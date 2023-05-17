民眾黨正式宣布提名柯文哲參戰2024，賴侯柯總統大選「三腳督」成形

台灣民眾黨今（17）日召開中央委員會，會後宣布提名黨主席柯文哲參選2024年總統大選，而國民黨今日也正式徵召新北市長侯友宜參戰，再加上民進黨早已確定的人選、黨主席賴清德，總統大選「三腳督」的態勢已然成形。

民眾黨今日召開第3屆中央委員會第8次會議，公布將提名柯文哲參選2024年總統大選。民眾黨秘書長周台竹會後表示，柯文哲擔任過8年的台北市長，除了在市政方面有傑出表現，也成功建立正直誠信的文化，未來會秉持理性、務實的態度提出願景，讓民眾相信可以擁有一個美好的台灣。

有媒體詢問，目前黨內是否有決定副手人選？周台竹回應現在正在向天下徵才，「不用那麼急，時間到了會告訴你。」談到接下來會如何競選，周台竹表示，會用有創意的方式來行銷民眾黨的理念，讓一般的百姓能夠了解民眾黨重視的理念。

針對藍營喊「非綠大聯盟」口號，周台竹則回應，不管是非綠聯盟還是下架哪個黨，從民眾黨的角度來看，比較是意識形態的操作。團結台灣是民眾黨的重要理念，「怎麼可以單獨把一個政黨排除？」

國民黨徵召侯友宜，柯：從來不曉得他要幹什麼

而國民黨徵召的總統候選人人選也於今日出爐，黨主席朱立倫正式宣布，考量科學數據及各地縣市長、立委、立委提名人的意見，將由新北市長侯友宜角逐總統大位，先前舉辦多場造勢、積極表態欲代表藍營參選的鴻海創辦人郭台銘，則發文表示會全力支持侯勝選，並已經當面祝賀。

周台竹在中央委員會後記者會上被詢問，郭台銘會不會是符合理念的副手人選？他回應指，任何優秀人士只要理念相同都可以合作。

有媒體詢問，中央委員會上是否有討論到國民黨的提名人選，周台竹表示沒有，不過昨（16）日晚間柯文哲在廣播節目「POP大國民」上接受前時代力量立委黃國昌訪問時，曾被問到怎麼看侯友宜反對台獨、一國兩制，他當時回應，要長期觀察侯的論述，侯比較大的問題是，從來不曉得他想幹什麼。

早已表態參選的柯文哲今日沒有公開行程，但近期積極走訪中南部、並於4月訪美，日前已經公布會於20日舉行記者會，闡述其政見和競選理念。

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核稿編輯：羅元祺