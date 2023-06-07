日本「體育賭博合法化」蠢蠢欲動，社會觀念與假球疑慮成最大障礙
我們想讓你知道的是
像歐美一樣，體育賭博合法化運動在日本也暗流湧動。其中引人矚目的是，體育賽事串流媒體轉播公司正虎視眈眈地尋找機會。而對於體育賭博解禁持慎重態度的論調，在日本國內依然根深蒂固。日本也終於要迎來粉絲通過手機賭球的時代了嗎？
文：瀧口隆司
DAZN公司將賭博業務納入視野
去（2022）年12月，一場以體育數位化轉型為主題的研討會，在東京國立競技場舉行。會場坐滿了300多名聽眾。
研討會的主辦方，是一家名為「體育生態系統推進協定會」的團體。該團體的目標是，通過數位化方式充分利用體育相關資訊與影像，以此振興體育產業，使資金能在體育行業內部良性循環使用。該團體去年1月由30家民間企業和相關學者等發起創立，目前參與企業已達100家。
在題為「歐美體育數位化轉型的動向及日本的現狀」的小組討論中，體育賭博成為了大家議論的話題。串流媒體巨頭DAZN日本子公司，給日本體育轉播產業帶來了巨大衝擊。該公司執行副總裁山田學出生於英國，是登臺參與討論的嘉賓之一。他介紹了自家公司的情況，同時談及了公司未來發展方針。
「今年（2022年），DAZN集團成立了DAZN BET公司，在英國、義大利和西班牙開始提供賭博服務。」
目前，除了賽馬、競輪等公營競技賭博項目，以及以足球和籃球為物件的體育彩券（toto）之外，體育賭博在日本是被禁止的，即便是通過海外網站投注也不行。
但是，DAZN公司正在探討研發一種系統，一旦今後體育賭博合法化，日本的DAZN用戶便可以在網上一邊看比賽一邊下注。山田介紹道，「DAZN會員只要按下投注鈕，就可以直接進入賭博服務。這樣一來，獲取賭博用戶也不用花費什麼成本。」
根據DAZN集團去年發布的年度報告顯示，該集團已在全世界225個國家和地區提供體育串流媒體服務。該服務從2016年開始在各國陸續上線。該公司不斷獲得體育賽事的轉播權，逐漸成長為該領域全球屈指可數的巨頭之一，並從去年開始涉足賭博業。
在日本，DAZN公司與日本足球J聯賽簽訂了2017－2028年長達12年的巨額轉播契約，契約總金額高達2239億日圓。還轉播足球世界盃亞洲區預選賽的全部比賽，以及義大利、西班牙等國的足球聯賽。
日本職業棒球聯賽的賽事，除廣島隊之外其他11支球隊的主場比賽也都轉播。同時還將觸角擴展到女子網球、籃球、拳擊、賽車等賽事。
今年2月14日起，DAZN會員訂閱價格有所調整，月訂閱費從去年的3000日圓變為3700日圓。再之前是每月1925日圓。雖然由於連續兩年上調訂閱價格，在社交媒體上引發諸多批評，但這也是因為公司在持續投資購買轉播權以擴大業務規模。
如果體育賭博真的解禁，DAZN平臺的眾多體育賽事就有可能成為投注對象。這樣的話，不單單是DAZN公司，以IT企業為主的其他企業，恐怕也會加入到這場開拓體育商業市場的競爭中來。
體育賭博合法化的可能性有多大？
但是否引入體育賭博系統，取決於體育賭博能否實現合法化。從這一點來說，國會議員的動向值得關注。自民黨體育立國調查會（會長：遠藤利明）幹事長、眾議員宮內秀樹在上述研討會的致辭中，言辭非常謹慎。
「東京奧運已經結束，不可能再給體育政策分配太多預算。在此情況下，我們修訂了toto法，開始發行單場比賽也能下注購買的新式體育彩券WINNER。主要考慮是希望大家購買toto彩券，從而更加享受體育運動。如果這一點得不到落實，就很難接受其他形式的賭博。」
該調查會下設的體育商業小委員會曾提出建議，「加深對體育賭博相關文化、社會背景等周邊情況的了解，探討利用體育賭博的可能性，這也是有益的。」
經濟產業省2020年秋創設的「地區×體育俱樂部產業研究會」，也再三將體育賭博問題提上議程。其在2021年6月提交的第一次建議報告中曾提議，「能否以體育賭博市場的發展壯大為基礎，來探討我國尖端競技體育的未來。」
不過，如果允許民間企業運營體育賭博，就難以兼顧保障公營競技賭博和toto體育彩券了。目前，體育商業氛圍並不濃厚，體育賭博解禁只能說尚處於懸而未決的狀態。
東京奧運後，日本民眾看待日本體育產業的眼光越來越嚴厲。奧運贊助貪汙醜聞中，除了電通公司前幹部等負責體育商業開發的關鍵人物之外，贊助企業中也有人遭到逮捕。此外，奧運測試賽也出現了疑似串標問題，電通公司之外，博報堂、ADK控股公司、東急廣告代理公司等幾家廣告巨頭都遭到搜查。目前，企業對於贊助體育不大積極，體育商業幾乎處於停滯狀態。
利用人工智慧防止作弊
對於人們擔心打假球等不公正行為，機器監控在技術上是可行的。這一想法在相關人士間很有市場。其機制是，利用人工智慧（AI）把握比賽賠率等動向，監視是否發生不公正行為。據說美國已經建立了相應的系統。
當今時代，已經可以詳盡追蹤選手們在比賽中的一舉一動。今年的足球世界盃期間，VAR（視訊輔助裁判）技術成了熱門話題。在賽場架設多台高性能攝影機，就能準確捕捉選手的動作和球的移動。日本國家隊中場球員三苫薰在緊貼底線處的傳球，被VAR判定有效，這一助攻幫助日本隊打入關鍵進球，充分說明視訊的精度比人眼要高。如果體育賭博真被引進，很有可能會採用這類技術。
話雖如此，還是有很多疑問無法消除。操縱比賽勝負的交易通常都是在幕後進行的。這可不是光靠機器就能解決的問題。為防止有人作弊造假，選手和裁判在AI和視訊的監視下進行比賽，人們為賽事花錢投注。這樣的狀態，難道是體育運動的本來面目嗎？
巨人隊對引入賭博持否定立場
Tags：
10大南投農會伴手禮【上篇】
我們想讓你知道的是
南投縣為台灣觀光首都，好山好水、景色秀麗、文化薈萃、資源豐富，而外出旅遊特色伴手禮必不可少，許多南投地區農會也推出特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮的前5項。
根據「行政院農委會」網站說明，「農會」的功用為推動農民終身學習，培育優質農業人力資源；營造農村健康生活及生產支援體系，活化鄉村社區組織。輔導農漁民團體永續經營，增進服務功能；加強國際農業合作與兩岸農業交流，擴展農業發展空間等。
農會在台灣農業生產和行銷過程中，一直扮演重要的角色。尤其是包裝、行銷地方特產，打出知名度，甚至外銷到全球，農會都是其舉足輕重的推動者。
台灣農會最知名的，就是南投信義鄉農會與其產品《馬拉桑》。《馬拉桑》是臺灣導演魏德聖執導的電影《海角七號》中，所出現的一個小米酒品牌，馬拉桑在阿美族語裡原本的意思是「喝醉了」（阿美語：Malasang）。這項產品由南投縣信義鄉農會所研發、生產，其廣告標語為「千年傳統，全新感受」。是白色甜酒，味頗像市面酵母飲料，喝多易醉。其誕生原因是2006年魏德聖為拍攝《海角七號》劇情的需要，商請南投縣信義鄉農會研發一種「有點俗、有點可愛，且具有在地感」的酒品，於是該單位以一個月的時間進行研發，推出名為「馬拉桑」的小米酒，並於前述電影上映後推出為實體商品，持續販賣至今。靠著該電影的一砲而紅，成為信義鄉著名的南投伴手禮，該項伴手禮也常賣到缺貨。
南投除了信義鄉農會，還有許多農會推出其特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮。
1. 信義鄉農會
推薦人氣伴手禮：雙金迎百紀念酒禮盒
紀念酒堅守台灣工藝核心價值，兩個鄰近的台灣在地產因為價值觀的結合，終於開花結果。其酸甜適口，不徐不燥的特性像是氣質美少女。是梅子夢工廠產品中擁有信義鄉婦女溫柔特性的代表酒品。信義鄉地處偏遠，物質生活不便讓許多外鄉女子不敢下嫁信義鄉，所以勇敢嫁到信義鄉的女性多半擁有著過人的毅力、溫柔與感性。不拘泥於形而外的物質，只為與伴侶長相廝守、共同奮鬥。酒液的酸甜口感，像極了堅毅愛情的前段；果肉香甜的溫暖後勁，則有如長相廝守努力下生命中所產生的心靈富足。金牌的狂野與柔水透過堅守台灣在地工藝的「添興窯」陶藝，創作結合，讓百年的歡慶更加具台灣精神，與看見台灣工藝的核心價值。
成分：金牌柔水釀造酒、黃梅、砂糖
