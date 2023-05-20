【小說】《恐懼境界》選摘：既然信不過她，總統為何指派她接下位高權重的國務卿？
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美國前國務卿希拉蕊，聯手阿嘉莎獎得主露意絲，構思執筆一精彩絕倫政治驚悚小說。兩位重量級人物首度聯手，揉合擔任國家要職任內時的真實經驗、噩夢情境，精心刻畫出懸疑驚悚的故事情節，描寫調查跨國恐攻案件、華府高層政治角力中不為人知的內幕。
文：希拉蕊・柯林頓（Hillary Clinton）、露意絲・佩妮（Louise Penny）
不到四十五分鐘，亞當斯國務卿坐進白宮戰情室。
為避免混淆，為消除不必要的雜訊，這次開會成員僅限國家安全會議（National Security Council）的核心委員，會議桌上坐著正副總統、國防部長、國土安全（Homeland Security）部長、國家情報總監，以及全美最高階軍職參謀長聯席會議主席（Chairman of the Joint Chiefs of Staff）。
白宮幕僚長和幾名助理靠牆坐。
眾人臉色陰沉，但不至於恐慌。聯席會主席遇過這狀況，但總統和閣員沒遇過。
媒體才剛開始報導，報導即時現況。
倫敦地圖投射在戰情室最遠的一邊，佔滿整面牆。酷似血滴的一顆紅點顯示爆炸發生的確切方位。
皮卡迪利大街（Piccadilly）。艾倫憑個人對倫敦的印象，推斷地點就在福南梅森（Fortnum & Mason）百貨外面，麗思大飯店（Ritz）就在同一條街不遠處。倫敦歷史最悠久的哈徹茲書局（Hatchards）消失在紅點下。
「確定是炸彈無誤嗎？」威廉斯總統問。
「確定是，總統先生，」國家情報總監提姆．畢詮說。「我們正持續跟英國軍情五處和軍情六處聯繫。他們正緊急瞭解狀況中，不過照現場情形研判，炸彈是唯一可能。」
「繼續講。」威廉斯總統傾身向前說。
「看來是，公車被人放置炸彈了，」陸軍將軍艾伯特．懷海德（Albert Whitehead）說。他是參謀長聯席會議主席，姓「白頭」，小名「伯特」（Bert），制服釦子扣錯排，匆忙之中，領帶僅隨便的在脖子繞一圈——沒套緊的絞索。
然而，懷海德的嗓音強而有力，目光炯亮，神情專注無旁鶩。
「看來是？」威廉斯問。
「災情太慘重了，暫時無法確切判讀。有可能是汽車或卡車載著炸藥，在公車經過時引爆，如大家所見，炸得碎片到處都是。」
懷海德將軍敲一下他的加密筆電，一張相片立刻取代倫敦地圖。這張是衛星空拍圖，影像卻出奇清晰。
大家全傾著身湊過來看。
知名的倫敦大街中間被炸出一個隕石坑，周圍是凌亂扭曲的金屬，煙從路上的車輛升起，懸浮半空中，世紀古樓的門面挺過納粹閃電轟炸，如今消失無蹤。
但艾倫留意到，現場不見屍體。她懷疑全被炸得粉碎，一眼無法辨認人屍。
幸好有路旁的樓房阻擋，否則爆炸能炸多遠難以想像。
「我的天啊，」國防部長低聲說。「被什麼東西炸成這樣？」
「總統先生，」白宮幕僚長芭芭拉．史登浩澤說，「我們剛收到影片。」
總統點一下頭，她開始播放。倫敦各地廣設監視錄影機幾萬台，這鏡頭是其中之一。
畫面右下角顯示著時間。
七：一七：○四
「炸彈什麼時候爆炸？」威廉斯總統問。
「格林威治時間七點十七分四十三秒，總統先生，」懷海德將軍說。
艾倫．亞當斯一手捂口看著。上班尖峰期剛開始，太陽正努力突破灰沉沉的三月晨空。
七：一七：二○
男男女女在人行道上川流不息。轎車、貨車、黑色計程車，停紅綠燈。
時間一秒秒過去。一秒秒倒數著。
七：一七：三二
