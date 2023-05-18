澄清最近的能源謠言：一縣市一小型核電？太陽能板阻礙降雨？需量競價浪費公帑？

文：陳秉亨（台灣媽祖魚保育聯盟創會理事長）

淨零碳排社會是國際共同努力的目標，不論是面對環境生態保護的責任，或是國際供應鏈的要求，能源轉型是台灣必須走的路。過去馬政府時代把綠能當丑角，錯失轉型時機，讓台灣同時面臨核電如期除役、減少燃煤發電空氣汙染、增加再生能源與改善電網韌性等多重挑戰，以及在這些挑戰下仍須，同時維持經濟成長的用電。

台灣綠能的發展除了上述挑戰之外，時常遇到各種打擊能源轉型的謠言，如太陽能影響降雨、太陽能板釋出有害物質、風力發電造成揚塵、需量競價浪費公帑、推動一縣市一小型核電……等。

這些謠言誇張程度接近認知作戰，且完全無助於能源轉型，增加不了一度電。筆者針對幾則不實資訊進行釐清。

一縣市一座小型核電可行嗎？

近日有意競逐總統大選資格的郭台銘董事長拋出核四不可行、一縣市一核電廠政策，雖然郭董事長確實沒有看錯核四的本質，但對於小型核電廠的評價過於樂觀。

首先：小型商用核電已經討論多年，至今有少數案例，但是並沒有比較省成本與時間；第二、小型商用核電有更多核廢料問題（如下圖），可能比傳統核電廠高出30倍之多，台灣國土面積有限，而且臨避設施時常遭遇民眾強力抗爭，一縣市一核電廠等於一縣市一核廢廠，社會上更無法接受；第三、如果分散各縣市的小型核電廠，在多地震、颱風甚至面臨中國武力威脅的台灣，將會增加更多核安的風險；第四、發電成本比現有的風力、太陽能等再生能源更高。

各種規模核電廠的核廢料數量 | 擷取自PNAS報告

因此所謂「一縣市一小型核電廠可以解決電力問題」，可算是一種禁不起檢驗的謠言。有趣的是，郭董事長創辦的鴻海公司，這幾年投資許多太陽能案廠以滿足蘋果供應鏈的綠電要求，應該理解國際上RE100要求的是使用再生能源，而非核能才對。

太陽能阻礙降雨？溶出有害物質？

過去謠傳清洗太陽能板會溶出有害物質影響農漁產業生產環境，事實上公部門、產業界已澄清過很多次，太陽能板主要成分為矽，各國廣泛使用且訂定嚴格的品質規範，此外，太陽能板與農業生產環境共生的案例在國際上比比皆是，光電板不可能因為清洗就溶出有害物質。

明明是網路上隨手可得的資訊，還是持續謠傳，甚至有國會議員於國會殿堂如此表示，顯然不實謠言影響甚深。

最近還有更誇張的說法，指稱太陽能板阻礙南部降雨，也受到氣象專家的駁斥：以全球尺度來看，台灣的太陽能板面積完全無法影響降雨鋒面的生成與移動，也是有民意代表受謠言影響，用此謠言作為問政題材。

筆者認為，興建了太陽能板之後，減少地面被日曬高溫，對於微氣候的影響有待後續的研究，惟其對微氣候的影響，應該比起都市熱島效應輕微許多，如果民意代表關心這樣的主題，更應該關心都市規劃與能源使用的問題。

需量競價就是浪費公帑？

近日也有國會議員質疑需量競價的合理性，所謂的需量競價的概念，就是在用電尖峰，用比較優惠的價格請廠商節約用電，減少電力系統尖峰負擔。帳面上來看，廠商自願節電，政府以每度8-10的價格給予獎勵相當優惠。但是，需量競價可以看成虛擬電廠的概念，與為了尖峰用電而興建電廠、營運、人事、燃料成本相比，在電力尖峰用優惠的價格請電力用戶節約用電算是划算很多。

虛擬電廠也是國際上行之有年的機制，以311核災過後力行電業改革的日本為例，各個能源公司以不同的優惠來獎勵民眾在用電尖峰節約能源。如果大力推廣，可以讓一般民眾有誘因使用時間電價，減少電力系統尖峰負載，也可以節省電力開支。因此需量競價並沒有浪費公帑的問題。

諷刺的是，本來就應該做的節約能源愛惜地球環境之事，卻變成「如果不缺電何必節電」的政治口水戰。

需量反應是各國電力公司常見的作法 | 擷取自關西電力網站

能源政策有需要監督的地方，但不要劃錯重點

能源政策確實有許多去方值得監督。

近的地方，比如說進度延宕的核廢料處理進度、尚未建立與農漁村共榮發展模式的綠能開發、促進公民參與再生能源發電，讓收益可以嘉惠百姓、簡化一般家戶可以便利的申裝綠能設備、離岸風機的興建過程水下噪音的規範無法保護瀕危海洋哺乳生物、電網韌性有沒有辦法因應未來更多的再生能源裝置容量……等。

如日前，長期關注台灣能源問題，《台灣，能，革命》作者方儉先生所提出的質疑，我國的電網在光電充足時，如發生一次火力發電機組跳機，連帶造成光電案廠要解連，瞬間失去大量電力的時候，我們的電網如何因應？就是很值得討論的問題，如果真的關心台灣的能源政策，應該要針對關鍵問題核心進行討論，而非陷入這些謠言假議題之中。

愛可以促進能源轉型，謠言不行

核電支持者常嘲諷非核家園主張者用愛發電，事實上全球為了減少環境破壞所推動的能源轉型，有部分的動機正是基於對於世代人類與環境生態的愛。

愛可以促進能源轉型，但是謠言不行，寄望小型核電廠、反對再生能源開發、反對能源管理措施，不只發不出一度電，也阻礙台灣的經濟發展、無法滿足國際的綠色供應鏈要求。期待2024總統大選，應以專業的角度、務實討論如何推動能源轉型與淨零碳排，不要繼續流傳各種似是而非的謠言。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

原標題：謠言發不了一度電—談談最近能源謠言

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航