TNL+ 2023/05/19,
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智利總統柏瑞克推動修憲的反覆態度，猶如經歷「本我」和「自我」的不斷切換

智利總統柏瑞克推動修憲的反覆態度，猶如經歷「本我」和「自我」的不斷切換
Photo Credit: GettyImages

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柏瑞克政府與左派聯盟有意無意把智利三年來示威抗爭活動的一切，歸結靠新憲萬靈丹可以解決，根本就是撐起「憲法擋箭牌」，殊不知非但無法立即解決問題，包山包海洋洋灑灑寫了一堆互相衝突矛盾的條文引發了更多問題，進而削弱人民和政治人物對憲法的信心與敬意，是個「危險的轉移焦點」。

文：向駿（Antonio C. Hsiang，美國紐約大學拉丁美洲研究碩士，美國克萊蒙大學政治經濟學碩士、政治學博士，現任智利國家政治及戰略研究學院〔ANEPE〕研究教授）

2021年12月19日未滿36歲的智利社會融合黨（Convergencia Social）候選人柏瑞克（Gabriel Boric），以55.87％比44.13％的得票率，擊敗極右派共和黨（Partido Republico）的卡斯特（José Antonio Kast），當選為智利史上最年輕的總統後，國際媒體紛紛表達祝賀、驚嘆。

次年5月，柏瑞克當選《時代》週刊百大人物（TIME 100），諾貝爾經濟學家斯蒂格利茨（Joseph E. Stiglitz）在其推薦短文中指出：「柏瑞克贏得初選時承諾『假如智利是新自由主義的出生地，也將是它的墳墓』，〔該承諾〕已成為全球那些尋求過去五十年來右派經濟政策替代方案的口號。……他正再次把智利打造成全球社會、經濟和政治的實驗室。」

儘管同年9月柏瑞克成為《時代》的封面人物，但9月4日智利選民以壓倒性多數否決新憲草案後，《華爾街日報》社論幸災樂禍地認為「智利選民在拯救民主」（Chile Saves Its Democracy），柏瑞克才驚覺到「埋葬新自由主義」果然是「理想很豐滿，現實很骨感。」

不同於2021年的「制憲議會」（Constitutional Convention），根據2022年12月的「智利協議」（Agreement for Chile）於今年初成立的「制憲委員會」（Constitutional Council）通過了制憲程序法案，法案規定由修改憲法專家委員會、民眾代表委員會和修憲監督委員會三個專門機構，推動憲法草案的制定和審議。

其中「專家委員會」（Comisión de Expertos）的24位專家由參眾兩院各選出12位擔任，其主要任務在擬定憲法草案初稿，再由50位民選代表負責審查草案，其產生的方式比照參議員選舉規定。

5月7日選舉結果，極右派共和黨（Partido Republico）獲23席（得票率35.4％），中右翼智利安全（Chile Seguro）獲11席（得票率21.07％），柏瑞克的左翼聯盟智利團結（Unidad de Chile）獲16席（得票率28.59％），外加1席給原住民團體。

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