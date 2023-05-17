國際特赦組織報告：2022年全球死刑執行數創5年新高，中東北非佔九成、中國估每年處死逾千人

綜合《BBC》、《半島電視台》以及國際特赦組織昨（16）日發布的報告，去（2022）年全球紀錄的死刑執行數，達到近五年來的新高，與2021年相比增加了53％。其中，執行死刑最多的區域在中東地區，伊朗為執行數最多的國家。此外，由於中國的死刑執行數為國家機密，國際特赦組織紀錄的總數並未包含中國，但該組織估計中國每年都會執行超過1000名死刑犯。

2022年全球處死883人，伊朗、沙烏地阿拉伯、埃及佔九成

根據國際特赦組織的報告，2022年共有20個國家執行死刑、883人被處死，與2021年的579人相比增加了53％ 。其中伊朗、沙烏地阿拉伯與埃及是執行人數最多的國家，佔了全球（中國除外）90％的案件。

報告指出，伊朗去年處死了576人，高於2021年的314人。在去年的案件中，有279人被判犯有謀殺罪，255人犯有與毒品有關的罪行，21人犯有強姦罪，18人因國家安全罪被判「與阿拉為敵」的罪名。此外，有兩名個案是在去年9月參與反政府抗議活動時，被逮捕的男子，他們在歷經嚴刑逼供、虛假審判後，被隨意處決。

沙烏地阿拉伯去年的處決人數，與2021年相比增加了兩倍，從2021年的65人增加到2022年的196人，也創下該國近30年來的新高。報告表示，有85人因恐怖主義罪行被處死，另有57人因毒品罪被判處死刑。

2022年3月，沙國政府在同一天內處決了81人，其中至少有41人是少數族群什葉派穆斯林的成員，兩人因參與反政府抗議而遭處死。國際特赦組織也指責沙烏地阿拉伯的司法系統，在極其不公平的審判後判處犯人死刑，包括使用在酷刑或其他虐待下取得的供詞，作出判決。

國際特赦組織的報告指出，伊朗和沙烏地阿拉伯，是去年全球死刑執行人數急劇增加的主要原因。

埃及雖然是報告紀錄的第三名，但其去年的執行數為24人，與2021年的處決人數83人相比，下降了71％。中東地區另有伊拉克（11人）、科威特（7人）、巴勒斯坦（5人）、葉門（4人）和敘利亞（人數未知）執行死刑。

國際特赦組織秘書長卡拉馬爾（Agnès Callamard）指責中東國家違反國際法，並對人類生命冷酷無情。她表示：「現在是各國政府和聯合國，對這些公然侵犯人權的人施加壓力，並確保國際保障措施到位的時候了。」

在中東與北非以外的地區，美國為處決數量最多的國家，美國在2022年執行了18人，高於2022年的11人。新加坡則有11人被處死，該國曾在2020、2021年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）期間，中斷對毒品罪犯的處決，並在2022年恢復執行。

國際特赦組織的報告不包括中國，因為中國將死刑數據列為國家機密，但該組織估計中國每年都會處死超過1000人。此外該組織也確認北韓、越南、敘利亞和阿富汗都執行了死刑，但沒有足夠的消息來提供可信的數字，因此並未在報告中列出。

2022年執行死刑的國家與數量｜Photo Credit: 國際特赦組織

有哪些國家廢死，哪些國家還保有死刑？

根據《半島電視台》的報導，國際特赦組織表示，世界上近四分之三的國家，已透過法律明文規定，或在實務上廢除了死刑。2022年，在哈薩克、巴布亞紐幾內亞、獅子山共和國和中非共和國等4個國家廢除死刑後，全球廢死國家數達到112個。

亞洲地區的菲律賓、柬埔寨皆是廢死國家之一，中南美洲國家幾乎全部廢死，包括墨西哥、委內瑞拉、巴拉圭、阿根廷、玻利維亞皆已廢除死刑。巴西、秘魯則幾乎廢除死刑，僅會處決在戰爭期間犯罪的個案。

俄羅斯、韓國、寮國等國雖然在法律上保有死刑，但已長達10年沒有處決任何人，全球還有其他20個國家屬於相同狀況。

目前全球有55個國家，仍然保留並執行死刑，亞洲的台灣、中國、日本、大部分中南半島國家、印度、印尼、巴基斯坦、阿富汗；歐洲的白羅斯；美洲的美國、古巴、貝里斯；以及大部分中東與北非國家，皆在此列。

世界各國死刑立場｜Photo Credit: Shutterstock/達志影像

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：羅元祺