澄清最近的能源謠言：一縣市一小型核電？太陽能板阻礙降雨？需量競價浪費公帑？
我們想讓你知道的是
寄望小型核電廠、反對再生能源開發、反對能源管理措施，不只發不出一度電，也阻礙台灣的經濟發展、無法滿足國際的綠色供應鏈要求。2024總統大選應以專業的角度、務實討論如何推動能源轉型與淨零碳排，不要繼續流傳各種似是而非的謠言。
文：陳秉亨（台灣媽祖魚保育聯盟創會理事長）
淨零碳排社會是國際共同努力的目標，不論是面對環境生態保護的責任，或是國際供應鏈的要求，能源轉型是台灣必須走的路。過去馬政府時代把綠能當丑角，錯失轉型時機，讓台灣同時面臨核電如期除役、減少燃煤發電空氣汙染、增加再生能源與改善電網韌性等多重挑戰，以及在這些挑戰下仍須，同時維持經濟成長的用電。
台灣綠能的發展除了上述挑戰之外，時常遇到各種打擊能源轉型的謠言，如太陽能影響降雨、太陽能板釋出有害物質、風力發電造成揚塵、需量競價浪費公帑、推動一縣市一小型核電……等。
這些謠言誇張程度接近認知作戰，且完全無助於能源轉型，增加不了一度電。筆者針對幾則不實資訊進行釐清。
一縣市一座小型核電可行嗎？
近日有意競逐總統大選資格的郭台銘董事長拋出核四不可行、一縣市一核電廠政策，雖然郭董事長確實沒有看錯核四的本質，但對於小型核電廠的評價過於樂觀。
首先：小型商用核電已經討論多年，至今有少數案例，但是並沒有比較省成本與時間；第二、小型商用核電有更多核廢料問題（如下圖），可能比傳統核電廠高出30倍之多，台灣國土面積有限，而且臨避設施時常遭遇民眾強力抗爭，一縣市一核電廠等於一縣市一核廢廠，社會上更無法接受；第三、如果分散各縣市的小型核電廠，在多地震、颱風甚至面臨中國武力威脅的台灣，將會增加更多核安的風險；第四、發電成本比現有的風力、太陽能等再生能源更高。
因此所謂「一縣市一小型核電廠可以解決電力問題」，可算是一種禁不起檢驗的謠言。有趣的是，郭董事長創辦的鴻海公司，這幾年投資許多太陽能案廠以滿足蘋果供應鏈的綠電要求，應該理解國際上RE100要求的是使用再生能源，而非核能才對。
太陽能阻礙降雨？溶出有害物質？
過去謠傳清洗太陽能板會溶出有害物質影響農漁產業生產環境，事實上公部門、產業界已澄清過很多次，太陽能板主要成分為矽，各國廣泛使用且訂定嚴格的品質規範，此外，太陽能板與農業生產環境共生的案例在國際上比比皆是，光電板不可能因為清洗就溶出有害物質。
明明是網路上隨手可得的資訊，還是持續謠傳，甚至有國會議員於國會殿堂如此表示，顯然不實謠言影響甚深。
最近還有更誇張的說法，指稱太陽能板阻礙南部降雨，也受到氣象專家的駁斥：以全球尺度來看，台灣的太陽能板面積完全無法影響降雨鋒面的生成與移動，也是有民意代表受謠言影響，用此謠言作為問政題材。
筆者認為，興建了太陽能板之後，減少地面被日曬高溫，對於微氣候的影響有待後續的研究，惟其對微氣候的影響，應該比起都市熱島效應輕微許多，如果民意代表關心這樣的主題，更應該關心都市規劃與能源使用的問題。
需量競價就是浪費公帑？
近日也有國會議員質疑需量競價的合理性，所謂的需量競價的概念，就是在用電尖峰，用比較優惠的價格請廠商節約用電，減少電力系統尖峰負擔。帳面上來看，廠商自願節電，政府以每度8-10的價格給予獎勵相當優惠。但是，需量競價可以看成虛擬電廠的概念，與為了尖峰用電而興建電廠、營運、人事、燃料成本相比，在電力尖峰用優惠的價格請電力用戶節約用電算是划算很多。
虛擬電廠也是國際上行之有年的機制，以311核災過後力行電業改革的日本為例，各個能源公司以不同的優惠來獎勵民眾在用電尖峰節約能源。如果大力推廣，可以讓一般民眾有誘因使用時間電價，減少電力系統尖峰負載，也可以節省電力開支。因此需量競價並沒有浪費公帑的問題。
諷刺的是，本來就應該做的節約能源愛惜地球環境之事，卻變成「如果不缺電何必節電」的政治口水戰。
能源政策有需要監督的地方，但不要劃錯重點
能源政策確實有許多去方值得監督。
近的地方，比如說進度延宕的核廢料處理進度、尚未建立與農漁村共榮發展模式的綠能開發、促進公民參與再生能源發電，讓收益可以嘉惠百姓、簡化一般家戶可以便利的申裝綠能設備、離岸風機的興建過程水下噪音的規範無法保護瀕危海洋哺乳生物、電網韌性有沒有辦法因應未來更多的再生能源裝置容量……等。
如日前，長期關注台灣能源問題，《台灣，能，革命》作者方儉先生所提出的質疑，我國的電網在光電充足時，如發生一次火力發電機組跳機，連帶造成光電案廠要解連，瞬間失去大量電力的時候，我們的電網如何因應？就是很值得討論的問題，如果真的關心台灣的能源政策，應該要針對關鍵問題核心進行討論，而非陷入這些謠言假議題之中。
愛可以促進能源轉型，謠言不行
核電支持者常嘲諷非核家園主張者用愛發電，事實上全球為了減少環境破壞所推動的能源轉型，有部分的動機正是基於對於世代人類與環境生態的愛。
愛可以促進能源轉型，但是謠言不行，寄望小型核電廠、反對再生能源開發、反對能源管理措施，不只發不出一度電，也阻礙台灣的經濟發展、無法滿足國際的綠色供應鏈要求。期待2024總統大選，應以專業的角度、務實討論如何推動能源轉型與淨零碳排，不要繼續流傳各種似是而非的謠言。
本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此
原標題：謠言發不了一度電—談談最近能源謠言
