柯文哲日前在接受廣播節目專訪時，不諱言表態低標是「拿下八席」，還說「如果我都下來選總統了還只有八席，這實在是⋯⋯」由此可見，他為何執意參選？用意不言而喻。
曾是柯文哲貼身幕僚、目前擔任政治評論員的張益贍指出，現階段柯文哲一面吞食「分裂的國民黨」的選票，然後企圖讓民進黨也出現分裂，當板塊一旦鬆動，就有機會在大選搶到更多立委選票。
他認為，一旦民眾黨在立委大有斬獲，柯文哲可以標榜「國會藍綠不過半」，完成民眾黨成為「關鍵第三勢力」的目標，不只可在立法院爭取副院長，甚至可以要挾執政黨組聯合內閣。
此外政黨票多寡，還牽涉政黨補助款。上次選戰，民眾黨獲逾158萬票，每年可拿到7900餘萬元的補助款；若席次、票數能有突破性增長，未來的資源只會愈來愈豐沛，這是維繫政黨運作不可或缺的後援，也是柯文哲主要的盤算。
一位民眾黨幕僚坦言，或許在總統大選上，不少人認為投給柯文哲等於是廢票，無法擺脫藍綠框架，但他們可以向這些民眾喊話，希望把政黨票留給民眾黨；由於民眾黨與國民黨政治光譜相近，他要大家試想一個畫面，那就是三黨候選人站在辯論會的舞台上情景。
該幕僚補充，無論國民黨提名鴻海創辦人郭台銘或是新北市長侯友宜，柯文哲在舞台上的魅力與論述絕對勝過這兩人。前者近日發表的許多論述，如「投民進黨得肺癌」、「市長不必到議會監督」或「用機器人對抗解放軍，」猶如一場災難；而侯友宜性格保守，只要柯文哲參選，就算無法爭取總統票，也能透過好表現斬獲更多政黨票。
不僅不分區席次，就連區域立委選戰，民眾黨也磨刀霍霍；前次大選，柯文哲在未參選的情況下，民眾黨就拿到五個席次，這次他成為第三組參選人，將吸引更多鎂光燈，他能利用這些曝光機會，替區域立委參選人拉抬造勢。
拚區域席次，現任者披戰袍
黨內人士坦言，高虹安選上新竹市長讓民眾黨看到一些契機，有些區域若國民黨提出的人選實力不夠堅強，甚至過往有些爭議，選民會自動產生棄保，選擇素質較高的候選人，只要民眾黨端出漂亮的人選，絕對有機會爭取更多席次。
民眾黨已對外宣示，現任五位不分區立委及請辭的蔡壁如，都可能轉戰區域。黨內人士透露，賴香伶、張其祿、陳琬惠都可能投入長期深耕的桃園、高雄與宜蘭，蔡壁如鎖定新北新莊，邱臣遠則考慮基隆或台北，吳欣盈則尚未定案。
該人士認為，這些人選不少是公督盟評鑑的優秀立委，學經歷也很豐富，只要藍、綠人選不夠強，相信有望脫穎而出。
此外，民眾黨近日也讓北市前副市長黃珊珊順利入黨，同時更積極拉攏時代力量前主席黃國昌，這兩人都屬於「活棋」，不論是放在不分區名單，或是到激戰區參選，對爭取更多席次及政黨票都有很大助益。
柯文哲完成赴美「面試」之後，幕僚也正在準備政策白皮書，這段期間，他除了繼續批評綠營施政，也要與藍營保持距離，用一種不藍不綠、又藍又綠的變身術，從中獲取最大利益，讓這股白色力量繼續在政壇延續下去。
本文經財訊授權刊登，原文刊載於此
原標題：柯文哲選總統力拚立委席次極大化！三黨不過半 民眾黨就有喊牌權
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：朱家儀
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等地區之休閒農場，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於台中中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。南投農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，有許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
信義鄉
南投休閒農業區 - 自強愛國休閒農業區
「自強愛國休閒農業區」位於南投縣信義鄉西北方，鄰近東埔溫泉區、八通關古道、玉山國家公園，周邊旅遊資源豐富，幅員遼闊。農業區面積達2,000餘公頃，涵蓋區域包括烏松崙森林休閒區、崁腳寮葡萄休閒區、風櫃斗梅園區、牛稠坑景觀生態區及坪瀨溪流生態區。區域內有坪瀨溪、刺蔥林溪與陳有蘭溪等溪流，水資源豐富孕育豐富的農產品和生態資源，最著名的農產品即為青梅和青梅加工品，果粒碩大且多汁；而崁腳寮生產的葡萄的品質也深受消費者肯定，另外，風櫃斗的梅花遠近馳名，每到梅花季，即可見到滿山滿谷的梅花和人群。無論賞花、採果、踏青、生態探索……等多元遊程，都吸引許多遊客多次造訪！
