國際特赦組織報告：2022年全球死刑執行數創5年新高，中東北非佔九成、中國估每年處死逾千人
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全球有112個國家廢除死刑，俄羅斯、韓國、寮國等國雖然在法律上保有死刑，但已長達10年沒有處決任何人。國際特赦組織發布的調查報告不包括中國，因為中國將死刑數據列為國家機密，但該組織估計中國每年都會處死超過1000人。
綜合《BBC》、《半島電視台》以及國際特赦組織昨（16）日發布的報告，去（2022）年全球紀錄的死刑執行數，達到近五年來的新高，與2021年相比增加了53％。其中，執行死刑最多的區域在中東地區，伊朗為執行數最多的國家。此外，由於中國的死刑執行數為國家機密，國際特赦組織紀錄的總數並未包含中國，但該組織估計中國每年都會執行超過1000名死刑犯。
2022年全球處死883人，伊朗、沙烏地阿拉伯、埃及佔九成
根據國際特赦組織的報告，2022年共有20個國家執行死刑、883人被處死，與2021年的579人相比增加了53％ 。其中伊朗、沙烏地阿拉伯與埃及是執行人數最多的國家，佔了全球（中國除外）90％的案件。
報告指出，伊朗去年處死了576人，高於2021年的314人。在去年的案件中，有279人被判犯有謀殺罪，255人犯有與毒品有關的罪行，21人犯有強姦罪，18人因國家安全罪被判「與阿拉為敵」的罪名。此外，有兩名個案是在去年9月參與反政府抗議活動時，被逮捕的男子，他們在歷經嚴刑逼供、虛假審判後，被隨意處決。
沙烏地阿拉伯去年的處決人數，與2021年相比增加了兩倍，從2021年的65人增加到2022年的196人，也創下該國近30年來的新高。報告表示，有85人因恐怖主義罪行被處死，另有57人因毒品罪被判處死刑。
2022年3月，沙國政府在同一天內處決了81人，其中至少有41人是少數族群什葉派穆斯林的成員，兩人因參與反政府抗議而遭處死。國際特赦組織也指責沙烏地阿拉伯的司法系統，在極其不公平的審判後判處犯人死刑，包括使用在酷刑或其他虐待下取得的供詞，作出判決。
國際特赦組織的報告指出，伊朗和沙烏地阿拉伯，是去年全球死刑執行人數急劇增加的主要原因。
埃及雖然是報告紀錄的第三名，但其去年的執行數為24人，與2021年的處決人數83人相比，下降了71％。中東地區另有伊拉克（11人）、科威特（7人）、巴勒斯坦（5人）、葉門（4人）和敘利亞（人數未知）執行死刑。
國際特赦組織秘書長卡拉馬爾（Agnès Callamard）指責中東國家違反國際法，並對人類生命冷酷無情。她表示：「現在是各國政府和聯合國，對這些公然侵犯人權的人施加壓力，並確保國際保障措施到位的時候了。」
在中東與北非以外的地區，美國為處決數量最多的國家，美國在2022年執行了18人，高於2022年的11人。新加坡則有11人被處死，該國曾在2020、2021年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）期間，中斷對毒品罪犯的處決，並在2022年恢復執行。
國際特赦組織的報告不包括中國，因為中國將死刑數據列為國家機密，但該組織估計中國每年都會處死超過1000人。此外該組織也確認北韓、越南、敘利亞和阿富汗都執行了死刑，但沒有足夠的消息來提供可信的數字，因此並未在報告中列出。
有哪些國家廢死，哪些國家還保有死刑？
根據《半島電視台》的報導，國際特赦組織表示，世界上近四分之三的國家，已透過法律明文規定，或在實務上廢除了死刑。2022年，在哈薩克、巴布亞紐幾內亞、獅子山共和國和中非共和國等4個國家廢除死刑後，全球廢死國家數達到112個。
亞洲地區的菲律賓、柬埔寨皆是廢死國家之一，中南美洲國家幾乎全部廢死，包括墨西哥、委內瑞拉、巴拉圭、阿根廷、玻利維亞皆已廢除死刑。巴西、秘魯則幾乎廢除死刑，僅會處決在戰爭期間犯罪的個案。
俄羅斯、韓國、寮國等國雖然在法律上保有死刑，但已長達10年沒有處決任何人，全球還有其他20個國家屬於相同狀況。
目前全球有55個國家，仍然保留並執行死刑，亞洲的台灣、中國、日本、大部分中南半島國家、印度、印尼、巴基斯坦、阿富汗；歐洲的白羅斯；美洲的美國、古巴、貝里斯；以及大部分中東與北非國家，皆在此列。
新聞來源
- Global executions in 2022 at highest rate for five years - Amnesty（BBC）
- Map: Which countries still have the death penalty?（Aljazeera）
- Death sentences and executions 2022（Amnesty International）
延伸閱讀
- 廢除死刑是否會使殺人案增加？來看看國外的例子
- 死刑沒有理性好處，但對受害者家屬有「感性好處」嗎？
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：羅元祺
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉篇
