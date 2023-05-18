為何柯文哲堅持領表選總統？「立委席次」才是他真正的主戰場

文：馬牧原

3月底，民眾黨主席柯文哲結束長達20餘天的訪美行程，而他返台的第一件事，就是告訴大家將領表競逐總統大選。儘管過去有不少政壇人士，苦勸他能與國民黨來場「藍白合」，但顯然都未能打動他的心。

雖然各項民調顯示，柯文哲或民眾黨都有兩成左右的支持率，但在選戰激化後，選民都會自動選邊棄保投票。因此，在2024年總統大選這一仗，柯文哲幾無勝算；但他的出現，的確有辦法在這場選戰中攪亂一池春水，對他而言，總統大選的勝負，並不是他的主要考量。因為，明年初的大選，依舊結合了立委選戰，也就是說立委席次才是柯文哲真正的主戰場。

衝高政黨票，立委低標八席

「我們打的是一場不一樣的選戰，」談到民眾黨面對2024，柯文哲一位貼身幕僚私下給出一個註解。相較於藍綠爭取勝選，柯文哲與民眾黨所追求的，除了是延續自己與政黨的政治生命，還要在夾縫中擴大既有的勢力版圖。

目前，民眾黨有五席不分區立委，柯文哲日前在接受廣播節目專訪時，不諱言表態低標是「拿下八席」，還說「如果我都下來選總統了還只有八席，這實在是⋯⋯」由此可見，他為何執意參選？用意不言而喻。

曾是柯文哲貼身幕僚、目前擔任政治評論員的張益贍指出，現階段柯文哲一面吞食「分裂的國民黨」的選票，然後企圖讓民進黨也出現分裂，當板塊一旦鬆動，就有機會在大選搶到更多立委選票。

他認為，一旦民眾黨在立委大有斬獲，柯文哲可以標榜「國會藍綠不過半」，完成民眾黨成為「關鍵第三勢力」的目標，不只可在立法院爭取副院長，甚至可以要挾執政黨組聯合內閣。

此外政黨票多寡，還牽涉政黨補助款。上次選戰，民眾黨獲逾158萬票，每年可拿到7900餘萬元的補助款；若席次、票數能有突破性增長，未來的資源只會愈來愈豐沛，這是維繫政黨運作不可或缺的後援，也是柯文哲主要的盤算。

一位民眾黨幕僚坦言，或許在總統大選上，不少人認為投給柯文哲等於是廢票，無法擺脫藍綠框架，但他們可以向這些民眾喊話，希望把政黨票留給民眾黨；由於民眾黨與國民黨政治光譜相近，他要大家試想一個畫面，那就是三黨候選人站在辯論會的舞台上情景。

該幕僚補充，無論國民黨提名鴻海創辦人郭台銘或是新北市長侯友宜，柯文哲在舞台上的魅力與論述絕對勝過這兩人。前者近日發表的許多論述，如「投民進黨得肺癌」、「市長不必到議會監督」或「用機器人對抗解放軍，」猶如一場災難；而侯友宜性格保守，只要柯文哲參選，就算無法爭取總統票，也能透過好表現斬獲更多政黨票。

不僅不分區席次，就連區域立委選戰，民眾黨也磨刀霍霍；前次大選，柯文哲在未參選的情況下，民眾黨就拿到五個席次，這次他成為第三組參選人，將吸引更多鎂光燈，他能利用這些曝光機會，替區域立委參選人拉抬造勢。

Photo Credit: 中央社

拚區域席次，現任者披戰袍

黨內人士坦言，高虹安選上新竹市長讓民眾黨看到一些契機，有些區域若國民黨提出的人選實力不夠堅強，甚至過往有些爭議，選民會自動產生棄保，選擇素質較高的候選人，只要民眾黨端出漂亮的人選，絕對有機會爭取更多席次。

民眾黨已對外宣示，現任五位不分區立委及請辭的蔡壁如，都可能轉戰區域。黨內人士透露，賴香伶、張其祿、陳琬惠都可能投入長期深耕的桃園、高雄與宜蘭，蔡壁如鎖定新北新莊，邱臣遠則考慮基隆或台北，吳欣盈則尚未定案。

該人士認為，這些人選不少是公督盟評鑑的優秀立委，學經歷也很豐富，只要藍、綠人選不夠強，相信有望脫穎而出。

此外，民眾黨近日也讓北市前副市長黃珊珊順利入黨，同時更積極拉攏時代力量前主席黃國昌，這兩人都屬於「活棋」，不論是放在不分區名單，或是到激戰區參選，對爭取更多席次及政黨票都有很大助益。

柯文哲完成赴美「面試」之後，幕僚也正在準備政策白皮書，這段期間，他除了繼續批評綠營施政，也要與藍營保持距離，用一種不藍不綠、又藍又綠的變身術，從中獲取最大利益，讓這股白色力量繼續在政壇延續下去。

本文經財訊授權刊登，原文刊載於此

原標題：柯文哲選總統力拚立委席次極大化！三黨不過半 民眾黨就有喊牌權

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：朱家儀