遲來十載的勝利——肯亞解禁性／別小眾協會註冊，平權人士：是小勝但平權路仍長

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近日，東非國家肯亞的性／別小眾平權運動迎來期待十年的勝利。今年二月，肯亞最高法院以三比二票數，裁定2013年政府阻止全國男女同志人權委員會（暫譯，英文名稱National Gay and Lesbian Human Rights Commission，簡稱NGLHRC）註冊是錯誤的，侵犯了結社權利。然而，法院亦強調同性性行為仍屬違法，而國內的網上輿論也偏向批評判決，更有政要揚言要推翻判決，因此這次只能算是小勝。

判詞：申請人性傾向不重要 同性戀仍違法

判詞寫道：「單純依據申請人的性傾向來拒絕一個組織註冊，是限制結社權利，那是違憲的。」還指「（性／別小眾）與其他人一樣，擁有結社自由，不限組織形式」。2013年，規管肯亞民間組織的政府部門民間組織協調委員會（暫譯，英文名稱NGOs Coordination Board）以組織名稱內有「男女同志」（「gay」和「lesbian」）字眼為由，拒絕NGLHRC註冊。NGLHRC的前行政總監Eric Gitari認為這項決定的「潛台詞是『躲在衣櫃裏吧，否定自己吧，這樣我們就會滿意』」，不能接受，因此決定挑戰上述委員會的決定，並告上法庭。2015年高等法院判NGLHRC勝訴，2019年和2023年政府分別上訴至上訴法庭和高等法院，所有結果都與最高法院的判決相同，而最高法院是肯亞最高級的法院，因此政府不能再上訴。

不過，判詞同時也表示「所有人，無論是異性戀者、女同志、男同志、雙性人，還是其他，如果觸犯現行法律，包括刑事法（Penal Code）的第162、163和165節，都會受到處罰」，簡單來說就是法律仍然禁止同性性行為，只是「拒絕為NGLHRC註冊，等於申請人還未觸犯法律就已經將他們定罪」。

肯亞性傾向歧視嚴重 裁判鼓舞平權人士

宣判後，NGLHRC現任行政總監Njeri Gateru說：「最高法院決定維持下級法院的裁判，是公義和人權的勝利。」又說：「今日，肯亞的性／別小眾正在批評社會越來越針對他們，對他們的暴力也越來越嚴重，裁判正好申明憲法的精神和原意，就是保護所有肯亞人，並保障其權利。」當地不少性／別小眾人士曾被警察騷擾，為了「證明」發生過同性性行為而被檢查身體，還在社交媒體和公眾場所被公開羞辱。更有人因為同志身分而得不到醫療服務，甚至被逐出租住的居所。

政要與宗教領袖齊反對 平權路仍漫長

對於判決，肯亞的政要和權貴紛紛表示反對。總統魯托（William Ruto）說雖然尊重法院的裁決，但同性戀在肯亞仍然「不被接納」，而副總統Rigathi Gachagua則說同性戀是「邪惡的」。國會議員George Peter Kaluma發出官方通告，表示打算提交議案，希望被裁定犯同性戀罪或宣揚同性戀罪的人都要終身監禁。司法部長表示會推翻裁決，但未有解釋如何推翻。

唯一可以改變最高法院裁決的方法是修憲，修憲需要公投支持，而宗教領袖已宣布會推動公投。首都內羅比的清真寺表示判決「損害宗教、文化和家庭的傳統」。肯亞基督是答案牧師團（暫譯，英文名稱Christ Is The Answer Ministries Kenya）是國內規模數一數二的傳道機構，呼籲肯亞人要「秉持道德，抵抗、反抗、反對最高法院的裁決」，因為裁決「侵蝕我們的社會規範和道德」。

對於裁決受到社會各界的抨擊，Gitari說：「抗爭才剛剛開始，觀乎大家的反應，可以預期爭取自由和社會接納的過程將會很艱辛。」

肯亞保留英殖時代法律 香港30多年前廢除

前文提及刑事法（Penal Code）的第162、163和165節，其實是英國殖民政府遺留下來的。法律禁止同性性行為，最高刑罰是監禁14年。儘管英國本土自上世紀60年代起已逐步將同性性行為除罪化，而香港在1990年也正式將其除罪化，肯亞卻將這種法律保留至今，可見非洲比香港更為保守，性／別小眾的平權路將會更為崎嶇。

文章獲授權轉載，標題由編輯修改，原文可見於此。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin