澤倫斯基將二戰「勝利日」改為「歐洲日」，跳脫共產主義、納粹主義二選一的悲情歷史
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烏克蘭反對慶祝「勝利日」的原因，並非是徹底否定蘇聯時代反抗納粹侵略的歷史，而是反對「勝利日」被俄羅斯一個國家綁架，成為了所有前蘇聯加盟共和國向俄羅斯表忠心的日子。所以選擇與美英一起在5月8日紀念歐戰勝利，更符合普世價值。
今年5月9日，是俄羅斯對烏克蘭發動侵略行動後的第二個「勝利日」（Victory Day），每年俄羅斯都會選在這個日子舉行閱兵，紀念1941年到1945年「衛國戰爭」中犧牲的蘇聯軍民。鑒於「勝利日」紀念的是戰勝納粹德國的蘇聯而非俄羅斯一國，這個日子如同一度如大英國協會員國共同紀念的國協日（Commonwealth Day）般，為所有前蘇聯加盟共和國所共同慶祝。
不過與去年的「勝利日」相比，俄羅斯的處境顯然更為辛酸。雖然白羅斯與中亞五國等前蘇聯加盟國總統都很給普亭面子，出席了在莫斯科紅場前舉行的閱兵典禮。但閱兵陣容沒有飛機不說，就連俄軍最引以為傲的戰車，也只剩下二戰時期的T-34一台，讓人紛紛質疑俄羅斯是不是不行了？最先進的T-14上哪去了？原來都被派到烏克蘭前線了。
此時此刻正遭受俄羅斯侵略的烏克蘭，則為了進一步擺脫與俄羅斯的歷史糾葛，早從2013年起就不再舉辦「勝利日」閱兵。為此普亭與其支持者指控烏克蘭不紀念「勝利日」的原因是為了「復辟納粹」，還以「去納粹化」為理由發動了對烏克蘭的戰爭。可是如果仔細看烏克蘭在2015年5月15日通過的法律，遭到禁止的除了共產主義之外也有納粹主義。
普亭試圖以「你不支持我就是與我為敵」的粗暴二分法，將所有不支持俄羅斯或者蘇聯的一方打成納粹份子，這與二戰時希特勒將所有不支持他的人都打成猶太布爾什維克主義份子有多麼相似？難道進入21世紀的歐洲，還要重新回到20世紀前半葉那個「野蠻大陸」（Savage Continent）的時代，只能在共產主義和納粹主義兩股極權之中二選一嗎？
烏克蘭總統澤倫斯基給了否定的答案，他將烏克蘭的「勝利日」由5月9日向前推移到了5月8日，然後將5月9日改為「歐洲日」，與歐盟國家一同紀念歐洲人的團結之日。當然從尚未加入歐盟的烏克蘭角度來看，「歐洲日」慶祝的無疑是過去一年來歐盟團結一心支持烏克蘭抗擊俄羅斯侵略的歷史，令普亭暴跳如雷。
為何是5月8日？
好巧不巧的是「歐洲日」與「勝利日」在同一天，讓澤倫斯基能夠順勢將「勝利日」改成「歐洲日」，宣告烏克蘭成為歐洲大家庭的一份子。那又是為什麼將「勝利日」改到5月8日呢？目的還是只有一個，那就是向世界宣告烏克蘭絕非普亭宣傳的那樣是一個納粹主義國家。澤倫斯基的爺爺正好是參加蘇聯紅軍，抵抗納粹入侵的猶太人，第二次世界大戰對他而言自然有重大意義。
選擇5月8日為「勝利日」的原因，是因為東線德軍在1945年5月9日向蘇聯投降的前一天，西線盟軍已經向美英盟軍遞上降書。考量到蘇聯紅軍的報復手段極為殘忍，接替希特勒領導納粹德國的鄧尼茨海軍上將只願意向西方盟國投降，並勒令東線德軍持續抵抗。然而杜魯門與邱吉爾為了向史達林展現美英蘇三國團結的誠意，還是施壓鄧尼茨在5月9日命令東線德軍與蘇聯紅軍又簽了第二份降書，此即今日俄羅斯「勝利日」的由來。
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韓國文化觀光大展瘋韓流：從舞台到餐桌，盤點那些你不曾體驗的韓國特色！
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韓國觀光公社於華山1914文化創意產業園區舉辦「2023韓國文化觀光大展」，搭配「你還沒吃過的韓國美食100選線上票選活動」，向熱愛韓國旅遊的台灣人介紹那些你可能沒看過、沒吃過、沒有體驗過的道地韓式生活！
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久違的出國一趟，想要不錯過任何一道在地美食、深度體驗異國特色文化，最後還要瘋狂血拚，塞爆行李箱嗎？今明兩年（2023-2024）恰逢「韓國訪問年」，韓國官方觀光推廣機構「韓國觀光公社」特別於華山1914文化創意產業園區舉辦「2023韓國文化觀光大展」，搭配特別企劃「你還沒吃過的韓國美食100選線上票選活動」，向熱愛韓國旅遊的民眾介紹那些你可能沒看過、沒吃過、沒有體驗過的道地韓式生活，喜歡或準備前往韓國的你絕對不能錯過！
「飛向韓國心發現」2023韓國文化觀光大展，華山文創園區盛大開展！
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