【小說】《SEVEN》選摘：我想著那美麗的妻子自慰，並與那英俊的丈夫交歡

文：崔舜華

ON THE ROAD【色慾】

（前略）

我們面對面地隔著一張桌子坐著，桌上鋪著素雅的白色緞面大布，桌面中央有一枝鵝黃水仙花，斜倚在盛著清水的小瓶中。我們各人面前皆擺著一隻瓷質的盤子，瓷盤裡或是烤好的大蝦和魚肉，或是一大塊五分熟肋眼牛排。

那是我第一次見到美信。她穿著一件罌粟紅的天鵝絨洋裝，燈光在她的身上隱隱流動，襯托出優雅柔和的身材曲線；一雙塗著睫毛膏的黑眼睛靈巧地眨動；洋裝底下是一對雪白的大腿，優雅的弧線一路延伸至腳踝。她趿著一雙金色皮革繫帶涼鞋，她在桌巾下半褪下鞋跟，粉紅色的腳跟微微晃動，像含苞待放的嬌小玫瑰。

這一晚，宗明下班回到家，喚我過去說話。通常，宗明進門後，習慣先卸鬆領帶（上班日時他總是繫著同一條灰底白條紋的領帶）、脫去鞋襪、拉除皮帶、再解開襯衫的前三顆鈕釦後，陷入沙發閉目養神，等待我喚他喫剛做好的晚飯。

但這一日不同，宗明把我拉近身旁，「別做飯了，妳去準備一下，我們待會出門。」

宗明說，他有一個大學同學，最近在國外結了婚，最近帶新婚妻子回台，「同學一場，也好多年沒見面，想請他們夫妻兩人吃頓飯，餐廳我已經訂好位置了，妳換套衣服吧。」

我進入臥室，打開衣櫥翻翻找找，拎出一件套頭灰色針織毛衣、一件湖綠色燈芯絨大衣、一件土褐色的羊毛過膝裙。我不大擅長佩戴首飾，卻選了一條珍珠項鍊，珠鍊的長度恰巧落在毛衣翻領下方。

我走出房間時，宗明顯得不太耐煩。他在素日穿的襯衫外套了一件及膝黑色長版西裝，身形更加削挺。他幾乎沒打量我的裝束，拉了我的手肘便往車上去。我看見車子後座躺著一支束著深青色蝴蝶緞帶的酒瓶。宗明很快地滑進駕駛座，不發一語地踩動油門。

車在一間西餐廳前停下，宗明把鑰匙放給泊車弟。餐廳店名相當不顯眼，僅是五支鐵管打彎成的英文字「PLACE」嵌在門窗上。店窗採用霧色的窗花，無法從窗外清楚向內窺望。推門而入，一個清瘦的男人恰巧轉過身來，向宗明溫和地揚起手臂。男人身旁是一道紅色的女人背影，一頭筆直的長髮像一朵雲，籠罩著那背影的細部輪廓。

「我來介紹——這位是我的老同學，承思。這位則是承思的太太，美信。他們上個月才享受過甜蜜的新婚。」宗明晃了晃綁著緞帶的酒瓶，向承思點頭微笑，並轉頭將手伸向我：「我太太，幂德。」

承思隔著桌子半站起身，紳士作派地伸出一手：「能見到面真好，我和宗明也好多年沒聚了。」我握住他的手，禮貌地微笑回望。他的眼廓深沉，鼻梁高挺，罩著一襲長版黑大衣，像一頭冬夜的烏鴉。他的手瘦且嶙峋，手指修長，手掌卻意外地寬厚而溫暖，我立刻就被面前這名陌生人的美貌給征服。

「很榮幸認識兩位。」我盡力得體地說道。

有一團灼灼咧燒的紅焰，焰火爽脆地露齒而笑，臉頰上雛菊形狀的酒窩奪目地綻放。沒待我反應過來，那艷紅的身影已然起身挨近我身畔，她彎下腰，像對待一個羞澀的少女，給了我一個大且深的擁抱。成熟女人的肌膚香氣飄進我的鼻孔，一對豐滿的胸乳緊緊嵌進我扁平的肋骨，我感覺自己像一把紊亂無章的稗草野花，僥倖地受到一名絕世美女愛憐寵幸。

「冪德，好美的名字，不像我，美信，好俗氣。」美信微微輕蔑地哼著鼻音，那輕蔑像一份親切的禮物，我正準備悄悄地收藏這起細節，隨即卻感覺美信正撩撥著我的一頭自然捲短髮：「妳的頭髮好看，像春天的海浪一樣立體。」她滑進對面的座椅，隨意地撥繞著一束直溜溜的長髮：「我的頭髮太直了，什麼造型幾乎都不能做。」美信輕微地嗤響鼻音，她的鼻子像一隻象牙雕造的小笛，笛孔輕鳴樂音。

對於這分突如其來的親暱，我顯得笨拙而手足無措，像一個犯了錯的傻學生。一回神，美信已飄然溜回座位。宗明偏頭盯著我，當我做出什麼他不贊同的舉動，他總習慣偏頭盯著我，彷彿掂量著一件瑕疵斑斑的貨物。

我們四人一邊活動刀叉、切分佳餚，一邊則進行成人與成人之間的交談（多半是宗明發言，美信則親切詳盡地回應）。在服務生穿梭桌廳椅腳送餐遞水的空檔之間，片刻之間，我感覺自己似乎被某人專注凝視著。我本能地抬頭，竟對上了承思的眼睛。不久前，我才驚嘆那雙眼輪廓優雅深邃，而現在我才明瞭，被這雙眼睛凝視是什麼感覺——那就好像被一束柔軟的日光籠罩，那光的溫暖傳遍全身每隻毛孔，教人不由得微微地顫慄起來。

我們對視了片刻——僅僅是一眨眼的片刻，甚至不超過三秒鐘——雙方便迅速將眼光移開。我低頭獃望著地板，從桌巾底下窺見，斜對角有一雙漆黑發光的男用皮鞋，其中一隻鞋尖輕輕踮立著，另一隻鞋則安穩地臥在地毯上，如一頭知足的黑貓。

回家後，宗明異常熱情地要索我。他連衣服都沒脫光，便急促地解開皮帶釦子，拉下長褲，袒露出一截粉肉色的性器，那物體對準我的臉，宗明輕輕壓輾我的頭，將他自己送入我口中，我聽見從他從喉嚨滑出野獸般的低吼，他的氣味充滿獸性，我嘗到汗漬與酒精的味道。我發出模糊的低鳴，彷彿促使他往更深處推進。那壓著我後腦的手掌愈來愈緊愈來愈用力，直到一陣激烈的顫抖過後，宗明射精在我嘴裡。

我走去浴室漱口，用冷水洗臉，看著鏡子發獃。與宗明結婚兩年，他從來沒有要求過我化妝，「素顏也很可愛啊！」他經常如此哄慰我。