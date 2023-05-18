遲來十載的勝利——肯亞解禁性／別小眾協會註冊，平權人士：是小勝但平權路仍長
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肯亞刑事法中，法律禁止同性性行為，最高刑罰是監禁14年，其實是英國殖民政府遺留下來的。儘管英國本土自上世紀60年代起已逐步將同性性行為除罪化，而香港在1990年也正式將其除罪化，肯亞卻將這種法律保留至今，可見非洲比香港更為保守，性／別小眾的平權路將會更為崎嶇。
撰文：Jeffrey｜文字編輯：Claudia｜網站編輯：Beth｜製圖：Mo
近日，東非國家肯亞的性／別小眾平權運動迎來期待十年的勝利。今年二月，肯亞最高法院以三比二票數，裁定2013年政府阻止全國男女同志人權委員會（暫譯，英文名稱National Gay and Lesbian Human Rights Commission，簡稱NGLHRC）註冊是錯誤的，侵犯了結社權利。然而，法院亦強調同性性行為仍屬違法，而國內的網上輿論也偏向批評判決，更有政要揚言要推翻判決，因此這次只能算是小勝。
判詞：申請人性傾向不重要 同性戀仍違法
判詞寫道：「單純依據申請人的性傾向來拒絕一個組織註冊，是限制結社權利，那是違憲的。」還指「（性／別小眾）與其他人一樣，擁有結社自由，不限組織形式」。2013年，規管肯亞民間組織的政府部門民間組織協調委員會（暫譯，英文名稱NGOs Coordination Board）以組織名稱內有「男女同志」（「gay」和「lesbian」）字眼為由，拒絕NGLHRC註冊。NGLHRC的前行政總監Eric Gitari認為這項決定的「潛台詞是『躲在衣櫃裏吧，否定自己吧，這樣我們就會滿意』」，不能接受，因此決定挑戰上述委員會的決定，並告上法庭。2015年高等法院判NGLHRC勝訴，2019年和2023年政府分別上訴至上訴法庭和高等法院，所有結果都與最高法院的判決相同，而最高法院是肯亞最高級的法院，因此政府不能再上訴。
不過，判詞同時也表示「所有人，無論是異性戀者、女同志、男同志、雙性人，還是其他，如果觸犯現行法律，包括刑事法（Penal Code）的第162、163和165節，都會受到處罰」，簡單來說就是法律仍然禁止同性性行為，只是「拒絕為NGLHRC註冊，等於申請人還未觸犯法律就已經將他們定罪」。
肯亞性傾向歧視嚴重 裁判鼓舞平權人士
宣判後，NGLHRC現任行政總監Njeri Gateru說：「最高法院決定維持下級法院的裁判，是公義和人權的勝利。」又說：「今日，肯亞的性／別小眾正在批評社會越來越針對他們，對他們的暴力也越來越嚴重，裁判正好申明憲法的精神和原意，就是保護所有肯亞人，並保障其權利。」當地不少性／別小眾人士曾被警察騷擾，為了「證明」發生過同性性行為而被檢查身體，還在社交媒體和公眾場所被公開羞辱。更有人因為同志身分而得不到醫療服務，甚至被逐出租住的居所。
政要與宗教領袖齊反對 平權路仍漫長
對於判決，肯亞的政要和權貴紛紛表示反對。總統魯托（William Ruto）說雖然尊重法院的裁決，但同性戀在肯亞仍然「不被接納」，而副總統Rigathi Gachagua則說同性戀是「邪惡的」。國會議員George Peter Kaluma發出官方通告，表示打算提交議案，希望被裁定犯同性戀罪或宣揚同性戀罪的人都要終身監禁。司法部長表示會推翻裁決，但未有解釋如何推翻。
唯一可以改變最高法院裁決的方法是修憲，修憲需要公投支持，而宗教領袖已宣布會推動公投。首都內羅比的清真寺表示判決「損害宗教、文化和家庭的傳統」。肯亞基督是答案牧師團（暫譯，英文名稱Christ Is The Answer Ministries Kenya）是國內規模數一數二的傳道機構，呼籲肯亞人要「秉持道德，抵抗、反抗、反對最高法院的裁決」，因為裁決「侵蝕我們的社會規範和道德」。
對於裁決受到社會各界的抨擊，Gitari說：「抗爭才剛剛開始，觀乎大家的反應，可以預期爭取自由和社會接納的過程將會很艱辛。」
肯亞保留英殖時代法律 香港30多年前廢除
前文提及刑事法（Penal Code）的第162、163和165節，其實是英國殖民政府遺留下來的。法律禁止同性性行為，最高刑罰是監禁14年。儘管英國本土自上世紀60年代起已逐步將同性性行為除罪化，而香港在1990年也正式將其除罪化，肯亞卻將這種法律保留至今，可見非洲比香港更為保守，性／別小眾的平權路將會更為崎嶇。
