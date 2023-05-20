【小說】《SEVEN》選摘：我想著那美麗的妻子自慰，並與那英俊的丈夫交歡
我們想讓你知道的是
傲慢、嫉妒、憤怒、怠惰、貪婪、暴食、色慾……但丁的《神曲》將人世惡行舉列為七原罪，後世依此界定人的品德與性格。現世裡，諸多影像文字對其之繪述，多屬男性的、陽剛的書寫，本書非男女平權論述、避免抑制、不談信仰而藉由故事傳達予讀者如何找到對自己的破壞、建設與信任；透過文字，照見女性內在深處美麗的「惡之花」。
文：崔舜華
ON THE ROAD【色慾】
（前略）
我們面對面地隔著一張桌子坐著，桌上鋪著素雅的白色緞面大布，桌面中央有一枝鵝黃水仙花，斜倚在盛著清水的小瓶中。我們各人面前皆擺著一隻瓷質的盤子，瓷盤裡或是烤好的大蝦和魚肉，或是一大塊五分熟肋眼牛排。
那是我第一次見到美信。她穿著一件罌粟紅的天鵝絨洋裝，燈光在她的身上隱隱流動，襯托出優雅柔和的身材曲線；一雙塗著睫毛膏的黑眼睛靈巧地眨動；洋裝底下是一對雪白的大腿，優雅的弧線一路延伸至腳踝。她趿著一雙金色皮革繫帶涼鞋，她在桌巾下半褪下鞋跟，粉紅色的腳跟微微晃動，像含苞待放的嬌小玫瑰。
這一晚，宗明下班回到家，喚我過去說話。通常，宗明進門後，習慣先卸鬆領帶（上班日時他總是繫著同一條灰底白條紋的領帶）、脫去鞋襪、拉除皮帶、再解開襯衫的前三顆鈕釦後，陷入沙發閉目養神，等待我喚他喫剛做好的晚飯。
但這一日不同，宗明把我拉近身旁，「別做飯了，妳去準備一下，我們待會出門。」
宗明說，他有一個大學同學，最近在國外結了婚，最近帶新婚妻子回台，「同學一場，也好多年沒見面，想請他們夫妻兩人吃頓飯，餐廳我已經訂好位置了，妳換套衣服吧。」
我進入臥室，打開衣櫥翻翻找找，拎出一件套頭灰色針織毛衣、一件湖綠色燈芯絨大衣、一件土褐色的羊毛過膝裙。我不大擅長佩戴首飾，卻選了一條珍珠項鍊，珠鍊的長度恰巧落在毛衣翻領下方。
我走出房間時，宗明顯得不太耐煩。他在素日穿的襯衫外套了一件及膝黑色長版西裝，身形更加削挺。他幾乎沒打量我的裝束，拉了我的手肘便往車上去。我看見車子後座躺著一支束著深青色蝴蝶緞帶的酒瓶。宗明很快地滑進駕駛座，不發一語地踩動油門。
車在一間西餐廳前停下，宗明把鑰匙放給泊車弟。餐廳店名相當不顯眼，僅是五支鐵管打彎成的英文字「PLACE」嵌在門窗上。店窗採用霧色的窗花，無法從窗外清楚向內窺望。推門而入，一個清瘦的男人恰巧轉過身來，向宗明溫和地揚起手臂。男人身旁是一道紅色的女人背影，一頭筆直的長髮像一朵雲，籠罩著那背影的細部輪廓。
「我來介紹——這位是我的老同學，承思。這位則是承思的太太，美信。他們上個月才享受過甜蜜的新婚。」宗明晃了晃綁著緞帶的酒瓶，向承思點頭微笑，並轉頭將手伸向我：「我太太，幂德。」
承思隔著桌子半站起身，紳士作派地伸出一手：「能見到面真好，我和宗明也好多年沒聚了。」我握住他的手，禮貌地微笑回望。他的眼廓深沉，鼻梁高挺，罩著一襲長版黑大衣，像一頭冬夜的烏鴉。他的手瘦且嶙峋，手指修長，手掌卻意外地寬厚而溫暖，我立刻就被面前這名陌生人的美貌給征服。
「很榮幸認識兩位。」我盡力得體地說道。
有一團灼灼咧燒的紅焰，焰火爽脆地露齒而笑，臉頰上雛菊形狀的酒窩奪目地綻放。沒待我反應過來，那艷紅的身影已然起身挨近我身畔，她彎下腰，像對待一個羞澀的少女，給了我一個大且深的擁抱。成熟女人的肌膚香氣飄進我的鼻孔，一對豐滿的胸乳緊緊嵌進我扁平的肋骨，我感覺自己像一把紊亂無章的稗草野花，僥倖地受到一名絕世美女愛憐寵幸。