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等地區之休閒農場，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於台中中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。南投農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，有許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
信義鄉
南投休閒農業區 - 自強愛國休閒農業區
「自強愛國休閒農業區」位於南投縣信義鄉西北方，鄰近東埔溫泉區、八通關古道、玉山國家公園，周邊旅遊資源豐富，幅員遼闊。農業區面積達2,000餘公頃，涵蓋區域包括烏松崙森林休閒區、崁腳寮葡萄休閒區、風櫃斗梅園區、牛稠坑景觀生態區及坪瀨溪流生態區。區域內有坪瀨溪、刺蔥林溪與陳有蘭溪等溪流，水資源豐富孕育豐富的農產品和生態資源，最著名的農產品即為青梅和青梅加工品，果粒碩大且多汁；而崁腳寮生產的葡萄的品質也深受消費者肯定，另外，風櫃斗的梅花遠近馳名，每到梅花季，即可見到滿山滿谷的梅花和人群。無論賞花、採果、踏青、生態探索……等多元遊程，都吸引許多遊客多次造訪！
地址：南投縣信義鄉綠美巷20號
【鄰近景點】
東埔溫泉區
八通關古道
玉山國家公園
【農業與伴手禮】
青梅、梅子果釀、葡萄、時蔬、柿子
【交通方式】
國道3號下名間交流道，左轉台3線往名間方向，再接 台16線往集集、水里方向，於水里接台21線往信義 至88.6公里處信義分局前右轉，循投59線前行即可 達愛國村、自強村。
竹山鎮
南投農場 - 天野青草葯園休閒農場
「天野青草葯園休閒農場」位於竹山鎮，近紫南宮。成立於民國96年，擁有廣闊的青草藥園，種植約200科別、1200個藥草品種，農場內設有藥草老師，教導遊客藥草相關知識。農場內附設「天野養生餐廳」，主要接待團客。餐廳主打「藥膳養生料理」，健康養生無負擔。園區內門市部，主要販售各類青草藥乾品、加工製品與其他農作物；農場參觀不收門票，創辦人沈金順表示，成立農場目的，是為了要推廣藥用植物的正確觀念；另一方面，常有新聞傳出民眾誤食、誤用某些植物導致中毒的案例，以至於讓青草藥背負許多誤解，他也期待透過藥園的宣導推廣，能讓社會大眾了解青草藥的益處，進而能正確地善用青草藥。
地址：南投縣竹山鎮延正里1鄰集山路二段591-8號
【鄰近景點】
紫南宮
竹山文化園區
車籠埔斷層園區
竹山菸葉館
【農業與伴手禮】
白花蝶豆、月桃、金錢草
【交通方式】
走國道三號，下竹山交流道後再往台三線竹山方向走一公里迴轉，即可到達天野青草葯園休閒農場。
鹿谷鄉
南投休閒農業區 - 小半天休閒農業區
「小半天休閒農業區」位於南投縣鹿谷鄉，幅員遼闊約有286.71公頃，涵蓋竹林村、竹豐村，和雅村小半天休閒農業區等三個村落。海拔從200至1,500公尺。農作物擁有「三金」美名：綠金「茶葉」、黃金「竹筍」、黑金「竹炭」。農業區內水池林地維持良好無污染，故生態資源豐富：螢火蟲、昆蟲、鳥類及保育類藍腹鷴等，在此還可以白天觀雲海、晚上看星空。由於本地區之地理環境特性屬多山少平原的地形，大多數的居民群聚而定。區內有武岫休閒農場、43家合法民宿與13家餐飲業者，94年獲選全國最美麗社區。多樣化的生態遊程、具特色的在地美食料理，使小半天休閒農業區常是回訪客首選之一。
地址：南投縣鹿谷鄉光復路174-7號
【鄰近景點】
德興瀑布
長源圳生態步道
孟宗竹林古戰場
大崙山觀光茶園
【農業與伴手禮】
冬筍、長年菜、山芹菜、竹管茶餅、竹炭鹹蛋
【交通方式】
北上及南下於中二高竹山交流道下，右轉台3線省道至南下2.4公里處，左轉保甲路再左轉151縣道往鹿谷溪頭方向（9公里），經鹿谷廣興7-11後右轉往小半天休閒農業區。
南投農場 - 武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，初期以經營茶業為生，農場擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近十年來由茶業轉型，集合國內產、官、學界努力精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道……等活動，冀望到此一遊的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。農場內特製的「武岫孟宗竹炭」燒製係以四年生以上的孟宗竹為材料，採用高溫炭化技術，歷時十多天，以傳統窯手工精心燒製而成（並非一般機械燒材油方式），所生產之孟宗竹炭堅持高品質，其衍生的竹炭用品，健康且實用性高，是每個遊客必買的伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
【鄰近景點】
半天橋
長源圳生態步道
大石公
石馬公園
【農業與伴手禮】
竹炭手工精油皂、竹醋液、武岫竹炭、炭好茶
【交通方式】
走國道3號（中二高）下竹山交流道，台3線右轉，縣道151甲-左轉，往鹿谷方向，接151縣道，往小半天方向，接竹林村方向即可到達。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。