文章獲授權轉載，標題由編輯修改，原文可見於此。
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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落實菸害防制，新興菸品在地風險審查應著重「成癮性」評估
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鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗。
新興菸品近來成為全球關注之公共衛生議題，台灣的菸害防制法也於今年修法通過禁止電子煙、嚴管加熱菸。只是，菸防法的配套子法中，對於如何檢測加熱菸成分是否包含尼古丁外之成癮性、或有害物質，付之闕如。鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗，同時連結本土既有的吸菸、戒菸行為研究資料庫，比照食安或醫藥審查，訂定如曝露量、攝入量等符合國人特性之檢驗標準，既可讓業者有所本，也可減少社會爭議。
各方對新興菸品的健康影響、載具管理、風險評估等議題尚有歧見，其中有關「成癮性」的討論，即為重要爭點之一。今（112）年3月22日發布之「指定菸品健康風險評估審查辦法」第3條第1項第6款，要求業者應於申請新興菸品健康風險評估審查時，檢附「成癮性物質之研究資料」。本會認為，新興菸品在年輕族群間蔚為風潮，對「成癮性」展開全面性的研究，應為當務之急。
所謂「成癮性」，是指一種重複性的強迫行為，即使行為人明知這些行為可能會造成不良後果，仍然被持續重複。成癮性可能源於中樞神經系統功能失調所導致，長期重複這些行為則可能反向造成神經功能受損。依據美國心理學會（APA）對成癮（Addiction）所做之定義，是將其視為一種需要被治療的疾病，指一個人因為對於酒精、藥物或其他物質擁有過度的生理與心理依賴。統一的臨床觀念則將成癮界定為，最初因樂趣驅使的物質使用（或行為），現在則無法顧及產生的痛苦多於收獲，仍被驅動強迫性繼續重複。
一般而言，成癮性得區分為「物質成癮」及「行為成癮」，物質成癮是指對某種物質（如酒精、毒品等）產生生理或心理上的強烈依賴；行為成癮是指對某種行為（如賭博、上網等）的過度從事。成癮性的病理機制與大腦的「獎勵機制（Rewarding system）」有關，成癮刺激原（如藥物、酒精、性交等）會引起大腦釋放多巴胺等神經遞質，產生愉悅感及正向增強效應，促使個體重複接觸該刺激原。亦即，當行為個體（人或動物）透過多巴胺的獎勵機制學習到某些事物會帶來愉悅感後，往後如觸及相關或類似事物，便會反射性直接重複行為。
《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-5）將成癮定義為一種慢性復發性障礙，其特徵是強迫性使用某種物質或行為，儘管會產生負面後果。成癮判斷標準包括：1. 對使用該物質或從事該行為具有不可控制的強烈衝動或渴望，即使面臨嚴重後果，仍無法停止或減少成癮物或行為的使用或參與；雖然其嘗試控制或減少，仍收效甚微。2. 行為人耗費大量時間獲取、使用成癮物質或行為，因此放棄重要活動，甚至忽視其他重要的責任或義務。3. 行為人持續使用該物質或行為，儘管明知其將導致或惡化身心狀況、社會生活或工作情形。4. 行為人對物質或行為產生耐受性，此意味須增加成癮物或行為的劑量或頻率，以達到相同的效果或滿足感，如使用相同的量感覺更少。5. 對成癮物或行為有否認、隱瞞或合理化的傾向。6. 該人在停止使用該物質或行為時會出現「戒斷症狀」，例如焦慮、抑鬱、易怒、失眠、噁心或疼痛。
WHO於2018年發表第11版《國際疾病分類》（ICD 11）中納入「遊戲成癮」（Gaming disorder），將其與酒精、菸草、咖啡因、毒品、藥物濫用並列為精神疾病；新興菸品之加熱菸，既以菸草為主要原料，其成癮性究竟如何，值得國人高度關注。尤其如前所述，新興菸品具備時尚、有趣，甚至「潮」等流行元素，是否可能誘使民眾因好奇而開始使用、進一步形成成癮行為，也有待主管機關進行相關研究、予以釐清。盼國健署能以高標準進行新興菸品管制，協調我國臨床、學界等專業領域人士共同商議合適之審核與執行辦法，盡快投入「成癮性」在地研究，並鏈結國內長期累積之吸菸、戒菸行為大數據，制定符合台灣現況的專業審查標準。
撰文：社團法人台灣永續健康福祉協會