「冪德，好美的名字，不像我，美信，好俗氣。」美信微微輕蔑地哼著鼻音，那輕蔑像一份親切的禮物，我正準備悄悄地收藏這起細節，隨即卻感覺美信正撩撥著我的一頭自然捲短髮：「妳的頭髮好看，像春天的海浪一樣立體。」她滑進對面的座椅，隨意地撥繞著一束直溜溜的長髮：「我的頭髮太直了，什麼造型幾乎都不能做。」美信輕微地嗤響鼻音，她的鼻子像一隻象牙雕造的小笛，笛孔輕鳴樂音。
對於這分突如其來的親暱，我顯得笨拙而手足無措，像一個犯了錯的傻學生。一回神，美信已飄然溜回座位。宗明偏頭盯著我，當我做出什麼他不贊同的舉動，他總習慣偏頭盯著我，彷彿掂量著一件瑕疵斑斑的貨物。
我們四人一邊活動刀叉、切分佳餚，一邊則進行成人與成人之間的交談（多半是宗明發言，美信則親切詳盡地回應）。在服務生穿梭桌廳椅腳送餐遞水的空檔之間，片刻之間，我感覺自己似乎被某人專注凝視著。我本能地抬頭，竟對上了承思的眼睛。不久前，我才驚嘆那雙眼輪廓優雅深邃，而現在我才明瞭，被這雙眼睛凝視是什麼感覺——那就好像被一束柔軟的日光籠罩，那光的溫暖傳遍全身每隻毛孔，教人不由得微微地顫慄起來。
我們對視了片刻——僅僅是一眨眼的片刻，甚至不超過三秒鐘——雙方便迅速將眼光移開。我低頭獃望著地板，從桌巾底下窺見，斜對角有一雙漆黑發光的男用皮鞋，其中一隻鞋尖輕輕踮立著，另一隻鞋則安穩地臥在地毯上，如一頭知足的黑貓。
回家後，宗明異常熱情地要索我。他連衣服都沒脫光，便急促地解開皮帶釦子，拉下長褲，袒露出一截粉肉色的性器，那物體對準我的臉，宗明輕輕壓輾我的頭，將他自己送入我口中，我聽見從他從喉嚨滑出野獸般的低吼，他的氣味充滿獸性，我嘗到汗漬與酒精的味道。我發出模糊的低鳴，彷彿促使他往更深處推進。那壓著我後腦的手掌愈來愈緊愈來愈用力，直到一陣激烈的顫抖過後，宗明射精在我嘴裡。
我走去浴室漱口，用冷水洗臉，看著鏡子發獃。與宗明結婚兩年，他從來沒有要求過我化妝，「素顏也很可愛啊！」他經常如此哄慰我。
Tags：
永續發展如何走？PGE太平洋綠能以農地種電推動能源自給，讓太陽能與環境共好成為可能
我們想讓你知道的是
致力於綠電的PGE太平洋綠能，面對全球永續發展的目標與在地糧食危機的多重挑戰，團隊如何以實際行動與不屈不撓的精神，在台灣這片土地上播下綠色種子？
天色漸暗，一部南下的車輛奔馳在鄉間道路上，眼前所見除了綠油油的稻田外，一個彎腰蜷曲的身影引起了注意。「後來我們都稱她作林阿姨，」太平洋綠能董事長鄭旭捷分享，創業初期與林阿姨有著深厚革命情感，回首這一路上耕耘在這片土地的努力，更讓鄭旭捷與團隊記憶猶新。
談到2050年淨零碳排的全球目標，可說是無人不知，各國政府與產業也針對此一遠景努力尋求各式解決方案。太平洋綠能就透過與在地農民攜手合作，提供全方位太陽能服務，以農地種電的方式，創造與環境、土地永續共生的乾淨電力來源。
從糧食危機到電磁波，鼓吹農地種電的道路上障礙不斷
把鏡頭拉回到林阿姨身上。鄭旭捷回憶，當時他們想了解在地農民生活，停下車主動與林阿姨打招呼，嘗試理解她在務農上的現況與挑戰。
林阿姨説台灣因氣候變遷，農作物收成不穩定性提高導致利潤不彰，更因農村人口年紀老化，讓農地維護更加困難，若無適當整理農地，對未來耕作也會有影響，而且在與PGE團隊洽談期間又遇上林阿姨的先生因務農而受傷，導致農耕期遇上了困難，也加速林阿姨想轉型的決心。而林阿姨沒說的是，農民一年辛勤耕種的收入不到20萬，再扣除成本所剩無幾，這讓鄭旭捷不斷思索該如何透過農地種電的方式協助向林阿姨這樣的農民們改善生活。
