配偶外遇要怎麼對小三或小王提告？只有口頭承認沒有證據怎麼辦？

文：婚姻家庭律師❤法律補給站

另一半最近看起來總是怪怪的，一問之下才支支吾吾地承認有外遇。得知真相後自然是氣得半死，但又沒有其他足以證明外遇的證據。

雖然本人已經承認了，但總覺得只用這點對話來提告很沒說服力，還需要想辦法拿到其他的外遇證明嗎？還是說開庭時把本人叫到法官面前認栽就可以呢？如果還要別的證明，又該如何取得？

配偶外遇，要怎麼對小三或小王提告？

在法庭上，無論是什麼案件，法官都是以證據來審理。無論對方再怎麼可惡，對法官而言兩位當事人都很陌生，只能憑藉證據來推斷事實經過。就算是有發生過的事，單純口說沒有證據輔佐，也很難讓人採信。就算對方承認了那又如何？到了法官面前矢口否認的狀況比比皆是，沒有證據恐怕會被認為是「來亂的」。

所以在提告前，一定要確保自己的證據充足。只有口頭承認而沒有其他證據輔佐，會讓自己在訴訟上吃虧。最終可能不但什麼都拿不到，還得負擔民事訴訟費用（民事訴訟裁判費由敗訴方承擔）。

只有口頭承認外遇，沒有照片證明，怎麼辦？

有過訴訟經驗的人都知道，到了法院如果有辦法提出厚厚一疊證據，先不論輸贏，整個氣勢就不一樣了。只有口頭承認，除了在訴狀內敘述外，根本沒辦法提出什麼具體證明。萬一開庭時法官把對方叫來詢問，被矢口否認豈不是連唯一的證據都被推翻了嗎？

只要發生過，一定會有痕跡，就算已經跟配偶攤牌且對方也承認了，還是有辦法事後取得證據。由於每對夫妻遇到的外遇情況不同，不適合透過文章告知蒐證方式，如果想了解更多，可以與專員諮詢，電話諮詢過程完全免費。

外遇證據不足，一定沒辦法求償嗎？

也不一定，在對方承認的前提下，其實可以要求對方賠錢來換取不提告。

雖然提告打官司求償殺傷力好像很強，但其實提告並沒有那麼萬能。上網搜尋法院判決就知道，大部分的外遇賠償金額都沒那麼高。

如果希望賠償金額最大化，建議拿著證據當面與對方和小三談判。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：口頭承認有外遇，是否能提告求償？還是一定要有證據？

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航