來島上尋寶吧！全島居民同心走出「絕路」，日本海士町邁向地方振興之道
我們想讓你知道的是
海士町位於日本海島根區域隱岐群島。過去，這裡因人口流出和老齡化而面臨變成無人島的危機；而今，越來越多青年人移居至此，已占島上人口的兩成。移居者與當地人互融共進，使小島重新煥發活力。這座小島上究竟發生了什麼樣的變化呢？
文：持田讓二
一度四面楚歌
前往海士町（中之島）主要有兩種方式。一是從鳥取縣的境港乘渡輪前往，約需4小時。二是先從大阪伊丹機場乘飛機約40分鐘，到達隱岐群島最大的島嶼——島後，再乘船約1小時，路途遙遠。秋冬時節，日本海風急浪高，船隻還常常停航。海士町就是這樣一個漂浮在茫茫日本海上的小島。
鐮倉時代，後鳥羽上皇曾被流放至此，因此人們對這裡的印象往往止於汪洋上的一座孤島。其實，這裡風景優美，擁有得天獨厚的自然環境。小島被透明度極高的澄澈海洋環繞，島上地形多變，被聯合國教科文組織認定為世界地質公園。在山中行進，忽而豁然開朗，平原、水田躍入眼簾。
然而，或許是離島宿命使然。第二次世界大戰結束後，青年人口流失問題日益突出，島上人口持續減少。由於全靠公共事業支撐，海士町債務膨脹，財政吃緊。留給這座小島的，似乎只有「絕路」一條。
求自立，謀發展
就在島上經濟走投無路之時，2002年，力主改革的町議會議員山內道雄首次當選町長，給注重地緣、血緣的町長選舉帶來了新氣象。2004年，山內道雄制定了事關海士町存亡的「自立促進計畫」。根據該計畫，海士町大幅削減了町公所的人事經費，將省下來的錢用於提高水產、畜產等本地產業的附加價值，實施育兒支持政策等。
大江和彥曾在山內道雄領導下，在町公所負責產業振興工作。2018年，他接任町長。回顧山內道雄擔任町長的時期，大江和彥說：「除了主要官員，町公所的普通職員們也主動要求減薪，表示要『給海士町的未來投資』。我想這讓島民們看到了町公所的決心。」町公所獲得了民眾的感激，也為民眾接受改革打下了基礎。
若說削減人事經費是「守」策，那麼改革的「攻」策便是引進外部視角，徹底挖掘埋藏在島上的各類資源——「寶藏」，開發新的商品。
大江町長說：「海士町擁有大量未被開發的寶貴資源，但靠我們自己很難意識到它們潛在的價值。幫我們發現這些價值的是來自島外的『旁人』。」
起初，「商品開發研修生」這一海士町版地方振興協力隊發揮了關鍵作用。後來，海士町積極地通過招聘網站等發佈需求，成功吸引到了越來越多的移居者。海士町為這些移居者發放育兒津貼，提供住宅等，以支援他們在島上的生活。而這些措施的主要資金來源就是町公所職員們主動削減的薪資。
「尋寶」記
2005年，石田大悟（現年42歲）從大阪移居至此，他可以算是海士町移居潮的第一批來島居民。當時，石田大悟厭倦了自己供職的「黑心」企業，而招聘網站上的一句「來島上尋寶吧」打動了他的心。
石田大悟的工作是操作新型海產品速凍保鮮技術「CAS（Cells Alive System）」加工設備。過去，海士町的海產品運輸到鳥取縣境港的成本較高，且新鮮度明顯下降，因此常遭壓價。於是，海士町政府放手一搏，牽頭在官民合營企業「故鄉海士」引進了CAS技術，以保持海士名特產牡蠣、白墨魚等的新鮮度，打造新產品。
據介紹，得益於新技術，海士町白墨魚的純收入成長了近3倍。對於這份工作，石田大悟表示：「儘管只是單一的操作，但我能感受到，我的每一次操作都能為振興海士町起到積極的作用。這也讓我可以自豪地向朋友們介紹自己的工作。我想，這大概就是我來島上找到的『寶物』吧。」
海參乾也是移居者發掘的「寶物」。2005年，當時就讀於一橋大學的宮崎雅也通過與海士町初中生的交流活動，愛上了這座小島。他甚至放棄了入職金融機構的機會，移居海士町，打算從事漁業。為了避免當地特產海參在收購時被壓價的局面，宮崎雅也想到了一個主意——加工製作中餐高級食材海參乾，對華出口。這是他在中國留學時的經歷帶來的靈感。
但是，當地缺乏加工設備，儘管獲得了國家津貼，海士町仍然要再出資7000萬日圓。為此，2007年度預算案在海士町議會遭到了強烈的反對。時任町公所產業振興負責人的大江和彥極力說服議員們：「宮崎若能成功，就能從中國買家那裡賺到許多錢。這些錢也會分配給本地漁民的，大家的收入都能得到成長。」預算艱難地得以通過。如今，海參乾已經成為海士町的重要收入來源。
第一批移居者們對移居島上評價甚高，通過口口相傳以及在社交媒體等廣泛傳播，更多年輕的挑戰者們接踵而至。從2004年（改革元年）到2021年，移居者共計873人。其中近半數（414人）至今仍留在島上，占到了總人口（截至2021年3月末，全島共計2212人）的18.7％。海士町人口下降的趨勢得到了遏制，年齡結構也逐漸年輕化了。
在老齡化所致後繼無人的困境中，移居者們成為各行各業的寶貴力量，島上的本地人也逐漸接納了他們，不再將他們當作「外人」。石田大悟表示：「我感覺整個島就是一支隊伍。大家願意一起努力，願意回報這座島。」雖然機緣巧合才移居至此，但如今已然成了島上一員。
半官半X
初見小島Megumi時，她遞來的名片上寫著「海士町公所交流促進課、半官半X特別任命負責人」。當筆者詢問「半官半X」的意思時，她解釋道：「只要是對本地有好處的事，我們什麼都可以做，這便是X的意思。町公所的職員們會在海士町的飯店Entô中做換床單、熨燙等工作。」
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