不過要說服這些視農地為己出的農夫們擁抱這個新商業模式談何容易，「糧食危機、電磁波還有未來農地走向等都要釋疑。」鄭旭捷細數當時林阿姨身邊周遭友人們的疑惑，特別是在即將簽約的這一刻雜音仍不斷浮現，好在這一切都在團隊悉心解說下迎刃而解。
以糧食危機來說，多數人都會認為將農地改成太陽能用地將減少可種植面積，但從已揭露的統計數據發現，目前國內共計80萬公頃的農地，其中有三分之一面臨長期休耕或廢耕，若以2025年再生能源佔比15%的短期目標來看，僅需不到兩萬公頃就能完成，需要的面積量更是休耕及廢耕農地的一成不到，尚不至於造成糧食危機，但是能源自給卻迫在眉睫。
「國內能源自給率僅有2%」鄭旭捷提到，我們花大把資金購買能源供大家使用，為何不將這些資源留在這塊土地進行建設，不只能提升能源自給率，也可創造更多在地團隊發展，更重要的是我們將在能源議題上有更多話語權、不再受制於人，產業發展也能更符合淨零碳排趨勢具有競爭力。
至於農民們擔心的電磁波，鄭旭捷表示當時團隊以吹風機、手機等電子產品作為比較，透過精密儀器讓數據說話，檢測出其他電子產品的電磁波數值相較太陽能系統高出許多，反倒建議農民們更應該注意日常3C產品的使用；且太陽能板運作時幾乎沒有噪音產生的特性，也讓農民們非常驚艷，也願意勇於一試農地種電，希望能為地方農業找到新契機。
綠電永續的心法，調整呼吸讓土地生生不息
然而，農地種電最大的挑戰仍在於如何建置及完成後的維護。對此，太平洋綠能總經理張家偉以第一線經驗，分享團隊如何打造真正落實永續的太陽能案場。
針對基礎設施，太平洋綠能源堅持在不破壞野生動物棲息地前提下，設計生態友善格柵，同時也讓圍籬間保持一定距離，「這些規劃都是為了讓原生物種依舊能自在地移動。」張家偉説在他們的案場裡遇見野兔、穿山甲一點都不稀奇，就連保育類動物的石虎都是神秘嘉賓。
此外，太平洋綠能提供給地主一站式太陽能板建置服務，從案場開發、文件申請到安裝施工等，甚至後續維修皆是。張家偉表示，太平洋綠能和地主一簽就是20年，租賃期間對於土地養護、修剪雜草都由太平洋綠能悉心照顧；除拒絕使用除草劑，更以雜草作為有機肥料創造農地正向生態循環，即便未來不再做為太陽能發電使用，依舊能回歸農作物生產之列。
在這些年的努力下，太平洋綠能也樹立業界典範，讓外界看到種電亦能同時維護案場與土地保育。鄭旭捷說他相信台灣能創造出生態、農業及光電三方共贏，更希望從根本面實現遠景，期待政策與法規的改革讓農地種電申請能以土地容許申請即可，無需額外進行土地使用變更，確保農民未來仍有機會重新拿回土地、再次進行耕作，且太平洋綠能也師法日本農電共生的案例，藉由架高太陽能板技法和太陽能溫室等技術，在提升土地效益同時亦能實現能源自給，為農民與土地盡到永續循環的責任。
宣揚永續綠電的價值，積極尋求更多跨界合作機會
經過這些年的努力，越來越多農民、地主和企業主看著太平洋綠能打造的案場與提供的服務，開始擁抱這個新商業模式，對鄭旭捷及團隊來說倍感欣慰。
「台灣真的是一座美麗的寶島」鄭旭捷感性地說，正因這塊孕育自己成長的土地是如此的珍貴，讓他認為不只是要繼續強化國人對於環保、用電的意識，「我們更不會停止對這塊土地永續發展的責任與腳步。」
羅馬不是一天造成，一路走來如何與民眾溝通太陽能的價值，也讓鄭旭捷與團隊感受到必須以教育者身份在台灣社會推動太陽能的認識與了解，這項任務刻不容緩。因此除以案場實例於農地進行示範，同時也在各國中小校園案場舉行環境綠能教育講座推廣，以期能替未來再生能源的落實鋪路。而鄭旭捷也透露。太平洋綠能也轉投資提供電動車充電服務的新創團隊EVOASIS，擴大對能源的想像與永續可能性，更希望能在不久的將來激盪出更多火花。