《中醫望診》：五臟的顏色顯露於外，表示此人的壽命不長了
我們想讓你知道的是
本書深入淺出講解了《黃帝內經》中數十種望診法。如，瞳孔是腎的反射區、黑睛是肝的反射區、白睛是肺的反射區、眼瞼是脾的反射區、內外眼角是心的反射區，仔細觀察，可以了解五臟的健康情況；根據人中的深淺，可以看出一個人的腎功能和生殖功能；根據鼻頭的顏色，可以看出一個人的脾胃是否健康。
文：王棟、常虹
不同的臉色，可以反映出身體什麼問題？
每個人的臉色是不同的，不同的臉色可以反映出身體很多問題。
在《黃帝內經》中，黃帝問岐伯：天冷了，我們的身體都穿上衣服了，為什麼面部不需要穿衣服呢？
岐伯說：「十二條經脈，三百六十五絡，其血氣皆上於面而走空竅。」意思是，人體經絡的陽氣都往上走，行於面部。所以面部上的五官七竅的陽氣特別充足，不怕冷。
不同的臉色代表什麼呢？
人體所有經絡的氣血都往上走，分佈在面部，面部的皮膚很薄，氣血又非常充盈，很容易觀察到其中的變化，經絡又與我們的五臟六腑緊密相連，五臟六腑的氣血有什麼變化，都可以反映到面部來。所以，觀察面部氣血的變化（看氣色）就能知道五臟六腑的氣血是否充足，是否不調，有沒有什麼隱患，這就是面診的原理。
什麼樣的臉色才叫健康？
什麼叫正常面色，《黃帝內經》裡說「紅黃隱隱，光明潤澤」。
「紅黃隱隱」的意思是在黃皮膚下透著一些生機。「隱隱」的意思是不露，如果紅黃露了就是惡色了。
「光明潤澤」的意思是一個人的面部有生機、有光亮，比方說像紅蘋果一樣，看起來比較有張力。
在中醫裡，把人的膚色分成主色和客色。主色指的是人一生基本不變的膚色，例如我是土形人， 一生基本是黃皮膚；有的金形人皮膚偏白，一生皮膚都會偏白；一個水形人，他的皮膚一生都偏黑。
但是客色會變。客色指的是在非疾病因素的影響下會變化的膚色。
舉個例子，前幾年的夏天，我跟我太太去浙江，浙江每天的溫度都在攝氏四十度左右。在浙江待了幾天後，我太太發現一個現象，她說：「我變白了，你也變白了，為什麼？」
我倆常年居住的山西長治特別冷，到了八月份氣溫是攝氏二十八度，但是浙江的氣候很暖和。
當我們來到浙江，溫度變了，水土變了，人的代謝旺盛了，微血管也擴張了，所以我們的皮膚就變白了（因為循環加快，皮膚擴張，微血管擴張，顯得白裡透紅）；等我們回到長治沒兩天，就又黑回去了，為什麼呢？因為太冷，微血管收縮了。這不是病態，而是隨著溫度的變化（非疾病因素的影響）而出現的變化。
一般來說，夏天時人的皮膚偏紅潤，冬天時陽氣內斂、血管收縮，看不到血液的顏色，皮膚就變黑了；到了秋天，比夏天溫度降低，微血管較夏天開始收縮，皮膚由紅潤開始向暗色調轉變，傳統中醫認為秋天時，人的膚色較其他季節白；到了春天溫度開始回升，皮膚微血管開始擴張，皮膚的色澤開始由晦暗轉向紅潤，這中間的顏色，傳統中醫叫青色，其實，青色就是皮下靜脈的顏色。
總之，人體的膚色會根據外界的變化而變化，客色會隨四季一直在變。
什麼樣的臉色不健康？
正常的紅臉面色—— 「赤欲如白裹朱，不欲如赭」。
《黃帝內經・素問》裡說：「赤欲如白裹朱，不欲如赭。」什麼意思？健康面部的紅色應該就像白綢裡裹著朱砂一樣，隱現著紅潤的光澤，不應像赭石那樣，赤而帶紫。健康的紅臉色就像我們過年寫春聯用的紅紙和朱砂的紅色，是正紅，是具有生機的，而不健康的紅臉色就像赭石一樣，雖然紅，卻紅得發紫、發烏，這就是病態了。
