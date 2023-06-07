日本「體育賭博合法化」蠢蠢欲動，社會觀念與假球疑慮成最大障礙

文：瀧口隆司

DAZN公司將賭博業務納入視野

去（2022）年12月，一場以體育數位化轉型為主題的研討會，在東京國立競技場舉行。會場坐滿了300多名聽眾。

研討會的主辦方，是一家名為「體育生態系統推進協定會」的團體。該團體的目標是，通過數位化方式充分利用體育相關資訊與影像，以此振興體育產業，使資金能在體育行業內部良性循環使用。該團體去年1月由30家民間企業和相關學者等發起創立，目前參與企業已達100家。

在題為「歐美體育數位化轉型的動向及日本的現狀」的小組討論中，體育賭博成為了大家議論的話題。串流媒體巨頭DAZN日本子公司，給日本體育轉播產業帶來了巨大衝擊。該公司執行副總裁山田學出生於英國，是登臺參與討論的嘉賓之一。他介紹了自家公司的情況，同時談及了公司未來發展方針。

「今年（2022年），DAZN集團成立了DAZN BET公司，在英國、義大利和西班牙開始提供賭博服務。」

目前，除了賽馬、競輪等公營競技賭博項目，以及以足球和籃球為物件的體育彩券（toto）之外，體育賭博在日本是被禁止的，即便是通過海外網站投注也不行。

但是，DAZN公司正在探討研發一種系統，一旦今後體育賭博合法化，日本的DAZN用戶便可以在網上一邊看比賽一邊下注。山田介紹道，「DAZN會員只要按下投注鈕，就可以直接進入賭博服務。這樣一來，獲取賭博用戶也不用花費什麼成本。」

根據DAZN集團去年發布的年度報告顯示，該集團已在全世界225個國家和地區提供體育串流媒體服務。該服務從2016年開始在各國陸續上線。該公司不斷獲得體育賽事的轉播權，逐漸成長為該領域全球屈指可數的巨頭之一，並從去年開始涉足賭博業。

在日本，DAZN公司與日本足球J聯賽簽訂了2017－2028年長達12年的巨額轉播契約，契約總金額高達2239億日圓。還轉播足球世界盃亞洲區預選賽的全部比賽，以及義大利、西班牙等國的足球聯賽。

日本職業棒球聯賽的賽事，除廣島隊之外其他11支球隊的主場比賽也都轉播。同時還將觸角擴展到女子網球、籃球、拳擊、賽車等賽事。

今年2月14日起，DAZN會員訂閱價格有所調整，月訂閱費從去年的3000日圓變為3700日圓。再之前是每月1925日圓。雖然由於連續兩年上調訂閱價格，在社交媒體上引發諸多批評，但這也是因為公司在持續投資購買轉播權以擴大業務規模。

如果體育賭博真的解禁，DAZN平臺的眾多體育賽事就有可能成為投注對象。這樣的話，不單單是DAZN公司，以IT企業為主的其他企業，恐怕也會加入到這場開拓體育商業市場的競爭中來。

體育賭博合法化的可能性有多大？

但是否引入體育賭博系統，取決於體育賭博能否實現合法化。從這一點來說，國會議員的動向值得關注。自民黨體育立國調查會（會長：遠藤利明）幹事長、眾議員宮內秀樹在上述研討會的致辭中，言辭非常謹慎。

「東京奧運已經結束，不可能再給體育政策分配太多預算。在此情況下，我們修訂了toto法，開始發行單場比賽也能下注購買的新式體育彩券WINNER。主要考慮是希望大家購買toto彩券，從而更加享受體育運動。如果這一點得不到落實，就很難接受其他形式的賭博。」

該調查會下設的體育商業小委員會曾提出建議，「加深對體育賭博相關文化、社會背景等周邊情況的了解，探討利用體育賭博的可能性，這也是有益的。」

經濟產業省2020年秋創設的「地區×體育俱樂部產業研究會」，也再三將體育賭博問題提上議程。其在2021年6月提交的第一次建議報告中曾提議，「能否以體育賭博市場的發展壯大為基礎，來探討我國尖端競技體育的未來。」

不過，如果允許民間企業運營體育賭博，就難以兼顧保障公營競技賭博和toto體育彩券了。目前，體育商業氛圍並不濃厚，體育賭博解禁只能說尚處於懸而未決的狀態。

東京奧運後，日本民眾看待日本體育產業的眼光越來越嚴厲。奧運贊助貪汙醜聞中，除了電通公司前幹部等負責體育商業開發的關鍵人物之外，贊助企業中也有人遭到逮捕。此外，奧運測試賽也出現了疑似串標問題，電通公司之外，博報堂、ADK控股公司、東急廣告代理公司等幾家廣告巨頭都遭到搜查。目前，企業對於贊助體育不大積極，體育商業幾乎處於停滯狀態。

利用人工智慧防止作弊

對於人們擔心打假球等不公正行為，機器監控在技術上是可行的。這一想法在相關人士間很有市場。其機制是，利用人工智慧（AI）把握比賽賠率等動向，監視是否發生不公正行為。據說美國已經建立了相應的系統。

當今時代，已經可以詳盡追蹤選手們在比賽中的一舉一動。今年的足球世界盃期間，VAR（視訊輔助裁判）技術成了熱門話題。在賽場架設多台高性能攝影機，就能準確捕捉選手的動作和球的移動。日本國家隊中場球員三苫薰在緊貼底線處的傳球，被VAR判定有效，這一助攻幫助日本隊打入關鍵進球，充分說明視訊的精度比人眼要高。如果體育賭博真被引進，很有可能會採用這類技術。

話雖如此，還是有很多疑問無法消除。操縱比賽勝負的交易通常都是在幕後進行的。這可不是光靠機器就能解決的問題。為防止有人作弊造假，選手和裁判在AI和視訊的監視下進行比賽，人們為賽事花錢投注。這樣的狀態，難道是體育運動的本來面目嗎？

巨人隊對引入賭博持否定立場