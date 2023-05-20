【小說】《恐懼境界》選摘：既然信不過她，總統為何指派她接下位高權重的國務卿？

文：希拉蕊・柯林頓（Hillary Clinton）、露意絲・佩妮（Louise Penny）

不到四十五分鐘，亞當斯國務卿坐進白宮戰情室。

為避免混淆，為消除不必要的雜訊，這次開會成員僅限國家安全會議（National Security Council）的核心委員，會議桌上坐著正副總統、國防部長、國土安全（Homeland Security）部長、國家情報總監，以及全美最高階軍職參謀長聯席會議主席（Chairman of the Joint Chiefs of Staff）。

白宮幕僚長和幾名助理靠牆坐。

眾人臉色陰沉，但不至於恐慌。聯席會主席遇過這狀況，但總統和閣員沒遇過。

媒體才剛開始報導，報導即時現況。

倫敦地圖投射在戰情室最遠的一邊，佔滿整面牆。酷似血滴的一顆紅點顯示爆炸發生的確切方位。

皮卡迪利大街（Piccadilly）。艾倫憑個人對倫敦的印象，推斷地點就在福南梅森（Fortnum & Mason）百貨外面，麗思大飯店（Ritz）就在同一條街不遠處。倫敦歷史最悠久的哈徹茲書局（Hatchards）消失在紅點下。

「確定是炸彈無誤嗎？」威廉斯總統問。

「確定是，總統先生，」國家情報總監提姆．畢詮說。「我們正持續跟英國軍情五處和軍情六處聯繫。他們正緊急瞭解狀況中，不過照現場情形研判，炸彈是唯一可能。」

「繼續講。」威廉斯總統傾身向前說。

「看來是，公車被人放置炸彈了，」陸軍將軍艾伯特．懷海德（Albert Whitehead）說。他是參謀長聯席會議主席，姓「白頭」，小名「伯特」（Bert），制服釦子扣錯排，匆忙之中，領帶僅隨便的在脖子繞一圈——沒套緊的絞索。

然而，懷海德的嗓音強而有力，目光炯亮，神情專注無旁鶩。

「看來是？」威廉斯問。

「災情太慘重了，暫時無法確切判讀。有可能是汽車或卡車載著炸藥，在公車經過時引爆，如大家所見，炸得碎片到處都是。」

懷海德將軍敲一下他的加密筆電，一張相片立刻取代倫敦地圖。這張是衛星空拍圖，影像卻出奇清晰。

大家全傾著身湊過來看。

知名的倫敦大街中間被炸出一個隕石坑，周圍是凌亂扭曲的金屬，煙從路上的車輛升起，懸浮半空中，世紀古樓的門面挺過納粹閃電轟炸，如今消失無蹤。

但艾倫留意到，現場不見屍體。她懷疑全被炸得粉碎，一眼無法辨認人屍。

幸好有路旁的樓房阻擋，否則爆炸能炸多遠難以想像。

「我的天啊，」國防部長低聲說。「被什麼東西炸成這樣？」

「總統先生，」白宮幕僚長芭芭拉．史登浩澤說，「我們剛收到影片。」

總統點一下頭，她開始播放。倫敦各地廣設監視錄影機幾萬台，這鏡頭是其中之一。

畫面右下角顯示著時間。

七：一七：○四

「炸彈什麼時候爆炸？」威廉斯總統問。

「格林威治時間七點十七分四十三秒，總統先生，」懷海德將軍說。

艾倫．亞當斯一手捂口看著。上班尖峰期剛開始，太陽正努力突破灰沉沉的三月晨空。

七：一七：二○

男男女女在人行道上川流不息。轎車、貨車、黑色計程車，停紅綠燈。

時間一秒秒過去。一秒秒倒數著。

七：一七：三二

「逃命啊，快逃命，」艾倫聽見鄰座國土安全部長低聲說。「快跑！」

畫面裡的人當然沒有。

一輛紅色雙層巴士靠邊停下。

七：一七：三九

一名妙齡女子讓給長者先上車，他轉身向女子道謝。

七：一七：四三

監視影片陸續傳來。各種角度的畫面，全投射到白宮戰情室大螢幕上，供所有人反覆細察。

第二支影片裡的巴士畫質較佳，進站時的人臉清晰可辨，一個小女孩坐在上層的第一排——最棒的座位——全世界的孩童們都搶著坐，連艾倫自己的子女也不例外。

定睛看著小女孩，艾倫怎麼也無法移開視線。（逃命啊。快逃命。）

可惜無論角度怎麼變，每一支影片裡的同一個小女孩繼續坐著。隨即，不見了。

英國來訊證實禍首「顯然」是一枚炸彈，措辭著重陳述現況，線索付之闕如。炸彈被放置在巴士裡，算準了殺傷力最強的時機，在最不巧的地點——

交通尖峰期，在倫敦核心地段。

「有人出面承認了嗎？」威廉斯總統問。

「還沒有。」國家情報總監畢詮說著，再三翻閱著報告。

大批資訊湧進來。他們全知道，最要緊的是設法處理這些資訊，以免自己不勝負荷。

「也沒攔截到情資？」威廉斯總統問。

長方形的會議桌淨亮到反光，圍坐的人都在搖頭，總統環視每一個，視線停在艾倫臉上。

「沒有。」她證實。但總統仍盯著她，好像缺乏情資是她的錯，全怪她不好。

在這情況下，艾倫豁然領悟到一件事實——他信不過我。

新官上任的她忙著進入狀況，沒空推敲，否則早該想通這一點才對。

受總統欽點，艾倫膨風以為總統認定她能勝任外交工作，所以才選她擔任國務卿。但現在她發現，總統不僅看她不順眼，而且還不信任她。

既然信不過她，總統為何指派她接下位高權重的要職？

原因之一很明顯，在這場合，在這時刻找得到。

因為總統沒料到，他和國務卿位子還沒坐熱，國際危機就降臨他們頭上。總統始料未及自己非信任她不可。

既然如此，他原本打著什麼如意算盤？

這些想法在艾倫腦中一閃而逝，她無暇深思，當前有更緊急更重大的顧慮。

威廉斯總統抽離自己的眼光，從她臉上轉向情報總監。他問提姆．畢詮：「情資攔截不到，不是很不尋常嗎？」