「逃命啊，快逃命，」艾倫聽見鄰座國土安全部長低聲說。「快跑！」
畫面裡的人當然沒有。
一輛紅色雙層巴士靠邊停下。
七：一七：三九
一名妙齡女子讓給長者先上車，他轉身向女子道謝。
七：一七：四三
監視影片陸續傳來。各種角度的畫面，全投射到白宮戰情室大螢幕上，供所有人反覆細察。
第二支影片裡的巴士畫質較佳，進站時的人臉清晰可辨，一個小女孩坐在上層的第一排——最棒的座位——全世界的孩童們都搶著坐，連艾倫自己的子女也不例外。
定睛看著小女孩，艾倫怎麼也無法移開視線。（逃命啊。快逃命。）
可惜無論角度怎麼變，每一支影片裡的同一個小女孩繼續坐著。隨即，不見了。
英國來訊證實禍首「顯然」是一枚炸彈，措辭著重陳述現況，線索付之闕如。炸彈被放置在巴士裡，算準了殺傷力最強的時機，在最不巧的地點——
交通尖峰期，在倫敦核心地段。
「有人出面承認了嗎？」威廉斯總統問。
「還沒有。」國家情報總監畢詮說著，再三翻閱著報告。
大批資訊湧進來。他們全知道，最要緊的是設法處理這些資訊，以免自己不勝負荷。
「也沒攔截到情資？」威廉斯總統問。
長方形的會議桌淨亮到反光，圍坐的人都在搖頭，總統環視每一個，視線停在艾倫臉上。
「沒有。」她證實。但總統仍盯著她，好像缺乏情資是她的錯，全怪她不好。
在這情況下，艾倫豁然領悟到一件事實——他信不過我。
新官上任的她忙著進入狀況，沒空推敲，否則早該想通這一點才對。
受總統欽點，艾倫膨風以為總統認定她能勝任外交工作，所以才選她擔任國務卿。但現在她發現，總統不僅看她不順眼，而且還不信任她。
既然信不過她，總統為何指派她接下位高權重的要職？
原因之一很明顯，在這場合，在這時刻找得到。
因為總統沒料到，他和國務卿位子還沒坐熱，國際危機就降臨他們頭上。總統始料未及自己非信任她不可。
既然如此，他原本打著什麼如意算盤？
這些想法在艾倫腦中一閃而逝，她無暇深思，當前有更緊急更重大的顧慮。
威廉斯總統抽離自己的眼光，從她臉上轉向情報總監。他問提姆．畢詮：「情資攔截不到，不是很不尋常嗎？」
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等地區之休閒農場，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於台中中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。南投農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，有許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
信義鄉
南投休閒農業區 - 自強愛國休閒農業區
「自強愛國休閒農業區」位於南投縣信義鄉西北方，鄰近東埔溫泉區、八通關古道、玉山國家公園，周邊旅遊資源豐富，幅員遼闊。農業區面積達2,000餘公頃，涵蓋區域包括烏松崙森林休閒區、崁腳寮葡萄休閒區、風櫃斗梅園區、牛稠坑景觀生態區及坪瀨溪流生態區。區域內有坪瀨溪、刺蔥林溪與陳有蘭溪等溪流，水資源豐富孕育豐富的農產品和生態資源，最著名的農產品即為青梅和青梅加工品，果粒碩大且多汁；而崁腳寮生產的葡萄的品質也深受消費者肯定，另外，風櫃斗的梅花遠近馳名，每到梅花季，即可見到滿山滿谷的梅花和人群。無論賞花、採果、踏青、生態探索……等多元遊程，都吸引許多遊客多次造訪！
地址：南投縣信義鄉綠美巷20號
【鄰近景點】
東埔溫泉區
八通關古道
玉山國家公園
【農業與伴手禮】
青梅、梅子果釀、葡萄、時蔬、柿子
【交通方式】
國道3號下名間交流道，左轉台3線往名間方向，再接 台16線往集集、水里方向，於水里接台21線往信義 至88.6公里處信義分局前右轉，循投59線前行即可 達愛國村、自強村。
