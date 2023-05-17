米其林指南官方首選威士忌品牌 MORTLACH慕赫攜手18間頂級餐廳打造「慕食宴」激盪味蕾萬千風味

飲食文化隨著時代變遷及生活水平提升，除了滿足口腹之慾外更衍生追求精緻餐酒飲食的生活型態。米其林指南作為餐飲界的最高圭臬，被視為講究細膩品味美學的崇高殿堂，而連續兩年作為《米其林指南》官方合作威士忌夥伴的Mortlach慕赫單一麥芽威士忌，在追求卓越的精神與之不謀而合。Mortlach慕赫繼2021年推出「慕星計畫」，一系列與頂級餐廳共同打造的餐酒饗宴，不僅為美食饕客獻上味蕾的極致選擇，更創造出許多耐人尋味的美食佳餚。慕赫標誌性的 2.81蒸餾工藝，成就慕赫16年單一麥芽威士忌充滿力量與複雜層次感、宛如肉脂般鮮甜的醇厚風味，與任何肉類料理都能夠相互輝映；琥珀色酒液以雪莉貴族Pedro Ximenez與Oloroso浸潤後的雪莉桶100%完整16年熟成，呈現多層次的輕盈花果風格，更創造出風味的無限可能。然而全台各地更擁有無數頂尖手藝的頂級餐廳正等候饕客前往探訪，此次Mortlach慕赫匯集全台共18間頂級餐廳，特別打造「慕食宴」為饕客獻上囊括台灣北中南部的多國美食饗宴，一同發現多元風味的驚喜與講究。

此次「慕食宴」精心挑選橫跨台灣台北、桃園、台中、高雄四大城市共18間的頂級餐廳，皆為美食饕客不容錯過的精緻料理，搭配上《米其林指南》官方合作威士忌夥伴的Mortlach慕赫單一麥芽威士忌，在品嚐美味餐點的同時，搭配上一杯慕赫16年單一麥芽威士忌，更造就細緻品飲的生活儀式感。也透過慕赫醇厚底蘊昇華菜色香味，激盪出充滿層次的味蕾饗宴。使Fine dining跨越人文、國界，與承載多元文化的料理，創造出令人回味無窮的佳餚美饌。

即日起至2023/6/30(五)，於各店家配合活動日期之18:00-21:00，消費指定桌菜或套餐，即可享《米其林指南》官方合作威士忌夥伴「慕赫16年單一麥芽威士忌」品酩體驗。

(活動內容以店內公告為主)