正常的白臉面色——「白玉如鵝羽，不欲如鹽」。
什麼是健康的白臉面色？《黃帝內經・素問》裡說：「白欲如鵝羽，不欲如鹽」。什麼意思？天鵝的羽毛是白色，但是非常亮——白而光潔。不像鹽那樣，白而晦暗。正常的青臉面色——「青欲如蒼璧之澤，不欲如藍」。什麼是健康的青臉面色？《黃帝內經・素問》裡說：「欲如蒼璧之澤，不欲如藍」。是說臉上的青色應該像蒼璧一樣青而潤澤，不應像青靛那樣青而沉暗。例如青苔，在水裡是欣欣向榮的青色，屬於倉壁之澤。而快要枯萎的竹葉，沒有生機，就屬於「不欲如藍」，是病色。
正常的黃臉面色——「黃欲如羅裹雄黃，不欲如黃土」。
什麼是健康的黃臉面色？《黃帝內經・素問》裡說：「黃欲如羅裹雄黃，不欲如黃土。」黃色應該像羅布包裹的雄黃，黃中透紅，不應該像土那樣，青而沉滯。
正常的黑臉面色——「黑欲如重漆色，不欲如地蒼」。
什麼是健康的黑臉面色？《黃帝內經・素問》裡說：「黑欲如重漆色，不欲如地蒼。」意思是，健康的黑色應該像重漆，例如中國人用的植物漆上油的珠子或家具就是「重漆」。還有，很多人喜歡盤佛珠、盤核桃，這些物件被盤出來就會發亮，這也是重漆色。「不欲如地蒼」是說黑臉的正常面色不能像地蒼色那樣，黑而枯暗。
一般來說，人一旦身患疾病，發展到危重階段，臉的顏色會走向兩個極端，一個是晦暗枯槁。例如癌症晚期的患者，額鬢是烏黑、晦暗的，這是徹底走向了虛證的表現。還有一種極端是鮮明暴露，這個是實證，這樣的患者臉會特別紅，皮膚特別黃亮或特別白，大多是急症，例如，腦出血、心肌梗塞。
基本上，如果患者的面色越往兩極發展，治療起來就越棘手。
延伸閱讀：五臟的顏色顯露於外，表示此人的壽命不長了
《黃帝內經》裡說：「善診者，察色按脈，先別陰陽。」就是說，擅長診斷的醫者，透過望色與摸脈象，首先要辨別出患者體質屬陽還是屬陰。
中醫把萬世萬物分為陰和陽，面部鮮亮的屬陽，面部灰暗的屬陰。一些中醫分不清陰陽，患者來了之後，他不知道這個人是陽亢還是陽虛，是陰亢還是陰虛……
高明的醫師，患者一進門，他就診斷完了。透過看患者的面色，立刻就分辨出對方是陰還是陽了。
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2023 Computex：飛宏科技與Vinpower聯手玩GaN，搶攻快充商機
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在即將到來的2023台北國際電腦展中，飛宏科技將於現場展示市場首款搭載1TB儲存空間與65W快充技術的充電器「iXcharger」、以及高功率密度電競筆電電源等產品，帶給終端使用者前所未有小型化、輕量化、與頂規化的充電體驗！
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GaN頂級電競筆電電源，結合電路設計與製造工藝之最
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地址：台北南港展覽館1館／台北市南港區經貿二路1號
日期：2023年5月30日－2023年6月02日
攤位：J0509a（偉得科技）
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