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信義鄉
南投休閒農業區 - 自強愛國休閒農業區
「自強愛國休閒農業區」位於南投縣信義鄉西北方，鄰近東埔溫泉區、八通關古道、玉山國家公園，周邊旅遊資源豐富，幅員遼闊。農業區面積達2,000餘公頃，涵蓋區域包括烏松崙森林休閒區、崁腳寮葡萄休閒區、風櫃斗梅園區、牛稠坑景觀生態區及坪瀨溪流生態區。區域內有坪瀨溪、刺蔥林溪與陳有蘭溪等溪流，水資源豐富孕育豐富的農產品和生態資源，最著名的農產品即為青梅和青梅加工品，果粒碩大且多汁；而崁腳寮生產的葡萄的品質也深受消費者肯定，另外，風櫃斗的梅花遠近馳名，每到梅花季，即可見到滿山滿谷的梅花和人群。無論賞花、採果、踏青、生態探索……等多元遊程，都吸引許多遊客多次造訪！
地址：南投縣信義鄉綠美巷20號
【鄰近景點】
東埔溫泉區
八通關古道
玉山國家公園
【農業與伴手禮】
青梅、梅子果釀、葡萄、時蔬、柿子
【交通方式】
國道3號下名間交流道，左轉台3線往名間方向，再接 台16線往集集、水里方向，於水里接台21線往信義 至88.6公里處信義分局前右轉，循投59線前行即可 達愛國村、自強村。
竹山鎮
南投農場 - 天野青草葯園休閒農場
「天野青草葯園休閒農場」位於竹山鎮，近紫南宮。成立於民國96年，擁有廣闊的青草藥園，種植約200科別、1200個藥草品種，農場內設有藥草老師，教導遊客藥草相關知識。農場內附設「天野養生餐廳」，主要接待團客。餐廳主打「藥膳養生料理」，健康養生無負擔。園區內門市部，主要販售各類青草藥乾品、加工製品與其他農作物；農場參觀不收門票，創辦人沈金順表示，成立農場目的，是為了要推廣藥用植物的正確觀念；另一方面，常有新聞傳出民眾誤食、誤用某些植物導致中毒的案例，以至於讓青草藥背負許多誤解，他也期待透過藥園的宣導推廣，能讓社會大眾了解青草藥的益處，進而能正確地善用青草藥。
地址：南投縣竹山鎮延正里1鄰集山路二段591-8號
【鄰近景點】
紫南宮
竹山文化園區
車籠埔斷層園區
竹山菸葉館
【農業與伴手禮】
白花蝶豆、月桃、金錢草
【交通方式】
走國道三號，下竹山交流道後再往台三線竹山方向走一公里迴轉，即可到達天野青草葯園休閒農場。
鹿谷鄉
南投休閒農業區 - 小半天休閒農業區
「小半天休閒農業區」位於南投縣鹿谷鄉，幅員遼闊約有286.71公頃，涵蓋竹林村、竹豐村，和雅村小半天休閒農業區等三個村落。海拔從200至1,500公尺。農作物擁有「三金」美名：綠金「茶葉」、黃金「竹筍」、黑金「竹炭」。農業區內水池林地維持良好無污染，故生態資源豐富：螢火蟲、昆蟲、鳥類及保育類藍腹鷴等，在此還可以白天觀雲海、晚上看星空。由於本地區之地理環境特性屬多山少平原的地形，大多數的居民群聚而定。區內有武岫休閒農場、43家合法民宿與13家餐飲業者，94年獲選全國最美麗社區。多樣化的生態遊程、具特色的在地美食料理，使小半天休閒農業區常是回訪客首選之一。
地址：南投縣鹿谷鄉光復路174-7號
【鄰近景點】
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長源圳生態步道
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大崙山觀光茶園
【農業與伴手禮】
冬筍、長年菜、山芹菜、竹管茶餅、竹炭鹹蛋
【交通方式】
北上及南下於中二高竹山交流道下，右轉台3線省道至南下2.4公里處，左轉保甲路再左轉151縣道往鹿谷溪頭方向（9公里），經鹿谷廣興7-11後右轉往小半天休閒農業區。
南投農場 - 武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，初期以經營茶業為生，農場擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近十年來由茶業轉型，集合國內產、官、學界努力精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道……等活動，冀望到此一遊的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。農場內特製的「武岫孟宗竹炭」燒製係以四年生以上的孟宗竹為材料，採用高溫炭化技術，歷時十多天，以傳統窯手工精心燒製而成（並非一般機械燒材油方式），所生產之孟宗竹炭堅持高品質，其衍生的竹炭用品，健康且實用性高，是每個遊客必買的伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
【鄰近景點】
半天橋
長源圳生態步道
大石公
石馬公園
【農業與伴手禮】
竹炭手工精油皂、竹醋液、武岫竹炭、炭好茶
【交通方式】
走國道3號（中二高）下竹山交流道，台3線右轉，縣道151甲-左轉，往鹿谷方向，接151縣道，往小半天方向，接竹林村方向即可到達。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。