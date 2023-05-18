2023/05/18,
性別

遲來十載的勝利——肯亞解禁性／別小眾協會註冊，平權人士：是小勝但平權路仍長

遲來十載的勝利——肯亞解禁性／別小眾協會註冊，平權人士：是小勝但平權路仍長
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

肯亞刑事法中，法律禁止同性性行為，最高刑罰是監禁14年，其實是英國殖民政府遺留下來的。儘管英國本土自上世紀60年代起已逐步將同性性行為除罪化，而香港在1990年也正式將其除罪化，肯亞卻將這種法律保留至今，可見非洲比香港更為保守，性／別小眾的平權路將會更為崎嶇。

撰文：Jeffrey｜文字編輯：Claudia｜網站編輯：Beth｜製圖：Mo

近日，東非國家肯亞的性／別小眾平權運動迎來期待十年的勝利。今年二月，肯亞最高法院以三比二票數，裁定2013年政府阻止全國男女同志人權委員會（暫譯，英文名稱National Gay and Lesbian Human Rights Commission，簡稱NGLHRC）註冊是錯誤的，侵犯了結社權利。然而，法院亦強調同性性行為仍屬違法，而國內的網上輿論也偏向批評判決，更有政要揚言要推翻判決，因此這次只能算是小勝。

判詞：申請人性傾向不重要　同性戀仍違法

判詞寫道：「單純依據申請人的性傾向來拒絕一個組織註冊，是限制結社權利，那是違憲的。」還指「（性／別小眾）與其他人一樣，擁有結社自由，不限組織形式」。2013年，規管肯亞民間組織的政府部門民間組織協調委員會（暫譯，英文名稱NGOs Coordination Board）以組織名稱內有「男女同志」（「gay」和「lesbian」）字眼為由，拒絕NGLHRC註冊。NGLHRC的前行政總監Eric Gitari認為這項決定的「潛台詞是『躲在衣櫃裏吧，否定自己吧，這樣我們就會滿意』」，不能接受，因此決定挑戰上述委員會的決定，並告上法庭。2015年高等法院判NGLHRC勝訴，2019年和2023年政府分別上訴至上訴法庭和高等法院，所有結果都與最高法院的判決相同，而最高法院是肯亞最高級的法院，因此政府不能再上訴。

遲來十載的勝利　肯雅解禁性／別小眾協會註冊　平權人士：是小勝但平權路仍長01_p
圖片來源：Eric Gitari Twitter帳戶
NGLHRC前行政總監Eric Gitari是發起訴訟的人。

不過，判詞同時也表示「所有人，無論是異性戀者、女同志、男同志、雙性人，還是其他，如果觸犯現行法律，包括刑事法（Penal Code）的第162、163和165節，都會受到處罰」，簡單來說就是法律仍然禁止同性性行為，只是「拒絕為NGLHRC註冊，等於申請人還未觸犯法律就已經將他們定罪」。

肯亞性傾向歧視嚴重　裁判鼓舞平權人士

宣判後，NGLHRC現任行政總監Njeri Gateru說：「最高法院決定維持下級法院的裁判，是公義和人權的勝利。」又說：「今日，肯亞的性／別小眾正在批評社會越來越針對他們，對他們的暴力也越來越嚴重，裁判正好申明憲法的精神和原意，就是保護所有肯亞人，並保障其權利。」當地不少性／別小眾人士曾被警察騷擾，為了「證明」發生過同性性行為而被檢查身體，還在社交媒體和公眾場所被公開羞辱。更有人因為同志身分而得不到醫療服務，甚至被逐出租住的居所。

遲來十載的勝利　肯雅解禁性／別小眾協會註冊　平權人士：是小勝但平權路仍長02_j
圖片來源：NGLHRC網頁
NGLHRC現任行政總監Njeri Gateru認為判決是公義和人權的勝利。

政要與宗教領袖齊反對　平權路仍漫長

對於判決，肯亞的政要和權貴紛紛表示反對。總統魯托（William Ruto）說雖然尊重法院的裁決，但同性戀在肯亞仍然「不被接納」，而副總統Rigathi Gachagua則說同性戀是「邪惡的」。國會議員George Peter Kaluma發出官方通告，表示打算提交議案，希望被裁定犯同性戀罪或宣揚同性戀罪的人都要終身監禁。司法部長表示會推翻裁決，但未有解釋如何推翻。

遲來十載的勝利　肯雅解禁性／別小眾協會註冊　平權人士：是小勝但平權路仍長03_p
圖片來源：William Samoei Ruto, PhD Twitter帳戶
總統魯托強烈反對裁決。

唯一可以改變最高法院裁決的方法是修憲，修憲需要公投支持，而宗教領袖已宣布會推動公投。首都內羅比的清真寺表示判決「損害宗教、文化和家庭的傳統」。肯亞基督是答案牧師團（暫譯，英文名稱Christ Is The Answer Ministries Kenya）是國內規模數一數二的傳道機構，呼籲肯亞人要「秉持道德，抵抗、反抗、反對最高法院的裁決」，因為裁決「侵蝕我們的社會規範和道德」。

對於裁決受到社會各界的抨擊，Gitari說：「抗爭才剛剛開始，觀乎大家的反應，可以預期爭取自由和社會接納的過程將會很艱辛。」

肯亞保留英殖時代法律　香港30多年前廢除

前文提及刑事法（Penal Code）的第162、163和165節，其實是英國殖民政府遺留下來的。法律禁止同性性行為，最高刑罰是監禁14年。儘管英國本土自上世紀60年代起已逐步將同性性行為除罪化，而香港在1990年也正式將其除罪化，肯亞卻將這種法律保留至今，可見非洲比香港更為保守，性／別小眾的平權路將會更為崎嶇。

文章獲授權轉載，標題由編輯修改，原文可見於

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。