2023/05/17,
性別

你知道國際不再恐同日在香港的緣起嗎？

你知道國際不再恐同日在香港的緣起嗎？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

香港在2005年已響應「國際不再恐同日」的活動，但原因卻與香港當時的情況有深切關係，2004年政府委託機構進行民意調查，訪問市民對同性戀的看法及對性傾向歧視條例立法的意見。然而，於2005年2月，發生了一件不愉快事件。

文：Louis Lee

今天是國際不再恐同日，很多人都知道，但是你知道為甚麼選擇了今天呢？原因是1990年的今日世界衛生組織將同性戀從國際疾病與相關健康問題統計分類中刪除，同性戀的非病理化在這天受到國際組織的承認。2003年加拿大首次舉行活動，2005年有人倡議全球呼應這日舉行活動，後來愈來愈多國家及地區響應。

（Ｇ點電視最遠古的錄像紀錄：2008年的國際不再恐同日）

香港在2005年已響應國際不再恐同日的活動，但原因卻與香港當時的情況有深切關係，04年政府委託機構進行民意調查，訪問市民對同性戀的看法及對性傾向歧視條例立法的意見。05年2月，則發生不愉快事件，香港女同盟會打算在榆林書店擺放由民政事務局贊助出版的《她們的女情印記》一書，卻被店員拒絕，店員指老闆有基督教背景，不容許擺放同志書籍，如發現同類書籍擺放將棄置書籍。事件後同志團體炮轟書店，卻被反擊為逆向歧視，而明光社亦多次發聲明譴責同志團體，明光社在此時開始逐漸成為反同運大將。

IDAHO2007_20-1200x800_jpg
圖片由作者提供
2007年的國際不再恐同日，香港區集會

2005年4月29日，維護家庭聯盟發起聯署，表明反對性傾向歧視立法、反對同性婚姻，當時刊登在《明報》A30-33四大版，有超過三百個團體及九千八百人參與，據說當時同志都默默地在聯署中尋找家人、朋友、同事的身影，擔心自己的同志身份會被揭發或歧視。於是，一眾同志團體就決定發起活動，展現大眾支持同志的聲音，不再處於被動、被漠視的狀態。

001_jpg
圖片由作者提供
有超過三百個團體及九千八百人參與當年刊登在明報A30-33四大版反同聯署

第一次的活動名為國際反恐同日（香港區遊行），定於國際不再恐同日前一日下午舉行，遊行路線由銅鑼灣東角道至維多利亞公園的噴水池，沿這短短的路線走幾次，遊行主題為「化恐懼，為關愛」，喚醒市民對不同性傾向差異的接納與關愛，共創多元友善社會。這可算是比較初期讓大眾都有機會參與的同志活動，主辦單位更預備面具予同志，以免他們被傳媒或其他人認得他們的容貌。最後活動有超過350人參與，部分參與者在終點更脫下面具感動而泣。結果，這個活動成為傳統，每年都必定以此舉行活動，不過後來有同志遊行的關係，所以活動的形式也改變為集會了。

IDAHO2008_09-1200x800_jpg
圖片由作者提供
2008年的國際不再恐同日仍然有遊行

（感謝Connie特意翻查電郵，找到當時的電郵）

文章獲授權轉載，原文可見於，文章並可見於G點電視網頁

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。