竹山鎮
南投農場 - 天野青草葯園休閒農場
「天野青草葯園休閒農場」位於竹山鎮，近紫南宮。成立於民國96年，擁有廣闊的青草藥園，種植約200科別、1200個藥草品種，農場內設有藥草老師，教導遊客藥草相關知識。農場內附設「天野養生餐廳」，主要接待團客。餐廳主打「藥膳養生料理」，健康養生無負擔。園區內門市部，主要販售各類青草藥乾品、加工製品與其他農作物；農場參觀不收門票，創辦人沈金順表示，成立農場目的，是為了要推廣藥用植物的正確觀念；另一方面，常有新聞傳出民眾誤食、誤用某些植物導致中毒的案例，以至於讓青草藥背負許多誤解，他也期待透過藥園的宣導推廣，能讓社會大眾了解青草藥的益處，進而能正確地善用青草藥。
地址：南投縣竹山鎮延正里1鄰集山路二段591-8號
【鄰近景點】
紫南宮
竹山文化園區
車籠埔斷層園區
竹山菸葉館
【農業與伴手禮】
白花蝶豆、月桃、金錢草
【交通方式】
走國道三號，下竹山交流道後再往台三線竹山方向走一公里迴轉，即可到達天野青草葯園休閒農場。
鹿谷鄉
南投休閒農業區 - 小半天休閒農業區
「小半天休閒農業區」位於南投縣鹿谷鄉，幅員遼闊約有286.71公頃，涵蓋竹林村、竹豐村，和雅村小半天休閒農業區等三個村落。海拔從200至1,500公尺。農作物擁有「三金」美名：綠金「茶葉」、黃金「竹筍」、黑金「竹炭」。農業區內水池林地維持良好無污染，故生態資源豐富：螢火蟲、昆蟲、鳥類及保育類藍腹鷴等，在此還可以白天觀雲海、晚上看星空。由於本地區之地理環境特性屬多山少平原的地形，大多數的居民群聚而定。區內有武岫休閒農場、43家合法民宿與13家餐飲業者，94年獲選全國最美麗社區。多樣化的生態遊程、具特色的在地美食料理，使小半天休閒農業區常是回訪客首選之一。
地址：南投縣鹿谷鄉光復路174-7號
【鄰近景點】
德興瀑布
長源圳生態步道
孟宗竹林古戰場
大崙山觀光茶園
【農業與伴手禮】
冬筍、長年菜、山芹菜、竹管茶餅、竹炭鹹蛋
【交通方式】
北上及南下於中二高竹山交流道下，右轉台3線省道至南下2.4公里處，左轉保甲路再左轉151縣道往鹿谷溪頭方向（9公里），經鹿谷廣興7-11後右轉往小半天休閒農業區。
南投農場 - 武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，初期以經營茶業為生，農場擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近十年來由茶業轉型，集合國內產、官、學界努力精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道……等活動，冀望到此一遊的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。農場內特製的「武岫孟宗竹炭」燒製係以四年生以上的孟宗竹為材料，採用高溫炭化技術，歷時十多天，以傳統窯手工精心燒製而成（並非一般機械燒材油方式），所生產之孟宗竹炭堅持高品質，其衍生的竹炭用品，健康且實用性高，是每個遊客必買的伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
【鄰近景點】
半天橋
長源圳生態步道
大石公
石馬公園
【農業與伴手禮】
竹炭手工精油皂、竹醋液、武岫竹炭、炭好茶
【交通方式】
走國道3號（中二高）下竹山交流道，台3線右轉，縣道151甲-左轉，往鹿谷方向，接151縣道，往小半天方向，接竹林村方向即可到達。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。