容量：375毫升
售價：1580元
2. 魚池鄉農會
推薦人氣伴手禮：典藏紅茶禮盒
典藏禮盒的設計係以茶業改良場魚池分場為發想，以一棟帶著濃厚英國風的錫蘭式建築物為主體。外圍分別由紅茶之父「新井耕吉郎」揭開魚池鄉紅茶的製程和發展歷史；象徵了921之後魚池紅茶產業復甦的橄欖樹；以及年輕茶農遠眺日月潭，呈現出將魚池鄉紅茶帶入新頁的意象。盒內採用紙漿塑糢將本會產品撐起，整體形象磅然大氣又不失環保之本意。
「台茶18號－紅玉」茶業改良場以台灣山茶與緬甸大葉種Burma選育，歷經五十餘年育種試驗，所選育適作紅茶之優良品種。茶湯水色艷紅上層戴著黃金環，散發出淡淡之薄荷加肉桂香，滋味醇厚。夏茶具收斂性，茶湯入口後，會有些微澀的感覺，但會逐漸化開而回甘，且會持續一段時間。此乃茶多酚含量高，經全發酵後，轉化成茶黃質及茶紅質，有豐富內涵之呈現。此種迷人之香氣及滋味，即源自於原生種台灣山茶，曾被紅茶專家讚譽為「台灣紅」、「台灣香」，足可代表台灣紅茶與眾多世界知名紅茶爭鋒，是極為獨特之品種。
「阿薩姆紅茶」1936年，日本人在魚池鄉日月潭畔之貓囒山設立「魚池紅茶試驗支所」，並自印度引進阿薩姆茶種，發展紅茶產業 ，亦曾在倫敦拍賣會中名列頂級，也是日本天皇的御用珍品，民國四十年至六十年間，更是台灣農產品外銷主力。茶湯水色深紅，滋味濃郁甘醇帶有天然的麥芽香；除單獨飲用外，亦適合加入鮮奶調製成奶茶，茶湯轉成琥珀色，茶香中伴隨著奶香，「色」「香」「味」俱佳，且冷、熱飲用各有不同之風味。
成分：紅玉茶葉、阿薩姆紅茶茶葉
容量：75g*2罐
售價：1600元
3. 水里鄉農會
推薦人氣伴手禮：佐梅香三入組
水里鄉隸屬南投三大青梅產區之一，知名度雖不如信義鄉，但因鄉內梅樹大多改良為矮樹品種以便採收，也因此更方便遊客近距離欣賞拍照，故成為部落客所熱愛的「賞梅秘境」。
水里鄉內擁有上安、郡坑、新山、興隆、永興、玉峰、車埕、新興等八大梅園社區。由於青梅擁有「一月賞梅、四月採梅」的特質，梅樹在不同季節展現不同的風情。產季初期的青梅熟度較低，適合做脆梅；清明之後青梅熟度較高、風味鮮明，適合做Q梅、梅酒或梅醋。產期初期青梅梅果小顏色較青，後期果實大但顏色些微轉黃。水里鄉農會依據青梅不同產期之特性推出系列商品，讓您品味不同的酸甜與青澀的滋味。
成分：熟梅藏香酒+烏梅魯醬+蜂蜜梅醋
容量：250ml*3瓶
售價：690元
4. 竹山鎮農會
推薦人氣伴手禮：杉林溪烏龍組（參等獎）
竹山鎮，舊稱「林圯埔」，隸屬於中華民國臺灣南投縣，位於該縣西南隅，地處濁水溪南岸、清水溪東岸，因清代曾為雲林縣縣治，而有「前山第一城」之稱，並因地理位置與歷史文化等因素，至今仍與斗六市關係密切，是臺灣僅次於花蓮縣玉里鎮的面積第二大鎮，亦為南投縣之觀光旅遊聖地。位於竹山鎮的杉林溪烏龍茶，因受高海拔自然環境條件之賜，日夜溫差大，茶菁平均生長期超過五十五天以上，故其葉片肥厚、柔軟、內涵豐富，經茶農精心研製，控制適當發酵，所製成之成茶，呈現獨特之高山茶特色風味，外觀勻整富有光澤，茶湯金黃、透明度佳、香氣幽雅、滋味甘醇。
成分：茶葉
容量：600公克／盒
售價：2500元
5. 中寮鄉農會
推薦人氣伴手禮：中寮肉桂茶
中寮鄉為傳統農村形態，早年因香蕉輸日而盛極一時，現今農田零星分佈，以栽種龍眼、竹筍、香蕉、柑桔等作物為主。中寮鄉所產龍眼肉質飽含水份屬於上品，每當八月生產期枝繁葉茂、結果纍纍，待產季過後將生過剩的龍眼烘焙製成龍眼乾，滋補養頻，廣受消費者喜愛。近來，中寮鄉農會更積極投入藥用植物的栽種及藥膳食補的推行，並多次舉辦藥膳料理品嚐 、促銷及講習等，致力為農民尋得另一個農業新機，而「 農特產展售中心」的成立，提供農民更多元的銷售管道，其中龍眼加工品、肉桂茶、桂圓紅棗茶、明日葉茶包等，為目前積極推廣之農特產品。中寮肉桂茶，由南投的好山好水所孕育，生長在無環境污染的肉桂森林，天然養成、健康、安全、優質，其茶湯入喉甘潤甜美，香味濃郁。是來中寮遊客，必買之伴手禮。
成分：肉桂茶包
容量：3公克*20入／盒
售價：280元
以上廣告由南投縣政府農業處提供。