地址：南投縣信義鄉綠美巷20號
【鄰近景點】
東埔溫泉區
八通關古道
玉山國家公園
【農業與伴手禮】
青梅、梅子果釀、葡萄、時蔬、柿子
【交通方式】
國道3號下名間交流道，左轉台3線往名間方向，再接 台16線往集集、水里方向，於水里接台21線往信義 至88.6公里處信義分局前右轉，循投59線前行即可 達愛國村、自強村。
竹山鎮
南投農場 - 天野青草葯園休閒農場
「天野青草葯園休閒農場」位於竹山鎮，近紫南宮。成立於民國96年，擁有廣闊的青草藥園，種植約200科別、1200個藥草品種，農場內設有藥草老師，教導遊客藥草相關知識。農場內附設「天野養生餐廳」，主要接待團客。餐廳主打「藥膳養生料理」，健康養生無負擔。園區內門市部，主要販售各類青草藥乾品、加工製品與其他農作物；農場參觀不收門票，創辦人沈金順表示，成立農場目的，是為了要推廣藥用植物的正確觀念；另一方面，常有新聞傳出民眾誤食、誤用某些植物導致中毒的案例，以至於讓青草藥背負許多誤解，他也期待透過藥園的宣導推廣，能讓社會大眾了解青草藥的益處，進而能正確地善用青草藥。
地址：南投縣竹山鎮延正里1鄰集山路二段591-8號
【鄰近景點】
紫南宮
竹山文化園區
車籠埔斷層園區
竹山菸葉館
【農業與伴手禮】
白花蝶豆、月桃、金錢草
【交通方式】
走國道三號，下竹山交流道後再往台三線竹山方向走一公里迴轉，即可到達天野青草葯園休閒農場。
鹿谷鄉
南投休閒農業區 - 小半天休閒農業區
「小半天休閒農業區」位於南投縣鹿谷鄉，幅員遼闊約有286.71公頃，涵蓋竹林村、竹豐村，和雅村小半天休閒農業區等三個村落。海拔從200至1,500公尺。農作物擁有「三金」美名：綠金「茶葉」、黃金「竹筍」、黑金「竹炭」。農業區內水池林地維持良好無污染，故生態資源豐富：螢火蟲、昆蟲、鳥類及保育類藍腹鷴等，在此還可以白天觀雲海、晚上看星空。由於本地區之地理環境特性屬多山少平原的地形，大多數的居民群聚而定。區內有武岫休閒農場、43家合法民宿與13家餐飲業者，94年獲選全國最美麗社區。多樣化的生態遊程、具特色的在地美食料理，使小半天休閒農業區常是回訪客首選之一。
地址：南投縣鹿谷鄉光復路174-7號
【鄰近景點】
德興瀑布
長源圳生態步道
孟宗竹林古戰場
大崙山觀光茶園
【農業與伴手禮】
冬筍、長年菜、山芹菜、竹管茶餅、竹炭鹹蛋
【交通方式】
北上及南下於中二高竹山交流道下，右轉台3線省道至南下2.4公里處，左轉保甲路再左轉151縣道往鹿谷溪頭方向（9公里），經鹿谷廣興7-11後右轉往小半天休閒農業區。
南投農場 - 武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，初期以經營茶業為生，農場擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近十年來由茶業轉型，集合國內產、官、學界努力精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道……等活動，冀望到此一遊的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。農場內特製的「武岫孟宗竹炭」燒製係以四年生以上的孟宗竹為材料，採用高溫炭化技術，歷時十多天，以傳統窯手工精心燒製而成（並非一般機械燒材油方式），所生產之孟宗竹炭堅持高品質，其衍生的竹炭用品，健康且實用性高，是每個遊客必買的伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
【鄰近景點】
半天橋
長源圳生態步道
大石公
石馬公園
【農業與伴手禮】
竹炭手工精油皂、竹醋液、武岫竹炭、炭好茶
【交通方式】
走國道3號（中二高）下竹山交流道，台3線右轉，縣道151甲-左轉，往鹿谷方向，接151縣道，往小半天方向，接竹林村方向即可到達。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。